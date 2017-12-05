Кто хочет в НАТО - бегом марш к урнам!

Будет провалено то, о чем мы отчитывались перед ЕС за безвизовый режим. И это будет достаточно большой и достаточно скандальный шаг, чтобы дать ЕС возможность говорить о санкциях в отношении Украины, о возможной угрозе приостановления безвизового режима.

Это Украине решать, хочет ли она снова стать страной, которая стремится в НАТО, или подать заявку на членство в НАТО. И, конечно, это Украина должна решать, надо ли это делать через референдум. Это национальное украинское решение.

Даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском союзе. И результаты голосований будут такими же убедительно-положительными, как уже вписан в анналы истории референдум о независимости.

Когда очень хочется, но не берут, то самое время провести референдум. Именно так посчитали в Киеве после того, как Украину откровенно отфутболили на саммите «Восточное партнёрство», отказали в выдаче 3-го кредитного транша в размере 0,6 млрд долларов, а также объяснили, что Украине ещё очень далеко до натовских стандартов.1 декабря президент Украины, понимая, что его рейтинг снова побил антирекорд - опустившись уже ниже 10,5% - решил хоть как-то рейтинг приподнять. В качестве домкрата при отсутствии вразумительных экономических и политических успехов – два «прорывных» решения. Первое - сделать католическое рождество для страны с преобладающим православным населением выходным днём. Второе – заявить, что вопрос вступления Украины в Североатлантический военный блок и в Европейский союз, в скором времени стоит выносить на референдум.Официальные лица в Евросоюзе инициативу Порошенко о референдуме попросту проигнорировали. Своих, мол, проблем хватает – то мечущаяся со своим Брекзитом г-жа Мэй, то Пучдемон с Каталонией, то теперь ещё корсиканские националисты, направляющие Парижу письмо с предложением обсудить вопрос независимости острова. А тут ещё этот Порошенко, который никак, понимаешь, не удовольствуется тем, что для него ЕС уже преподнёс подарок в виде так называемого безвиза. Кстати, о безвизовом режиме Украины с Европой.По последним данным украинских служб социологического мониторинга, после отмены визового режима между ЕС и Украиной, миграционные потоки изменились всего на 3,5%. Это говорит только об одном: если кто-то из украинских граждан и хотел посещать страны Евросоюза, то он без особого труда это делал и до введения безвиза. А у кого «немае грошей», так хоть какой пограничный режим введи – мало что изменится. На этом фоне на Украине и вовсе заговорили о том, что ЕС в любой момент может отменить (приостановить) «безвиз» по той причине, что Киев фактически сорвал введение электронного декларирования. Именно под введение е-декларирования для повышения прозрачности и противодействия коррупции Евросоюз авансом и подписывал бумагу об отмене визового режима, заявляя, что до конца года спросит с украинских властей за выполнение программы. Так уж вышло, спрашивать не за что, так как системы е-декларирования, по сути, нет.Украинский телеканал «24TV» приводит заявление эксперта Центра противодействия коррупции Анастасии Красносельской:В комментариях к эфиру большинство зрителей неожиданно высказались за то, что они только за приостановление или полную отмену безвизового режима. Аргумент примерно таков: на отдых в Европу ездить не на что, а на работу, кому нужно, и с визами до Европы могли добраться.В общем, Пётр Алексеевич хотел поднять электоральный рейтинг, но что-то пошло не так. Оказалось, что единственным высокопоставленным западным чиновником, решившим прокомментировать порошенковскую инициативу о референдуме, стал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Правда, комментарий вышел несколько обтекаемым – мол, ваше дело: хотите - выносите на референдум вопрос членства, не хотите - так и не выносите.Заявление Столтенберга:А это заявление самого президента Украины, которое приводит его пресс-секретарь Святослав Цеголко:И тут вряд ли можно обойтись без этого "наполеоновского" фото:Удивительное дело, президент нынешней Украины ссылается на «вписанный в анналы» референдум от 1 декабря 1991 года... А если Пётр Алексеевич подзабыл, то ему нужно напомнить, что референдум тот проводился ещё до беловежской сходки трёх «лидеров» - то есть во время существования Союза Советских Социалистических Республик. Таким образом, г-н Порошенко осуществляет «легитимацию» со своей стороны и Крымского референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Ведь если Украина, как утверждает Порошенко, имела право на референдум о независимости, находясь в составе СССР, то чем Крым «хуже»? Точно не хуже – вот и провели свой собственный референдум по выходу из состава Украины.В общем, на это заявление Порошенко с его «анналами» теперь точно можно ссылаться всякий раз, когда кто-то на Украине в очередной раз попытается заявить, что референдум в Крыму и Севастополе «не обладал легитимностью».А что с потенциально возможным референдумом по вступлению в НАТО? Если верить службам украинского соцмониторинга, то за вступление страны в Североатлантический военный блок высказываются 48% граждан. Отдельные, особенно «горячие», украинские источники утверждают, что за вступление НАТО уже чуть ли не 60% граждан «незалежной». Да пусть и 60. А как быть с мнением остальных 40 (как минимум)процентов? Ведь, по большому счёту, это новая грань раскола – почти надвое. Хотя о чём вообще речь – все эти люди, оказавшиеся в феврале 2014-го в украинской власти, и решают только одну задачу – задачу по тотальному расколу украинского общества, по стравливанию населения, по разрыву историко-культурных, социальных связей с Россией и упрочнению связей олигархического толка.Другой вопрос: если Порошенко додумается до конца своего президентского строка эти референдумы провести, что это даст? Ответ: ничего, нуль! Сильная, единая, динамично развивающаяся Украина Западу не нужна по той простой причине, что сильной, единой и динамично развивающейся эта страна может быть только вместе с Россией.