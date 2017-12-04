Новая стратегия США на Балканах
В США обнародован проект новой стратегии на Балканах под названием «Балканы, вперед – новая американская стратегия для региона», сообщает Коммерсантъ.
Разработанная американским Атлантическим советом программа, не носит официального характера, однако вполне может стать платформой для балканской политики Вашингтона уже в обозримом будущем.
«Новая американская стратегия на Балканах содержит три ключевых элемента. Первый – постоянное военное присутствие США в Юго-Восточной Европе. По мнению авторов документа, для этой цели идеально подходит военная база Кэмп-Бондстил в Косово, которая сейчас используется для нужд находящихся там международных сил KFOR. Второй элемент – историческое примирение с Сербией, которая "может и должна стать близким партнером и союзником США в регионе – при условии дистанцирования от России". И наконец, третий элемент – активное посредничество Америки в разрешении региональных споров», – говорится в статье.
На Балканах к обнародованному документу отнеслись довольно серьезно и заинтересованно.
Повышенный интерес новая стратегия вызвала, естественно, в Сербии, которой в документе отводится особое место. Близкий к сербским властям источник отметил, что многие положения проекта «весьма доброжелательны» по отношению к Белграду, ибо «признают значение Сербии в регионе и отвечают стремлению ее руководства иметь партнерские отношения с США».
Потенциальная сфера реализации третьего элемента стратегии – посредничества в региональных спорах – очевидна: это ускорение нормализации отношений Сербии и Косово, а также урегулирование конфликта Греции с Македонией по поводу названия последней, отмечают собеседники газеты.
Возможные намерения Вашингтона более активно заняться «македонским вопросом» подтверждает и обнародованная недавно информация о том, что новым послом США в Скопье назначен их нынешний главный эмиссар на Балканах – помощник заместителя госсекретаря Хойт Брайан Йи.
Разработанная американским Атлантическим советом программа, не носит официального характера, однако вполне может стать платформой для балканской политики Вашингтона уже в обозримом будущем.
«Новая американская стратегия на Балканах содержит три ключевых элемента. Первый – постоянное военное присутствие США в Юго-Восточной Европе. По мнению авторов документа, для этой цели идеально подходит военная база Кэмп-Бондстил в Косово, которая сейчас используется для нужд находящихся там международных сил KFOR. Второй элемент – историческое примирение с Сербией, которая "может и должна стать близким партнером и союзником США в регионе – при условии дистанцирования от России". И наконец, третий элемент – активное посредничество Америки в разрешении региональных споров», – говорится в статье.
На Балканах к обнародованному документу отнеслись довольно серьезно и заинтересованно.
Смысл новой американской стратегии – в более активном подключении к балканским делам. А по сути, в возвращении на Балканы после десятилетия во многом эпизодического присутствия здесь. При этом регион был отдан на откуп ЕС, который сам оказался в кризисе. Это еще и ответ на попытки других внерегиональных игроков – прежде всего России, а также Китая и Турции – усилить здесь свое влияние. Принятие стратегии наверняка ускорит евроатлантическую интеграцию региона,пояснил источник в правительстве одной из балканских стран.
Повышенный интерес новая стратегия вызвала, естественно, в Сербии, которой в документе отводится особое место. Близкий к сербским властям источник отметил, что многие положения проекта «весьма доброжелательны» по отношению к Белграду, ибо «признают значение Сербии в регионе и отвечают стремлению ее руководства иметь партнерские отношения с США».
Потенциальная сфера реализации третьего элемента стратегии – посредничества в региональных спорах – очевидна: это ускорение нормализации отношений Сербии и Косово, а также урегулирование конфликта Греции с Македонией по поводу названия последней, отмечают собеседники газеты.
Американцы могли бы воздействовать на Приштину с целью побудить ее к выполнению достигнутых при посредничестве ЕС договоренностей с Белградом – прежде всего по созданию в Косово Содружества сербских муниципалитетов, что ускорит нормализацию их взаимоотношений. Следует ожидать и воздействия США на Грецию в поисках компромисса по названию Македонии, что позволит той уже в ближайшие год-два вступить в НАТО,сказал изданию дипломатический источник.
Возможные намерения Вашингтона более активно заняться «македонским вопросом» подтверждает и обнародованная недавно информация о том, что новым послом США в Скопье назначен их нынешний главный эмиссар на Балканах – помощник заместителя госсекретаря Хойт Брайан Йи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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