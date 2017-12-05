Кинозал: «Артдокфест», у них там своя атмосфера… Часть 2

«Артдокфест», конечно, один из выдающихся аккумуляторов политиканствующей публики за ширмой искусства. И можно достаточно долго перечислять отдельных её представителей, прибившихся к этой тусовке. Например, Дмитрий Боголюбов с его картиной «Стена», анонс которой открыто проводит параллели между Сталиным и Гитлером. И пускай это старая заезженная песня альтернативщиков от истории, в число которых входят и поклонники подонка Власова. Это не помешало организаторам включить сие «творение» в основной конкурс 2017 года.Или же Вера Кричевская. Уже от названия её картины про Бориса Немцова «Слишком свободный человек» веет тем затхлым запахом кровавой тюрьмы, в которой приходилось жить главному герою её ленты. И, конечно же, мы многое почерпнём из её фильма, ведь он наполнен свидетельствами столь «объективных» граждан как Явлинский, Илья Яшин и кумир малолеток Алексей Навальный. И вообще, Вера Кричевская (один из основателей «Дождя», проработавшая несколько лет в холдинге украинского олигарха Пинчука) не могла снять незамеченную сиим «фестом» картину.Но настоящей вишенкой на торте этого праздника рукопожатности является Виталий Манский, бессменный президент «Артдокфеста». Во-первых, на этом кинематографическом, вроде как, фестивале он один из немногих снял аж более 10 документальных картин. Во-вторых, он также один из немногих, кто известен не только в искусственно раздутом оппозиционном коконе.Правда, известность эту он получил скорее благодаря скандалам в СМИ, в весьма специфических СМИ. Предпоследним витком его «славы» был скандал вокруг его выезда из России. Этот отъезд силились превратить в красочную драму, полную патетики, даже с попыткой нахлобучить на Манского терновый венец диссидента. Представляете, какое подспорье мужику в карьере?А дело было в том, что Минкульт отказал Манскому в финансировании его очередной картины «Родные» о событиях на Украине. Как же они посмели? Ведь это настоящая диктатура! После этого гражданин Манский, и без того похожий на печального шарпея, окончательно загрустил, топнул ножкой и отбыл в Ригу в 2015 году. Перед отъездом, на ходу поправляя блистательный терновый венец, Виталий совершил целый вояж в СМИ, в которых трагично заявлял, что уезжает, потому что ему ввели запрет на профессию (в переводе на русский – не отсыпали бабла из бюджета).Собственно говоря, не поспоришь, ведь как оказалось все те, кто чихвостил Советы с их госзаказом, и сладко мечтали о свободном и богатом рынке, на этом самом рынке нежизнеспособны. Эти товарищи столь талантливы и столь востребованы, что не нашлось состоятельных людей готовых вкладывать в них деньги.В итоге свой «шедевр» Манский снял, полюбуйтесь на постер. Ну, тут точно как в анекдоте – «сосед дай пожрать, а то нагадить тебе под дверь нечем». Более того, Виталий, уроженец Львова, безусловно, непредвзято и без какого-либо конфликта интересов, просто объехал свою родню и таким образом «описал» ситуацию на Украине. Нет, конечно, сородичи Манского в их естественной среде обитания, да ещё на фоне свойственной ему жалобной тусклой картинки, выглядели «мимишно» печальными.Рассчитывать на глубокий анализ событий в этом фильме не стоит в принципе. После фразы одной из кухонных экспертов, дамы, которая в кадре шинковала овощи, – мол, Крым жалко, а Донбасс пусть забирают – все вопросы отпали сами собой. И опять вспоминается анекдот – «за кого я вас принимаю, мы уже выяснили, весь вопрос в цене».Но сам Манский свою работу ценит чрезвычайно высоко. Более того в интервью «Дождю» Виталий так раздулся собственным эго и заявил, что своей картиной «Родные» дал «пощёчину чиновникам». Правда знают ли чиновники вообще про существование в природе такого индивида как Манский – большой вопрос… При этом Виталий как попугай на жёрдочке продолжает твердить, что его «Артдокфест» - не политическая акция.В одном этот гражданин остаётся последовательным. Не так много осталось стран на планете, которые упорно не желают себе западного «счастья», оставшихся без «разоблачения» со стороны Манского. Например, в фильме «В лучах Солнца» досталось Северной Корее. Кстати, по согласованию с последней Манский должен был снимать совсем другое кино, но «через щёлочку» снял и смонтировал позже то, что от него ждала прозападная тусовочка.В картине про КНДР, когда найти чёрные тона для нужной картинки было сложно, Виталий использовал, верно, самый бесхитростный художественный приём, а может он у него единственный. На обыкновенные будничные кадры быта Манский накладывал театрально-траурную музыку и сопровождал это своим не менее театральным трагическим голосом с нужной интонацией. Приём этот настолько примитивный, что даже украинские фейкомёты им овладели, когда на видеодорожку «опустевшего русского Крыма» (просто сезон закончился) наложили тоскливую мелодию и утирали украдкой громадянску слезу. Так зрителю открывалась картина страшного тоталитаризма…Порция «разоблачений» досталась и Кубе. На этом красочном острове его камера редко покидала районы лачуг. Это настолько бросалось в глаза, словно другой Кубы нет вовсе. Нет высокоразвитой системы здравоохранения, нет достаточно высокого уровня жизни для данного региона и т.д. Более того, столь длительное время нахождения в коконе своей компании сыграло с Манским злую шутку. Он забыл, что вопреки его видению «нищего кровавого мордора», многие наши соотечественники уже побывали во многих странах мира, в том числе и на Кубе. И как раз у этих граждан возникли вопросы, почему с таким упоением режиссёр копался только на островной помойке, игнорируя другие стороны жизни кубинцев? Риторический вопрос.Впрочем, кинокритики либо вообще не замечают «творчества» Манского, либо пишут о нём с восторгом. Ни то, ни другое не удивительно. Первое объясняется степенью известности Виталия, что даже оппозиционные хомячки в большей своей массе невольно спросят – «а кто это». А второе, фактом глубокой объективности наших кинокритиков. Вот, к примеру, Антоша Долин, поющий картине «Родные» дифирамбы, разглагольствует о судьбе народа России через откровенную уголовщину террориста-неудачника: «Отправленный в колонию строгого режима на двадцать лет Сенцов на самом деле свободен. Это нам всем здесь век свободы не видать». Кстати, это не мешает Антоше пробавляться на государственном радио «Вести ФМ». Ну, не пахнут они.Последним штрихом к портрету «Артдокфеста» будет «Фонд Михаила Прохорова», который указан в качестве генерального партнёра либеральных посиделок. На своём официальном сайте фонд рисует «фест», а соответственно и своё немалое участие в нём, прямо-таки героическими красками. Что выглядит комично, ведь фигура Прохорова даже в горячечном бреду не ассоциируется с героизмом.Но не стоит думать, что фонд подкармливает оппозиционную прозападную компанию только через «фест». Эти ребята крайне разносторонние. К примеру, их собственный проект, литературная премия «НОС» не менее эффективная площадка для сбора рукопожатных граждан.В 2012 году победителем стал Лев Рубинштейн, известный борец за права ЛГБТ, освобождение «Пуссек» и вывод российских войск с территории Украины.А в 2009, 2010 и 2014 годах премию получал Владимир Сорокин, опосредованный защитник мадам Савченко, Ильдара Дадина и, куда уж без него, криворукого бомбиста Сенцова.Картина маслом…