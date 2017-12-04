Т-90А начали выводить из Сирии?
В интернете появилась фотография российского основного боевого Т-90А, который на базе в Тартусе, якобы, готовился к отправке в Россию. Об этом сообщает Вестник Мордовии.
Речь, вероятно, идет о боевой технике, которая использовалась исключительно для обороны базы Хмеймим.
«Первая информация о наличии на этом военном объекте российских машин данной модели в иностранных источниках появилась в начале октября 2015 года. Примерно через месяц в Сети были опубликованы первые изображения», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Он отмечает, что в отличие от танков Т-90, поступивших в распоряжение сирийской армии, техника российского контингента очень редко попадала в объективы фото- и видеокамер. Чаще всего героями репортажей становились российские самолеты и вертолеты, вылетавшие на боевые задания.
По словам военных экспертов, если информация о выводе Т-90А достоверна, то в этом нет ничего сенсационного, поскольку ротация техники в горячих точках – обычное дело. По всей видимости, эти танки-ветераны сирийской миссии заменят более «свежими» машинами.
Речь, вероятно, идет о боевой технике, которая использовалась исключительно для обороны базы Хмеймим.
«Первая информация о наличии на этом военном объекте российских машин данной модели в иностранных источниках появилась в начале октября 2015 года. Примерно через месяц в Сети были опубликованы первые изображения», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Он отмечает, что в отличие от танков Т-90, поступивших в распоряжение сирийской армии, техника российского контингента очень редко попадала в объективы фото- и видеокамер. Чаще всего героями репортажей становились российские самолеты и вертолеты, вылетавшие на боевые задания.
По словам военных экспертов, если информация о выводе Т-90А достоверна, то в этом нет ничего сенсационного, поскольку ротация техники в горячих точках – обычное дело. По всей видимости, эти танки-ветераны сирийской миссии заменят более «свежими» машинами.
Использованы фотографии: lostarmour.info
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