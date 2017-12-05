11:11 05 декабря

Мировая война 2018 года состоится без русских

Риск войны в наступающем году довольно велик, и рассчитывать на мир не приходится, полагают швейцарские эксперты. Существуют два очага напряжённости, и оба могут вызвать глобальный конфликт. Не за горами новый год, а с ним и война. Самое удивительное, что в подобных прогнозах из Швейцарии не упоминаются русские. Совсем.

Мировая война 2018 года состоится без русских


О риске войны, которая грянет в 2018 году, рассуждает бывший посол, а ныне обозреватель газеты «Le Temps» (Швейцария) Франсуа Нордманн.


В наступающем году два очага напряжённости могут привести к войне, предупреждает Нордманн. Основными действующими лицами станут Северная Корея, Саудовская Аравия и Иран.

«Геополитическая ситуация» в мире «продолжает ухудшаться», и риск войны увеличивается, пусть «население и не осознаёт этого», пишет автор статьи. «Особую озабоченность» вызывают две горячие точки: Корейский полуостров и Ближний Восток.

Каковы планы Северной Кореи? На этот счёт есть мнение авторитетного эксперта. Марк Фитцпатрик (Mark Fitzpatrick), специалист по ядерным вопросам из Международного института стратегических исследований в Лондоне, говорит о 50-процентной вероятности войны с Северной Кореей уже в 2018 году. КНДР вряд ли откажется от своих ядерных экспериментов и ракетной программы, несмотря на давление США и Китая.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо уже предупредил Организацию Объединённых Наций: в атмосфере над тихоокеанским регионом планируется провести ядерные испытания. Так можем ли мы представить, что в этих условиях американский президент Трамп не отреагирует на поведение Пхеньяна, как он заявлял, «огнём и яростью»?

Трамп, указывается в материале, «может пожелать» уничтожить пусковые площадки Северной Кореи и точки производства ядерного оружия. Некоторые люди «обманываются», полагая что режим Ким Чен Ына не осмелится нанести ответный удар «из-за боязни массированного удара возмездия со стороны Соединённых Штатов, Японии и Южной Кореи».

Однако, предупреждает Нордманн, «ничто не очевидно» так, как это.

Марк Фицпатрик признаёт: предполагаемый обмен ударами может относиться к категории «психологической войны». Такого рода посылы могут также адресоваться Китаю, который, по мнению Вашингтона, не должен уменьшать давление на КНДР и которому следует применять санкции ООН «более строго».

Да, Северная Корея не даёт пока никаких явных признаков «немедленного нанесения» ядерного удара. Однако нынешний политический сезон ещё не окончен. Весной будет известно, отмечает аналитик, откажется ли Северная Корея «от своих провокаций» (речь об испытаниях. — О. Ч.). Если не откажется, продолжает Нордманн, то каков будет «соответствующий ответ международного сообщества на эти действия»?

И действительно: как правильно отреагировать, не рискуя разжечь корейскую войну?

А тут и другая война на подходе.

В качестве следующего очага напряжённости аналитик выделяет противостояние Тегерана и Эр-Рияда.

На другом конце Азии в ещё одной «воинственной риторической эскалации», сопровождаемой грохотом марширующих сапог, участвуют Иран и Саудовская Аравия.

Здесь интересы игроков распределились «неравномерно». Эр-Рияд обеспокоен иранским наступлением, ведь Иран продвигается в регионе после краха «Daesh» («Исламского государства», запрещённого в России). Влияние Тегерана уже распространилось на иракский Курдистан, сирийский Курдистан и Турцию. Иракские силы, объединившиеся с иранской революционной гвардией, захватили города Киркук и Эрбиль, в то время как американцы попросту бросили своих бывших курдских союзников, которые воевали вместе с ними в борьбе против «Daesh».

Новый расклад сил на Ближнем Востоке вдобавок характеризуется укреплением Ирана на Средиземноморье.

Всё это «вызывает озабоченность» у Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Недавний ракетный удар по Эр-Рияду, приписанный союзникам Ирана в Йемене, увязшем в войне, политические манёвры наследного принца Мохаммеда бин Салмана, делающего всё для укрепления своих претензий на трон и модернизации королевства, напряжённость вокруг Ливана, связанная с технической отставкой премьер-министра Саада Харири, приводит к опасениям аналитика по поводу «открытия нового фронта».

Правда, в Ливане реакция населения на вмешательство Саудовской Аравии и лояльность народа премьер-министру, а заодно дипломатическая интервенция Франции и Китая «потушили пожар». Но вот соперничество между Саудовской Аравией и Ираном только обостряется.

2018 год не станет годом мира; риск войны в мире остаётся высоким, подводит итог Франсуа Нордманн.

Луи Лема в другом номере той же газеты солидаризируется с коллегой по перу.

Угрозы Дональда Трампа, пишет он, вызвали «напряжённость в регионе». Найдутся ли у Соединённых Штатов, а вместе с ними и у значительной части мира, такие «твиты», чтобы прикинуть последствия «огня и ярости», которые мистер Трамп пообещал северокорейскому лидеру? Что произойдёт? Начнётся военная эскалация, когда тот, кто «нервно готовится к возможной войне», прекратит словесную «реакцию» и совершит непоправимое! А иначе все слова Трампа покажут миру, что все эти заявления — пустая угроза, и в таком случае Соединённые Штаты будут дискредитированы: их станут считать «бумажным тигром».

Граница между двумя Кореями является одним из самых военизированных районов планеты, и у военных и стратегов всех мастей и оттенков имелось несколько десятилетий, чтобы предусмотреть и продумать все возможные сценарии и подготовиться к ним, напоминает автор. Несколько раз Соединённые Штаты отступали после того, как продвигались, совершая провокации против КНДР. В 1994 году, например, Пентагон был обвинён в планировании «хирургических ударов» по ядерному реактору в Йонбёне. Американцы подозреввли, что там производился плутоний для военного использования.

А что там с корейской ядерной программой?

Ещё 28 июля Пхеньян запустил межконтинентальную ракету, теоретически способную достичь Соединённых Штатов. После пяти ядерных испытаний у страны, вероятно, уже напокопилось большое количество ядерного оружия. И ничто не мешает Пхеньяну уже сегодня размещать свои ядерные боеголовки на ракетах меньшего диапазона дальности, целясь на Южную Корею, Японию или… американский остров Гуам, который очень любит упоминать северокорейская пропаганда.

Игры позади, говорит Джеффри Льюис, признанный эксперт из Института Миддлбери. По его мнению, бесполезно продолжать делать вид, что Северная Корея не стала «ядерной державой».

Итак, что же теперь? Ограниченный удар?

«Красивый ядерный отрыв» Пхеньяна от всей планеты есть настоящий удар по проблеме нераспространения ядерного оружия, считает автор. Это, вероятно, спровоцирует новые устремления в регионе, а также убедит Иран отказаться от соглашения по ядерной программе. Получается, Соединённым Штатам, которые давят на Иран, следует «вернуть в работу» идею ограниченных ударов по Северной Корее и вести переговоры с сильной позиции?

Тем не менее, следует быть уверенным в том, что режим Пхеньяна правильно понимает такого рода «намерения». Заявления типа «огонь и ярость, каких мир никогда не видел» вряд ли «успокоят» северокорейского вождя, то есть заставят его отказаться от ядерной программы и вообще от идеи вооружаться. Всё наоборот! Вдоль границы северокорейский режим развернул «тысячи артиллерийских орудий». Если бы Ким Чен Ын только «почувствовал себя» атакованным, он мог бы подвергнуть Сеул и периферию города настоящему шквалу огня. Только в самом своём начале такой удар унёс бы жизни десятков тысяч людей. Сколько бы времени потребовалось, чтобы одолеть эту «армаду» Ким Чен Ына, разбросанную по стране или спрятанную на дне бункеров в горах?

У Соединённых Штатов мало достоверной информации об этой закрытой стране. Здесь даже кибервойна в полном смысле слова невозможна. Так, значит, полномасштабная война?

Но ведь налицо ядерная угроза, пусть и «на заднем плане». Поэтому перспектива тотальной войны «немыслима». По крайней мере, для Америки. При таком сценарии Соединённые Штаты должны доставить тысячи или десятки тысяч своих солдат в регион. «Апокалипсис», который, по-видимому, словесно обещает Дональд Трамп, ставит под угрозу жизнь 25 миллионов северокорейцев и 50 миллионов южнокорейцев, почти половина из которых живёт менее чем в 100 километрах от границы.

Вдобавок к ядерному своему потенциалу Северная Корея имеет ещё и крупные запасы биологического и химического оружия.

Может, есть третий вариант?

«Ещё не поздно», — написала Сьюзан Райс в колонке, опубликованной на днях в «New York Times». (Сьюзан Райс — бывший советник по национальной безопасности США. — О. Ч.) Вашингтон долгое время жил при «яркой воинственной риторике» династии Кимов, напоминает она. По её мнению, товарищ Ким может быть «жестоким и стремительным», но поведение вождя вполне рационально.

Минуточку, так это что, рецепт ещё от одного «бывшего»? Обычное сдерживание? Наращивание санкций? И тесный диалог с Китаем для того, чтобы тот выполнял все соглашения с США, достигнутые в отношении КНДР? «Рациональное и стабильное американское руководство может избежать кризиса», — утверждает бывшая советница.

Это ж какое такое «рациональное и стабильное»? Такое же, как Ким Чен Ын?

* * *


Похоже, в Швейцарии, известной своим особым отношением к миру, нейтралитету и банкам, очень страшатся новой глобальной войны. И не верят ни в стабильность Трампа, ни в стабильность Ким Чен Ына. В рациональность обоих не верят тоже.

Рациональность вообще, как представляется, исчезла из политики XXI века. Всяк по-своему, но сходит с ума. И швейцарские аналитики и эксперты правы в одном: от сумасшествия обыкновенного до военного — один маленький шажок. Достаточно какому-нибудь «рациональному» провести неудачное испытание!..

Что до Ирана, то то давление, которое на эту страну оказывает «рациональная» администрация Трампа, объявившая Иран спонсором терроризма, вполне может привести Тегеран к идее вооружиться ядерными ракетами на манер Ким Чен Ына. Чисто в оборонительных целях!

Да, кстати. Русская «угроза» у швейцарских аналитиков не упоминается вовсе.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 20

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  1. dsk Сегодня, 05:56
    Цитата:"]Мировая война 2018 года состоится без русских." обозреватель газеты «Le Temps» (Швейцария) Франсуа Нордманн, наверное уроки истории в школе прогуливал. hi
    dsk
    1. dsk Сегодня, 06:17
      Самый трудный период 2018 года для России не выборы, это дело внутреннее, они пройдут относительно спокойно. Вот когда в июне, на чемпионат приедут сотни тысяч иностранных болельщиков и все "силовики" будут заняты охраной порядка... Современная история: 2008 год, олимпийские игры в Китае - "осетинский"конфликт, 2014 год, олимпийские игры в Сочи - "переворот" на Украине. В древней Греции, когда зарождались олимпийские игры, на время их проведения прекращались все войны. Наши современные заокеанские партнёры забыли слово "совесть", и готовят очередной "сюрприз".
      dsk
      1. bulvas Сегодня, 10:25
        Трампу шум с КНДР нужен прежде всего, чтобы снять нагзрузку со своей персоны у себя в США.

        Устроить войну - погубить людей - самый верный путь к импичменту, а то и к суду
        bulvas
      2. Lycan Сегодня, 10:49
        Извольте, как это:
        Цитата: dsk
        Самый трудный период 2018 года для России не выборы, это дело внутреннее, они пройдут относительно спокойно
        ?
        Речь идёт о следующих 6 годах жизни под избираемым верховным лицом.
        Думается, есть в России стороны, не желающие известно кого ещё 6 лет видеть на троне. Грядёт обильное "наползание" кандидатов с сопутствующим не только словесным "обжариванием" электората.
        Lycan
    2. venzim Сегодня, 11:00
      Русских на войну не пустят как на Олимпиаду, ах да, под нейтральным флагом laughing
      venzim
  2. Chertt Сегодня, 06:38
    Прогноз сделан исходя из развития, уже существующих, конфликтов. Но современная ситуация в мире, тем и отличается, что конфликт может возникнуть, казалось бы на пустом месте, и очень быстро перейти в "горячую фазу" Основная угроза, Это уничтожение америкой и "коллективным западом" любых правил. Создание международного беспридела
    Chertt
    1. Комментарий был удален.
  3. 1536 Сегодня, 07:03
    Начать войну в Корее у американцев кишка тонка. Они привыкли загребать жар чужими руками, а южные корейцы могут пойти воевать с северными только во сне.
    Что же касается Ближнего Востока, то никто там свои гаремы ради автомата Калашникова бросать не будет.
    Россия, увы, по-прежнему не знает к какому берегу пристать. Туда не пускают, сюда не пускают. А если и пускают, то без всяких знаков различия. Видимо, для России еще время не пришло. Сейчас главное собраться, не слушая вопли каких-то швейцарцев и разных прочих шведов, и однажды просто выступить в роли "лесника Егорыча", который послал всех дерущихся... отдохнуть.
    1536
  4. BecmepH Сегодня, 07:18
    Марк Фитцпатрик (Mark Fitzpatrick), специалист по ядерным вопросам из Международного института стратегических исследований в Лондоне, говорит о 50-процентной вероятности войны с Северной Кореей уже в 2018 году

    И это
    мнение авторитетного эксперта.

    Прикольно))) Т.е. война или будет, или не будет...
    BecmepH
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    Русская «угроза» у швейцарских аналитиков не упоминается вовсе
    Странно, что отошли от главного американо-европейского тренда - во всем виновата Россия. Иран, КНДР, а кто стоит за нагнетанием напряженности в этих регионах? Наверное можно было даже не ставить знак вопроса.
    rotmistr60
  6. Greenwood Сегодня, 07:34
    Думаю, в Корее войны не будет. Ограниченный удар по базам хранения или аэродромам КНДР ощутимого эффекта не нанесёт. Значительная часть арсеналов находится в подземных хранилищах, расположение которых едва ли известно. Протяжённость и глубину бункеров в горах КНДР тоже никто никогда не подсчитывал. Да и эти ограниченные "удары" могут спровоцировать (и скорее всего спровоцируют) КНДР на обстрел Сеула и приграничных военных объектов РК, а это уже грозит гигантскими потерями и разрушениями. Да и Япония может оказаться под ударом.
    Поэтому перспектива тотальной войны «немыслима». По крайней мере, для Америки. При таком сценарии Соединённые Штаты должны доставить тысячи или десятки тысяч своих солдат в регион.
    И будут эти тысячи и десятки тысяч солдат мальчиками для битья против миллионной северокорейской армии.
    В общем, игра не стоит свеч. Трамп побрюзжит в Твиттере да перестанет.
    Greenwood
  7. ul_vitalii Сегодня, 08:08
    Ну и хорошо, передохнем. Есть чем заняться, есть что обдумать.
    ul_vitalii
  8. andrej-shironov Сегодня, 08:38
    Над миром давно нависла чёрная рука ХАОСА.
    andrej-shironov
    1. demoniac1666 Сегодня, 10:54
      Вся надежда на Императора)))))) laughing
      demoniac1666
      1. Greenwood Сегодня, 11:08
        Цитата: demoniac1666
        на Императора
        lol Единственный живой император - вот этот:

        На него надежды немного. Да и этот старичок скоро отрекается от престола.
        Greenwood
  9. Геркулесыч Сегодня, 09:05
    Если война и начнется так только из за желания сша лишить ту или иную страну права мирно жить и развиваться, так как этого желает население и власти той или иной страны, а не сша.
    Геркулесыч
  10. роман66 Сегодня, 09:54
    а вот интересно - если просто оставить Ына( да и всю севКорею) в покое?
    роман66
  11. Безразличный Сегодня, 10:35
    Опять слов очень много, а толку мало! Что будет в 2018 году не знает никто. А если кто и знает, то не уверен, правда это или вымысел.
    Напряженность между КНДР и США может проходить весь год, но это не значит, что будет война. Для США слишком ставки высоки. Где гарантия, что однажды в Нью-йоркский порт не зайдет под каким-нибудь гватемальским флагом корейское судно и прямо напротив Манхеттена еще до подхода к таможенному терминалу какой-нибудь скромный почитатель династии Кимов, не приведет в действие ядерное устройство. Это куда эффективней , чем ракетой которая может улететь и не туда. А потом все финансовые пузыри, которые за эти годы надули США лопнут вместе с Нью-Йорком. Туши свет, сливай воду называется. Кризис будет такой, что всему миру мало не покажется.
    Что касается России, то подлянка видна невооруженным глазом. Это во время чемпионата мира начать наступление на Донбассе. Лучшей гадости не придумаешь. Обычно если такое может случится, то обязательно случится. Не упустят США такого случая! А хохлы готовы сами повесится, но нагадить России. Так что авторы статьи пишут много, а толку от их писанины мало!
    Безразличный
  12. SERGEY KOZLOV Сегодня, 11:02
    Любопытно, очаги войны указывает, а ИСТОЧНИКИ войны - США (Великобритания) и Израиль, нет... Кто инициаторы этих войн, ясно, как Божий день.
    SERGEY KOZLOV
  13. Ingvar0401 Сегодня, 11:05
    У нас все понятно - выборы 2018 года пройдут спокойно и предсказуемо. Но что у нас будет в 2024 году, когда ВВП уже не сможет выставить свою кандидатуру?
    Ingvar0401
  14. Василенко Владимир Сегодня, 11:07
    Цитата: швейцарские эксперты
    Риск войны в наступающем году довольно велик, и рассчитывать на мир не приходится .
    Василенко Владимир
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