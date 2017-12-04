18:28 04 декабря

Как английский адмирал пошел войной на Россию и застрелился

20 октября 1853 года. В британское правительство поступает донесение внешней разведки: Дальний Восток Российской Империи безоружен и малонаселен. Все силы России стянуты в Черное море, где только что развязалась Крымская война. Для Великобритании такое положение дел представляется идеальным и они решают быстро действовать.




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