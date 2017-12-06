Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Винтовка "Арисака" образца 1905 года

Японская винтовка «Арисака тип 38», или, если по-нашему, образца 1905 года, повоевала как против, так и на нашей стороне.Винтовка является модификацией винтовки «Тип 30» образца 1897 года, которая зарекомендовала себя не лучшим образом во время русско-японской войны. «Тип 38» отличалась от предшественницы в первую очередь увеличившийся надёжностью, что позволило винтовке принять участие в двух мировых войнах и нескольких локальных конфликтах.Если смотреть в целом, то «Арисака тип 38» — это еще одна вариация на тему Маузера 1898 года. Но японцы изрядно доработали винтовку, сделав ее более технологичной в производстве и простой в обращении.Об устройстве винтовки расскажет Андрей Бондарь, реконструктор из клуба «Инфантерия».Винтовка достаточно мощная, хотя и уступала европейским моделям из-за меньшего калибра. Патрон 6,5×50-мм Арисака имел меньший импульс отдачи, что положительно сказалось на меткости стрельбы.Полковник Российской империи В. Г. Фёдоров, знаменитый оружейник, в 1914 году провел полный цикл испытаний винтовки «Арисака» и убедился в безопасности, рациональности и продуманности конструкции этого оружия. Фёдоров отмечал, что, невзирая на избыточные показатели точности, винтовка стоит дешевле, чем винтовка Мосина.После войны в Маньчжурии останавливающее действие 6,5-мм патрона было признано недостаточным, на его замену был разработан и принят на вооружение патрон 7,7×58 мм Арисака образца 1932 года, под который в 1939 году была разработана винтовка «Тип 99».После вступления в Первую мировую войну в России начался неизбежный недостаток в стрелковом вооружении, поэтому в армии кроме отечественных винтовок на вооружении имелись также и иностранные. В том числе и японские Арисака «тип 30» и «тип 38», захваченные в качестве трофеев в русско-японскую войну.Учитывая острую необходимость компенсировать потери в стрелковом вооружении, и опираясь на мнение Федорова, в 1914 году в Японию выехала военно-техническая комиссия во главе с генерал-майором Э. К. Гермониусом.Первоначальной задачей комиссии было приобретение в Японии запаса трофейных русских трехлинейных винтовок. Японское военное ведомство предложило российским союзникам рассмотреть вопрос покупки 35 тысяч винтовок и карабинов «арисака», изготовленных по заказу правительства Мексики и 23 млн патронов к ним.В октябре 1914 года российской стороной была приобретена первая партия из 20 тысяч винтовок, 15 тысяч карабинов и 12 миллионов патронов.Российская сторона выразила намерение приобрести еще до миллиона винтовок и патронов из расчета 1000 патронов на ствол.Японцы отказались, честно признав, что у них нет такого количества винтовок и выпустить их они не в состоянии. После длительных переговоров японские военные согласились продать 200 тысяч снятых с вооружения винтовок Арисака «тип 30» образца 1897 года и 25 млн патронов к ним (125 шт. на винтовку), причём предупредили, что патроны будут старые, с истёкшим сроком годности, со складов в Корее.В январе 1915 года был подписан еще один контракт контракт на поставку 85 тысяч винтовок, 15 тысяч карабинов и 32,6 млн патронов.В мае 1915 года Япония согласилась продать ещё 100 тысяч винтовок и 20 млн патронов, в начале сентября 1915 года ещё 150 тысяч винтовок «тип 38» и 84 млн патронов.Ещё 128 тысяч винтовок и карабинов «тип 38» было получено в 1916 году из Великобритании.Таким образом, всего в Россию помимо трофейных, было поставлено более 700 тысяч винтовок и карабинов Арисака, из них «тип 38» — около полумиллиона.Большая цифра. Учитывая, что «тип 38» всего было выпущено около трех миллионов.В русской императорской армии винтовки «перекрестили» в винтовки Арисака образца 1897 и 1905 года соответственно.Примечательно, что в японской номенклатуре цифра тоже обозначала год. Японцы именовали оружие по годам правления текущего императора, и только в 1939 году, когда появилась винтовка «тип 99», перешли на иную систему. «Тип 99» на самом деле от 2099 года от сотворения мира по синтоистскому календарю. Или 1939 от рождества Христова.Винтовка зарекомендовала себя с хорошей стороны. Она была надежной и, что немаловажно, весьма точной. Пришелся по вкусу и такой нюанс, как довольно длинный ствол, который при использовании не самого мощного патрона практически не давал дульной вспышки и не демаскировал бойца. Карабины с более коротким стволом, понятно, таким достоинством не обладали.Значительные запасы японских винтовок и патронов на складах в Сибири и на Дальнем Востоке достались Советскому правительству, которое вооружило ими части Красной Армии в Гражданскую войну.В годы Великой Отечественной войны японскими винтовками вооружали народное ополчение Киева и ополченцев в Ленинградской и Смоленской областях. В сентябре 1941-го винтовки «Арисака» были переданы на вооружение некоторых частей московского ополчения и в партизанские отряды Крыма.