18:28 04 декабря

Так по какой причине "уронили" спутники?

РИА Новости опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник сообщает о наиболее вероятных причинах крушения разгонного блока «Фрегат», который должен был вывести на орбиту около двух десятков различных спутников. В материале информационного агентства говорится о том, что причина крушения – в несогласованности действий предприятий, которые закладывали полётные задания в системы управления РН «Союз 2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».

Из заявления источника:
...это привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту «Фрегата», торможению и взрыву.


Напомним, что сам старт ракеты-носителя прошёл штатно, однако спутникам так и не удалось выйти на расчётные орбиты. Большая часть полезной нагрузки, как сообщается, упала в северной части Атлантического океана.


Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал выявить и наказать виновных за срыв программы по выводу спутников на орбиту.

Так по какой причине "уронили" спутники?


Ранее выводы комиссий, расследовавших другие неудачные старты, сводились примерно к одному: виновным объявляли либо сварщика, либо кладовщика, утверждая, что именно их ошибки и приводили к крушениям. Об ответственности должностных лиц речь, по каким-то причинам, не шла. Сварщика с кладовщиком увольняли, но на частоте нештатных ситуаций, это почему-то не сказывалось...

Использованы фотографии: Роскосмос
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. 210окв Сегодня, 17:20
    Причина одна-общественно политический строй в государстве...И ничего другого.От этого все и идёт.
    210окв
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:27
      На Роскосмос нужно направить Лаврентия Павловича.
      Анкыпельгыгыргын
      1. maxim947 Сегодня, 17:31
        Причина как и первой аварии - намудили программисты-управленцы, а это обыкновенная халатность, со всем вытекающим бардаком..
        maxim947
        1. Рагнар лодброк Сегодня, 17:36
          председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал выявить и наказать виновных

          Рагнар лодброк
          1. aries2200 Сегодня, 18:02
            ну и харя....тошнит аж.
            aries2200
        2. Zibelew Сегодня, 17:37
          Цитата: maxim947
          Причина как и первой аварии - намудили программисты

          Zibelew
      2. Клебер Сегодня, 17:32
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        На Роскосмос нужно направить Лаврентия Павловича.


        Чё то я не уверен, что он согласится.
        Клебер
        1. 210окв Сегодня, 18:07
          Лаврентий Павлович работал на многих ответственных местах.И везде успешно.Думаете эти Авгиевы конюшни выше его достоинства?Зря.Понятно что его давно нет в живых..Но я почему-то уверен что продолжателя можно найти.Жаль вКремлю это противопоказано.
          Цитата: Клебер
          Цитата: Анкыпельгыгыргын
          На Роскосмос нужно направить Лаврентия Павловича.


          Чё то я не уверен, что он согласится.

          Цитата: Клебер
          Цитата: Анкыпельгыгыргын
          На Роскосмос нужно направить Лаврентия Павловича.


          Чё то я не уверен, что он согласится.
          210окв
      3. Идущий Сегодня, 17:33
        Цитата: 210окв
        Причина одна-общественно политический строй в государстве...И ничего другого.От этого все и идёт.


        Всякие измы это второй план , а вот кадры и кадровая политика просто ниже плинтуса и пока руководить будут удобные , а не профессионалы - ракеты продолжат падать.
        Идущий
        1. Кроу Сегодня, 17:40
          Цитата: Идущий
          пока руководить будут удобные , а

          Кроу
          1. x.andvlad Сегодня, 17:54
            Сварщика с кладовщиком увольняли, но на частоте нештатных ситуаций, это почему-то не сказывалось...
            А потому, что кругом кумовство и знакомства которые пронизали насквозь и производство и властные структуры. А это люди "белые" и "неприкасаемые", т. к. всю свою жизнь оне положили на свою "славную карьеру", и отказываться от неё ни за что не станут. Еще не все дети и внуки устроены..., и много других важных дел... А "совесть" - это понятие не юридическое.
            x.andvlad
        2. Pirogov Сегодня, 17:42
          Цитата: Идущий
          Всякие измы это второй план , а вот кадры и кадровая политика просто ниже плинтуса и пока руководить будут удобные , а не профессионалы - ракеты продолжат падать.

          Где взять этих профессионалов ,тут хотя бы кого то ответственного найти , профессионалов и управленцев с нуля нужно воспитывать .так как чубайсы и компания угробили последних.
          Pirogov
          1. Идущий Сегодня, 17:53
            А я и говорил про кадровую политику . а вернее её отсутствие и если сегодня не начнем . завтра будет ещё хуже , а профессионалы есть , просто они не удобные , начнут носом тыкать нерадивых вышестоящих.
            Идущий
      4. vovanpain Сегодня, 17:48
        Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал выявить и наказать виновных

        Ну ты гляди belay проснулся,только кто наказывать то будет и кто искать. request 3декабря 1991 года меченая иуда подписала законN 124-Н о упразднении КГБ.угу найдут и уволят....дядю васю стрелочника.
        vovanpain
    2. ВадимЖивов Сегодня, 17:33
      Культуру производства В Германии из жизни мужику жена ты не немец ты русский почему Гвоздь торчит из пола русский шарахнул тапком и ты а надо взять сходить молоток...Культуры нет вот и все падает и кстати рыба гнниет с головы..В СССР из под палки с военпредами и все летало..И я знаю что прав..... hiДа и еще Рыба гниет с головы Наачальство и средний состав тоже...
      ВадимЖивов
    3. Чичиков Сегодня, 17:36
      Цитата: 210окв
      Причина одна-общественно политический строй в государстве...

      Вон как! А историю освоения космоса вы хорошо знаете?
      А причина одна, - безалаберность и безответственность!
      Чичиков
    4. НЕКСУС Сегодня, 17:49
      Цитата: 210окв
      Причина одна-общественно политический строй в государстве...И ничего другого.От этого все и идёт.

      А я так не считаю...основная причина,и я в этом убежден,-это ДИВЕРСИЯ. И я об этом говорил еще тогда,когда первые два Союза упали один за другим.
      И узнав об этой новости,ожидал сразу всю ту вонь,которую поднимут либералы по поводу-сперливсеполимеры. Я не вас имею ввиду.
      НЕКСУС
      1. bk316 Сегодня, 17:59
        это ДИВЕРСИЯ

        Вы это серьезно?
        bk316
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:04
          Цитата: bk316
          Вы это серьезно?

          Абсолютно.
          НЕКСУС
    5. Кент0001 Сегодня, 18:00
      чет вы как то круто завернули. Строй за идиотов не отвечает. Причина аварии-либо деверсия ллибо долбо .... зм кого-то из конкретных исполнителей. Капиталистический строй нашего многострадального государства на это не влияет. Хватит уже разговаривать лозунгами для поднятия собственного рейтенга.
      Кент0001
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:13
        Цитата: Кент0001
        ллибо долбо .... зм кого-то из конкретных исполнителей.

        Ну да...только когда падение ракет стало уже нормой,на этот самый долбо... уже не спишешь.А иначе получиться,что на Восточном и Байконуре,да и вообще в космической отрасли работают люди,которых по обьявлению в газете набрали.
        НЕКСУС
    6. Николай Грек Сегодня, 18:23
      Цитата: 210окв
      Причина одна-общественно политический строй в государстве...И ничего другого.От этого все и идёт.

      это ко всем странам применимо или тока к России?? wassat wassat wassat
      Николай Грек
  2. Primoos Сегодня, 17:21
    Головотяпство и разгильдяйство. А так же жадность. Работяг стараются насухо отжать и все отжатое в свою пасть запихать.
    Primoos
  3. svp67 Сегодня, 17:23
    Говорят, что в комп разгонного блока была загружена программа для пуска с Байконура, но мне как то все равно, что там было загружено, так как как не было надежного контроля так его и нет. А главное НИ КТО, кроме священника, не взял на себя вины... Пора кончать с этим, за такие промахи руководство должно нести полную ответственность. Хватит либерализма в этом вопросе, ни к чему хорошему это не приводит. Пора избавляться от "балласта", а то через чур много "кумавства" там, а в результате убытки огромные.
    svp67
    1. Кент0001 Сегодня, 18:02
      Предлагаю выгнать Рогозина.
      Кент0001
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:06
        Цитата: Кент0001
        Предлагаю выгнать Рогозина.

        Рогозина,как и всю кудринскую экономическую верхушку не гнать надо,а сажать. Чего делает тот же Чубайс в Роснано? А овощ его знает,но деньги осваивает очень бойко.После чего удивляемся ,чего столько денег за бугор ушло...
        При постройке Восточного подсчитанно -из 25 лярдов бюджетных денег украдено 5!20% УКРАДЕНО! И Рогозин все еще на своем посту,а не делает из больших деревьев маленькие в Сибири.
        НЕКСУС
      2. svp67 Сегодня, 18:07
        Цитата: Кент0001
        Предлагаю выгнать Рогозина.

        Выгнать? Нет, под разгрузить...а то похоже "тяжела для него шапка Мономаха", он и по промышленности и в политике, и активный блогер. Оставить, что то одно. Да и помниться у него уже был "выговор" от Президента. Раньше, подобные выговора, не снимались до героической гибели...и то не факт. Думаю, если не "разгрузят", то неполное служебное пора объявлять.
        svp67
  4. Балу Сегодня, 17:23
    Поверхностная статья, не дающая ответ на главный вопрос: преступный умысел или вопиющая халатность. В другой статье утверждалось, что вместо разворота на 2 градуса, корабль развернулся на 358! Остается ждать результатов расследования и действий.
    Балу
  5. alavrin Сегодня, 17:24
    Несогласованность действий предприятий.... какой-то детский лепет. Ракеты запускаются 70 лет - достаточный срок для согласованности решений...
    alavrin
  6. хмурый лис Сегодня, 17:24
    виновных расстрелять ,и падать перестанут сразу. а так же жестко контролировать все что связано с запуском .все до копеечки..
    хмурый лис
    1. andr327 Сегодня, 18:09
      Если всех расстрелять то вообще ничего не взлетит, а вот жесткий контроль технологической дисциплины, плюс финансовый контроль имеют смысл.
      Больше чего жаль, что настоящих молодых спецов мало, остались только менеджеры. А настоящим руководителем, не поработав в "цеху", стать невозможно. Журналюга лозунги придумать сможет, светлую цель указать способен, но как пройти этот путь не знает.
      andr327
    2. ul_vitalii Сегодня, 18:15
      В ракету без скафандра.
      ul_vitalii
  7. senima56 Сегодня, 17:24
    При Сталине и сварщика и директора посадили бы! Потому что не было неприкасаемых! Сегодня ты член Потилбюро, а завтра к стенке поставят если что не так! За то Сталина и вспоминают! А теперь угробил отрасль- "перевели на другую работу". О как!
    senima56
    1. bk316 Сегодня, 18:07
      При Сталине и сварщика и директора посадили бы!

      Янгеля не посадили, не просто спутники упали ,ЦЕЛЫЙ ГЛАВНЫЙ МАРШАЛ АРТИЛЛЕРИИ СГОРЕЛ.
      И хоть и не при Сталине было а не помешало в космос человека запустить.
      bk316
  8. капрал Сегодня, 17:24
    Сварщика с кладовщиком увольняли,

    несогласованности действий предприятий, которые закладывали полётные задания

    Теперь и до программистов очередь дошла. laughing wassat
    капрал
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:17
      Ага, клавой да по рылу.
      ul_vitalii
  9. ваняватный Сегодня, 17:25
    подарите гидроцефалу зеркало... виновных он ищет...
    ваняватный
  10. изя топ Сегодня, 17:26
    причин по крайней мере несколько,и одна из них-гайки крутят лицеисты-выпускники-экономисты,юристы и прочие бухгалтеры stop рабочим профессиям уже 25 лет не учат
    изя топ
    1. SOF Сегодня, 17:39
      Цитата: изя топ
      рабочим профессиям уже 25 лет не учат

      ...потому как нет спроса, а спроса нет ввиду нищенских зарплат, что в итоге приводит к тому, что нет нормальных токарей, зато куча инженеров с заочно-купленными дипломами, не умеющих вычислить элементарную пропорцию.
      Приехали...
      SOF
    2. bk316 Сегодня, 18:10
      Причем тут гайки, статью читали?
      Или Вы думаете, что программу управления гаечным ключом устанавливают?
      bk316
  11. alexhol Сегодня, 17:33
    По-моему Сергей Шнуров точно знает:
    "Видно мы не домолились где-то
    Или в пост поели жирного гуся,
    Что не может православная ракета
    На орбиту выйти, спутники неся."...
    alexhol
  12. Геркулесыч Сегодня, 17:36
    Вот я и думаю, кто виноват, бабка Катя с припоем, или слесарь Степаныч, который на левую резьбу, гайку с правой резьбой накрутил? what И что удевительно, резьба у болта мелкая, а у гайки крупная, а ведь сумел, бродяга совместить казалось бы несовместимое! !! lol
    Геркулесыч
  13. Геркулесыч Сегодня, 17:38
    Короче -отмазка резка, но генеальна! wassat
    Геркулесыч
  14. фа2998 Сегодня, 17:41
    Попробую ответить на вопрос заданный в названии статьи.Спутники уронили из за неслыханного воровства, и бездействия властей навести порядок.И пусть гос.Медведев громы и молнии не метает- часть вины как раз на нем! И сажать надо СВЕРХУ, а Рогозина отправить на орбиту с помощью батута. negative hi
    фа2998
    1. gridasov Сегодня, 17:57
      Дикая толпа готова винить всех подряд. Готова искать причины в воровстве и безалаберности . И каждый обязательно найдет виноватого. Ведь это так легко обвинять любого и за все , когда остаешься только судьей. Американцы и те отказались производить полеты понимая , что лучше купить двигатели у России и обвинять после этого их за все катастрофы. Но пусть каждый задаст вопрос - "Можно ли всей этой суетой решить проблему ?" Конечно нельзя . Можно еще сто и тысячу лет искать виноватых , но дело с места и не двинется. А ведь нужен просто рабочий процесс , начиная с идеи в том как перейти на новый класс реально тяжелых и эффективных ракет . . Нужны реально обоснованные идеи о работе таких новых двигателей , а не сказки про неясные и не имеющие реального развития ионные и все другие двигатели. Нужна работа с "чистого листа" и не лезть в высокопотенциальные физ процессы в которых никто и ничего не понимает . А пока летать на отработанных технологиях и исследовать , исследовать закономерности процессов..
      gridasov
    2. Muvka Сегодня, 17:58
      И что же своровали? Гайку? Читаю бред местных комментаторов и жутко становится... Что у них в голове? Каша.
      Muvka
    3. japs Сегодня, 17:59
      Не смейтесь, завтра доложат, что Рогозин выведен на заданную орбиту с помощью космического батута от РОСНАНО. Затраты составили мизерные 40 млрд. убитых енотов на "золотой парашют" Нанолиса.
      japs
  15. andrej-shironov Сегодня, 17:43
    Неужели Медведев сможет наказать сам себя и всё правительство?
    andrej-shironov
  16. JD1979 Сегодня, 17:44
    Мне вот интересно, для летчиков есть симулятор, для водил БТТ есть, может еще для кого электронные тренажеры делают, а что нельзя сделать электронную симуляцию пуска, что бы проверить правильную работу обрудования и алгоритмов?
    JD1979
    1. федоров Сегодня, 17:58
      Там все гораздо сложнее. Мне,допустим, Чтоб ЗРК проверить, там куча кнопок и уйма времени, И без меня это действо никто не может. Я то могу, но в не в каждую машину лазить и пилюлей вставлять. sad
      федоров
    2. bk316 Сегодня, 18:11
      Боюсь - нет.
      bk316
  17. aries2200 Сегодня, 18:01
    виновный это сам медведев -создал порочную систему ...вот пусть себе в ногу и стреляет...лучше в висок ...рыба гниет с головы .
    aries2200
  18. viktor_ui Сегодня, 18:01
    Ну конечно, азимут перпердикулярный точно перепутали...вместе с КОТАнгенсом - 100 пудов.
    viktor_ui
  19. Piramidon Сегодня, 18:05
    ...причина крушения – в несогласованности действий предприятий, которые закладывали полётные задания в системы управления РН «Союз 2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».

    Я охреневаю от такой отмазки. Выходит, что никто ничего не контролирует. Вася привез блок, Петя привез ракету, а Саня все собрал в одну кучу и загрузил свою программу. Нас, видимо, за дураков считают и такими оправдалками пользуются
    Piramidon
  20. Громобой Сегодня, 18:19
    Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал выявить и наказать виновных за срыв программы по выводу спутников на орбиту.....Сварщика с кладовщиком увольняли, но на частоте нештатных ситуаций, это почему-то не сказывалось...
    Может Дмитрия Анатольевича сделать персонально ответственным за срывы выходов на орбиту?А то ведь сварщиков и кладовщиков у нас по России много и эта котовасия ещё долго может продолжаться ,когда работяге статья,а большому ,да сановитому чиновнику орденок на грудь за заслуги.
    Громобой
  21. ul_vitalii Сегодня, 18:19
    Нужно что-то делать, они так и до пилотируемых кораблей доберутся(тьфу,тьфу,тьфу)
    ul_vitalii
  22. зокняй82 Сегодня, 18:23
    ...Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал выявить и наказать виновных за срыв программы по выводу спутников на орбиту...Ну прямо, как та самая унтерофицерская вдова!
    зокняй82
  23. kunstkammer Сегодня, 18:25
    [quote=Zibelew][quote=maxim947]Причина как и первой аварии - намудили программисты[/quote]
    золотые слова
    - «Привет ребята! Вы хорошо устроились!»
    kunstkammer
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