14:53 04 декабря

Украину может ждать очередной ракетный скандал

В воскресенье йеменские хуситы запустили крылатую ракету по строящейся в Эмиратах АЭС «Барака», создание этой ракеты не обошлось без помощи украинских дельцов, пишет Вестник Мордовии со ссылкой на военного эксперта.

Украину может ждать очередной ракетный скандал


«Дело в том, что, как и в случае с Северной Кореей, украинская сторона решила "срубить денег" на советском наследстве и продала в Китай и Иран крылатые ракеты большой дальности Х-55. В результате китайцы и иранцы создали свои копии данного оружия», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.


Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, судя по обнародованным кадрам запуска, ракета очень похожа на иранскую КР наземного базирования «Soumar», которая впервые была представлена пару лет назад.

Возможно, иранские военные решили испытать ее в боевых условиях. «Вполне возможно ее разобрали на части и затем собрали уже в Йемене. В результате возникли технические проблемы, и ракета цели не достигла», – пишет автор.



Ракета внешне, в самом деле, сильно напоминает советскую крылатую ракету Х-55 с добавлением ускорителя для старта с наземной пусковой установки. Поэтому, не удивительно, что вспоминается скандальная история 10-15 летней давности с предполагаемой контрабандой с Украины нескольких ракет Х-55 в Иран в начале 2000-х годов,
приводит издание комментарий Юрия Лямина.

Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 32

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  1. Джедай Сегодня, 13:16
    Спалились "незалэжные"... crying
    Джедай
    1. ВадимЖивов Сегодня, 13:18
      Да они три округа пропили и сколько баз хранения не знаю bully
      ВадимЖивов
      1. Джедай Сегодня, 13:19
        Потому петруччо беспробудно и квасит. lol
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:23
          Сколько ещё интересного может выясниться.
          Идущий
        2. Кент0001 Сегодня, 14:27
          Да у него кроме этого полно причин синячить))))
          Кент0001
          1. Джедай Сегодня, 14:44
            Он как истинный алкаш: зачем выдумывать повод выпить, если можно выпить просто так, без повода? wassat
            Джедай
    2. Logall Сегодня, 13:19
      Вполне возможно, что с подачи полосатой крыши...
      Еще одна напряженность и крайних искать не надо. Он уже есть... Крайний борется за демократию, как может...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 13:21
        Если так, то это лишнее подтверждение "честности" США по отношению к "партнёрам". wink
        Джедай
      2. ВадимЖивов Сегодня, 13:24
        Вот у них и не дрогнет ни чего там по прокуратуре уже 5 мил стволов пропали stop Халявы всегда не бывает конец будет работать надо а не охота и не где tongue
        ВадимЖивов
      3. Идущий Сегодня, 13:24
        Я думаю , что и в КНДР они под присмотром спец. служб США , поставляли двигатели.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 13:28
          При непосредственном участии!
          Шибко уж вся эта ситуация на плохой спектакль похожа.
          ''не верю!'' - как говорил Станиславский...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 13:59
            И правда может вылезти наружу , ЦРУ и еже с ними ещё не знают , кто такие хохлы.
            Идущий
      4. Клебер Сегодня, 13:33
        Цитата: Logall
        Вполне возможно, что с подачи полосатой крыши...
        Еще одна напряженность и крайних искать не надо. Он уже есть... Крайний борется за демократию, как может...


        Самая жизнеспособная версия.
        Клебер
    3. Шура пермский Сегодня, 13:20
      деньги не пахнут)))
      Шура пермский
    4. Офицер запаса Сегодня, 13:25
      Вот и причины пожаров на складах боеприпасов. Еще очень много интересного всплывет, в самых неожиданных местах.
      Офицер запаса
    5. Зяблицев Сегодня, 13:27
      Есть нации сильные исторической философией, как Греция, новой философией и военным делом, порядком, как Германия, есть страны богатые мудростью, как Китай...., трудолюбием, как Япония, многообразием, как Россия или подлостью, как Англия и США, а есть просто убожество, как сказал бы Остап Бендер:"жертва аборта" - Украина! laughing И это не оскорбление - это констатация факта - 26 лет коту под хвост! Белоруссия - государство, Узбекистан - государство, а Украина - майдан на майдане и поиск под кого бы лечь по выгодней!
      Зяблицев
      1. Смог Сегодня, 13:54
        Цитата: Зяблицев
        поиск под кого бы лечь по выгодней!

        Да уж, после последнего майдану выгоды они хапнули по самое не балуй! Ну что сказать? МОЛОДЦЫ!
        Смог
        1. Зяблицев Сегодня, 13:57
          Забыл взять слово "повыгоднее" в кавычки... laughing
          Зяблицев
  2. Караул73 Сегодня, 13:22
    А почему спалились? Что, Китаю и Ирану нельзя продавать вооружение? Так Россия поболее Иран вооружает. Ждите ракету земля-земля на базе С-300.
    Караул73
    1. Muvka Сегодня, 13:31
      Такие ракеты нельзя продавать. Только до 300 км дальности или около того.
      Muvka
    2. Orionvit Сегодня, 14:41
      Цитата: Караул73
      А почему спалились? Что, Китаю и Ирану нельзя продавать вооружение?

      В 2002г, "Мотор сич", продали Китаю три двигателя МС-400 (местное название Р95-300 третьей серии, для ракет Х-55). После чего, госдеп США, на прямую запретил Богуслаеву продавать эти изделия в Китай. Не знаю как они там в Китае, или или Иране, освоили производство таких двигателей, если даже на "Мотор Сичи", после 7-ми летнего простоя в 90-х, заново освоить производство именно этих изделий, было очень тяжело. И это с учётом того, что ранее эти движки они собирали тысячами, сохранились технологии, оснастка и самое главное, специалисты. Так что, не удивительно, что "Иранские", или "Китайские" ракеты не долетают до цели. Да и вообще, у арабов как известно, даже самая надёжная Советская техника не работает, а тут контрофактный товар. lol
      Orionvit
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:23
    Что там еще вна укроине пока не продано и почему? ??? what
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 13:35
      Цитата: Геркулесыч
      Что там еще вна укроине пока не продано и почему? ??? what


      Да вроде всё что можно продали ... даже нематериальные вещи.
      Клебер
      1. dzvero Сегодня, 14:01
        Ага, фьючерсами на ожидаемое летальное оружие smile
        dzvero
  4. ul_vitalii Сегодня, 13:33
    Нормально, решили испытать и главное решили лупануть немного немало по строящейся АЭС, максималисты какие-то.
    ul_vitalii
  5. revnagan Сегодня, 13:41
    О,дааа!"Вестник Мордовии"-это авторитетное,понимаешь,издание.Ещё и документальные доказательства небось выложили?
    revnagan
  6. Sergey53 Сегодня, 13:49
    Украина за 30 серебренников продаст всё. Полосатые надеются что их чаша сия минёт.
    Sergey53
  7. gukoyan Сегодня, 13:51
    Сейчас визг пойдёт типа их Москва завизла дабы Киев подставить)))
    gukoyan
  8. prior Сегодня, 14:00
    Госдепушка ! Не хочешь расследовать, откуда у Йемена крылатые ракеты ?
    Что говорят "белые каски"? Как насчёт санкций ?
    prior
  9. Zeev Zeev Сегодня, 14:28
    Цитата: prior
    Х-55

    Не знаю, как там госдепушка, а откуда в Йемене крылатые ракеты, ни для кого не секрет. Поставлены вашими союзниками иранцами.
    Zeev Zeev
    1. rocket757 Сегодня, 14:43
      Враг врага уже союзник? Ни чего себе поляризация пошла.
      С арабами или персами созничать? ... плавали, знаем.
      Врагу чу-чу залепить, так кто ж от такого отказаться то сможет.
      rocket757
  10. Антарес Сегодня, 14:48
    С таким успехом можно кого угодно обвинять.Из за реверсивного инженерного анализа, благодаря которому построены иранские ракеты. Не секрет что Иран стоит за хуситами. Он своего рода "северный ветер и военторг" для хуситов. А Украину российский эксперт между делом прицепил, ну так-чтобы лишний раз вспомнить про скандал(который был действительно-там многих засудили и экстрадировали, но Иран отверг официально факт покупки).
    Антарес
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