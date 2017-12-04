14:55 04 декабря

О совместном применении в ВВО систем разведки и РЭБ с помощью беспилотников

В Восточном военном округе проведено специальное учение военнослужащих подразделений радиоэлектронном борьбы. Основная цель учения – отработка совместного применения разведывательных комплексов и систем РЭБ на БПЛА (беспилотных летательных аппаратах).

Из сообщения пресс-службы ВВО:
Способ совместного использования комплекса помех абонентам сотовой связи стандарта GSM «Леер-3» и комплекса ведения воздушной разведки с БЛА «Орлан-10» в ходе учения подтвердил свою эффективность, при этом время от обнаружения объекта и выдачи целеуказания на его поражение сократилось примерно в два раза. В интересах повышения возможностей комплекса РЭБ на БЛА «Леер-3» подразделением РЭБ общевойскового соединения Тихоокеанского флота проведен эксперимент по дополнительному оснащению существующего комплекса средствами оптической разведки, который был представлен начальникам служб РЭБ объединений и командирам воинских частей РЭБ округа на сборах в ноябре текущего года.


О совместном применении в ВВО систем разведки и РЭБ с помощью беспилотников



Отмечено, что результаты учения показали высокую эффективность применения систем разведки и радиоподавления, реализованные на средствах беспилотной авиации. Сообщается, что применение такого рода комплексов планируется реализовать непосредственно в войсках РЭБ в скором времени.



Для справки: «Леер-3» состоит из передвижного пункта управления на базе КамАЗ-5350 и комплексов с БПЛА. Он способен осуществлять блокировку диапазонов всех сотовых сетей условного противника в радиусе 6 км с помощью наведения помех, передаваемых специальным БПЛА «Орлан-10». Позволяет непрерывно решать задачи общего радиоэлектронного подавления на удалении свыше 100 км в течение 10 часов.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 1

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  1. okko077 Сегодня, 12:56
    при этом время от обнаружения объекта и выдачи целеуказания на его поражение сократилось примерно в два раза.
    Это как и что у них сократилось, а разве в нормальной оснащённой современными системами армии это происходит не одновременно ? И как же можно поразить такую цель если она меняет положение ? Они вообще в пресс-службе ВВО понимают о чём говорят ?
    okko077
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