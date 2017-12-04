14:48 04 декабря

Очередная модернизация Су-33: Специальная вычислительная подсистема

Еще одна партия палубных истребителей Су-33 в рамках модернизации была оборудована специальной вычислительной подсистемой СВП-24-33, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



В результате проведенной модернизации «самолеты смогут с высокой эффективностью работать не только по воздушным, но также по наземным и морским целям,
говорится в релизе.


Су-33 – российский палубный истребитель четвёртого поколения, разработанный для ВМФ России.

Сообщается, что он «предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника самостоятельно и во взаимодействии с другими силами и средствами корабельного авианосного соединения при решении задач противовоздушной и противоракетной обороны».

По данным пресс-службы, параллельно продолжается работа по оснащению СВП бомбардировщиков Су-24М и Ту-22М3.

Как уточнили в ведомстве, установка оборудования на самолеты Су-24М производится непосредственно в летных частях, а на Ту-22М3 – на предприятии-производителе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. ВадимЖивов Сегодня, 13:31
    Жаль мало их и тема эта не рассматривается. А прицелы хорошо но они не вечны жаль soldier
    ВадимЖивов
    1. хрыч Сегодня, 13:45
      Цитата: ВадимЖивов
      А прицелы хорошо

      Сдается, что частые нанесения ударов Ту22м3 и есть калибровка СВП, правда с Су-24 сбрасывается пара бомб, а тут десяток am
      хрыч
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 14:21
        Нет, калибровка производится в ЦБП на полигоне после установки оборудования на заводе в Казани, летают или испытатели или экипажи приказом Командующего допущенные к испытательным полётам на АРЗ. Авот в Сирию такие борты гонять никто никогда не даст. Объяснять думаю не надо почему?
        Рашнэйрфорс
        1. ВадимЖивов Сегодня, 14:30
          Уважаемый не подскажите про кресла ТУ22М3 бывший главком буксует hi
          ВадимЖивов
      2. TELEMARK Сегодня, 14:46
        Приехал товарищ с Сирии, руководил оперативной группой, состав: беспилотник, птрк, т-55 с французским дальномером и охрана отделение мор. пехоты с Петропавловска, задал ему вопрос про ту 22м3 и гвозди с микроскопом, ответ-крайне не хватает боеприпассов, не справляется Сирийский экспресс, на ПТРК выдали 6 тандемных ПТуР, дальше выживайте сами, по этому утилизация чугуния с аэродромов России-опрааданное мероприятие!
        TELEMARK
    2. svp67 Сегодня, 13:45
      Цитата: ВадимЖивов
      Жаль мало их и тема эта не рассматривается. А прицелы хорошо но они не вечны жаль

      Поднимался же уже вопрос, что эти "сушки" уже на пределе возможности эксплуатации. Что нормы пересмотрели или при модернизации капитально перебрали? Не в курсе
      svp67
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:56
        Цитата: svp67
        Очередная модернизация Су-33: Специальная вычислительная подсистема

        Цитата: svp67
        Поднимался же уже вопрос, что эти "сушки" уже на пределе возможности эксплуатации. Что нормы пересмотрели или при модернизации капитально перебрали? Не в курсе

        какая разница? нет у нас авианесущего флота,хоть шерстью во внутрь вывернись,да и не нужен собственно говоря, при появлении "ГИПЕР",(дорогая мишень)мы же не захватчики,и колоний нет,и Сирия показала.что базой обойтись легко, " кузнецов" ущерба наверное больше нанёс,по честному, я думаю будет сворачиваться по тихому программа, ура и всё такое,конечно хорошо,но здравый смысл-правильнее.
        Дедкастарый
        1. Romario_Argo Сегодня, 14:04
          ёщё была новость что воссоздадут производство СВВП, типа Як-141
          Romario_Argo
        2. Рашнэйрфорс Сегодня, 14:30
          Ну Сирия как раз показала что если бы у нас был нормальный авианосец с нормальной авиагруппой и самолётами, заточенными под ВТО и откалиброванными Гефестами, то он пришёлся бы там очень кстати. А так.... мизерная авиагруппа, су33 с наспех установленными и толком не испытанными свп24-33, откровенно неготовые работать "по земле" с применением данной системы лётчики, которых по -хорошему стоило бы еще пару месяцев " повозить" на полигон, потренировать, бракованные агрегаты тормозных установок, ну и неграмотные действия рук.состава корабля, приведшие к потере миг29к. Но это не значит что авианосец не пригодился бы в Сирии, при нормальной подготовке корабля, авиагруппы и персонала палубники там бы шороху могли навести ни хуже чем сухопутчики с Хмеймима
          Рашнэйрфорс
      2. ВадимЖивов Сегодня, 14:32
        На сайте женщина с завода кажется hi
        ВадимЖивов
  2. тлауикол Сегодня, 13:35
    Бомбометание по кораблям ?
    тлауикол
    1. Tusv Сегодня, 13:40
      Цитата: тлауикол
      Бомбометание по кораблям ?

      Индусы таки на вооружение наш авиционный Брамос(Он же Оникс) приняли. Так что по кораблям , вполне себе бомбометание будет успешно
      Tusv
      1. тлауикол Сегодня, 13:44
        Цитата: Tusv
        Цитата: тлауикол
        Бомбометание по кораблям ?

        Индусы таки на вооружение наш авиционный Брамос(Он же Оникс) приняли. Так что по кораблям , вполне себе бомбометание будет успешно

        вот только мы его ( авиационный ) не приняли request А теперь выясняется, что со сл. года Су33 смогут бомбить корабли свободнопадающими бомбами ! А который год на дворе, кстати ?
        тлауикол
        1. Tusv Сегодня, 13:53
          Цитата: тлауикол
          вот только мы его ( авиационный ) не приняли

          Брамосами лупить можем, на том же Су-30 МКИ испытовали 80% успешность, но как то мелковато для нас
          Tusv
          1. тлауикол Сегодня, 14:31
            брамос мы тоже не принимали. А индусам за 15лет переделали 2 Су30МКИ. У них есть время и желание раскурочить еще 40-50 штук. А у нас их в морской авиации сколько ?
            Подозреваю, морского Оникса у нас не будет никогда
            тлауикол
    2. svp67 Сегодня, 13:47
      Цитата: тлауикол
      Бомбометание по кораблям ?

      А чем плохо то. У "сомалийских пиратов" флот огромный, а главное базируется по всему земному шару, так что есть где и по чем "чугун" бросать. Благо, его в советские времена наделали на целую третью мировую, да еще и с запасом...
      svp67
      1. тлауикол Сегодня, 14:22
        плохо тем, что наш уровень это уже сомалийские пираты
        тлауикол
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:37
    А что в них это изначально не было заложено, они должны были только взлетать, погонять ворон, и идти на посадку. ?
    Геркулесыч
    1. Santa Bear Сегодня, 13:48
      И ворон и прочих хищных птиц наиболее вероятного противника. Не предполагалось изначально что эти самолёты будут решать другие вопросы кроме завоевания превосходства в воздухе и ПВО. Да и электронная начинка по весовым габаритам не позволяла лишнего поставить.
      Santa Bear
  4. san4es Сегодня, 13:48
    Еще одна партия палубных истребителей Су-33 в рамках модернизации была оборудована специальной вычислительной подсистемой СВП-24-33

    СВП-24 обеспечивает совмещение цели с местоположением носителя с поправкой на траекторию полета бомбы, рассчитываемой бортовым вычислительным комплексом с учетом гидрометеоусловий и ее баллистики. Причем результативность бомбометания с СВП-24 мало зависит от погодных условий и дальности видимости в районе цели, поскольку она определяется системой ГЛОНАСС и работой бортовых систем самолета. И обычный боеприпас приобретает результативность, соизмеримую с высокоточным оружием. В среднем для поражения одного объекта требуется чуть более одного самолетовылета — 1,16
    Что касается точности боевого применения свободнопадающих бомб с использованием СВП-24, то ее можно оценить показателем в 20−25 метров. В боевой обстановке есть факторы, которые сказываются на точности бомбометания — погрешности в определении координат цели, сложность определения гидрометеорологической обстановки, резкое маневрирование в районе цели.СВП-24 объединяет приборы прицеливания, навигации и управления, что расширяет возможности экипажа по поиску, выходу на цель, прицеливанию и нанесению ударов, кроме того повышает выживаемость летательных аппаратов

    https://svpressa.ru/war21/article/140026/
    san4es
  5. serriy Сегодня, 14:44
    Никто не возмущается, что и на модернизированных Ту-22М3 нет системы дозаправки в воздухе!?!?!? am
    serriy
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