11:13 05 декабря

Пилсудский. Полтора века «отцу» современной Польши

Сто пятьдесят лет исполнилось со дня рождения Юзефа Пилсудского, которого с полным правом можно считать основателем современной польской государственности. В историю Пилсудский вошел как заядлый враг России – что царской, что советской. Именно на противостоянии с Россией он и строил польскую идеологию в годы своего правления. Хотя Пилсудский родился в Российской империи и был долгие годы своей жизни российским подданным, он никогда не ощущал себя гражданином России, а всегда был польским националистом, мечтающим о возрождении могущественного польско-литовского государства.

Будущий маршал и фактический правитель Польши родился 5 декабря 1867 года в родовом имении Зулов, что находилось на территории Свентянского уезда Виленской губернии. По происхождению Юзеф принадлежал к старинной и знатной шляхетской фамилии, восходившей к роду Гинетовичей. Отец будущего лидера Польши Юзеф Винцент Петр Пилсудский во время очередного польского восстания 1863 года исполнял обязанности комиссара национального правительства «Жонд народовы» в Ковенском уезде. К знатной фамилии принадлежала и мать Юзефа Пилсудского Мария Биллевич. В семье Пилсудских было двенадцать детей, Юзеф был вторым сыном.

Однако в 1874 году, когда Юзефу было семь лет, семья перебралась в Вильно. Здесь и происходило дальнейшее становление Юзефа Пилсудского. Он поступил в «элитную» Первую гимназию Вильно. Это учебное заведение дало немало известных в будущем политических деятелей. Пожалуй, кроме Юзефа Пилсудского наиболее значительной фигурой среди ее выпускников стал Феликс Дзержинский – будущий революционер, советский партийный и государственный деятель, основатель и руководитель ВЧК.


«Продвинутая», как сказали бы сегодня, польская молодежь Вильно симпатизировала революционным идеям. Старший брат Юзефа Пилсудского Бронислав Пилсудский в 1882 году основал кружок Spójnia, который занимался доставкой в Вильно различной польской патриотической литературы. К кружку, разумеется, присоединился и Юзеф. В 1885 году он поступил на медицинский факультет Харьковского университета и вскоре стал принимать активное участие в революционной деятельности. Вместе со старшим братом Брониславом Юзеф Пилсудский примкнул к Террористической фракции Народной Воли и принял участие в подготовке покушения на императора Александра III. Кстати, именно за этот заговор был казнен Александр Ульянов. Бронислава Пилсудского император помиловал, заменив смертную казнь 15 годами каторжных работ на Сахалине. Юзефа Пилсудского, игравшего в заговоре незначительную роль, приговорили к 5 годам ссылки в Восточную Сибирь и вскоре этапировали в Иркутскую губернию. Наказание Пилсудский отбывал «от звонка до звонка», вернувшись из ссылки в 1892 году. Тогда же он вступил в создававшуюся Польскую социалистическую партию.

Довольно быстро Пилсудский приобрел в ППС серьезное влияние. Его позицию отличала глубокая убежденность в необходимости совмещения социалистической идеологии партии с польским национализмом. Пилсудский считал, что только в таком случае партия получит шансы на достижение независимости польского государства. Националистические убеждения были присущи Пилсудскому на протяжении всех последующих десятилетий его жизни. Россию Пилсудский ненавидел и всячески стремился мобилизовать поляков на борьбу с Российской империей.

Позицию Пилсудского в дореволюционные годы наглядно характеризует его поведение во время Русско-японской и Первой мировой войн. Когда началась Русско-японская война, Пилсудский загорелся идеей создания Польского легиона в составе японской армии. Представители ППС вышли на связь с резидентами японской разведки, стремясь добиться поддержки со стороны Японии в деле вооруженного восстания в Польше. Однако японские представители идею создания Польского легиона отвергли, поскольку служить в Императорской армии Японии могли только этнические японцы. Тогда Пилсудский и его соратники предложили японцам организовать партизанскую войну на территории Польши и Литвы, но генерал Ямагата Аритомо, возглавлявший Генеральный штаб Императорской армии Японии, отнесся к предложению Пилсудского как к несерьезному. Тем не менее, польские социалисты провели несколько взрывов на железной дороге. Постепенно ППС перешла к подпольной вооруженной борьбе, организуя диверсии, нападения на поезда, экспроприации банков. Юзеф Пилсудский принимал в организации нападений самое активное участие.

В 1905 году именно Пилсудский возглавил Боевой отдел ЦК ППС, отвечая за все вооруженные действия партии. Под руководством Пилсудского осуществлялась подготовка боевиков Польской социалистической партии. Незадолго до начала Первой мировой войны он возглавил Стрелецкий союз — военизированную организацию, считавшую себя прообразом будущих вооруженных сил независимой Польши. Подготовка польских легионеров осуществлялась на территории Галиции при прямом покровительстве австро-венгерских властей. Хотя часть Польши после раздела вошла в состав Австро-Венгрии, Пилсудский считал, что австрийцы – «меньшее зло» по сравнению с Россией и охотно пользовался их поддержкой.

Лидер Боевого отдела ППС сделал правильную ставку – с помощью Австро-Венгрии ему удалось организовать офицерские курсы и подготовить командные кадры для польских подразделений. 3 августа 1914 года Пилсудским была создана первая кадровая рота из боевиков Стрелецкого союза. 12 августа 1914 года польские легионеры вступили в составе австро-венгерских войск на территорию Царства Польского. Одновременно люди Пилсудского пытались организовать в российской части Польши вооруженное восстание против российских властей.

Пилсудский. Полтора века «отцу» современной Польши


Хитрый Пилсудский, пользуясь поддержкой Австро-Венгрии и отправляя польских легионеров воевать в составе австро-венгерских войск, на самом деле вынашивал гораздо более коварный план. Он считал, что сначала поляки должны помочь Германии и Австро-Венгрии одержать победу над Российской империей, а затем перейти на сторону Антанты и после разгрома силами Антанты Германии и Австро-Венгрии добиться окончательной независимости Польши. Этот план ему практически удалось реализовать, с той лишь разницей, что Германия и Австро-Венгрия не разгромили Россию.
Как только Пилсудский увидел, что Антанта близка к разгрому австро-венгерских и германских войск, он тут же отказался от сотрудничества с Австро-Венгрией и приказал польским подразделениям более не присягать на верность Берлину и Вене. Однако сам Пилсудский при этом был арестован немецкими властями и помещен в крепость Магдебург. Освободили его лишь 8 ноября 1918 года.

За это время Пилсудский приобрел колоссальный авторитет среди националистически настроенной части поляков. Этому способствовал его ореол мученика за правое дело, бесстрашного борца за независимость Польши. 14 ноября 1918 года, после капитуляции Германии и Австро-Венгрии, вся полнота власти в стране была передана Юзефу Пилсудскому, который был провозглашен первым Начальником Государства Польского. Так в одночасье вчерашний политический заключенный и позавчерашний лидер боевиков оказался первым лицом Польши, восстановившей свою независимость. Естественно, что Пилсудский, придя к власти, тут же отказался от социалистической фразеологии, которую прежде активно использовал.

Концепция Пилсудского заключалась в том, чтобы объединить Польшу, Литву, Украину и Белоруссию в рамках конфедерации «Междуморье» (с главенствующей ролью Польши, разумеется). Однако по итогам советско-польской войны, когда был произведен раздел украинских и белорусских земель, стала ясна неосуществимость этой идеи, по крайней мере — в обозримой перспективе. Тем более, что Литва не собиралась терять свой государственный суверенитет, а украинское население, оказавшееся в составе Польши, все равно рассчитывало на обретение национальной независимости (в Галиции в 1920-ен – 1930-е годы возникло множество националистических организаций, выступавших именно с антипольскими лозунгами).

Конечно, невозможность осуществления амбициозных политических планов серьезно ударила по политическому самолюбию Юзефа Пилсудского. В 1922 году Пилсудский покинул пост главы государства. Без Пилсудского в Польше настали еще более тяжелые времена. Нарастал экономический кризис, усугублялись социальные проблемы, а главное – Польше так и не удалось достичь амбициозной цели по восстановлению государства в границах прежней Речи Посполитой. В этой ситуации Юзеф Пилсудский принял решение вернуться в политику и приступил к подготовке военного переворота. Эта задача облегчалась тем, что 27 ноября 1925 года пост военного министра страны занял генерал брони Люциан Желиговский – давний соратник Пилсудского. Он «закрыл глаза» на начавшееся стягивание верных Пилсудскому подразделений в район столицы. 12 мая 1926 года начался знаменитый «поход Пилсудского на Варшаву». Правительственные войска оказали сопротивление. Бои продолжались три дня, погибли 379 человек с обеих сторон. В результате президент Польши Станислав Войцеховский ушел в отставку. Новым президентом избрали Юзефа Пилсудского, однако он предпочел отказаться от поста формального главы государства. Президентом стал Игнаций Мосцицкий, а Юзеф Пилсудский получил должности военного министра и генерального инспектора вооруженных сил. При этом все прекрасно понимали, что именно Юзеф Пилсудский был фактическим главой польского государства, определяющим его внутреннюю и внешнюю политику.

Получив полностью подконтрольное правительство, Пилсудский приступил к установлению авторитарного режима. Был сформирован Беспартийный блок сотрудничества с правительством, игравший роль «партии власти» при Юзефе Пилсудском. Во внутренней политике в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Пилсудский ориентировался на подавление оппозиции, причем наиболее жесткие репрессии были развернуты им против польского коммунистического движения. В коммунистах Пилсудский видел не только опасных конкурентов в борьбе за власть, но и проводников советского влияния. Советский Союз в эти годы рассматривался Польшей как главный военно-политический противник, угроза независимости и политическому строю. Антисоветизм и антикоммунизм приобрели при Пилсудском черты национальной идеологии, заменив прежнюю русофобию польского националистического движения.



Помимо коммунистов, репрессиям подвергались также представители украинского националистического движения, стремившиеся к обретению независимости вошедших в состав Польши земель Галиции и Волыни. В ответ украинские националисты приступили к террористическим актам против польских властей. Так, был убит министр внутренних дел Польши Б. Перацкий. Пилсудскому не оставалось ничего иного, как перейти к политике «пацификации» (умиротворения) Западной Украины. На практике она означала полное запрещение любых украинских национальных организаций, включая даже мирные, неполитические общественные организации, аресты и помещение в концентрационные лагеря украинских националистов и лиц, подозреваемых в симпатиях к ним. Все эти жесткие меры еще больше настроили против Пилсудского и Польши украинское население.

Что касается внешней политики, то после военного переворота 1926 года Польша постепенно перешла к концепции «равноудаленности». Если сначала главным противником Польши считался Советский Союз, то постепенное возрождение мощи соседней Германии также не могло не тревожить польское руководство. Собственно, у Польши, находившейся между двумя державами, не оставалось иного выхода, как лавировать между ними, рассчитывая на помощь Великобритании и Франции.

Понимая, что противостоять Советскому Союзу Польша не может, Пилсудский и его окружение обратили внимание на соседнюю маленькую Чехословакию, к которой тоже возникли территориальные претензии. В конечном итоге эта политика, уже после смерти самого Пилсудского, привела к разделу Чехословакии между Германией, Венгрией и Польшей, открыв прямую дорогу к дальнейшему нападению Германии уже собственно на Польшу.

Юзеф Пилсудский скончался 12 мая 1935 года в 20 часов 45 минут. Причиной смерти стал рак печени, симптомы которого активно проявлялись еще за два года до смерти польского лидера. Пришедшие к власти после его смерти соратники уже не могли по своим лидерским качествам и политическому таланту сравниться с покойным маршалом. В историю современной Польши Пилсудский вошел как национальный герой, основоположник независимости страны. Надо признать, это действительно было так. Юзеф Пилсудский действовал в меру своего понимания польских интересов и стремился превратить Польшу в мощное и сильное государство, объединенное общей национальной идеей. Понятно, что эти устремления Пилсудского шли вразрез с советскими / российскими государственными интересами.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 23

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:29
    Юзеф Пилсудский действовал в меру своего понимания польских интересов и стремился превратить Польшу в мощное и сильное государство, объединенное общей национальной идеей.


    Современная Польша мало чем отличается от русофобской Польши времен Пилсудского...
    значит Польша не усвоила урок истории и новый виток повторения прошлого ей гарантирован.
    Тот же ЛЕХА
    1. василий50 Сегодня, 10:51
      Вы не совсем правы. Коренное отличие в смене хозяина.Сегодня это США, хотя существуют за счёт ЕС.
      Автор отметил главное, для Пилсудского любая фразеология нужна только для создания польской директории, где он директор-диктатор-отец-основатель, в общем спаситель поляков.
      василий50
  2. XII легион Сегодня, 06:29
    Знаковая личность
    Да и вообще - время титанов
    Смог создать польскую армию: от соколов, неуверенно действовавших под Калишем в августе 1914 г. - до армии, которая в 20-1-й пол. 30-х гг. была одной из сильнейших в Европе.
    Хитрый Пилсудский, пользуясь поддержкой Австро-Венгрии и отправляя польских легионеров воевать в составе австро-венгерских войск, на самом деле вынашивал гораздо более коварный план.

    И поляки, и украинцы всегда себе на уме - действовали и будут действовать только в собственных интересах. В этом - молодцы.
    Этот план ему практически удалось реализовать, с той лишь разницей, что Германия и Австро-Венгрия не разгромили Россию.
    Точно так.
    Спасибо!
    XII легион
    1. baudolino Сегодня, 07:33
      Уголовник и террорист, избегший возмездия за свои преступления. Вот и весь "титан".
      baudolino
      1. XII легион Сегодня, 08:09
        Уголовники и террористы пришли в то время власти и в России.
        Тем не менее - считаем титанами laughing
        XII легион
        1. avva2012 Сегодня, 08:16
          Это вы про эссеров? Или сериалы пересмотрели на российском телевидении?
          avva2012
          1. XII легион Сегодня, 08:33
            И про них тоже. Это если про Временное правительство говорить.
            Но и в советском правительстве были люди с отсидкой - то есть юридически "уголовники" и т.н. экспроприаторы, да и чистые террористы (убийство госдеятелей тоже теракт). Вспомните - кто.
            XII легион
            1. avva2012 Сегодня, 09:21
              Но и в советском правительстве были люди с отсидкой - то есть юридически "уголовники" и т.н. экспроприаторы, да и чистые террористы

              Кто? Председатель Совета - Владимир Ульянов (Ленин); народный комиссар по внутренним делам - А. И. Рыков; земледелия - В. П. Милютин; труда - А. Г. Шляпников; по делам военным и морским - комитет в составе: В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко; по делам торговли и промышленности - В. П. Ногин; народного просвещения - А. В. Луначарский; финансов - И. И. Скворцов (Степанов); по делам иностранным - Л. Д. Бронштейн (Троцкий); юстиции - Г. И. Оппоков (Ломов); по делам продовольствия - И. А. Теодорович; почт и телеграфов - Н. П. Авилов (Глебов); председатель по делам национальностей - И. В. Джугашвили (Сталин). Прямых доказательств, что И.В. Сталин, занимался эксами, нет. Тер-Петросян, в Правительство не входил.
              avva2012
              1. XII легион Сегодня, 09:38
                Как нету?
                Может нету еще и тюремных сроков у некоторых товарищей?
                Но я в общем-то не о том.
                Пилсудский действительно много сделал для Польши.
                Враг РИ и СССР? Однозначно.
                Выдающийся государственный деятель Польши? Несомненно.
                И двойные стандарты (наш - разведчик, а их - шпион) тут ни к чему. Я к этому только и сказал что бывшие уголовники в 20-30 гг. были в правительствах - и не только СССР и Польши, но и например Германии (И Гитлеру пришлось отсидеть).
                Автор написал хорошую взвешенную статью.
                Что я и отметил выше
                XII легион
                1. avva2012 Сегодня, 09:55
                  И двойные стандарты (наш - разведчик, а их - шпион)

                  Это не двойные стандарты. Почему, я написал ниже. В Волынской резне, никто не собирается оправдывать исполнителей этого кошмара, но именно политика Польши и ее руководителей, привели к такому ожесточению.
                  И насчет того, что он выдающийся. Скажите, а кроме выдающийся русофобии и антисоветизма, что он, лично сделал? Я, лично не знаю и в статье, это не указано. Другой антисоветчик У. Черчилль, несмотря не на что, признавался именно великим деятелем мирового уровня. Про него в СССР книги издавали, вполне объективного содержания. А, вот про эту, как-то нет. Наверное, он того заслуживал.
                  avva2012
                  1. XII легион Сегодня, 11:06
                    Ни в коем разе не оправдываю Пилсудского
                    И мне он совершенно не нравится - хотя бы уже за то что его молодчики в ПМВ воевали на стороне австро-германцев.
                    А из заслуг перед Польшей, навскидку: "Санация" (режим санации), Советско-Польская война 1919-1920 гг. (из нее такое ничтожество как Польша вышла более чем достойно), создание польской армии - 20 лет одной из сильнейших в Европе.
                    XII легион
                2. venaya Сегодня, 10:53
                  Цитата: XII легион
                  Пилсудский действительно много сделал для Польши.

                  Может быть он в очередной раз на очень древних русских землях с некогда чисто русским населением просто воссоздал из небытия такое явно антирусское государство как Польша (по латыни Polonia). То что оно действительно антирусское - так посмотрите любую передачу даже по "нашему" ТВ, и то как представители этого гос. образования (как и тысячелетие назад явно не самостоятельного) с не прикрытой ненавистью поливают нашу страну во всех её формах и образованиях. Подумайте повнимательнее, как это вообще могло произойти? Причём примечательно что сейчас, что более чем тысячелетие назад. Времена проходят а вектор политической направленности этого гос. образования почему-то остаётся неизменным. что меня уже никак не удивляет.
                  venaya
            2. Никитин- Сегодня, 10:58
              Цитата: XII легион
              И про них тоже. Это если про Временное правительство говорить.

              В Временном Правительстве не было людей "с отсидкой", в отличие от т.н. "Совнаркома".
              Русофобом же Пилсудский был знатным: достаточно вспомнить, как он заключил перемирие с большевиками снпчала в 1919, затем в 1920гг-для того , чтобы они могли перебросить все силы для разгрома Русской армии Деникина и затем Врангеля в Крыму.
              Никитин-
              1. XII легион Сегодня, 11:08
                Про Временное Правительство - имел в виду, говоря "и про них тоже" ЭСЕРОВ.
                А про Совнарком - как раз имел в виду с "отсидкой".
                Есть такая статья хорошая - по-моему Штейфон автор от том как Пислсудский помого погубить Деникина. Вы правы
                XII легион
    2. venaya Сегодня, 10:17
      Цитата: XII легион
      Знаковая личность
      Смог создать польскую армию: от соколов, неуверенно действовавших под Калишем в августе 1914 г. - до армии, которая в 20-1-й пол. 30-х гг. была одной из сильнейших в Европе.

      Подскажите: а как ему это фантастическое деяние удалось осуществить? Вспоминается что собственной авиации и авиаторов в Польше не было, от слова совсем! Однако при этом в его армии служили авиаторы вместе с самолётами со всех стран Мира, даже из США. и где это ему столько денежек удалось наскрести, неужели родственнички в наследство оставили. Вы хоть подумайте чего тут пишите: парию создавал и финансировал не он, а совсем другие люди, тоже самое и со страной: ведь он был членом крупной транснациональной ОПГ как организовавшей эти партии, так и организовавшие всю эту ПМВ, совместно со всеми в то время многочисленными революциями.
      venaya
      1. XII легион Сегодня, 11:10
        Армия - вначале солянка бывших легионов плюс а-в, герм. и рус. наследие.
        Мощнейшая поддержка Антанты - Польша стала "Восточным валом".
        XII легион
    3. курвиметр Сегодня, 11:12
      Толково подмечено - время титанов.
      курвиметр
  3. avva2012 Сегодня, 07:07
    Его позицию отличала глубокая убежденность в необходимости совмещения социалистической идеологии партии с польским национализмом.

    Национал-социалист, т.е., откровенный фашист. Непонятно зачем вспомнили, реального бывшего террориста, бандита, предателя всех и вся. Существо у которого руки по локоть в крови, того, кто ответственен в гибели десятков тысяч пленных красноармейцев, чья политика спровоцировала "Волынскую резню". Земля стекловатой, упырю.
    avva2012
    1. Лганхи Сегодня, 10:40
      Восхвалять Пилсудского так же странно, как восхвалять Гитлера. Гитлер тоже был патриотом Германии, сумел восстановить Германию после страшнейшего грабежа Францией и Англией. Если бы Гитлер умер в 1939 г, то он так и остался бы в мировой истории величайшим политиком, а в истории немцев национальным героем.
      Лганхи
      1. avva2012 Сегодня, 10:56
        Именно об этом, я и пишу. Можно, ведь и в обратную сторону посмотреть. Если бы Польша смогла победить Германию....... Учитывая, именно, национал-социалистические взгляды Пилсудского, где от социализма одно название, как и в НСДАП, думаю, тем же евреям не позавидовали бы, и в такой реальности.
        avva2012
  4. parusnik Сегодня, 07:33
    Поданный РИ
    Пилсудский, пользуясь поддержкой Австро-Венгрии и отправляя польских легионеров воевать в составе австро-венгерских войск
    , но австрийским, немецким "шпиёном" его не называют...Свой, антикоммунист...
    parusnik
    1. venaya Сегодня, 10:04
      Цитата: parusnik
      , но австрийским, немецким "шпиёном" его не называют...Свой, антикоммунист...

      Что-то больно сомневаюсь что он был просто некий "антикоммунист". Ведь его партия ППС (Польская Социалистическая партия) была создана одновременно и в одном и том же месте где и предтечье РСДРП (1898 год образования), то есть партия БУНД, а именно в Базеле в 1897-ом году. Считаю его не каким-то там антикоммунистом, а именно полноценным анти-русистом и выдающимся разрушителем русской государственности в любом её виде. Вот уж действительно полноценный и наиболее выдающийся враг нашей страны.
      venaya
  5. sergo1914 Сегодня, 10:36
    Не могу воспринимать предвоенную Польшу иначе чем через Квинто из "Ва-банка". Сколько лет уж прошло.
    sergo1914
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