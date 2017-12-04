ВСУ применили тяжелую артиллерию на юге ДНР. Под ударами 21 населенный пункт
Украинские силовики впервые за несколько месяцев применили артиллерию крупного калибра при обстреле населенного пункта на юге ДНР, сообщил журналистам Руслан Якубов — руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Он отметил также, что украинские силовики препятствуют инспекции международных наблюдателей в населенных пунктах Гладосово и Травневое в районе Горловки.
Напряженная обстановка сохраняется на юге республики. Вчера украинские силовики впервые за последние несколько месяцев обстреляли населенный пункт Новоласпа с применением тяжелого вооружения калибром 152 миллиметра— сказал Якубов.
Он отметил также, что украинские силовики препятствуют инспекции международных наблюдателей в населенных пунктах Гладосово и Травневое в районе Горловки.
Представители международных организаций… 24, 28, 29, 30 ноября пытались попасть на территорию этих населенных пунктов, но украинская сторона всячески препятствовала их инспекции, ссылаясь на минную опасность на подступах к населенным пунктам— сказал он. Якубов добавил, что сегодня представители СММ ОБСЕ и ООН также не смогли попасть в эти населенные пункты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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