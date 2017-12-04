Острая нехватка навыков ведения информационной войны (CEPA)

Старые проверенные методы становятся все более важными, несмотря на скорость, с которой все меняется. В этом парадокс современной политики безопасности.Британия и другие страны перестают увольнять ветеранов холодной войны, которые имеют опыт в контрпропаганде и поимке шпионов. Эти люди понимали образ мышления Советского Союза в те времена; они могут понять намерения России сейчас. Они могут в общем шуме поймать нужный сигнал, анализируя, какие события складываются в общую картин, а какие – следствие случайностей.В свою очередь, мужчины и женщины, одетые в униформу, учатся обращаться с картами и компасами на тот случай, если Россия выведет из строя спутниковую связь и другие технологии, от которых мы зависим. Традиционное оружие во многих случаях оказывается более надежным. В странах Балтии и не только наши силы специальных операций обучают местных жителей партизанской войне. В каком-то смысле это наследство от партизанского сопротивления «Лесных братьев» в 40-50х годах.Все это производит хороший сдерживающий эффект. Кремль наслаждался своими успехами в течение последних 25 лет. Западные страны отказывались верить, что у России были агрессивные намерения. Потом они не хотели поверить, что эти намерения превратятся в агрессивные действия. А затем, по политическим и экономическим причинам, они решили сделать вид, что ничего не произошло.Теперь эта эра позади. Кремль понимает, что его длительная атака на Запад становится рискованной. Его шпионов могут поймать. Его незаконные сделки огласят и представят перед судом. Если он решит напасть, ему это будет дорогого стоить. Никто не может гарантировать безопасность, но все это означает, что риск эскалации конфликта стал ниже.Эта проблема имеет две стороны. Мы все еще не совсем понимаем, о чем идет речь, когда дело касается «кремлевской тактики». Как Россия использует дронов? Искусственный интеллект? Технологии распознавания лиц?Особенное беспокойство вызывает то, как мы будет защищать население. Мы говорим сейчас не только о тех, кто критикует Кремль в своих официальных заявлениях. В зоне риска все, кто имеет отношение к безопасности государства. Я постоянно слышу о примерах (которые опровергаются на официальном уровне) применения кибератак против сотрудников НАТО на всех уровнях. Новые технологии позволяют нанести невероятно точный точечный удар. Например, эпизод со взломами смартфонов немецких военнослужащих в Литве, когда они поверили, что их вторые половинки им изменяют, пока они не дома. Если нечто подобное имело место быть, то это один из старейших трюков, но он был очень умело реализован с помощью социальных сетей и других современных средств связи.Мы не только не успеваем за быстро развивающейся угрозой. Нам также не хватает опыта проверенных бойцов. Западные страны растеряли навыки по изучению России после 1991 года. Мы нанимаем и обучаем русскоговорящих специалистов, но некоторые умения развиваются десятилетиями. Чиновники заявляют, что в самом сердце мира разведки всегда сохранялся традиционный подход к обучению. Но в этом не таком много пользы, когда мы говорим о российской угрозе обществу – образованию, энергетике, финансам, СМИ, правовой системе и так далее. Нам нужны открытые и подробные дебаты о российском влиянии и о том, как с этим бороться, а затем укрепить уязвимые места, которыми пользуется Кремль.К счастью, наши союзники – Балтия, Украина, Центральная Европа и другие – обладают этим опытом. Нам нужно у них учиться.