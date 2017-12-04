Конец эпохи разгильдяйства в России близок
На последнем совещании Военно-промышленной комиссии России президент обсудил вопросы мобилизационной готовности войск. До этого дня единственным случаем, когда Путин произнес слово "мобилизация", были события в Беслане. Но в этот раз речь шла не только об армии. Что означали эти слова? Куда будут мобилизованы ресурсы нашей страны?
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