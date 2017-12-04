Уралвагонзавод приобрел 130 новых станков

Всего в рамках модернизации на промплощадки поступит более 200 единиц основного технологического оборудования: часть из них уже установлена, остальные прибудут в течение 2018 года. Новое оборудование предназначается для выполнения гособоронзаказа, изготовления образцов перспективной бронетанковой техники, производства колесных и гусеничных экскаваторов и железнодорожной техники УВЗ

Наша задача подготовить производство таким образом, чтобы оно позволило создавать нашему предприятию конкурентоспособную специальную технику и гражданскую продукцию. Поэтому, можно сказать, что то оборудование, которое приобреталось всегда и приобретается сейчас, – двойного назначения. Оно может использоваться для производства, как тракторов, экскаваторов, так и иной техники

Нижнетагильский Уралвагонзавод (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) и его филиал, расположенный на территории ЧТЗ, в 2017 году приобрели 130 современных станков, сообщили в пресс-службе предприятия- заявили в руководстве УВЗТехперевооружение проходит в рамках Федеральной целевой программы № 1 «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Она предусматривает выполнение проектов, связанных со строительством новых промышленных объектов и приобретение современного оборудования. Модернизация коснулась в первую очередь ряда механосборочных и металлургических цехов, а также подразделений, которые занимаются подготовкой производства, цехов вагоносборочного направления.- отметил заместитель главного инженера нижнетагильского Уралвагонзавода Александр Колчанов.