18:33 04 декабря

Новая стратегия США на Балканах

В США обнародован проект новой стратегии на Балканах под названием «Балканы, вперед – новая американская стратегия для региона», сообщает Коммерсантъ.



Разработанная американским Атлантическим советом программа, не носит официального характера, однако вполне может стать платформой для балканской политики Вашингтона уже в обозримом будущем.


«Новая американская стратегия на Балканах содержит три ключевых элемента. Первый – постоянное военное присутствие США в Юго-Восточной Европе. По мнению авторов документа, для этой цели идеально подходит военная база Кэмп-Бондстил в Косово, которая сейчас используется для нужд находящихся там международных сил KFOR. Второй элемент – историческое примирение с Сербией, которая "может и должна стать близким партнером и союзником США в регионе – при условии дистанцирования от России". И наконец, третий элемент – активное посредничество Америки в разрешении региональных споров», – говорится в статье.

На Балканах к обнародованному документу отнеслись довольно серьезно и заинтересованно.

Смысл новой американской стратегии – в более активном подключении к балканским делам. А по сути, в возвращении на Балканы после десятилетия во многом эпизодического присутствия здесь. При этом регион был отдан на откуп ЕС, который сам оказался в кризисе. Это еще и ответ на попытки других внерегиональных игроков – прежде всего России, а также Китая и Турции – усилить здесь свое влияние. Принятие стратегии наверняка ускорит евроатлантическую интеграцию региона,
пояснил источник в правительстве одной из балканских стран.

Повышенный интерес новая стратегия вызвала, естественно, в Сербии, которой в документе отводится особое место. Близкий к сербским властям источник отметил, что многие положения проекта «весьма доброжелательны» по отношению к Белграду, ибо «признают значение Сербии в регионе и отвечают стремлению ее руководства иметь партнерские отношения с США».

Потенциальная сфера реализации третьего элемента стратегии – посредничества в региональных спорах – очевидна: это ускорение нормализации отношений Сербии и Косово, а также урегулирование конфликта Греции с Македонией по поводу названия последней, отмечают собеседники газеты.

Американцы могли бы воздействовать на Приштину с целью побудить ее к выполнению достигнутых при посредничестве ЕС договоренностей с Белградом – прежде всего по созданию в Косово Содружества сербских муниципалитетов, что ускорит нормализацию их взаимоотношений. Следует ожидать и воздействия США на Грецию в поисках компромисса по названию Македонии, что позволит той уже в ближайшие год-два вступить в НАТО,
сказал изданию дипломатический источник.

Возможные намерения Вашингтона более активно заняться «македонским вопросом» подтверждает и обнародованная недавно информация о том, что новым послом США в Скопье назначен их нынешний главный эмиссар на Балканах – помощник заместителя госсекретаря Хойт Брайан Йи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:51
    Почитав все содержание этой стратегии ,пришел к одной мысли- А вам,матрассы,какое дело до Балкан? Везде и всюду, вам надо и без вас ничего не происходит.300 миллионов матрассов диктует более чем 6 -ти миллиардам людей как жить.
    НЕКСУС
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:55
      Основной посыл стратегии - Сербии.
      Дистанцируйтесь от России.
      Только не понятно, как они хотят исторически с ними примириться, после Косово...
      Диванный Хенераль
      1. Azazelo Сегодня, 16:04
        Ну после бомбардировки атомными бомбами умудрились как-то подружиться с Японией.
        Azazelo
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:24
          оба-на...
          ничего, что япония как бы оккупирована... или вы полагаете, что наличие иностранного контингента в стране дает японии возможность проводить политику, не оглядываясь на США?
          офигеть у вас логика...
          мы, если что, тоже "дружили" с европой, пока там были наши вой ка под видом "варшавского договора"...
          Диванный Хенераль
        2. BerBer Сегодня, 16:25
          Менталитет не тот, не японский. Матрасы как всегда, на станок расчитывают. Но тут, этот номер не пройдёт.
          BerBer
      2. Идущий Сегодня, 16:06
        Цитата: НЕКСУС
        Почитав все содержание этой стратегии ,пришел к одной мысли- А вам,матрассы,какое дело до Балкан? Везде и всюду, вам надо и без вас ничего не происходит.300 миллионов матрассов диктует более чем 6 -ти миллиардам людей как жить.


        Что то в ближайшее время должно произойти или Россия сливает.
        Идущий
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:14
          Кого сливает? Косово? Хорватию? Македонию?
          А Россия их "приобретала"?
          Диванный Хенераль
          1. Идущий Сегодня, 16:43
            Внешнюю политику сливает , нельзя нам допускать закрепления США на Балканах.
            Идущий
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:57
              И снова у вас не очень умная мысль. Косово - псевдогосударство, которое существует до тех пор, пока сша в силе. Ну и КАК Россия может повлиять на данную ситуацию? С Косово.
              Или вот еще пример - Хорватия. Член НАТО - как повлиять?
              Диванный Хенераль
              1. Идущий Сегодня, 17:01
                Ваша то в чем мысль , умный вы наш ? Россия должна сделать все что бы выдавить США с Балкан и касается это не только Косова. Пусть они будут членами НАТО , но баз США там не должно быть и это работа должна делаться МИДом и М.О..
                Идущий
                1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:10
                  Политика, мою юный и частично образованный друг, это торг, проституция, продажность - подчеркните сами, что считаете необходимым.
                  Можно сравнить с игрой в шахматы - тоже уместно будет.
                  Но мы пока остановимся на торге. ЧТО Россия может предложить взамен?
                  Или, вы предлагаете, намекнуть США, что РФ пожалуй подарит пару ракетных движков Ыну, ибо база НАТО на Балканах угрожает национальным интересам Кореи? Или просто, по тихой печали и с грустной улыбкой, вернуться на Кубу?
                  Какой предмет торга?
                  У вас только "хотелки" и "пожелалки" сравнимые с лозунгами. от собственно и все, что я хотел сказать.
                  Диванный Хенераль
                  1. Идущий Сегодня, 17:17
                    Вы очень забавный и всезнающий , я Вас спрашиваю , что бы Вы предложили ? , а критиковать ума много не надо , а мои хотелки остались и думаю , что именно эти задачи будет решать наш МИД. И прошу Вас не переходите на личности , может получиться упс.
                    Идущий
                    1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:45
                      Да я на личности и не перехожу.
                      Я просто доношу до вас мысль, что в политике, что бы что-то получить, надо что-то отдать. Или сделать видимость, что что-то хотим приобрести.
                      Собственно вся политика, как я писал выше, есть торг. Полагаю, что в Кремле это знают, и сделают все необходимое для обеспечения наших (имею ввиду государство) интересов.
                      А говорить про "слив" - неуместно. ИМХО.
                      Диванный Хенераль
                    2. Лелёк Сегодня, 18:18
                      Цитата: Идущий
                      Идущий


                      Мужики, хорош меряться у кого длиннее и толще. Россия сегодня действительно ничего, кроме протестов, в этом углу предпринять не может. Имели надежду на Сербию, но всего при 30-ти % согласных на вступление в ЕС и НАТО правители всё равно обозначили "курс на вступление". Госдеп США с подачи Тиллерсона уволил полторы тысячи чиновников и в том числе своих представителей по Балканам с Грецией, по арабскому миру и юго-восточной Азии. Надо понимать, что был приказ восстановить представительства. Поживём - увидим. yes
                      Лелёк
                      1. Идущий Сегодня, 18:22
                        Лев , добрый вечер! hi , так и я том же поживем увидим , а протестами и озабоченностями мы ничего не решим.
                        Идущий
      3. alexmach Сегодня, 16:57
        А вы почитайте мнение сербского же експерта в статье. Я не понимаю, неужели так можно, сначала отбомбитсья по Сербам, повесить на них всех собак, обкарнать госсударство по полной, поставить свой контингент в некогда сербском Коссово... И потом примириться и наладить партнеские отношения?

        Понятно что у Сербии тяжелая ситуация, что в изоляции одни они не проживут, что Евросоюз им совсем не помошник и вообще помогать им некому и нечем, но ниужели вот так вот перепишут они свою собственную историческую память?
        alexmach
        1. Галеон Сегодня, 18:14
          Те, кто разрабатывал эту доктрину считают, что так можно. Так было можно с немцами, так оказалось можно с японцами. О шелупони прочей и не говорим. Почему бы им не попробовать это с Сербией?
          Чтоб сломать сербов через колено и сделать их покорными, нужно выставить ранее неприемлемое условие. Их там таких два: Косово и дружба с Россией - основа национального самосознания. Это как нам согласиться на то, что в Сергиевом Посаде будет анклав в виде халифата. Вот и начинают прогибать элиту на эти условия. И будут тупо делать это десятилетиями, а если понадобится, и столетиями. И если прогнут - сломают - вперед, парады извращенцев, проституция и наркота. Ну и беженцев под миллион как во всем Евросоюзе. И крышка. Невеселая картинка, но начнется она с этих двух условий.
          Галеон
        2. Лелёк Сегодня, 18:20
          Цитата: alexmach
          И потом примириться и наладить партнеские отношения?


          "Люди гибнут за металл, сатана там правит бал...".
          Лелёк
    2. Хагалаз Сегодня, 15:57
      Я пришёл к несколько другой мысли. Дело то может у них и есть, но должны они всё ж когда то надорваться. Запутаются они в своих выкрутасах.
      А про Сербию посмотрим, прельстятся аль нет. Не пожалеть бы, амеровская дружба она такая, своеобразная.....
      Хагалаз
      1. dorz Сегодня, 16:08
        Цитата: Хагалаз
        Я пришёл к несколько другой мысли. Дело то может у них и есть, но должны они всё ж когда то надорваться.

        Пока что надрываются другие страны, обслуживающие внешний долг США.
        dorz
      2. Идущий Сегодня, 16:09
        Как всегда США попытается купить , кого то запугать компроматом , ничего нового.
        Идущий
  2. assa67 Сегодня, 15:58
    волосы дыбом встают!....второй и третий элемент-вообще ,слов нет..."активное посредничество сша в решении региональных споров"..уже решили с Югославией...то же самое хотят в Македонии и на Крите учинить?....ладно там про Россию тявкают,привыкли уже...но "миротворческая "деятельность уже поперек горла стоит....
    assa67
    1. BerBer Сегодня, 16:22
      Сначала нагадили основательно. Теперь вдруг дружить собрались. Не хватало, чтобы сербы под них легли.
      BerBer
      1. assa67 Сегодня, 16:29
        братушки-то легли..да еще пыхтят и подмахивают...и сербов задавят,если мы не поможем
        assa67
    2. Pax tecum Сегодня, 16:36
      Вот эти все американские программы и стратегии и есть результат их, вкупе с НАТО, "миротворческой деятельности". Вот если балканские государства (даже уже входящие в НАТО) и примут данную стратегию/программу, то и будут по ней жить, вместо своих конституций. Наглядный пример - Босния, с начала 1996 года живет по Дейтонским соглашениям вместо конституции.
      Ну, а уж купить лояльные правительства вообще часть стратегии...
      Pax tecum
      1. assa67 Сегодня, 16:39
        ну вот что им за своей лужей не сидится?...и так весь мир загадили...может все-таки Ыня прихлопнет этот тараканий рассадник? laughing
        assa67
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:19
    И никак сами не хотят угомониться, все извращаются в пакостях, когда же там революция как минимум, начнется?
    Геркулесыч
  4. Topotun Сегодня, 16:23
    Ничего нового, эта стратегия у них уже не один десяток лет не меняется.
    Topotun
  5. Фракийский воин Сегодня, 16:29
    Негрьi в Болгарии терпеть не могу.
    Фракийский воин
  6. cavl Сегодня, 16:55
    Более активно американцам работать на Балканах? Там ожидается внеплановый очаг напряженности?
    cavl
  7. ioan-e Сегодня, 17:04
    Цитата: Диванный Хенераль
    оба-на...
    ничего, что япония как бы оккупирована... или вы полагаете, что наличие иностранного контингента в стране дает японии возможность проводить политику, не оглядываясь на США?
    офигеть у вас логика...
    мы, если что, тоже "дружили" с европой, пока там были наши вой ка под видом "варшавского договора"...

    Плюс образование, японцам активно втирают в школах, что их Сталин атомными бомбами долбил.
    ioan-e
  8. тлауикол Сегодня, 17:07
    на заставке испанский фрегат Бурбон
    тлауикол
  9. Васян1971 Сегодня, 17:42
    "... многие положения проекта «весьма доброжелательны» по отношению к Белграду, ибо «признают значение Сербии в регионе и отвечают стремлению ее руководства иметь партнерские отношения с США»."
    Ну а чё? Нормалёк! Разбомбили Хиросиму и Нагасаки, а теперь с Японией лучшие друзья. Порвали Югославию и тоже с Сербией теперь "весьма доброжелательны". Перемога! Ещё немного и будет "на небе Бог, а на земле США". Главное ведь " историческое примирение с Сербией, которая "может и должна стать близким партнером и союзником США в регионе – при условии дистанцирования от России". Элегантненько. Всего делов-то, купить пару десятков политиков-горлопанов...
    Васян1971
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 18:16
    Сначала изнасиловали, а теперь начнут печеньки Сербам подсовывать, да пришептывать на ушко, как они хорошо заживут, особенно если Россию продадут!
    Не знаю, как братушки, но х@хлы на эту шляпу "на ура " повелись.
    Короче искушение Дьявола!
    Ретвизан 8
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