Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел стрельбы в Баренцевом море

Экипаж отработал взаимодействие с палубными истребителями Су-33, которые условно атаковали корабль с различных высот и направлений. Расчёты радиолокационных постов боевого информационного центра крейсера обеспечили их обнаружение и сопровождение техническими средствами, а также выдачу параметров целей на поражение бортовыми средствами ПВО

Личный состав батареи универсального калибра АК-130 отработал стрельбы по воздушной, береговой и морской целям

Сегодня ракетный крейсер "Маршал Устинов" возвращается в Кольский залив. В течение дня на рейде главной базы Северного флота - Североморска (Мурманская область) на корабле будет проведено испытание авиационного оборудования, отработан приём вертолёта Ка-27 на палубу и его погрузка в ангар

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» на учениях в Баренцевом море отработал уничтожение воздушных целей противника бортовыми средствами ПВО, сообщает штаб Северного флота— приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы Северного флота.Отмечается, что стрельбы по имитированной воздушной цели были проведены зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса».— добавили в пресс-службе.- информирует штаб СФ.