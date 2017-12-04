18:33 04 декабря

В Йемене убит бывший президент страны Салех

Арабоязычные информационные ресурсы сообщают о смерти бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. По сообщениям, Салех, занимавший пост главы Йемена с 1994 по 2011 годы, был убит представителями йеменского движения хуситов.

В информационных сводках утверждается, что бывший президент Йемена был убит в городе Сана – столице страны. По некоторым данным, Али Абдалла Салех погиб во время попытки бежать из йеменской столицы. В момент бегства вместе с Салехом в бронированном автомобиле находился бывший вице-президент страны Ареф Зока и генеральный секретарь Партии Национального Конгресса Ясир аль-Авази.

По другим данным, хуситы напали на дом Салеха, в котором тот в последнее время проживал в Сане. При этом также утверждается, что во дворе дома уже был подготовлен автомобиль для бегства Салеха из Саны и, возможно, из страны.


В Йемене убит бывший президент страны Салех


Информация о смерти Салеха подтверждается несколькими йеменскими источниками.

Салех родился в 1942 году. Был смещён с президентского поста в результате йеменского проявления так называемой "арабской весны". После его смещения в страну вторглись войска саудовской коалиции, заявляющей, что ведут борьбу против терроризма. За это время территории, подконтрольные в Йемене террористической группировке "Аль-Каида" (*запрещена в РФ), выросли по площади почти вдвое.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 18

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  1. хрыч Сегодня, 14:51
    Ну, продался саудитам и поплатился таки. Хуситы пресекли путч вовремя, чуть столицу не потеряли.
    хрыч
    1. Идущий Сегодня, 14:57
      И деньги не помогли.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 15:32
        Цитата: Идущий
        И деньги не помогли.

        Кто-то дал больше! Даже догадываюсь кто этот ''кто-то''...
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 15:38
          Но это не выгодно и США.
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 18:21
            Цитата: Идущий
            Но это не выгодно и США.

            А Китаю? Они неплохо, под шумок, умиляют позиции.
            Logall
        2. хрыч Сегодня, 16:35
          Цитата: Logall
          Кто-то дал больше! Даже догадываюсь кто этот ''кто-то''...

          Как бы купить вторую жизнь и сколько это стоит belay
          хрыч
    2. av58 Сегодня, 17:42
      Глупости не городи. Я был в Йемене при Салехе. Была нормальная страна (с местной поправкой на нормальность), дружески относилась к России и русским, военные учились у нас, и прилично говорили по-русски. Можно было купить спиртное в лицензированных магазинах, поездить по стране. Я там первый раз увидел настоящую грозу в пустыне с потоками воды. Народ простой и добрый (относительно, конечно smile ). Главное было не попадать без охраны на территории горных племён, а то могли и в плен захватить, чтобы торговаться с центральным правительством. Так однажды захватили нашего врача и медсестёр, и потребовали за освобождение провести линию электропередач и выкопать в посёлке колодец. После выполнения требований некоторые медсёстры не очень рвались на свободу. Вот такие племена сейчас и воюют со всеми и против всех.
      av58
    3. g1v2 Сегодня, 18:14
      Не уверен. Салех тесно с нашими контактировал. Семьи его соратников в Москву в свое время российским самолетом улетели. Плюс многое указывало на то , что салеховцы с нашим МИДом общались. В то же время хуситы четко персами контролируются . И ракеты у них иранские регулярно светятся и другое вооружение. Вполне возможно, что хуситам просто надоело двоевластие и они решили Салеха убрать. Тем более у них были в свое время счеты. request
      Тч это может означать об уменьшении нашего влияния в Йемене.
      g1v2
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:05
    "По мощам и елей"-получил что заслужил, от пули не убежишь!
    Геркулесыч
    1. хрыч Сегодня, 17:08
      Цитата: Геркулесыч
      от пули не убежишь!

      хрыч
  3. Михаил Анохин Сегодня, 15:28
    Стоит ли? Ну если стоит то стоит!
    Михаил Анохин
  4. uhu189 Сегодня, 15:46
    Ну зато понятно кто был главным в союзе хуситов и союзников Салеха, раз за 2 дня хуситы мятеж в Сане подавили...
    uhu189
    1. Alex777 Сегодня, 15:54
      Теперь понятно, что войну саудитам быстро и красиво не закончить.
      Последняя надежда умерла.
      Alex777
    2. GaLe Сегодня, 16:00
      Цитата: uhu189
      раз за 2 дня хуситы мятеж в Сане подавили...

      мятежники подавили мятеж laughing
      а вообще чем эти хуситы отличаются от боевиков в Сирии?
      такие же террористы...
      GaLe
      1. SanichSan Сегодня, 16:29
        Цитата: GaLe
        такие же террористы...

        аргументируйте.
        ото тут вон матрасники недавно КНДР в террористов записали, но я что-то не припомню терактов с их стороны...
        SanichSan
        1. BlackMokona Сегодня, 16:32
          Первое,что вспомнил.
          9 октября 1983 года три северокорейских офицера, нелегально проникшие в столицу Бирмы, попытались взорвать южнокорейскую правительственную делегацию во главе с президентом Чон Ду Хваном. Сам Чон Ду Хван уцелел благодаря тому, что прибыл на место на две минуты позже взрыва, но 17 человек из состава южнокорейской делегации (включая министра иностранных дел и заместителя министра внешней торговли) были убиты, а 15 — ранены. Покушавшиеся попытались скрыться, но были задержаны.
          BlackMokona
  5. SanichSan Сегодня, 16:35
    вообще странная история... сперва этого деятеля хуситы из страны вышибли, и тут вдруг он оказывается в столице, мало того, заключает какие-то договора с саудитами и через пару дней скоропостижно тогось. как он вообще попал обратно в Санну?
    SanichSan
  6. Кент0001 Сегодня, 17:02
    Странная история, но она уже ничего не меняет в тамошних раскладах, хуситов поддерживает Иран и они будут дохнуть от голода, но продолжать воевать с саудитами с интенсивностью три выстрела в сторону саудовцев в неделю. Это там надолго.
    Кент0001
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