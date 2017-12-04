Новая стратегия США на Балканах

Смысл новой американской стратегии – в более активном подключении к балканским делам. А по сути, в возвращении на Балканы после десятилетия во многом эпизодического присутствия здесь. При этом регион был отдан на откуп ЕС, который сам оказался в кризисе. Это еще и ответ на попытки других внерегиональных игроков – прежде всего России, а также Китая и Турции – усилить здесь свое влияние. Принятие стратегии наверняка ускорит евроатлантическую интеграцию региона,

Американцы могли бы воздействовать на Приштину с целью побудить ее к выполнению достигнутых при посредничестве ЕС договоренностей с Белградом – прежде всего по созданию в Косово Содружества сербских муниципалитетов, что ускорит нормализацию их взаимоотношений. Следует ожидать и воздействия США на Грецию в поисках компромисса по названию Македонии, что позволит той уже в ближайшие год-два вступить в НАТО,