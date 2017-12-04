14:55 04 декабря

Как работает "Панцирь" российских ВКС

Сегодня "Панцирь" - главный защитник зенитно-ракетных комплексом дальнего радиуса действия и авиабаз. Преимущество этот ЗРАК - возможность вести огонь на очень высокой скорости и создавать настоящую завесу из ракет и снарядов. Каждый "Панцирь" может работать не только как самостоятельная боевая единица, но и раздавать команды пяти таким же комплексам.




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