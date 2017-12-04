В Йемене убит бывший президент страны Салех

Арабоязычные информационные ресурсы сообщают о смерти бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. По сообщениям, Салех, занимавший пост главы Йемена с 1994 по 2011 годы, был убит представителями йеменского движения хуситов.В информационных сводках утверждается, что бывший президент Йемена был убит в городе Сана – столице страны. По некоторым данным, Али Абдалла Салех погиб во время попытки бежать из йеменской столицы. В момент бегства вместе с Салехом в бронированном автомобиле находился бывший вице-президент страны Ареф Зока и генеральный секретарь Партии Национального Конгресса Ясир аль-Авази.По другим данным, хуситы напали на дом Салеха, в котором тот в последнее время проживал в Сане. При этом также утверждается, что во дворе дома уже был подготовлен автомобиль для бегства Салеха из Саны и, возможно, из страны.Информация о смерти Салеха подтверждается несколькими йеменскими источниками.Салех родился в 1942 году. Был смещён с президентского поста в результате йеменского проявления так называемой "арабской весны". После его смещения в страну вторглись войска саудовской коалиции, заявляющей, что ведут борьбу против терроризма. За это время территории, подконтрольные в Йемене террористической группировке "Аль-Каида" (*запрещена в РФ), выросли по площади почти вдвое.