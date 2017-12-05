11:17 05 декабря

Кто хочет в НАТО - бегом марш к урнам!

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Когда очень хочется, но не берут, то самое время провести референдум. Именно так посчитали в Киеве после того, как Украину откровенно отфутболили на саммите «Восточное партнёрство», отказали в выдаче 3-го кредитного транша в размере 0,6 млрд долларов, а также объяснили, что Украине ещё очень далеко до натовских стандартов.

1 декабря президент Украины, понимая, что его рейтинг снова побил антирекорд - опустившись уже ниже 10,5% - решил хоть как-то рейтинг приподнять. В качестве домкрата при отсутствии вразумительных экономических и политических успехов – два «прорывных» решения. Первое - сделать католическое рождество для страны с преобладающим православным населением выходным днём. Второе – заявить, что вопрос вступления Украины в Североатлантический военный блок и в Европейский союз, в скором времени стоит выносить на референдум.

Официальные лица в Евросоюзе инициативу Порошенко о референдуме попросту проигнорировали. Своих, мол, проблем хватает – то мечущаяся со своим Брекзитом г-жа Мэй, то Пучдемон с Каталонией, то теперь ещё корсиканские националисты, направляющие Парижу письмо с предложением обсудить вопрос независимости острова. А тут ещё этот Порошенко, который никак, понимаешь, не удовольствуется тем, что для него ЕС уже преподнёс подарок в виде так называемого безвиза. Кстати, о безвизовом режиме Украины с Европой.


По последним данным украинских служб социологического мониторинга, после отмены визового режима между ЕС и Украиной, миграционные потоки изменились всего на 3,5%. Это говорит только об одном: если кто-то из украинских граждан и хотел посещать страны Евросоюза, то он без особого труда это делал и до введения безвиза. А у кого «немае грошей», так хоть какой пограничный режим введи – мало что изменится. На этом фоне на Украине и вовсе заговорили о том, что ЕС в любой момент может отменить (приостановить) «безвиз» по той причине, что Киев фактически сорвал введение электронного декларирования. Именно под введение е-декларирования для повышения прозрачности и противодействия коррупции Евросоюз авансом и подписывал бумагу об отмене визового режима, заявляя, что до конца года спросит с украинских властей за выполнение программы. Так уж вышло, спрашивать не за что, так как системы е-декларирования, по сути, нет.

Украинский телеканал «24TV» приводит заявление эксперта Центра противодействия коррупции Анастасии Красносельской:
Будет провалено то, о чем мы отчитывались перед ЕС за безвизовый режим. И это будет достаточно большой и достаточно скандальный шаг, чтобы дать ЕС возможность говорить о санкциях в отношении Украины, о возможной угрозе приостановления безвизового режима.


В комментариях к эфиру большинство зрителей неожиданно высказались за то, что они только за приостановление или полную отмену безвизового режима. Аргумент примерно таков: на отдых в Европу ездить не на что, а на работу, кому нужно, и с визами до Европы могли добраться.

В общем, Пётр Алексеевич хотел поднять электоральный рейтинг, но что-то пошло не так. Оказалось, что единственным высокопоставленным западным чиновником, решившим прокомментировать порошенковскую инициативу о референдуме, стал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Правда, комментарий вышел несколько обтекаемым – мол, ваше дело: хотите - выносите на референдум вопрос членства, не хотите - так и не выносите.

Заявление Столтенберга:
Это Украине решать, хочет ли она снова стать страной, которая стремится в НАТО, или подать заявку на членство в НАТО. И, конечно, это Украина должна решать, надо ли это делать через референдум. Это национальное украинское решение.


А это заявление самого президента Украины, которое приводит его пресс-секретарь Святослав Цеголко:
Даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском союзе. И результаты голосований будут такими же убедительно-положительными, как уже вписан в анналы истории референдум о независимости.


И тут вряд ли можно обойтись без этого "наполеоновского" фото:
Кто хочет в НАТО - бегом марш к урнам!


Удивительное дело, президент нынешней Украины ссылается на «вписанный в анналы» референдум от 1 декабря 1991 года... А если Пётр Алексеевич подзабыл, то ему нужно напомнить, что референдум тот проводился ещё до беловежской сходки трёх «лидеров» - то есть во время существования Союза Советских Социалистических Республик. Таким образом, г-н Порошенко осуществляет «легитимацию» со своей стороны и Крымского референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Ведь если Украина, как утверждает Порошенко, имела право на референдум о независимости, находясь в составе СССР, то чем Крым «хуже»? Точно не хуже – вот и провели свой собственный референдум по выходу из состава Украины.

В общем, на это заявление Порошенко с его «анналами» теперь точно можно ссылаться всякий раз, когда кто-то на Украине в очередной раз попытается заявить, что референдум в Крыму и Севастополе «не обладал легитимностью».

А что с потенциально возможным референдумом по вступлению в НАТО? Если верить службам украинского соцмониторинга, то за вступление страны в Североатлантический военный блок высказываются 48% граждан. Отдельные, особенно «горячие», украинские источники утверждают, что за вступление НАТО уже чуть ли не 60% граждан «незалежной». Да пусть и 60. А как быть с мнением остальных 40 (как минимум)процентов? Ведь, по большому счёту, это новая грань раскола – почти надвое. Хотя о чём вообще речь – все эти люди, оказавшиеся в феврале 2014-го в украинской власти, и решают только одну задачу – задачу по тотальному расколу украинского общества, по стравливанию населения, по разрыву историко-культурных, социальных связей с Россией и упрочнению связей олигархического толка.

Другой вопрос: если Порошенко додумается до конца своего президентского строка эти референдумы провести, что это даст? Ответ: ничего, нуль! Сильная, единая, динамично развивающаяся Украина Западу не нужна по той простой причине, что сильной, единой и динамично развивающейся эта страна может быть только вместе с Россией.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Фейсбук/Петр Порошенко
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7
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  1. Горный стрелок Сегодня, 05:50 Новый
    А в ЕС и НАТО теперь "по желанию" принимают? Так сказать, заявочным порядком wassat
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    Горный стрелок
    1. Chertt Сегодня, 06:45 Новый
      Петюня, с ЕС и НАТО выставляет дымовую завесу, перед, так сказать "покиданием любимой Неньки"
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      Chertt
    2. Primoos Сегодня, 10:14 Новый
      Любой референдум под эгидой США покажет результат, выгодный США. Или у кого-то есть в этом сомнения?
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      Primoos
    3. Офицер запаса Сегодня, 11:13 Новый
      Главное вякнуть - ну кто, мол, на нас с НАТО?!
      Кстати, внимание на фото обратите. Если это вечер и Педро трезвый - какой-то нонсенс. А если утро и без похмелья - тем более. Можно сказать - редчайший кадр.
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      Офицер запаса
  2. Fitter65 Сегодня, 06:57 Новый
    Селянка,хочешь большой и чистой любви?Приходи на сеновал!!!
    Мало самим хотеть,надо чтоб и тебя хотели,а не просто имели.
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    Fitter65
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:14 Новый
    такими же убедительно-положительными, как уже вписан в анналы истории референдум о независимости
    Аналы украинской истории ассоциируются со созвучным словом. Вот в эти аналы и вписалась Украина.
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    rotmistr60
  4. prior Сегодня, 10:08 Новый
    Советовать что-то майданутым - только злить.
    Кого и когда защитило НАТО ?
    Югославию ? Европу от мигрантов? Арабов от ИГИЛ ?
    Вперёд каклы, трезубец в руки !
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    prior
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