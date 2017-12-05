Бронеавтомобиль Wolseley-Sumida (Япония)



Экипаж занят обслуживанием двигателя британской сборки



Броневик "Уолсли-Сумида" в Манчжурии



Броневики использовались в качестве полицейской техники



Пара машин Wolseley-Sumida

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://www3.plala.or.jp/

http://voenteh.com/

http://zonwar.ru/

До середины двадцатых годов Японская императорская армия не располагала какой-либо бронетехникой. Желая модернизировать сухопутные войска, командование заказало за рубежом некоторое количество готовых броневиков. Опробовав такую технику, оно инициировало разработку собственного проекта. Вскоре появился бронеавтомобиль, оставшийся в истории под названием Wolseley-Sumida.Следует отметить, что определенные подробности ранней истории японской бронетехники остаются неизвестными. С этим, в частности, связаны некоторые проблемы с информацией по проекту «Уолсли-Сумида». Сведения, приводимые в разных источниках, заметным образом различаются, а порой и противоречат друг другу. Разногласия в материалах приводят к определенным проблемам, но все же существует возможность составления достаточно подробной и полной картины. Сравнивая имеющиеся данные и сопоставляя их, можно выяснить, какая информация соответствует действительности.К примеру, существует версия, согласно которой броневики Wolseley-Sumida были разработаны британской промышленностью по собственной инициативе, либо по заказу Токио. В дальнейшем в Великобритании или в Японии развернули производство техники для японской армии. Рассмотрев доступные сведения, можно заметить, что реальная история проекта, вероятнее всего, выглядела иначе.Есть основания полагать, что проект «Уолсли-Сумида» был разработан именно японскими специалистами, хотя и с использованием чужих наработок, узлов и агрегатов. Известно, что с 1928 года автомобильный завод «Исикавадзима», принадлежавший Токийской судостроительной верфи, выпускал по британской лицензии коммерческие грузовики Wolseley CP. Лицензионные автомобили носили имя «Сумида» и передавались местным заказчикам. Вскоре после начала производства техники для гражданских предприятий появилась идея о ее военном использовании.В том же 1928 году было предложено сделать грузовик «Сумида», построенный по английскому проекту, основой для перспективного бронеавтомобиля. К этому времени в японской армии было лишь несколько импортных броневиков, и машина собственной сборки не была бы лишней. Предложение о создании нового проекта было одобрено и реализовано в кратчайшие сроки. По разным данным, уже до конца года токийский автозавод завершил проектирование, а также построил опытный броневик нового типа.Первый японский броневик известен под достаточно простым названием «Уолсли-Сумида», отражавшим тип шасси и разработчика проекта в целом. Кроме того, такую машину нередко именую Wolseley Armoured Car или Wolseley CP. Тем не менее, подобные названия вряд ли следует применять в отношении японского броневика. Дело в том, что такое название носил британский броневик времен Первой мировой войны. Wolseley Armoured Car и Wolseley-Sumida имели некоторые общие черты, но все же были разными образцами военной техники. Таким образом, необходимо помнить о рисках путаницы.Японские инженеры не имели опыта разработки бронетехники, из-за чего решили заимствовать у зарубежных коллег проверенные временем подходы, соответствовавшие существующим возможностям. В качестве основы для нового броневика решили взять грузовое шасси «Сумида». Поверх него планировалось монтировать броневой корпус собственной разработки, оснащенный необходимым оружием. Такая архитектура, в целом, решала поставленные задачи, хотя и приводила к некоторым ограничениями.Шасси грузовика «Уолсли» / «Сумида» строилось на основе металлической рамы и имело капотную компоновку. В передней части рамы монтировался карбюраторный двигатель Wolseley мощностью 30 л.с. С двигателем соединялась механическая трансмиссия, передававшая крутящий момент на заднюю ведущую ось. Ходовая часть имела в своем составе пару мостов с зависимой подвеской на пластинчатых рессорах. Одинарные передние колеса оснащались рулевым механизмом. Задняя ось получала двускатные колеса. Применялись спицованные колеса с бескамерными шинами. При строительстве броневика с шасси следовало удалять кузов, грузовую площадку и т.д., высвобождая место для бронекорпуса. Одновременно с этим на своих местах оставались крылья колес и подножки, расположенные между ними.Японские конструкторы самостоятельно разработали бронекорпус для машины. По имеющимся данным, он должен был собираться из листов толщиной 6 мм без изменения параметров защиты на разных участках. В основе корпуса имелся металлический каркас, на котором при помощи заклепок закреплялись листы защиты. Корпус имел традиционную компоновку. Малогабаритный передний отсек выполнял функции моторного отделения; более крупный задний объем предназначался для экипажа и вооружения.Двигатель и коробку передач прикрыли компактным броневым капотом, состоявшим из нескольких ровных листов. Он получил вертикальный лобовой лист с проемом для установки дополнительной крышки с перфорацией для подвода воздуха. Борта имели трапециевидную форму и незначительно расходились в задней части. Сверху мотор прикрывался парой листов: они монтировались на петлях и выполняли функции крышек люков. Задняя часть моторного отсека отличалась иной формой и треугольной крышей, сопряженной с прочими агрегатами корпуса. Следует отметить, что основные элементы ходовой части оставались за пределами защищенного объема и не прикрывались какими-либо броневыми деталями.Обитаемый отсек бронекорпуса Wolseley-Sumida отличался простотой форм. Его лобовая часть соединялась с капотом, позади которого вместо наклонного листа имелся лобовой смотровой люк. Основная часть обитаемого отделения оснащалась бортами, заваленными внутрь. Кормовой лист устанавливался с большим наклоном вперед. Броневик оснащался крышей сложной формы. Ее центральный лист, имевший погон для установки башни, располагался горизонтально, тогда как передняя и задняя детали монтировались с наклоном.Машину предложили оснащать конической башней для установки пулемета. Лоб, борта и корма образовывались изогнутым 6-мм бронелистом, а сверху башня прикрывалась полусферической крышей. Лоб башни имел проем для пулеметной установки. В других участках предусматривались смотровые лючки и щели.Бронеавтомобиль от инженеров автозавода «Исикавадзима» должен был нести пулеметное вооружение. Имеющиеся материалы позволяют предполагать, что в башне следовало устанавливать пулемет «Тип 3» – японскую версию французского Hotchkiss Mle 1914 под патрон 6,5х50 мм «Арисака». Пулемет имел боепитание на основе жестких лент-кассет, вмещавших 30 патронов. Скорострельность «Типа 3» достигала 400-450 выстрелов в минуту. Поворачивая башню, стрелок мог вести огонь в любом направлении. Лобовая установка обеспечивала вертикальную наводку в достаточно широком секторе. Объемы боевого отделения позволяли разместить объемные стеллажи для крупного боекомплекта.Противоречия в источниках затрагивают и тему вооружения. В частности, встречается информация об использовании сразу трех пулеметов, два из которых, однако, не присутствуют на сохранившихся фотографиях. Кроме того, упоминается применение пулеметов «Тип 91», но и эти сведения могут не соответствовать действительности. Дело в том, что подобное оружие появилось на несколько лет позже броневика. Впрочем, позже – через несколько лет после своего появления – серийные броневики действительно могли получить сравнительно новые пулеметы.Управлять бронеавтомобилем «Уолсли-Сумида» должен был экипаж из трех человек. В передней части обитаемого отсека находились водитель и его помощник. Перед их рабочими местами вместо крупного лобового листа помещался проем, прикрывавшийся подвижными крышками. В последних имелись щели, предназначенные для наблюдения в боевой обстановке. В боевом отделении разместили стрелка, управлявшего пулеметом. Он так же имел собственные смотровые приборы. В бортах боевого отделения предусматривалась пара небольших лючков, которые можно было использовать для наблюдения за обстановкой или стрельбы из личного оружия.Доступ в обитаемый отсек обеспечивался парой дверей в бортах, находившихся на уровне боевого отделения. С их помощью в машину мог попасть весь экипаж. Следует отметить, что двери располагались достаточно высоко, что, по-видимому, и стало поводом для сохранения подножек между крыльями колес.По имеющимся данным, первый японский броневик собственной разработки имел длину около 5,5 м при ширине 1,9 м и высоте порядка 2,6 м. Боевая масса могла достигать 4-4,2 т. Удельная мощность машины не превышала 7-7,5 л.с. на тонну, что серьезным образом ограничивало ходовые характеристики. На шоссе Wolseley-Sumida мог разогнаться до 40 км/ч. На бездорожье скорость и подвижность резко падали ввиду использования «обычного» автомобильного шасси.Известно, что первый бронеавтомобиль «Уолсли-Сумида» был построен в Токио в 1928 году. Вскоре его передали военным для необходимых испытаний и последующей эксплуатации в армии. Результаты проверок остаются неизвестными, но дальнейшие события показывают, что заказчик остался доволен приобретением. Вскоре появился заказ на несколько новых однотипных броневиков. Точное количество построенных боевых машин, к сожалению, неизвестно. Тем не менее, можно определить минимальное их число. На фотографиях начала тридцатых годов одновременно присутствует до трех Wolseley-Sumida.Есть основания полагать, что в течение некоторого времени построенные броневики использовались японской армией в рамках различных учебно-боевых мероприятий. С определенного времени их стали привлекать к участию в боевых действиях и полицейских операциях. Так, известно, что не позднее 1931 года три бронеавтомобиля были отправлены в Манчжурию. По всей видимости, все известные фотографии этой техники были сделаны именно на континенте.В разных источниках упоминается, что бронеавтомобили «Уолсли-Сумида» не использовались на переднем крае. При этом они активно участвовали в патрулировании дорог и охраняли важные объекты. Подобная служба, как минимум, трех броневиков продолжалась примерно до середины тридцатых годов. Параллельно с ними в Манчжурии работал ряд других боевых машин прочих типов, как зарубежного, так и японского производства.Можно предположить, что к середине тридцатых годов имеющиеся бронеавтомобили Wolseley-Sumida выработали свой ресурс и уже не могли оставаться в эксплуатации. Соответственно, их должны были списать и отправить на разборку. Последние упоминания об этой технике относятся к середине десятилетия. В дальнейшим ее, вероятно, утилизировали. Продолжение эксплуатации бронемашин было невозможным, а их восстановление – нецелесообразным. Первые броневики собственной разработки оставалось только списать и разобрать.В середине двадцатых годов Япония закупила несколько готовых зарубежных бронеавтомобилей и, освоив эту технику, приступила к разработке собственных проектов. Через несколько лет появился первый японский броневик, основывавшийся на лицензионном шасси. Эксплуатация техники нескольких типов показала необходимость развития парка боевых бронированных машин. Создание броневика «Уолсли-Сумида», в свою очередь, показало, что японские специалисты могут решать подобные задачи самостоятельно.Первые бронеавтомобили японской разработки создавались на основе известных и многократно проверенных идей, а также с применением зарубежных комплектующи, и при этом не отличались выдающимися техническими или боевыми характеристиками. Тем не менее, проект Wolseley-Sumida стал важнейшей вехой в истории армии Японии. Он открыл новое направление и запустил масштабное перевооружение.