Танки Т-80 вернулись на вооружение морской пехоты

В настоящее время создана танковая рота. Она уже начала заниматься боевой подготовкой. Ожидается, что экипажи примут участие в "Танковом биатлоне"

Бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке, получила на вооружение основные боевые танки Т-80БВ.Как рассказал в интервью "Красной звезде" командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Сергей Липилин, техника необходима для усиления огневой мощи соединения.- сообщил командующийТакже в бригаду поступили бронетранспортеры БТР-82А. Машины пройдут своеобразную проверку, которая покажет, насколько они приспособлены для эксплуатации на полуострове, где климат отличается перепадами температур и высоким снежным покровом.Для замены морально устаревшей самоходной артиллерии морские пехотинцы получили самоходки 2С1 "Гвоздика". Данная техника хорошо себя продемонстрировала в ходе двусторонних учений бригад морской пехоты, передает "Вестник Мордовии"