Как английский адмирал пошел войной на Россию и застрелился

20 октября 1853 года. В британское правительство поступает донесение внешней разведки: Дальний Восток Российской Империи безоружен и малонаселен. Все силы России стянуты в Черное море, где только что развязалась Крымская война. Для Великобритании такое положение дел представляется идеальным и они решают быстро действовать.











