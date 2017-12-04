О совместном применении в ВВО систем разведки и РЭБ с помощью беспилотников

Способ совместного использования комплекса помех абонентам сотовой связи стандарта GSM «Леер-3» и комплекса ведения воздушной разведки с БЛА «Орлан-10» в ходе учения подтвердил свою эффективность, при этом время от обнаружения объекта и выдачи целеуказания на его поражение сократилось примерно в два раза. В интересах повышения возможностей комплекса РЭБ на БЛА «Леер-3» подразделением РЭБ общевойскового соединения Тихоокеанского флота проведен эксперимент по дополнительному оснащению существующего комплекса средствами оптической разведки, который был представлен начальникам служб РЭБ объединений и командирам воинских частей РЭБ округа на сборах в ноябре текущего года.

В Восточном военном округе проведено специальное учение военнослужащих подразделений радиоэлектронном борьбы. Основная цель учения – отработка совместного применения разведывательных комплексов и систем РЭБ на БПЛА (беспилотных летательных аппаратах).Из сообщения пресс-службы ВВО Отмечено, что результаты учения показали высокую эффективность применения систем разведки и радиоподавления, реализованные на средствах беспилотной авиации. Сообщается, что применение такого рода комплексов планируется реализовать непосредственно в войсках РЭБ в скором времени.Для справки: «Леер-3» состоит из передвижного пункта управления на базе КамАЗ-5350 и комплексов с БПЛА. Он способен осуществлять блокировку диапазонов всех сотовых сетей условного противника в радиусе 6 км с помощью наведения помех, передаваемых специальным БПЛА «Орлан-10». Позволяет непрерывно решать задачи общего радиоэлектронного подавления на удалении свыше 100 км в течение 10 часов.