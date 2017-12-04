18:28 04 декабря

Уралвагонзавод приобрел 130 новых станков

Нижнетагильский Уралвагонзавод (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) и его филиал, расположенный на территории ЧТЗ, в 2017 году приобрели 130 современных станков, сообщили в пресс-службе предприятия

Всего в рамках модернизации на промплощадки поступит более 200 единиц основного технологического оборудования: часть из них уже установлена, остальные прибудут в течение 2018 года. Новое оборудование предназначается для выполнения гособоронзаказа, изготовления образцов перспективной бронетанковой техники, производства колесных и гусеничных экскаваторов и железнодорожной техники УВЗ
- заявили в руководстве УВЗ

Уралвагонзавод приобрел 130 новых станков



Техперевооружение проходит в рамках Федеральной целевой программы № 1 «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Она предусматривает выполнение проектов, связанных со строительством новых промышленных объектов и приобретение современного оборудования. Модернизация коснулась в первую очередь ряда механосборочных и металлургических цехов, а также подразделений, которые занимаются подготовкой производства, цехов вагоносборочного направления.

Наша задача подготовить производство таким образом, чтобы оно позволило создавать нашему предприятию конкурентоспособную специальную технику и гражданскую продукцию. Поэтому, можно сказать, что то оборудование, которое приобреталось всегда и приобретается сейчас, – двойного назначения. Оно может использоваться для производства, как тракторов, экскаваторов, так и иной техники
- отметил заместитель главного инженера нижнетагильского Уралвагонзавода Александр Колчанов.

Использованы фотографии: http://uralvagonzavod.ru/
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 15:08
    Видимо подготовка к серийному производству новой бронетехники идет полным ходом. Ну и "гражданку" не забывают.
    НЕКСУС
    1. Татьяна Сегодня, 15:10
      Я так рада за УВЗ!!! Какое счастье! Это очень важный завод!
      Татьяна
      1. arane Сегодня, 15:15
        Цитата: Татьяна
        Я так рада за УВЗ!!! Какое счастье! Это очень важный завод!

        Безусловно. Только вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования
        arane
        1. Идущий Сегодня, 15:19
          Лучше так , чем работать на старом парке станков .
          Идущий
          1. Татьяна Сегодня, 15:24
            Цитата: arane
            Только вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования
            Это, как я понимаю, коммерческая тайна из стратегических оборонных соображений! УВЗ - не тот завод, чтобы об этом напропалую всем рассказывать!
            Татьяна
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:29
              Татьяна.
              Немного сниму градус вашей радости.
              На УВЗ мало купить, на УВЗ надо запустить. К чему это я говорю...
              Да к тому, что ЛИЧНО видел несколько станков, в евроупаковке (читай обмотанных скотчем/поэлителеном), которые простояли 1,5 года на складе открытого хранения.
              Там вся автоматика затоплена талыми водами, дождь, снег - ржавчиной покрыто 80% металлических поверхностей.
              Так что купить мало... надо запустить...
              Диванный Хенераль
              1. Татьяна Сегодня, 15:35
                Георгий! Согласна с Вами! Знаю про такие случаи. Это очень важный аспект Вы озвучили, но я думаю, что сейчас не та политическая международная обстановка и не период первоначального накопления капитала в России, чтобы эти станки в упаковке под открытым небом были просто "убиты"! Будем надеяться на лучшее! hi
                Татьяна
                1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:48
                  Татьяна.
                  Дело не в политической и международной обстановке. Дело в никакой персональной ответственности. Вообще, считаю, что вот такое "убийство" - это по меньшей мере саботаж, а по максимуму - целенаправленное вредительство. И караться оно должно максимально.
                  Диванный Хенераль
                  1. Татьяна Сегодня, 15:54
                    Цитата: Диванный Хенераль
                    Татьяна.
                    Вообще, считаю, что вот такое "убийство" - это по меньшей мере саботаж, а по максимуму - целенаправленное вредительство. И караться оно должно максимально.
                    1000 раз согласна с Вами! good Поддерживаю! hi
                    Татьяна
          2. rocket757 Сегодня, 15:43
            Пока мы не восстановим станкостроение, промышленный потенциал будет УЩЕРБНЫМ.
            Эт дорого, в противном случае эт будет долго, если вообще будет!
            rocket757
          3. Lycan Сегодня, 17:24
            зачем же "так"?
            Вот вам (и Им (нижнетагильцам)) тоже - список:
            Завод станков с ЧПУ «Роутер»
            "СтанкоМашКомплекс"
            ЗАО "Завод фрезерных станков"
            «Умные станки»
            "КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД с ЧПУ"
            и т.д...
            -----------
            Приобретай - не хочу. Почему бы не поддержать своё производство?
            (Да, никто не говорил - "чьё" оборудование приобретено, но как-то всё обтекаемо, да с напускной удалью, и без конкретики о поставщике. Даже на офиц. странице - молчок.).
            Lycan
        2. НЕКСУС Сегодня, 15:22
          Цитата: arane
          Безусловно. Только вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования

          УВЗ находится под санкциями с 14 года...и даже попытка купить у чехов станки провалилась. Скорее всего станки наши.
          НЕКСУС
          1. Идущий Сегодня, 15:29
            Или китайские , скоро откроется сей секрет.
            Идущий
        3. Комментарий был удален.
        4. антивирус Сегодня, 15:24
          -СССР и модернизация с переклейкой этикеток.
          объективно станины лучше делали.
          если эти все 130 не новые 5-координатн
          антивирус
        5. woron333444 Сегодня, 15:46
          arane Сегодня, 19:15 ↑ Новый
          Безусловно. Только вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования

          Какая разница чьи станки. Главное новое оборудование. У нас даже в советское время было половино импортного оборудования. И не только страны СЭВ, но и из кап стран.
          woron333444
          1. arane Сегодня, 17:56
            Цитата: woron333444
            arane Сегодня, 19:15 ↑ Новый
            Безусловно. Только вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования

            Какая разница чьи станки. Главное новое оборудование. У нас даже в советское время было половино импортного оборудования. И не только страны СЭВ, но и из кап стран.

            Да разница, уважаемый, колоссальная. В любом случае хорошо, что обновление оборудования идет. Но если оборудование наше, то жто означает, что этот сектор производства у нас действует и развивается. Что много рабочих мест, кб работают, смежные производства - это целые сектора производства. А если оборудование импортное.....то и пфффф
            arane
        6. Piramidon Сегодня, 15:50
          Цитата: arane
          олько вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования

          Да сейчас по-фигу. Пока нет своего. Ну, у немцев, голландцев и разных прочих шведов закупили. И что?. Главное восстановить производство. Перед ВОВ мы закупали оборудование и лицензии у США и Германии и выиграли войну.
          Piramidon
        7. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:59
          Ну часть точно импорт, наши станки это как в нагрузку.
          ШВЕДский_стол
      2. андрей юрьевич Сегодня, 15:16
        происхождение станков догадываюсь...но лучше не думать об этом.
        андрей юрьевич
        1. rocket757 Сегодня, 15:46
          А шо гадать, кто кроме китая нам это может\ хочет продать.
          Как вариант, можно и так, но свои надо делать. Станкостроение эт основа любой промышленности.
          rocket757
      3. Topotun Сегодня, 16:26
        Так то оно так, но что с гражданским сегментом УВЗ. Насколько сообщалось там проблем - мама не горюй!
        Topotun
  2. assa67 Сегодня, 15:11
    у кого приобрели то?...не указали...хочется надеяться,что станки наши...а само переоснащение приветствуется....
    assa67
    1. просто экспл Сегодня, 15:15
      во во , только хотел спросить , чьи станки , наши али китайчатина ? а то европейские нам из за санкций вряд ли продадут .
      просто экспл
      1. Татьяна Сегодня, 15:16
        Цитата: assa67
        у кого приобрели то?...не указали...хочется надеяться,что станки наши...а само переоснащение приветствуется....
        Думаю, что станки не совсем наши или не все наши. Но планово-предупредительный ремонт, надеюсь, вполне отдалённый и износ пока нулевой! Пробъёмся! А там видно будет!
        Татьяна
        1. dvvv Сегодня, 15:19
          очень согласен! Вероятно шильдик или сборка у "наших", а привезли от кетайских товарищев
          dvvv
    2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:11
    Только два вопроса -чьих станков, какая страна их сделала? Почему на УВЗ нету своего станкостроительного цеха, раз станки не сами делают, а у дяди покупают? ?????
    Геркулесыч
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:17
      Цитата: Геркулесыч
      Только два вопроса -чьих станков, какая страна их сделала?

      Ну давайте вместе подумаем...
      УВЗ находится под европейскими санкциями с осени 2014 г. Европейским компаниям запрещено предоставлять финансирование в прямой или косвенной форме санкционным компаниям.

      На основании этого,думаю станки наши...
      НЕКСУС
      1. Дедкастарый Сегодня, 16:33
        Цитата: НЕКСУС
        На основании этого,думаю станки наши...

        wassat мимо...
        Дедкастарый
    2. Хагалаз Сегодня, 15:30
      Цитата: Геркулесыч
      Только два вопроса -чьих станков, какая страна их сделала? Почему на УВЗ нету своего станкостроительного цеха, раз станки не сами делают, а у дяди покупают? ?????

      Вообще это был бы нонсенс, если бы каждый завод, пусть и крупный и важный имел бы собственное станкостроение. Так не делается нигде в мире, на сколько я знаю, не стоит и нам такую хрень придумывать. УВЗ пусть делает танки и т д, а станки - станочники, станкостроение это своя спецыфика.
      Хагалаз
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:08
        В Советское время многие, даже казалось бы посредственные предприятия имели свои как минимум цеха, по производству станков! А такому гиганту сам Бог велел иметь такое производство!
        Геркулесыч
        1. Вольнопёр Сегодня, 18:21
          Цитата: Геркулесыч
          В Советское время многие, даже казалось бы посредственные предприятия имели свои как минимум цеха, по производству станков! А такому гиганту сам Бог велел иметь такое производство!

          hi А вы не путаете "собственное производство станков" (чуть ли не на каждом предприятии ), со службой РЕМПРИ - которая занимается изготовлением и ремонтом технологической оснастки и приспособлений? Порой, на крупном предприятии, эта служба занимает немалый по размеру цех. Помимо этого многие цеха имеют собственный участок РЕМПРИ.
          Вольнопёр
  4. JonnyT Сегодня, 15:11
    130 станков это здорово, только вот почему они скромно молчат о производителе этих станков? Ура! Чтобы выполнить ГОСОБОРОНЗАКАЗ они закупили, немецкие, французские швейцарские и тд. станки. и ЗИП на них весь тоже заграничный и оснастка! Спи спокойно, Родина!
    JonnyT
    1. просто экспл Сегодня, 15:16
      а кто нам продаст немецкие и французские станки ?
      санкции'c , скорее всего китай и немного наши .
      просто экспл
      1. Хагалаз Сегодня, 15:46
        Ну я не утверждаю, какие именно станки закупил УВЗ, но есть повидимому пути закупок. По крайней мере мой завод получал американское оборудование будучи всегда под запретом какого то (забыл какого) ихнего закона.
        Хагалаз
  5. Ещетотгусь Сегодня, 15:13
    Станки отечественные или буржуйския? ))))
    Ещетотгусь
  6. олег ватник Сегодня, 15:14
    аж целых 130 станков вот новость
    олег ватник
  7. ButchCassidy Сегодня, 15:20
    Со станками у нас сейчас сильно не очень. Будем надеяться, что этот вопрос решат. То, что станки не наши, это понятно, иначе об этом бы сказали впрямую. Главное, чтобы в таких станках с ЧПУ не было "закладок" от наших "партнеров" с учетом их "двойного" назначения.
    ButchCassidy
  8. Чичиков Сегодня, 15:46
    Интересно! Многих взволновала не сама возможность обновить оборудование, а откуда станки - "Вам ехать, или шашечки"?
    Чичиков
    1. Дедкастарый Сегодня, 16:35
      Цитата: Чичиков
      а откуда станки - "Вам ехать, или шашечки"?

      в данном контексте-"шашечки " бы хотелось...
      Дедкастарый
      1. Чичиков Сегодня, 17:39
        Тогда, придется ждать на обочине, - может статься, что лет через 10, освободятся ресурсы, -
        "подъедут". Боюсь к этому времени и поезд уйдет!
        Чичиков
  9. ваняватный Сегодня, 16:33
    добро , но не могу не посетовать : дело в том , что склад снимаю на бывшем станкостроительном .. пора делать станки , делающие станки , кстати , закупить можно что угодно (почти), хоть в германии , хоть где , только дороже , плюс чинуши возьмут совсем уж неконтролируемый откат
    ваняватный
  10. Кент0001 Сегодня, 16:44
    Я думаю, что на эти 130 станков не нужно 130 токарей (см. картинку), а то даааа уж, обновились. Во если это многопрофильные (револьверные) станки с ЧПУ-то это серьезно, если нет - то все равно лучше чем старые с разбитой станиной.
    Кент0001
  11. Евродав Сегодня, 17:19
    Цитата: arane
    Цитата: Татьяна
    Я так рада за УВЗ!!! Какое счастье! Это очень важный завод!

    Безусловно. Только вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования

    Очень важно? Или дать кому то повод нагадить и на это?
    Евродав
    1. Вольнопёр Сегодня, 17:48
      Цитата: Евродав
      Цитата: arane
      Цитата: Татьяна
      Я так рада за УВЗ!!! Какое счастье! Это очень важный завод!

      Безусловно. Только вот ни слова о том, кто производитель этого оборудования

      Очень важно? Или дать кому то повод нагадить и на это?

      Любопытно, то ли "дырочку" в санкциях нашли - что радует.
      То ли выпуск своих наладили - что радует в двойне.
      Вольнопёр
  12. alexhol Сегодня, 17:45
    Так же на завод были направлены высококлассные специалисты
    alexhol
  13. Лена Петрова Сегодня, 17:51
    Представляю: - Для того, чтобы сделать ремонт, строители сначала приступают к изготовлению перфораторов Бош, шуруповёртов Макита и пр. Дело УВЗ, - выпускать продукцию. Дело станкостроителей, - предложить им конкурентоспособные станки, по красивой цене, и заработать на этом. Каждый пусть ест свой хлеб.
    Лена Петрова
Картина дня