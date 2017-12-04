Так по какой причине "уронили" спутники?
РИА Новости опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник сообщает о наиболее вероятных причинах крушения разгонного блока «Фрегат», который должен был вывести на орбиту около двух десятков различных спутников. В материале информационного агентства говорится о том, что причина крушения – в несогласованности действий предприятий, которые закладывали полётные задания в системы управления РН «Союз 2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».
Из заявления источника:
Напомним, что сам старт ракеты-носителя прошёл штатно, однако спутникам так и не удалось выйти на расчётные орбиты. Большая часть полезной нагрузки, как сообщается, упала в северной части Атлантического океана.
Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал выявить и наказать виновных за срыв программы по выводу спутников на орбиту.
Ранее выводы комиссий, расследовавших другие неудачные старты, сводились примерно к одному: виновным объявляли либо сварщика, либо кладовщика, утверждая, что именно их ошибки и приводили к крушениям. Об ответственности должностных лиц речь, по каким-то причинам, не шла. Сварщика с кладовщиком увольняли, но на частоте нештатных ситуаций, это почему-то не сказывалось...
Из заявления источника:
...это привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту «Фрегата», торможению и взрыву.
Напомним, что сам старт ракеты-носителя прошёл штатно, однако спутникам так и не удалось выйти на расчётные орбиты. Большая часть полезной нагрузки, как сообщается, упала в северной части Атлантического океана.
Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал выявить и наказать виновных за срыв программы по выводу спутников на орбиту.
Ранее выводы комиссий, расследовавших другие неудачные старты, сводились примерно к одному: виновным объявляли либо сварщика, либо кладовщика, утверждая, что именно их ошибки и приводили к крушениям. Об ответственности должностных лиц речь, по каким-то причинам, не шла. Сварщика с кладовщиком увольняли, но на частоте нештатных ситуаций, это почему-то не сказывалось...
Использованы фотографии: Роскосмос
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