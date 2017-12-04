21:36 04 декабря

Виктор Бондарев: «США просто не научились ценить мир»

Начиная совместные масштабные учения с Южной Кореей, США идут во-банк, считает председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

С точки зрения американцев, прекратить эскалацию конфликта, пойти на мирный диалог с КНДР – значит, «потерять лицо», признать свои претензии на роль глобального гегемона несостоятельными.

Виктор Бондарев: «США просто не научились ценить мир»



Надо знать менталитет американцев, чтобы это понимать. То есть ровно те действия, – поиск компромисса, – которые означают по сути политическую силу и политическую волю, они воспринимают как слабость. Знаете, есть такой мудрый совет спорящим: будь умнее – промолчи. США интерпретируют «молчание» как отсутствие аргументов. Это их кредо, они привыкли говорить на языке силы, другого просто не понимают. А если вдруг первые прекратят нагнетания, значит, как им кажется, мировое сообщество воспримет это как слабину, страх и отсутствие достойного военного ответа. США просто не научились ценить мир, который сами имеют по умолчанию (ведь на их территории практически не было военных действий за всю историю!), но который достался многим странам очень дорогой ценой. Сами-то ведут войны исключительно на чужих территориях
- сказал парламентарий.

Бондарев заявил, что надо в большей степени надеяться на разум северных корейцев.

Да, то, с каким отчаянием подхватил эстафету гонки вооружений Ким Чен Ын, пока не даёт нам надежду на «разрядку». Но всё же при посредничестве международных организаций, российских дипломатов и политиков, думаю, удастся, в том числе апеллируя к истории, найти доводы в пользу изменения северокорейской тактики на более конструктивную
- добавил он.

Бондарев напомнил, что Россия совместно с Китаем предложила такой механизм урегулирования конфликта, как «двойное замораживание». Но загвоздка в том, что его должны принять обе стороны, а со стороны США пока наблюдается совсем другое.

Надеюсь, что КНДР «будет умнее» и пойдёт на сближение. Скорее всего, это произойдёт не здесь и не сейчас. И ещё не одна предупредительная «ответка» полетит вслед США, а скорее даже их менее «державных» союзников. Главное, чтобы за время, которое пройдёт до того момента, когда КНДР окажется готова повторно сделать шаг навстречу диалогу, не было совершено никаких непоправимых действий, трагических для всего человечества».
- приводит слова Бондарева его пресс-служба

Использованы фотографии: https://www.pnp.ru/
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Комментарии 39

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  1. Svarog Сегодня, 18:39
    Откуда ж они научатся, они по настоящему еще ни с кем не воевали.. Учить их надо.
    Svarog
    1. Logall Сегодня, 18:42
      Мы бы научили, но знаем цену того, чем нам это обойдется!
      До дома провожать не придётся, на этот раз! Свой бы сохранить... Дом - землю!
      Logall
      1. Svarog Сегодня, 18:44
        Цитата: Logall
        Мы бы научили, но знаем цену того, чем нам это обойдется!

        Не нам бы лет 200 без войны, а то и так население вымирает. Вон братья китайцы пусть колбасятся, приобретут опыт боевой, планету разгрузят немного.)
        Svarog
        1. 210окв Сегодня, 19:04
          Что то в истории не помню что бы мы и без войны..200 лет?Постоянно всякие утырки начиная с половцев и Батыя и до Гитлера с НАТО..Все хороним мы их тут хороним,сами надрывается..Но слишком лакомая Земля Русская.Надо защищать.
          Цитата: Svarog
          Цитата: Logall
          Мы бы научили, но знаем цену того, чем нам это обойдется!

          Не нам бы лет 200 без войны, а то и так население вымирает. Вон братья китайцы пусть колбасятся, приобретут опыт боевой, планету разгрузят немного.)
          210окв
          1. Pirogov Сегодня, 19:20
            Цитата: 210окв
            Что то в истории не помню что бы мы и без войны..200 лет?Постоянно всякие утырки начиная с половцев и Батыя и до Гитлера с НАТО..Все хороним мы их тут хороним,сами надрывается..Но слишком лакомая Земля Русская.Надо защищать.

            Да какой там 200 лет по моему и 20 лет без войны не когда и не было.
            Pirogov
            1. Идущий Сегодня, 20:14
              Цитата: Logall
              Мы бы научили, но знаем цену того, чем нам это обойдется!
              До дома провожать не придётся, на этот раз! Свой бы сохранить... Дом - землю!


              Александр , а какой выход? , кто их научит , к сожалению , кроме нас некому.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:23
                Витя , доброго вечерочка ! hi Как эти ушлёпки звёздно-полосатые могут ценить то , что по сути никогда не теряли ? Что там у них было : война за независимость и гражданская Севера с Югом ? Пыль ! Вот закатил бы им кто-нибудь войнушку на их же территории - враз бы пересмотрели свои взгляды на жизнь .
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:30
                  Добрый Паша! hi , сидели бы у себя и не было бы проблем , получается так что к ним на территорию можно прийти только дистанционно и танками на них не наехать , а хотелось бы , чтобы понюхали они пороху сполна.
                  Идущий
                  1. Татьяна Сегодня, 20:35
                    Я почти уверена, что обязательно будет война! С США невозможно мирно договориться! Это мы видим повсюду и во всём! В Вашингтоне сидят бешенные "псы"-отморозки, спущенные с цепи.

                    Татьяна
                    1. Идущий Сегодня, 20:37
                      Может Вы и правы , но ой как не хотелось бы.
                      Идущий
                    2. 210окв Сегодня, 21:31
                      Татьяна.. love Я надеюсь что этого не будет.Да,политики там неадекватны там ещё те.Но там есть и другая сила-это военные.Что бы мы не говорили но среди них есть трезвомыслящие люди.И на "красную кнопку" не нажмут.Надеюсь.А вот если среди них появятся такие как в фильме Кубрика "Доктор Стрейнджлав,или как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу"..То считай амба..
                      Цитата: Татьяна
                      Я почти уверена, что обязательно будет война! С США невозможно мирно договориться! Это мы видим повсюду и во всём! В Вашингтоне сидят бешенные "псы"-отморозки, спущенные с цепи.

                      210окв
                  2. bouncyhunter Сегодня, 20:37
                    Цитата: Идущий
                    получается так что к ним на территорию можно прийти только дистанционно и танками на них не наехать , а хотелось бы , чтобы понюхали они пороху сполна.

                    С одной стороны задолизы-канадцы , с другой - мексиканцы . Некого на своём континенте бояться , вот и борзеют матрасы без меры , бабушку их вперехлёст через клюз . negative
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 20:42
                      В том то вся проблема , где создать плацдарм и развернуть группировку , что бы показать им что такое атака наземных сил.
                      Идущий
                2. Комментарий был удален.
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:43
                    Татьяна , привет ! hi love
                    Цитата: Татьяна
                    Я почти уверена, что обязательно будет война! С США невозможно мирно договориться!

                    Если матрасы не образумятся , то войны не избежать .
                    bouncyhunter
    2. 1331М Сегодня, 18:43
      А кто учить будет?КНДР-надорвётся.Китай-экономически завязан сильно.РФ-так вся наша "элита" детей туда отправила с деньгами вместе...
      1331М
      1. Svarog Сегодня, 18:48
        Цитата: 1331М
        А кто учить будет?КНДР-надорвётся.Китай-экономически завязан сильно.РФ-так вся наша "элита" детей туда отправила с деньгами вместе...

        Это правда...
        Svarog
    3. Проксима Сегодня, 18:56
      Цитата: Svarog
      Откуда ж они научатся, они по настоящему еще ни с кем не воевали.. Учить их надо.

      У США была одна более-менее серьёзная война на их территории (гражданская и война за независимость не в счёт) - это война с Британией. И что? Умудрились англичанам сдать Вашингтон - горел в1815 году вместе с Капитолием похлеще Москвы! fellow Два океана их отделяют и умудрилось так вляпаться! Где же располагаться США, чтобы так не обделываться, на Марсе что-ли? belay
      Проксима
      1. Esoteric Сегодня, 19:05
        Цитата: Проксима
        одна более-менее серьёзная война на их территории

        С языка снял. Добавлю, что она ни в какое сравнение не идёт с воной, которая ведётся современным оружием. Но дождутся...Ын один умирать не станет, да и мы не дадим себя запросто забросать ракетами...
        Esoteric
        1. Дембель77 Сегодня, 20:40
          Америкосовские мирогрёбы дождутся Страшного Суда на своей территории. Жаль, что пострадают опять, как всегда, невинные люди - заложники воинственной политики своего правительства. Накличут вашингтонские нефтесосы беду на свою страну и ужаснутся этой страшной беде, да только поздно будет. Не дай Бог, конечно.
          Дембель77
  2. ВадимЖивов Сегодня, 18:42
    А он наверное не зря на повышение пошел судя по его словам hi
    ВадимЖивов
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 18:47
    У Трампа уже не получится достойно выйти из этой ситуации, даже если он обзавет Ына самыми обидными прозвищами! Корейцам уже не куда прогибаться, поэтому они не прогнуться, а начинать войнушку без наземной операции это извиняюсь "дым в звизде "¡
    А вообще за такие Штатовские провокации у границ Северной Кореи надо голову отрывать!
    Ретвизан 8
    1. ВадимЖивов Сегодня, 18:52
      У нас не чем если толькко совсем а китайцы еще не довооружились лет не знай на сколько...
      ВадимЖивов
    2. Тарелка Сегодня, 19:12
      Ну до этого в принципе можно было выпустить сотни Томагавков по КНДР, сбросить тонны бомб с палубных истребителей-бомбардировщиков и B-1B... Чтобы оказать поддержку небольшому американскому контингенту и южнокорейской армии. Но сейчас даже с наземной операцией ничего не получится. У Ына появилась МБР. С ней его никто не тронет. Ни США, ни даже десять США сразу.
      Тарелка
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 18:52
    Вообще, интересно наблюдать, трансформации хода мыслей, людей, перешедших (или ушедших-отстранееных),в другую "формацию"....
    Сибирский цирюльник
    1. 210окв Сегодня, 19:14
      Знаете,Вы правы..Эти эксы все такие..Начинают хаить то что было при них раньше..А тут ещё и в политику вляпался..
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Вообще, интересно наблюдать, трансформации хода мыслей, людей, перешедших (или ушедших-отстранееных),в другую "формацию"....
      210окв
  5. Симон Сегодня, 18:56
    А он им и не нужен! request Они на войне деньги зарабатывают! fool
    Симон
    1. Клебер Сегодня, 19:10
      Добавлю. На чужой войне.
      Клебер
      1. Балу Сегодня, 19:37
        Цитата: Клебер
        Клебер
        Добавлю. На чужой войне.


        Добавлю: на их территории уже более 200 лет не было войн.
        Виктор Бондарев: «США просто не научились ценить мир»
        Балу
    2. Esoteric Сегодня, 19:10
      Цитата: Симон
      Они на войне деньги зарабатывают!

      Самый главный урон, кторый можно нанести США, это просто выводить из строя их технику, сбивать при каждом удобном случае...Нечаяно топить, например в Чёрном море...Когда все увидять, что американское вооружение - "навоз". Тут им и хана...
      Заключить с каждой страной из блока НАТО пакт о ненападении, с гарантиями и обязательствами. Кроме США, Польши и Украины (хотя последнюю возьмут в НАТО... lol ) Объявить это во всех СМИ, чтобы население стран НАТО знало, чтобы трепало свои власти...
      Esoteric
  6. Sistema Сегодня, 19:12
    США всегда такими были , их государство основано на уничтожение целой нации и использования рабов с африканского континента..
    Sistema
  7. 1536 Сегодня, 19:15
    Стратегически постоянные трения с КНДР выгодны США. Не веди себя так Северная Корея, трудно было бы оправдать присутствие американского военного флота в тех широтах, наличие военных баз в Японии и Южной Кореи. Так что за зарплату работает Ким или на энтузиазме, но льет он воду не на нашу мельницу.
    1536
  8. Incvizitor Сегодня, 19:22
    Просто у них не было войны (что очень жаль), не знают как это, для них развязать войну, разграбить и убить миллионы-развлечение и средство лёгкой наживы.
    Incvizitor
  9. АлНиколаич Сегодня, 19:22
    Всё верно. Начнись война, Южной Корее и Японии кирдык сразу! Америка, ежели хоть в чём то ошибётся, от Китая огребёт тут же. Тогда вся юговосточная Азия, вплоть до Австралии накроется медным тазом.
    АлНиколаич
  10. Sergey53 Сегодня, 19:31
    США ценят только войну. Они на ней поднялись,развились, зарабатывают и живут. Их устраивает постоянное напряжение.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 20:16
      Немножко по другому скажу США понимают только силу.
      Идущий
  11. DPN Сегодня, 19:32
    Мы бы научили, но знаем цену того, чем нам это обойдется!
    Не нам а всему МИРУ, а так как знаем поэтому Россию и гнабят ,знают что отступим . Надо иногда вспоминать Карибский кризис ,пока нас пугают ,а Н.С.Хрущёв США заставил по бомбоубежищам прятаться и потом МЫ долго жили в мире и согласии.
    DPN
    1. Идущий Сегодня, 20:18
      Цитата: DPN
      ,знают что отступим . .


      Беда в том , что нам некуда больше отступать , мы сдали все.
      Идущий
  12. alexhol Сегодня, 19:57
    Согласен. Только вот те же слова, да по отношению к себе и Донбассу?
    alexhol
  13. Piramidon Сегодня, 20:20
    Звезднополосатые никогда не испытывали всех тех ужасов войн, которые испытали мы. По старинке они и сейчас надеяться отсидеться за большой атлантической лужей. Но времена "Тополей" и "Воевод" шансов им на это не оставляют.
    Piramidon
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