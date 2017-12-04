Ракетная бригада в Курской области перевооружается на ЗРК «Бук-М3»
Военнослужащие зенитно соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Курской области, приступили к приему новых ЗРК «Бук-М3», сообщает пресс-служба Западного округа.
«В дальнейшем зенитчикам предстоит пройти трехмесячное переобучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны, в ходе которой расчеты ЗРК изучат тактико-технические возможности и материальную базу комплекса», – говорится в релизе.
Сообщается, что «на практических занятиях военнослужащие отработают навыки по заряжанию пусковых установок боевыми ракетами, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, проведут электронные пуски ракет».
Итогом обучения станут боевые ракетные стрельбы, которые состоятся в зимнем периоде обучения на полигоне Капустин Яр.
Комментарий блога bmpd: «Речь идет о перевооружении на новые ЗРК 9К317М "Бук-М3" дислоцированной в Курске 53-й зенитной ракетной бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, ранее оснащенной ЗРК 9К37М1 "Бук-М1".
53-я зенитная ракетная бригада стала третьим соединением ПВО Сухопутных войск России, получившим новые "Бук-М3". Первым в конце 2016 года бригадный комплект ЗРК «Бук-М3» получила бригада, сформированная в составе новой 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2017 году Минобороны были поставлены еще 2 бригадных комплекта ЗРК "Бук-М3", первый из которых получила сформированная в конце 2016 года 35-я зенитная ракетная бригада 36-й общевойсковой армии ВВО, а второй комплект теперь пошел на перевооружение 53-й зенитной ракетной бригады в Курске».
«В дальнейшем зенитчикам предстоит пройти трехмесячное переобучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны, в ходе которой расчеты ЗРК изучат тактико-технические возможности и материальную базу комплекса», – говорится в релизе.
Сообщается, что «на практических занятиях военнослужащие отработают навыки по заряжанию пусковых установок боевыми ракетами, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, проведут электронные пуски ракет».
Итогом обучения станут боевые ракетные стрельбы, которые состоятся в зимнем периоде обучения на полигоне Капустин Яр.
Комментарий блога bmpd: «Речь идет о перевооружении на новые ЗРК 9К317М "Бук-М3" дислоцированной в Курске 53-й зенитной ракетной бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, ранее оснащенной ЗРК 9К37М1 "Бук-М1".
53-я зенитная ракетная бригада стала третьим соединением ПВО Сухопутных войск России, получившим новые "Бук-М3". Первым в конце 2016 года бригадный комплект ЗРК «Бук-М3» получила бригада, сформированная в составе новой 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2017 году Минобороны были поставлены еще 2 бригадных комплекта ЗРК "Бук-М3", первый из которых получила сформированная в конце 2016 года 35-я зенитная ракетная бригада 36-й общевойсковой армии ВВО, а второй комплект теперь пошел на перевооружение 53-й зенитной ракетной бригады в Курске».
Использованы фотографии: АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова»
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