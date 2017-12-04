Очередная модернизация Су-33: Специальная вычислительная подсистема

В результате проведенной модернизации «самолеты смогут с высокой эффективностью работать не только по воздушным, но также по наземным и морским целям,

Еще одна партия палубных истребителей Су-33 в рамках модернизации была оборудована специальной вычислительной подсистемой СВП-24-33, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Су-33 – российский палубный истребитель четвёртого поколения, разработанный для ВМФ России.Сообщается, что он «предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника самостоятельно и во взаимодействии с другими силами и средствами корабельного авианосного соединения при решении задач противовоздушной и противоракетной обороны».По данным пресс-службы, параллельно продолжается работа по оснащению СВП бомбардировщиков Су-24М и Ту-22М3.Как уточнили в ведомстве, установка оборудования на самолеты Су-24М производится непосредственно в летных частях, а на Ту-22М3 – на предприятии-производителе.