СК РФ заочно арестовал "правосека" с российским паспортом

По данным следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. Не позднее 2014 года он покинул Российскую Федерации, направился на Украину и вступил в ряды «Правого сектора» (*). Он систематически принимал участие в общественно-массовых мероприятиях этой организации, вёл их видео- и фотосъемку, а также распространял в Интернете сведения об этом, пропагандируя таким образом экстремистскую деятельность. Также следствие располагает данными, что в настоящее время Валов за денежное вознаграждение принимает участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов» (*). В этой связи его действия будут дополнительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о наемничестве.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает о заочном аресте россиянина, ранее вступившего в экстремистскую украинскую группировку «Правый сектор» (*запрещена в РФ). Названо имя «правосека»-россиянина. Это Александр Валов, который обвиняется в участии в деятельности экстремистской группировки – ч.2 ст.282.2 УК России. В его отношении заочно избрана мера пресечения – заключение под стражу.Из сообщения пресс-службы СК РФ Отмечено, что работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, состоящих в рядах экстремистских организаций, будет продолжена, несмотря на их гражданство.Напомним, что Следственный комитет РФ собирает все данные, касающиеся деятельности экстремистских организаций, члены которых совершают тяжкие преступления на Украине, в том числе и в отношении русскоязычных граждан.