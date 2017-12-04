14:51 04 декабря

Танки Т-80 вернулись на вооружение морской пехоты

Бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке, получила на вооружение основные боевые танки Т-80БВ.

Как рассказал в интервью "Красной звезде" командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Сергей Липилин, техника необходима для усиления огневой мощи соединения.

Танки Т-80 вернулись на вооружение морской пехоты



В настоящее время создана танковая рота. Она уже начала заниматься боевой подготовкой. Ожидается, что экипажи примут участие в "Танковом биатлоне"
- сообщил командующий

Также в бригаду поступили бронетранспортеры БТР-82А. Машины пройдут своеобразную проверку, которая покажет, насколько они приспособлены для эксплуатации на полуострове, где климат отличается перепадами температур и высоким снежным покровом.

Для замены морально устаревшей самоходной артиллерии морские пехотинцы получили самоходки 2С1 "Гвоздика". Данная техника хорошо себя продемонстрировала в ходе двусторонних учений бригад морской пехоты, передает "Вестник Мордовии"

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/index.php
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Комментарии 23

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  1. ioan-e Сегодня, 13:54
    Для замены морально устаревшей самоходной артиллерии морские пехотинцы получили самоходки 2С1 "Гвоздика".

    Это что же у них там было?
    ioan-e
    1. Chertt Сегодня, 14:00
      Цитата: ioan-e
      Для замены морально устаревшей самоходной артиллерии морские пехотинцы получили самоходки 2С1 "Гвоздика".

      Это что же у них там было?

      "Гвоздика" в модернизированном виде. Статья об этом была. Хотя действительно, звучит забавно
      Chertt
    2. Хаджи Мурат Сегодня, 14:00
      акации у них были
      Хаджи Мурат
      1. kirgiz58 Сегодня, 14:33
        Цитата: Хаджи Мурат
        акации у них были

        Вместо акаций не могут идти. 152 на 122 не меняют. 2С1 полковое звено, 2С3 дивизионное. Скорее "прицепы" были, типа Д-20 с ЗИЛами.
        kirgiz58
    3. inkass_98 Сегодня, 14:01
      АСУ-85 wink .
      "Нона", должно быть, была на вооружении.
      inkass_98
      1. rocket757 Сегодня, 14:34
        "Нона" хорошая такая система, над сопками, по закрытым целям стрелять, самое то.
        Впрочем на месте виднее. хотя "танки ла манша" в сопки загнать, эт странно.
        rocket757
        1. cariperpaint Сегодня, 14:39
          вас фраза вернулись не смутила?)
          cariperpaint
    4. Paranoid50 Сегодня, 14:11
      Цитата: ioan-e
      Это что же у них там было?

      Ну,не иначе -"Зверобои"... yes Хм,40-я бригада,самая "молодая" в МП(с 2007-го года). Хотя историю ведёт аж с 1918-го. История гласит,что ей(тогда- дивизией) в 1919-м сам Чапаев командовал.
      Paranoid50
    5. Alexey RA Сегодня, 14:41
      Цитата: ioan-e
      Это что же у них там было?

      Не знаю, что было у морпехов, но у их соседей из 18 пулад до прихода мебельщика были, ЕМНИП, Т-55АМ (ага, в 2007 году - Т-55АМ).

      Их начали заменять на Т-80БВ только после войны 080808 и начала "общей ревизии" армии.
      Alexey RA
  2. Radikal Сегодня, 14:00
    Цитата: ioan-e
    Для замены морально устаревшей самоходной артиллерии морские пехотинцы получили самоходки 2С1 "Гвоздика".

    Это что же у них там было?

    А действительно? belay
    Radikal
    1. Герман Сегодня, 14:09
      Там вроде гиацинт-с были,но это не точно.
      Герман
    2. viktorch Сегодня, 14:16
      д-20 не иначе, с конно-водоплавающей тягой
      viktorch
      1. Герман Сегодня, 14:25
        Мне тоже кажется странным наличие у морпехов гиацинта,это инфа с милкавказа.
        Герман
        1. Alexey RA Сегодня, 14:45
          Цитата: Герман
          Мне тоже кажется странным наличие у морпехов гиацинта,это инфа с милкавказа.

          Может там камчатских морпехов с их сахалино-курилськими соседями из 18 пулад спутали? У них точно есть и буксируемые, и самоходные "геноциды".
          Alexey RA
  3. Pax tecum Сегодня, 14:05
    Сначала десантников танками усилили, теперь морпехов. Прямо таки ударные автономные армии решили создать. К чему бы это? Вопрос, скорее риторический, зная тактику этих родов войск.
    Вот бы замысел стратегический увидеть, детально, в боевых уставах.
    Pax tecum
    1. viktorch Сегодня, 14:29
      вопрос как их с таким "усилением" применять собрались.
      viktorch
    2. cariperpaint Сегодня, 14:42
      а как думаете почему училищ морской пехоты в стране нет а морпехи есть?) их вообще то в танковых училищах всегда и выпускали) так что не усилили а просто дали то что было до этого)
      cariperpaint
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:05
    Если на фото именно те танки о которых говорят, то с защитой у них проблемы -резиновые экраны по бортам это каменный век. Такой танк расстрелять одно удовольствие.
    Геркулесыч
    1. kirgiz58 Сегодня, 14:38
      Цитата: Геркулесыч
      Такой танк расстрелять одно удовольствие.

      Вы хоть обкатку танками проходили? Когда он не стреляет, может и удовольствие, но когда он может ввалить - сцыкотно как-то(100 метров промах вам не поможет, сдует на...фик laughing )
      kirgiz58
  5. роман66 Сегодня, 14:06
    готовили для рывка к ла-маншу, а пойдут в японию. вооот для чего им Путин мост предлагал.
    роман66
  6. svp67 Сегодня, 14:15
    Танки хорошие и хорошо, что в нашу МП возвращаются танковые подразделения, сокращенные в "лихие" девяностые. Но проблема в том, чем их возить будут. Под них надо новые БДК, так как старые то конечно способны их возить, но создавались они под "полстопятые". Не просто то так именно в МП они сохранились дольше всех.
    svp67
    1. ВадимЖивов Сегодня, 14:24
      У нас Дрездене такие были а потом вывели негодяи hi
      ВадимЖивов
  7. Alexey RA Сегодня, 14:36
    Я так понимаю, что на ДВ решили унифицировать танки морпехов и 18 пулад?
    Alexey RA
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