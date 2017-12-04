Украину может ждать очередной ракетный скандал

Ракета внешне, в самом деле, сильно напоминает советскую крылатую ракету Х-55 с добавлением ускорителя для старта с наземной пусковой установки. Поэтому, не удивительно, что вспоминается скандальная история 10-15 летней давности с предполагаемой контрабандой с Украины нескольких ракет Х-55 в Иран в начале 2000-х годов,

В воскресенье йеменские хуситы запустили крылатую ракету по строящейся в Эмиратах АЭС «Барака», создание этой ракеты не обошлось без помощи украинских дельцов, пишет Вестник Мордовии со ссылкой на военного эксперта.«Дело в том, что, как и в случае с Северной Кореей, украинская сторона решила "срубить денег" на советском наследстве и продала в Китай и Иран крылатые ракеты большой дальности Х-55. В результате китайцы и иранцы создали свои копии данного оружия», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, судя по обнародованным кадрам запуска, ракета очень похожа на иранскую КР наземного базирования «Soumar», которая впервые была представлена пару лет назад.Возможно, иранские военные решили испытать ее в боевых условиях. «Вполне возможно ее разобрали на части и затем собрали уже в Йемене. В результате возникли технические проблемы, и ракета цели не достигла», – пишет автор.приводит издание комментарий Юрия Лямина.