18:32 04 декабря

СК РФ заочно арестовал "правосека" с российским паспортом

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает о заочном аресте россиянина, ранее вступившего в экстремистскую украинскую группировку «Правый сектор» (*запрещена в РФ). Названо имя «правосека»-россиянина. Это Александр Валов, который обвиняется в участии в деятельности экстремистской группировки – ч.2 ст.282.2 УК России. В его отношении заочно избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Из сообщения пресс-службы СК РФ:
По данным следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. Не позднее 2014 года он покинул Российскую Федерации, направился на Украину и вступил в ряды «Правого сектора» (*). Он систематически принимал участие в общественно-массовых мероприятиях этой организации, вёл их видео- и фотосъемку, а также распространял в Интернете сведения об этом, пропагандируя таким образом экстремистскую деятельность. Также следствие располагает данными, что в настоящее время Валов за денежное вознаграждение принимает участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов» (*). В этой связи его действия будут дополнительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о наемничестве.


СК РФ заочно арестовал "правосека" с российским паспортом



Отмечено, что работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, состоящих в рядах экстремистских организаций, будет продолжена, несмотря на их гражданство.

Напомним, что Следственный комитет РФ собирает все данные, касающиеся деятельности экстремистских организаций, члены которых совершают тяжкие преступления на Украине, в том числе и в отношении русскоязычных граждан.

Использованы фотографии: http://sledcom.ru/
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Комментарии 21

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:39
    ФСБ чего делает то?Взять за уши приволочь в Москву и осудить,с последующим этапированием данного земноводного чистить снег в Сибири причем весь...
    НЕКСУС
    1. LiSiCyn Сегодня, 15:46
      Смотря, что за ним... А то, может и "черный лебедь" по нему скучает !? Радуев не долго , там продержался...
      LiSiCyn
    2. 210окв Сегодня, 16:06
      Делает то,что растрепались по всему миру..И этот Следственный Комитет..А надо втихомолку.Он появился бы тут стопудово.А теперь предупрежден и будет там сидеть.Ничему история не учит..
      Цитата: НЕКСУС
      ФСБ чего делает то?Взять за уши приволочь в Москву и осудить,с последующим этапированием данного земноводного чистить снег в Сибири причем весь...
      210окв
    3. LSA57 Сегодня, 16:06
      Цитата: НЕКСУС
      ФСБ чего делает то?Взять за уши приволочь в Москву

      ну возмись сам. как представляешь залесть в другое государство? войсковую операцию проводить? там тебя с цветами встретят
      LSA57
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:18
        Цитата: LSA57
        ну возмись сам. как представляешь залесть в другое государство? войсковую операцию проводить? там тебя с цветами встретят

        Как матрассовские спецслужбы наших граждан в третьих странах хватают,а после притаскивают к себе и осуждают...или вы думаете,что ФСБ на это не способно?
        НЕКСУС
        1. 210окв Сегодня, 16:24
          Импотенция блин..Ну,не способно..
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: LSA57
          ну возмись сам. как представляешь залесть в другое государство? войсковую операцию проводить? там тебя с цветами встретят

          Как матрассовские спецслужбы наших граждан в третьих странах хватают,а после притаскивают к себе и осуждают...или вы думаете,что ФСБ на это не способно?
          210окв
        2. Лелёк Сегодня, 18:31
          Цитата: НЕКСУС
          .или вы думаете,что ФСБ на это не способно?


          Привет, Андрей.
          Похоже, что не способна. Боятся ручки запачкать и имидж "вежливых", как орден выпячивают. А вот "залужники" прут рогом и плюют на то, что кто-то их осудит в СМИ или протестах. yes
          Лелёк
      2. 210окв Сегодня, 16:18
        А как в той же Мексике?Другая страна,даже континент другой..Карл!Правда фигура была покрупнее,а не какой то ушлепок.Ледоруб никто не отменял..
        Цитата: LSA57
        Цитата: НЕКСУС
        ФСБ чего делает то?Взять за уши приволочь в Москву

        ну возмись сам. как представляешь залесть в другое государство? войсковую операцию проводить? там тебя с цветами встретят
        210окв
        1. Комментарий был удален.
          1. 210окв Сегодня, 16:50
            Ну,раз нее опасен.То пусть живёт.И обсуждать заявление СК нечего.Пусть не опасны убийцы,террористы и всякая
            ..[Кстати,в Российской Империи тоже многих не считали опасными..Ну идеалисты-марксисты,спокойно живут там себе за бугром и пусть живут..А вот и нет..Я понимаю что сравнивать тех революционеров и этих негодяев и отморозков никак нельзя.Но вот отношение наших органов наводит на определенное сравнение..Как бы эти ушлепки вернувшись через лет десять,пятнадцать тут все не разнесли.quoteote=210окв]Карл!Правда фигура была покрупнее[/quote]
            денег никаких не хватит за каждым уш.....ком бегать. он чем РФ опасен?[/quote]
            210окв
      3. Dashout Сегодня, 16:55
        Цитата: LSA57
        как представляешь залесть в другое государство? войсковую операцию проводить? там тебя с цветами встретят

        Можно Кадырова попросить...
        Dashout
      4. demo Сегодня, 16:58
        А денег х.охлам предложить?
        Они за зеленые вашингтоны маму привезут.
        И еще и цветы с ней в придачу.
        А то сразу войсковую операцию.
        Народные деньги экономить надо.
        demo
  2. assa67 Сегодня, 15:46
    снег Сибири нужен!..пусть ушлепок дома разрушенные восстанавливает....
    assa67
  3. AID.S Сегодня, 15:51
    Цитата: НЕКСУС
    ФСБ чего делает то?Взять за уши приволочь в Москву и

    СБУ в помощь,...
    AID.S
  4. Hard Rock Сегодня, 15:51
    Согласен, только начинать надо с "эхо Москва", "дождя"и прочих. По сути, они занимаются тем же. "люди, которые ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят и совершенно не приемлют инакомыслия! (Л.Н. Гумилев)", хотя это он говорил об интеллигентах, но я абсолютно не вижу разницы между ними и либералами. "либерал вы, батюшка, а не человек!"
    Hard Rock
  5. Ferdinant Сегодня, 15:58
    Забрать у него российское гражданство и имущество
    Ferdinant
    1. 210окв Сегодня, 16:08
      И заодно надавать по ушам кто растрепал...На всю округу..Мы ега арестовываем...Заочно.Не ли.
      Цитата: Ferdinant
      Забрать у него российское гражданство и имущество
      210окв
    2. LSA57 Сегодня, 16:09
      Цитата: Ferdinant
      Забрать у него российское гражданство и имущество

      жену и детей если есть. УК прочитайте. нет такого там. а если нарушать УК чем мы лучше него?
      LSA57
  6. ul_vitalii Сегодня, 16:06
    Набегается и вернётся зараза однозначно, ждемс.
    ul_vitalii
  7. Александр С. Сегодня, 16:20
    дешевая показуха. Ни один заочник еще не арестован.
    Александр С.
  8. bogart047 Сегодня, 16:21
    заочно посадили и заочно расстреляли. А медальки вручили настоящие...
    bogart047
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:22
    1000 раз писал -белеберда все это, нужна ликвидационная команда, отстреливать подобных мерзавцев! !!
    Геркулесыч
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