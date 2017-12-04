14:53 04 декабря

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел стрельбы в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» на учениях в Баренцевом море отработал уничтожение воздушных целей противника бортовыми средствами ПВО, сообщает штаб Северного флота

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел стрельбы в Баренцевом море


Экипаж отработал взаимодействие с палубными истребителями Су-33, которые условно атаковали корабль с различных высот и направлений. Расчёты радиолокационных постов боевого информационного центра крейсера обеспечили их обнаружение и сопровождение техническими средствами, а также выдачу параметров целей на поражение бортовыми средствами ПВО
— приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы Северного флота.


Отмечается, что стрельбы по имитированной воздушной цели были проведены зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса».

Личный состав батареи универсального калибра АК-130 отработал стрельбы по воздушной, береговой и морской целям
— добавили в пресс-службе.

Сегодня ракетный крейсер "Маршал Устинов" возвращается в Кольский залив. В течение дня на рейде главной базы Северного флота - Североморска (Мурманская область) на корабле будет проведено испытание авиационного оборудования, отработан приём вертолёта Ка-27 на палубу и его погрузка в ангар
- информирует штаб СФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:07
    А бой его против американских эсминцев и крейсеров не отробатывался случайно?
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 14:44
      Кто же нам это расскажет.
      Идущий
  2. роман66 Сегодня, 14:07
    а чего ж из главного калибра-то не бахнул? разучатся ведь нафиг!
    роман66
    1. ВадимЖивов Сегодня, 14:13
      А на сайте с него кажется кто то был. Долго делали и не светится ни где... hi
      ВадимЖивов
      1. ВадимЖивов Сегодня, 14:18
        да и красавец он просто жаль у УУУУУ не забралли они все пустят сами знаете куда..Уже сегодня 4 у меня засветилась hi
        ВадимЖивов
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:44
    Эх,старички..) трудятся,по мере сил)ибо смены,на горизонте не видно, что-то.
    Как и пенсионеры.. только,у людей,хоть какая-то переемственность наблюдается,в отличие от кораблей:(
    Впрочем,Северный Флот - не подведёт!
    Сибирский цирюльник
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