18:30 04 декабря

ВСУ применили тяжелую артиллерию на юге ДНР. Под ударами 21 населенный пункт

Украинские силовики впервые за несколько месяцев применили артиллерию крупного калибра при обстреле населенного пункта на юге ДНР, сообщил журналистам Руслан Якубов — руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

ВСУ применили тяжелую артиллерию на юге ДНР. Под ударами 21 населенный пункт


Напряженная обстановка сохраняется на юге республики. Вчера украинские силовики впервые за последние несколько месяцев обстреляли населенный пункт Новоласпа с применением тяжелого вооружения калибром 152 миллиметра
— сказал Якубов.


Он отметил также, что украинские силовики препятствуют инспекции международных наблюдателей в населенных пунктах Гладосово и Травневое в районе Горловки.

Представители международных организаций… 24, 28, 29, 30 ноября пытались попасть на территорию этих населенных пунктов, но украинская сторона всячески препятствовала их инспекции, ссылаясь на минную опасность на подступах к населенным пунктам
— сказал он. Якубов добавил, что сегодня представители СММ ОБСЕ и ООН также не смогли попасть в эти населенные пункты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. svp67 Сегодня, 16:50
    Вчера украинские силовики впервые за последние несколько месяцев обстреляли населенный пункт Новоласпа с применением тяжелого вооружения калибром 152 миллиметра
    И самое главное, что наблюдатели ОБСЕ НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ...
    svp67
    1. 1331М Сегодня, 17:02
      "Представители международных организаций… 24, 28, 29, 30 ноября пытались попасть на территорию этих населенных пунктов, но украинская сторона всячески препятствовала их инспекции,"
      Их же не пускают туда,куда не надо бандеровцам,как они заметят?
      1331М
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 17:06
        Теперь непризнанные Республики ещё месячишко терпеть будут...
        Ну а потом - на кого бог пошлет! hi
        Рагнар лодброк
        1. 210окв Сегодня, 17:13
          А они уже сколько терпят...Это издевательство со стороны Кремля..
          Цитата: Рагнар лодброк
          Теперь непризнанные Республики ещё месячишко терпеть будут...
          Ну а потом - на кого бог пошлет! hi
          210окв
          1. Кроу Сегодня, 17:54
            Не выручают, но и помереть не дают! Развод в шахматы, только пешки - живые люди!
            Кроу
      2. svp67 Сегодня, 17:07
        Цитата: 1331М
        Их же не пускают туда,куда не надо бандеровцам,как они заметят?

        Куда их не пускают? Туда куда снаряды прилетают? Туда где разрушения и воронки, где можно установить направление от куда стреляли? Они сами туда не едут, ссылаясь на условия безопасности...
        svp67
        1. 1331М Сегодня, 17:08
          Вот как раз туда и не пускают-читайте внимательнее.
          1331М
          1. svp67 Сегодня, 17:12
            Цитата: 1331М
            Вот как раз туда и не пускают-читайте внимательнее.

            Так понятно...
            Вот это вот:
            Он отметил также, что украинские силовики препятствуют инспекции международных наблюдателей в населенных пунктах Гладосово и Травневое в районе Горловки.
            О населенных пунктах в "серой зоне" недавно захваченных "Азовом" и подразделениями ВСУ и вот их может обстреливать только со стороны Республик. А не пускают туда наблюдателей ОБСЕ, так как там сейчас проводится "зачистка"
            svp67
          2. Кроу Сегодня, 17:13
            Цитата: 1331М
            Вот как раз туда и не пускают-читайте внимательнее.

            А зачем? Заголовка хватает, потом предположения wassat
            Кроу
    2. Primoos Сегодня, 17:11
      Цитата: svp67
      Вчера украинские силовики впервые за последние несколько месяцев обстреляли населенный пункт Новоласпа с применением тяжелого вооружения калибром 152 миллиметра
      И самое главное, что наблюдатели ОБСЕ НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ...

      Не заметить, как бухает батарея Гиацинтов, могут только ОБСЕрашки. Наверное даже в Берлине стекла дрожат.
      Primoos
    3. Лелёк Сегодня, 17:45
      Цитата: svp67
      наблюдатели ОБСЕ НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ..


      hi А уж как рады-то были, что их не пустили на передок. Уезжая по квартирам наблюдатели весело прокричали: "Слава Украине!". bully
      Лелёк
  2. cavl Сегодня, 16:54
    Похоже готовятся к НГ - нужна провокация для мероприятий по России??
    cavl
  3. федоров Сегодня, 16:59
    Матом хочется ругаться. Слов нет ,одни выражения. Турчинова и Авакова для начала на кол....педики-евреи в укроправительстве.. am У самого меня руки коротки, делаю что могу...
    федоров
  4. assa67 Сегодня, 17:05
    а Донбасс ответить не может-приказа нет negative
    assa67
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:27
      А на фиг им приказ, когда их дома унечтожают, население гибнет? Залить свинцом позиции укровояк и нациков!
      Геркулесыч
    2. KGB WATCH YOU Сегодня, 17:54
      Не из-за приказа не отвечают. По пунктам:
      1) По первому кАналу не показали, значит обстрела не было.
      2) Минским соглашениям альтернативы нет.
      3) Петро - лучший выбор Украины и многоуважаемый партнер.
      4) Начнут отвечать на обстрелы, прилетят санкции "братишкам" ВВП.
      KGB WATCH YOU
  5. gerkost2012 Сегодня, 17:07
    Это что, новость? Откровение? В ЛНР с четверга по воскресенье включительно, ВСУ лупили в районе от Троицкого до Первомайска и Кировска из всего, что есть. То россыпь из минометов 82 мм, то пошло в 120 мм, а потом из тяжелой арты. А в это время инспекции ОБСЕ по 3 -4 часа в нашем городе откушивают в ресторане "Апшерон", стреляют да и хрен с ним, обед - это святое. Судя по всему, там же, как поэты на салфетках и пишут свои отчеты.
    gerkost2012
    1. федоров Сегодня, 17:25
      "Алшерон" - круто. В гостях был в Одессе. Даже на баб не соблазнился на шару. .Стреляют типа далеко. sad И хочется видеть "вежливых " людей..
      федоров
  6. technoex Сегодня, 17:24
    похоже на цирк
    Кто нибудь из нас всех будет терпеть когда ему по башке лупят
    Политика
    А людям жить надо
    technoex
  7. LOSTINLOVEization Сегодня, 17:35
    Та нет что вы ? По первому не что не сказали.... значит не было не чего.... фэйк !!!!
    LOSTINLOVEization
  8. KGB WATCH YOU Сегодня, 17:51
    Минским соглашениям альтернативы нет (с) В. Путин, президент РФ, партнер многоуважаемого господина Порошенко.
    KGB WATCH YOU
  9. Комментарий был удален.
  10. kozerog Сегодня, 18:01
    Не больно-то хотели, эти ОБСЕ, туда попасть...Слепо-глухие "ошеломляюще беспощадные силы европы" слишком трусливы, чтобы с нациками связываться...
    kozerog
  11. уралец Сегодня, 18:23
    Честно говоря надоедо читать постоянные стоны , и декларации об обстреле Населенных пунктов ДНР, ЛНР... От таких информация вырабатывается устойчивое безразличие, как от читателей Россиян, так думаю и Украины......Если уж констатировать, обстрелы Украиной каких то поселков, или блок постов армии ( слово то какое - армия, которая должна защищать свой народ)ДНР и ЛНР во всех СМИ. То тут же надо печатать реакцию армии ДНР, на обстрелы.. Т.е. , когда, какими огневыми средствами армия ДНР, и ЛНР, ответила на обстрелы.. Как подавили огневые точки провокаторов ( если таковое случилось). Как пресекли провокации, и какие меры предприняли армии ДНР и ЛНР, в предотвращении в будущем подобных провокаций... На пример, разведкой армии ДНР, было определено подготовка артобстрелов ДНР, Силами ВСУ. Определены точки, и скопления арт установок, и по ним нанесен упреждающий удар артилерией армиией ДНР, дабы предовратить провокации, противнику нанесен материальный урон в живой силе и технике. Так как арт установки не были отведены на положенные расстояния, оговоренные Минскими соглашениями, а посему являются не законно находящимися в поражаемой зоне.))) Вот так устраняются агрессии, и поднимается как боевой дух в войсках, так и увереность и спокойствии граждан республик, и уменьшаются разрушение и материальные потери, гражданских и военных лиц, и зданий, сооружений... И не надо ссылаться на какие то МИНСКИЕ Соглашения о ПЕРИМИРИИ.. Раз они не соблюдаются, надо принуждать противника к миру, и наплевать, что будут твердить в мире.. Украина плюет, а республики , что ? слабаки..? Пока Республики не покажут свою военную силу, ,ни внутри в людях не будет спокойствия и уверенности в своем будущем. ни граждане других областей Украины не смогут сопротивляться преступному режиму КИЕВА.. Ведь они тоже видят, что республик бьют, а те только отбрехиваются, и вытираются кровью, и получают разорения своим территориям.. Разве захотят себе такого другие граждане Украины.? Они надеютя на помощь республиками их, но видят, что республики , сами не в состоянии себя защитить и пресечь агресию ВСУ, и нац.батальонов..)))
    уралец
  12. PENZYAC Сегодня, 18:28
    Цитата: 1331М
    "Представители международных организаций… 24, 28, 29, 30 ноября пытались попасть на территорию этих населенных пунктов, но украинская сторона всячески препятствовала их инспекции,"
    Их же не пускают туда,куда не надо бандеровцам,как они заметят?

    Ну да, сейчас же 19-й век(?), нет ни спутников, ни беспилотников. Бедненькие ОБСЕ, ни чего то у них нет, ни куда и ни к чему, кроме телевизора их не пускают...
    PENZYAC
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