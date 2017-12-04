14:49 04 декабря

Т-90А начали выводить из Сирии?

В интернете появилась фотография российского основного боевого Т-90А, который на базе в Тартусе, якобы, готовился к отправке в Россию. Об этом сообщает Вестник Мордовии.

Т-90А. Тартус, Сирия.

Речь, вероятно, идет о боевой технике, которая использовалась исключительно для обороны базы Хмеймим.


«Первая информация о наличии на этом военном объекте российских машин данной модели в иностранных источниках появилась в начале октября 2015 года. Примерно через месяц в Сети были опубликованы первые изображения», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.

Он отмечает, что в отличие от танков Т-90, поступивших в распоряжение сирийской армии, техника российского контингента очень редко попадала в объективы фото- и видеокамер. Чаще всего героями репортажей становились российские самолеты и вертолеты, вылетавшие на боевые задания.

По словам военных экспертов, если информация о выводе Т-90А достоверна, то в этом нет ничего сенсационного, поскольку ротация техники в горячих точках – обычное дело. По всей видимости, эти танки-ветераны сирийской миссии заменят более «свежими» машинами.

Использованы фотографии: lostarmour.info
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 12:55
    заменят более «свежими» машинами.

    soldier ...Такими может?..Чтоб жуть нагоняли am

    san4es
    1. ВадимЖивов Сегодня, 12:58
      Да он там галстуке кажется.... wassat
      ВадимЖивов
    2. Джедай Сегодня, 13:02
      Было бы очень неплохо! wink
      Джедай
    3. Wedmak Сегодня, 13:08
      Если бы они еще были в наличии... А то так можно и Т-14 туда привезти. Погонять полупустыне, на тест так сказать.
      Wedmak
  2. axiles100682 Сегодня, 12:56
    любопытной англо-саксонской Варваре на базаре нос оторвали.По самую шею.
    axiles100682
  3. ВадимЖивов Сегодня, 12:56
    Да они может в укрытии под маскеровкой а самолеты это пиар и красивые кадры для ТВ laughing
    ВадимЖивов
  4. axiles100682 Сегодня, 12:57
    любопытной англо-саксонской Варваре на базаре нос оторвали.По самую шею.
    axiles100682
  5. Комментарий был удален.
  6. Куница Сегодня, 13:00
    В этом пепельница уже полная laughing
    Куница
    1. ВадимЖивов Сегодня, 13:14
      Ну тогда и помыть не мешало и пепелку тоже и дезадорант заменить tongue
      ВадимЖивов
  7. Стирбьорн Сегодня, 13:15
    По словам военных экспертов, если информация о выводе Т-90А достоверна, то в этом нет ничего сенсационного, поскольку ротация техники в горячих точках – обычное дело. По всей видимости, эти танки-ветераны сирийской миссии заменят более «свежими» машинами.
    Проще ветеранов сирийцам оставить, чем туда-сюда возить
    Стирбьорн
    1. betta Сегодня, 13:25
      Может плановый ремонт нужен?
      betta
  8. voyaka uh Сегодня, 13:52
    А нафиг обратно таскать? Подарили бы сирийцам...
    Американцы подарили в свое время свои Абрамсы иракцам, на здоровье.
    voyaka uh
  9. inkass_98 Сегодня, 14:08
    Обратно везти - дороже обойдется. Да и помыли бы перед отправкой, негоже грязь на палубе разводить.
    inkass_98
Картина дня