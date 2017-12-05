Пилсудский. Полтора века «отцу» современной Польши

Сто пятьдесят лет исполнилось со дня рождения Юзефа Пилсудского, которого с полным правом можно считать основателем современной польской государственности. В историю Пилсудский вошел как заядлый враг России – что царской, что советской. Именно на противостоянии с Россией он и строил польскую идеологию в годы своего правления. Хотя Пилсудский родился в Российской империи и был долгие годы своей жизни российским подданным, он никогда не ощущал себя гражданином России, а всегда был польским националистом, мечтающим о возрождении могущественного польско-литовского государства.Будущий маршал и фактический правитель Польши родился 5 декабря 1867 года в родовом имении Зулов, что находилось на территории Свентянского уезда Виленской губернии. По происхождению Юзеф принадлежал к старинной и знатной шляхетской фамилии, восходившей к роду Гинетовичей. Отец будущего лидера Польши Юзеф Винцент Петр Пилсудский во время очередного польского восстания 1863 года исполнял обязанности комиссара национального правительства «Жонд народовы» в Ковенском уезде. К знатной фамилии принадлежала и мать Юзефа Пилсудского Мария Биллевич. В семье Пилсудских было двенадцать детей, Юзеф был вторым сыном.Однако в 1874 году, когда Юзефу было семь лет, семья перебралась в Вильно. Здесь и происходило дальнейшее становление Юзефа Пилсудского. Он поступил в «элитную» Первую гимназию Вильно. Это учебное заведение дало немало известных в будущем политических деятелей. Пожалуй, кроме Юзефа Пилсудского наиболее значительной фигурой среди ее выпускников стал Феликс Дзержинский – будущий революционер, советский партийный и государственный деятель, основатель и руководитель ВЧК.«Продвинутая», как сказали бы сегодня, польская молодежь Вильно симпатизировала революционным идеям. Старший брат Юзефа Пилсудского Бронислав Пилсудский в 1882 году основал кружок Spójnia, который занимался доставкой в Вильно различной польской патриотической литературы. К кружку, разумеется, присоединился и Юзеф. В 1885 году он поступил на медицинский факультет Харьковского университета и вскоре стал принимать активное участие в революционной деятельности. Вместе со старшим братом Брониславом Юзеф Пилсудский примкнул к Террористической фракции Народной Воли и принял участие в подготовке покушения на императора Александра III. Кстати, именно за этот заговор был казнен Александр Ульянов. Бронислава Пилсудского император помиловал, заменив смертную казнь 15 годами каторжных работ на Сахалине. Юзефа Пилсудского, игравшего в заговоре незначительную роль, приговорили к 5 годам ссылки в Восточную Сибирь и вскоре этапировали в Иркутскую губернию. Наказание Пилсудский отбывал «от звонка до звонка», вернувшись из ссылки в 1892 году. Тогда же он вступил в создававшуюся Польскую социалистическую партию.Довольно быстро Пилсудский приобрел в ППС серьезное влияние. Его позицию отличала глубокая убежденность в необходимости совмещения социалистической идеологии партии с польским национализмом. Пилсудский считал, что только в таком случае партия получит шансы на достижение независимости польского государства. Националистические убеждения были присущи Пилсудскому на протяжении всех последующих десятилетий его жизни. Россию Пилсудский ненавидел и всячески стремился мобилизовать поляков на борьбу с Российской империей.Позицию Пилсудского в дореволюционные годы наглядно характеризует его поведение во время Русско-японской и Первой мировой войн. Когда началась Русско-японская война, Пилсудский загорелся идеей создания Польского легиона в составе японской армии. Представители ППС вышли на связь с резидентами японской разведки, стремясь добиться поддержки со стороны Японии в деле вооруженного восстания в Польше. Однако японские представители идею создания Польского легиона отвергли, поскольку служить в Императорской армии Японии могли только этнические японцы. Тогда Пилсудский и его соратники предложили японцам организовать партизанскую войну на территории Польши и Литвы, но генерал Ямагата Аритомо, возглавлявший Генеральный штаб Императорской армии Японии, отнесся к предложению Пилсудского как к несерьезному. Тем не менее, польские социалисты провели несколько взрывов на железной дороге. Постепенно ППС перешла к подпольной вооруженной борьбе, организуя диверсии, нападения на поезда, экспроприации банков. Юзеф Пилсудский принимал в организации нападений самое активное участие.В 1905 году именно Пилсудский возглавил Боевой отдел ЦК ППС, отвечая за все вооруженные действия партии. Под руководством Пилсудского осуществлялась подготовка боевиков Польской социалистической партии. Незадолго до начала Первой мировой войны он возглавил Стрелецкий союз — военизированную организацию, считавшую себя прообразом будущих вооруженных сил независимой Польши. Подготовка польских легионеров осуществлялась на территории Галиции при прямом покровительстве австро-венгерских властей. Хотя часть Польши после раздела вошла в состав Австро-Венгрии, Пилсудский считал, что австрийцы – «меньшее зло» по сравнению с Россией и охотно пользовался их поддержкой.Лидер Боевого отдела ППС сделал правильную ставку – с помощью Австро-Венгрии ему удалось организовать офицерские курсы и подготовить командные кадры для польских подразделений. 3 августа 1914 года Пилсудским была создана первая кадровая рота из боевиков Стрелецкого союза. 12 августа 1914 года польские легионеры вступили в составе австро-венгерских войск на территорию Царства Польского. Одновременно люди Пилсудского пытались организовать в российской части Польши вооруженное восстание против российских властей.Хитрый Пилсудский, пользуясь поддержкой Австро-Венгрии и отправляя польских легионеров воевать в составе австро-венгерских войск, на самом деле вынашивал гораздо более коварный план. Он считал, что сначала поляки должны помочь Германии и Австро-Венгрии одержать победу над Российской империей, а затем перейти на сторону Антанты и после разгрома силами Антанты Германии и Австро-Венгрии добиться окончательной независимости Польши. Этот план ему практически удалось реализовать, с той лишь разницей, что Германия и Австро-Венгрия не разгромили Россию.Как только Пилсудский увидел, что Антанта близка к разгрому австро-венгерских и германских войск, он тут же отказался от сотрудничества с Австро-Венгрией и приказал польским подразделениям более не присягать на верность Берлину и Вене. Однако сам Пилсудский при этом был арестован немецкими властями и помещен в крепость Магдебург. Освободили его лишь 8 ноября 1918 года.За это время Пилсудский приобрел колоссальный авторитет среди националистически настроенной части поляков. Этому способствовал его ореол мученика за правое дело, бесстрашного борца за независимость Польши. 14 ноября 1918 года, после капитуляции Германии и Австро-Венгрии, вся полнота власти в стране была передана Юзефу Пилсудскому, который был провозглашен первым Начальником Государства Польского. Так в одночасье вчерашний политический заключенный и позавчерашний лидер боевиков оказался первым лицом Польши, восстановившей свою независимость. Естественно, что Пилсудский, придя к власти, тут же отказался от социалистической фразеологии, которую прежде активно использовал.Концепция Пилсудского заключалась в том, чтобы объединить Польшу, Литву, Украину и Белоруссию в рамках конфедерации «Междуморье» (с главенствующей ролью Польши, разумеется). Однако по итогам советско-польской войны, когда был произведен раздел украинских и белорусских земель, стала ясна неосуществимость этой идеи, по крайней мере — в обозримой перспективе. Тем более, что Литва не собиралась терять свой государственный суверенитет, а украинское население, оказавшееся в составе Польши, все равно рассчитывало на обретение национальной независимости (в Галиции в 1920-ен – 1930-е годы возникло множество националистических организаций, выступавших именно с антипольскими лозунгами).Конечно, невозможность осуществления амбициозных политических планов серьезно ударила по политическому самолюбию Юзефа Пилсудского. В 1922 году Пилсудский покинул пост главы государства. Без Пилсудского в Польше настали еще более тяжелые времена. Нарастал экономический кризис, усугублялись социальные проблемы, а главное – Польше так и не удалось достичь амбициозной цели по восстановлению государства в границах прежней Речи Посполитой. В этой ситуации Юзеф Пилсудский принял решение вернуться в политику и приступил к подготовке военного переворота. Эта задача облегчалась тем, что 27 ноября 1925 года пост военного министра страны занял генерал брони Люциан Желиговский – давний соратник Пилсудского. Он «закрыл глаза» на начавшееся стягивание верных Пилсудскому подразделений в район столицы. 12 мая 1926 года начался знаменитый «поход Пилсудского на Варшаву». Правительственные войска оказали сопротивление. Бои продолжались три дня, погибли 379 человек с обеих сторон. В результате президент Польши Станислав Войцеховский ушел в отставку. Новым президентом избрали Юзефа Пилсудского, однако он предпочел отказаться от поста формального главы государства. Президентом стал Игнаций Мосцицкий, а Юзеф Пилсудский получил должности военного министра и генерального инспектора вооруженных сил. При этом все прекрасно понимали, что именно Юзеф Пилсудский был фактическим главой польского государства, определяющим его внутреннюю и внешнюю политику.Получив полностью подконтрольное правительство, Пилсудский приступил к установлению авторитарного режима. Был сформирован Беспартийный блок сотрудничества с правительством, игравший роль «партии власти» при Юзефе Пилсудском. Во внутренней политике в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Пилсудский ориентировался на подавление оппозиции, причем наиболее жесткие репрессии были развернуты им против польского коммунистического движения. В коммунистах Пилсудский видел не только опасных конкурентов в борьбе за власть, но и проводников советского влияния. Советский Союз в эти годы рассматривался Польшей как главный военно-политический противник, угроза независимости и политическому строю. Антисоветизм и антикоммунизм приобрели при Пилсудском черты национальной идеологии, заменив прежнюю русофобию польского националистического движения.Помимо коммунистов, репрессиям подвергались также представители украинского националистического движения, стремившиеся к обретению независимости вошедших в состав Польши земель Галиции и Волыни. В ответ украинские националисты приступили к террористическим актам против польских властей. Так, был убит министр внутренних дел Польши Б. Перацкий. Пилсудскому не оставалось ничего иного, как перейти к политике «пацификации» (умиротворения) Западной Украины. На практике она означала полное запрещение любых украинских национальных организаций, включая даже мирные, неполитические общественные организации, аресты и помещение в концентрационные лагеря украинских националистов и лиц, подозреваемых в симпатиях к ним. Все эти жесткие меры еще больше настроили против Пилсудского и Польши украинское население.Что касается внешней политики, то после военного переворота 1926 года Польша постепенно перешла к концепции «равноудаленности». Если сначала главным противником Польши считался Советский Союз, то постепенное возрождение мощи соседней Германии также не могло не тревожить польское руководство. Собственно, у Польши, находившейся между двумя державами, не оставалось иного выхода, как лавировать между ними, рассчитывая на помощь Великобритании и Франции.Понимая, что противостоять Советскому Союзу Польша не может, Пилсудский и его окружение обратили внимание на соседнюю маленькую Чехословакию, к которой тоже возникли территориальные претензии. В конечном итоге эта политика, уже после смерти самого Пилсудского, привела к разделу Чехословакии между Германией, Венгрией и Польшей, открыв прямую дорогу к дальнейшему нападению Германии уже собственно на Польшу.Юзеф Пилсудский скончался 12 мая 1935 года в 20 часов 45 минут. Причиной смерти стал рак печени, симптомы которого активно проявлялись еще за два года до смерти польского лидера. Пришедшие к власти после его смерти соратники уже не могли по своим лидерским качествам и политическому таланту сравниться с покойным маршалом. В историю современной Польши Пилсудский вошел как национальный герой, основоположник независимости страны. Надо признать, это действительно было так. Юзеф Пилсудский действовал в меру своего понимания польских интересов и стремился превратить Польшу в мощное и сильное государство, объединенное общей национальной идеей. Понятно, что эти устремления Пилсудского шли вразрез с советскими / российскими государственными интересами.