ВСУ применили тяжелую артиллерию на юге ДНР. Под ударами 21 населенный пункт

Напряженная обстановка сохраняется на юге республики. Вчера украинские силовики впервые за последние несколько месяцев обстреляли населенный пункт Новоласпа с применением тяжелого вооружения калибром 152 миллиметра

Представители международных организаций… 24, 28, 29, 30 ноября пытались попасть на территорию этих населенных пунктов, но украинская сторона всячески препятствовала их инспекции, ссылаясь на минную опасность на подступах к населенным пунктам

Украинские силовики впервые за несколько месяцев применили артиллерию крупного калибра при обстреле населенного пункта на юге ДНР, сообщил журналистам Руслан Якубов — руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.— сказал Якубов.Он отметил также, что украинские силовики препятствуют инспекции международных наблюдателей в населенных пунктах Гладосово и Травневое в районе Горловки.— сказал он. Якубов добавил, что сегодня представители СММ ОБСЕ и ООН также не смогли попасть в эти населенные пункты.