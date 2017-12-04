Виктор Бондарев: «США просто не научились ценить мир»

Надо знать менталитет американцев, чтобы это понимать. То есть ровно те действия, – поиск компромисса, – которые означают по сути политическую силу и политическую волю, они воспринимают как слабость. Знаете, есть такой мудрый совет спорящим: будь умнее – промолчи. США интерпретируют «молчание» как отсутствие аргументов. Это их кредо, они привыкли говорить на языке силы, другого просто не понимают. А если вдруг первые прекратят нагнетания, значит, как им кажется, мировое сообщество воспримет это как слабину, страх и отсутствие достойного военного ответа. США просто не научились ценить мир, который сами имеют по умолчанию (ведь на их территории практически не было военных действий за всю историю!), но который достался многим странам очень дорогой ценой. Сами-то ведут войны исключительно на чужих территориях

Да, то, с каким отчаянием подхватил эстафету гонки вооружений Ким Чен Ын, пока не даёт нам надежду на «разрядку». Но всё же при посредничестве международных организаций, российских дипломатов и политиков, думаю, удастся, в том числе апеллируя к истории, найти доводы в пользу изменения северокорейской тактики на более конструктивную

Надеюсь, что КНДР «будет умнее» и пойдёт на сближение. Скорее всего, это произойдёт не здесь и не сейчас. И ещё не одна предупредительная «ответка» полетит вслед США, а скорее даже их менее «державных» союзников. Главное, чтобы за время, которое пройдёт до того момента, когда КНДР окажется готова повторно сделать шаг навстречу диалогу, не было совершено никаких непоправимых действий, трагических для всего человечества».

Начиная совместные масштабные учения с Южной Кореей, США идут во-банк, считает председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.С точки зрения американцев, прекратить эскалацию конфликта, пойти на мирный диалог с КНДР – значит, «потерять лицо», признать свои претензии на роль глобального гегемона несостоятельными.- сказал парламентарий.Бондарев заявил, что надо в большей степени надеяться на разум северных корейцев.- добавил он.Бондарев напомнил, что Россия совместно с Китаем предложила такой механизм урегулирования конфликта, как «двойное замораживание». Но загвоздка в том, что его должны принять обе стороны, а со стороны США пока наблюдается совсем другое.- приводит слова Бондарева его пресс-служба