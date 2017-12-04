14:55 04 декабря

Ракетная бригада в Курской области перевооружается на ЗРК «Бук-М3»

Военнослужащие зенитно соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Курской области, приступили к приему новых ЗРК «Бук-М3», сообщает пресс-служба Западного округа.



«В дальнейшем зенитчикам предстоит пройти трехмесячное переобучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны, в ходе которой расчеты ЗРК изучат тактико-технические возможности и материальную базу комплекса», – говорится в релизе.


Сообщается, что «на практических занятиях военнослужащие отработают навыки по заряжанию пусковых установок боевыми ракетами, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, проведут электронные пуски ракет».

Итогом обучения станут боевые ракетные стрельбы, которые состоятся в зимнем периоде обучения на полигоне Капустин Яр.

Комментарий блога bmpd: «Речь идет о перевооружении на новые ЗРК 9К317М "Бук-М3" дислоцированной в Курске 53-й зенитной ракетной бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, ранее оснащенной ЗРК 9К37М1 "Бук-М1".

53-я зенитная ракетная бригада стала третьим соединением ПВО Сухопутных войск России, получившим новые "Бук-М3". Первым в конце 2016 года бригадный комплект ЗРК «Бук-М3» получила бригада, сформированная в составе новой 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2017 году Минобороны были поставлены еще 2 бригадных комплекта ЗРК "Бук-М3", первый из которых получила сформированная в конце 2016 года 35-я зенитная ракетная бригада 36-й общевойсковой армии ВВО, а второй комплект теперь пошел на перевооружение 53-й зенитной ракетной бригады в Курске».

Использованы фотографии: АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова»
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Комментарии 11

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:08
    С М1 на М3 они должны переучиться быстро -общего в комплексах много.
    Геркулесыч
  2. svp67 Сегодня, 14:12
    Ой, сейчас в "404 стране" шум то подымут, что перевооружили, что б ТОТ "БУК" уничтожить...

    А для нас новость ПОЗИТИВНАЯ. Все лучшее, сейчас в войска на западных рубежах. Россия должна быть ГОТОВА, к любому развитию событий.
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 14:20
      hi
      Цитата: svp67
      Ой, сейчас в "404 стране" шум то подымут, что перевооружили, что б ТОТ "БУК" уничтожить...

      Им только повод дай пошуметь в сторону России. А новость-то хорошая!
      Джедай
      1. rocket757 Сегодня, 14:29
        Согласен, воплей будет много!
        Прикольно, что это явно выраженное оборонительное оружие!
        Как бы с "агрессивными устремлениями" нашей страны связать ... сложновато?
        А если свяжуть, обоснують и обвинять!!! Мож нам стоит тогда "завопить"???
        Не, будем своё дело делать спокойно.
        rocket757
        1. Идущий Сегодня, 14:42
          Им только повод дай пошуметь в сторону России. А новость-то хорошая!


          Они и без повода лают не переставая.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 14:47
            Им сам процесс нравится, видимо. wink
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 14:49
              Там стимул работает в виде пинка от США.
              Идущий
        2. Джедай Сегодня, 14:46
          Цитата: rocket757
          Не, будем своё дело делать спокойно.

          good Золотые слова! А кастрюльки пусть себе вопят.
          Джедай
      2. san4es Сегодня, 14:35
        Цитата: Джедай
        А новость-то хорошая!
        soldier

        В полной комплектации ЗРК обеспечивает одновременный обстрел до 36 воздушных целей, летящих с любых направлений.
        Основные преимущества по сравнению с ЗРК третьего поколения
        По сравнению с ЗРК «Бук-М2» в 1,5 раза увеличены
        - возимый боекомплект,
        - зоны поражения,
        - количество одновременно обстреливаемых целей.
        Повышены помехозащищенность и живучесть комплекса, а также его эксплуатационные характеристики, в т.ч. за счет применения контейнеров ЗУР.


        Для комплекса разработана новая ракета 9М317М, отличающаяся от 9М317 из состава «Бук-М2» повышенными показателями по перехвату крылатых и тактических баллистических ракет. При этом сохранена возможность применения ракет 9М317.
        Единый зенитный ракетный комплекс армейского звена 9К317М «Бук-М3» представляет собой глубокое усовершенствование 9К317 «Бук-М2», оснащенное модернизированной ракетой 9М317М. Дивизион таких «Буков» способен одновременно обстреливать на дальности от 2,5 до 70 километров и на высотах до 35 километров до 36 целей, движущихся со скоростью до 3 тысяч метров в секунду.
        san4es
  3. Romario_Argo Сегодня, 14:36
    ЗРК Штиль-1 прошёл полную обкатку во флоте, теперь его сухопутную версию ЗРК Бук-М3 массово поставляют в войска 36-я, 20-я, 8-я армии. На следующий год тоже 2-е Бригады будет?!
    Romario_Argo
  4. ваняватный Сегодня, 14:37
    а еще там пересели с мигов на су 30 см ...
    ваняватный
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