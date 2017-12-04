21:36 04 декабря

Что послужило причиной срыва сегодняшних испытаний израильской системы ПРО Arrow-3?

Глава израильской программы противоракетной обороны (ПРО) Моше Патель заявил о том, что сегодня пришлось отказаться от проведения испытаний противоракеты к системе Arrow-3. На совещании в министерстве обороны Израиля Моше Патель сообщил о причинах, вынудивших пойти на отказ от проведения испытаний уже после запуска цели:
Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности. В связи с этим мы были вынуждены прекратить испытания.


Патель отметил, что сейчас инженеры заняты изучением вопроса, связанного с тем, почему выпущенная для тестирования противоракеты цель начала себя вести непрогнозируемым образом. Об этом сообщает портал DefenseNews.

Специалист по ПРО отметил, что все собранные данные будут тщательно проанализированы и лягут в основу нового этапа тестирования.

При этом в компании-изготовителе противоракет комплекса Arrow-3 (компания IAI – Israel Aerospace Industries) подчеркнули, что отмена испытания ракеты системы ПРО никак не связана с эксплуатационными параметрами самой противоракеты.

Что послужило причиной срыва сегодняшних испытаний израильской системы ПРО Arrow-3?


Из заявления исполнительного вице-президента IAI Боаза Леви:
Мы были полностью подготовлены к этим испытаниям. В сегодняшнем случае было принято решение прекратить процесс еще до того, как была запущена ракета-перехватчик. Мы проанализируем всё то, что произошло сегодня, и подготовимся к следующему тесту как можно быстрее.


В министерстве обороны Израиля подтвердили, что проблемы при испытаниях возникли именно с воздушной целью, а не с самой противоракетой. Это дало повод экспертам задаться вопросом: для применения системы ПРО на базе Arrow-3 цель должна всегда вести себя прогнозируемо для израильских войск?

Для справки: системы ПРО Arrow-3 разрабатывается в кооперации израильской компании IAI и американской Boeing.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 56

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:16
    Проявились недоработки. Обычная ситуация. Для важности момента требуется приплести "русских хакеров". Как же без них?
    oleg-gr
    1. Монос Сегодня, 19:21
      Хитрят евреи. smile Как это может помешать испытаниям противоракеты? Запустил другую мишень и стреляй! А анализировать поведение мишени могут и другие.
      Монос
      1. Sergey53 Сегодня, 19:28
        Она была непредсказуема. Шла не по баллистической траектории. Сбить её они не могли. Так нафига позориться.
        Sergey53
        1. rocket757 Сегодня, 19:47
          Если б все ракеты шли по заданной, понятной траектории!!! Наверно их из рогаток тогда сбивали бы!!! Шо их противоракета сбивать то будет?
          Короче, похоже она не могёт ... посмотрим, как оно получится, ракеты противника умнее становятся, маневрировать могут.
          Короче, как там у евреев зрада? а по нашему такой пушисты, пушисты зверёк!
          rocket757
          1. НЕКСУС Сегодня, 20:02
            Цитата: rocket757
            Если б все ракеты шли по заданной, понятной траектории!!! Наверно их из рогаток тогда сбивали бы!!!

            Вот и я о том же...то есть пока есть данные по траектории мишени,все хорошо,как только мишень начала вести себя не предсказуемо,то противоракета уже не способна ее перехватить.
            Видимо это из расчета,что противник заведомо будет скидывать траекторию полета израильтянам с обещаниями,что она никуда не свернет с заданной траектории.
            НЕКСУС
      2. Арон Заави Сегодня, 19:34
        Цитата: Монос
        Хитрят евреи. smile Как это может помешать испытаниям противоракеты? Запустил другую мишень и стреляй! А анализировать поведение мишени могут и другие.

        Еще как может.

        Министерство обороны Израиля отменило запланированные на сегодня испытания системы противоракетной обороны "Хец-3" ("Arrow 3") в связи с нарушением безопасности в отношении перехватываемой модели. "Тест был отменен на ранней стадии после того, как запущенная цель оказалась несоответствующей установленным заранее протоколам безопасности испытаний", - говорится в заявлении министерства. 
        В оборонном ведомстве заявили, что цель под рабочим названием "Черный воробей", которая должна была имитировать баллистическую ракету, не набрала соответствующую высоту, и поэтому перехват мог привести к риску для движения воздушных судов. В связи с этим главный инженер записал в результаты испытаний "без теста", что отличается от неудачного результата.  Министерство обороны приступило к расследованию причин, по которым ракета "Черный воробей" не функционировала должным образом. 

         Подготовка к ракетному испытанию - телеметрия (самолёты электронной разведки) IAI вокруг Крита-Мальты и 2 Bizs (позывной «стрела») на больших высотах над Израилем. Все гражданские полеты были перенаправлены к северу от TLV. (к Хайфе)  Моше Фаттал, глава администрации «Хома» в Министерстве обороны заявил, что испытание было приостановлено досрочно, поскольку цель не соответствовала стандартам безопасности. «Мы пытаемся изучить, что произошло с целью, и почему она не вела себя так, как ожидалось», - сказал Фаттал, добавив, что протокол испытаний был обычным и они не смогли бы перехватить цель на большой высоте, как планировалось. Перехват на более низкой высоте мог представлять опасность для ближайших воздушных судов.

        Арон Заави
        1. kirgiz58 Сегодня, 19:50
          Цитата: Арон Заави
          они не смогли бы перехватить цель на большой высоте, как планировалось. Перехват на более низкой высоте мог представлять опасность для ближайших воздушных судов.

          Говоря простым языком, противоракета(комплекс) не смогли осуществить перехват даже "на заданной" высоте. Бла-бла-бла об опасности для воздушных судов можно откинуть, так как мишень же самоликвидировали (затормозить и вернуться к месту пуска она не могла), а самоликвидация(подрыв) подразумевает такую же опасность для гражданских. И разве районы пусков ракет, а тем более испытательных пусков не закрывают? Короче: железный купол накрылся медным тазом. laughing
          kirgiz58
          1. Арон Заави Сегодня, 19:59
            Цитата: kirgiz58

            Говоря простым языком, противоракета(комплекс) не смогли осуществить перехват даже "на заданной" высоте. Бла-бла-бла об опасности для воздушных судов можно откинуть, так как мишень же самоликвидировали (затормозить и вернуться к месту пуска она не могла), а самоликвидация(подрыв) подразумевает такую же опасность для гражданских. И разве районы пусков ракет, а тем более испытательных пусков не закрывают? Короче: железный купол накрылся медным тазом. laughing

            Как Вам угодно. Неужели Вы думаетее, что я буду спорить с Вашими эмоциями. Тем более с человеком не отличающем "Хец" от "Железного Купола". "
            Арон Заави
            1. kirgiz58 Сегодня, 20:10
              Цитата: Арон Заави
              Тем более с человеком не отличающем "Хец" от "Железного Купола". "

              Все мы отличаем. Это (железный и медный) было в качестве "игра слов". А ваш "Хец" более соответствует хецу, но с буквой "Р". Здесь уже игра букв laughing. А эмоции у меня положительные, и поэтому я делюсь ими с вами. Берите побольше, мне не жалко. hi Извините кипы нету.
              kirgiz58
              1. LiSiCyn Сегодня, 20:29
                laughing Агонь !!!!!!
                LiSiCyn
          2. профессор Сегодня, 21:33
            Цитата: kirgiz58
            Бла-бла-бла об опасности для воздушных судов можно откинуть, так как мишень же самоликвидировали (затормозить и вернуться к месту пуска она не могла), а самоликвидация(подрыв) подразумевает такую же опасность для гражданских.

            Предлагаете брать пример с ваших украинских братьев сбивших на учении ваш пассажирский самолет? Спасибо, нет. У нас свои стандарты безопасности.

            ПС
            Радует, что родное МО не скрывает от налогоплательщиков неудачи. Только так можно добиться успеха.
            профессор
        2. Вольнопёр Сегодня, 20:02
          Арон Заави Сегодня, 19:34
          В оборонном ведомстве заявили, что цель под рабочим названием "Черный воробей", которая должна была имитировать баллистическую ракету, не набрала соответствующую высоту, и поэтому перехват мог привести к риску для движения воздушных судов.

          Сдаётся мне, что "искусственный интеллект" ракеты-мишени очень хотел жить и принял соответствующие меры, укрывшись среди "воздушных судов".
          - Жить захочешь, не так раскорячишься. laughing
          Вольнопёр
          1. kirgiz58 Сегодня, 21:01
            Цитата: Вольнопёр
            Сдаётся мне, что "искусственный интеллект" ракеты-мишени

            И сдается мне, что этот ИИ обладал интеллектом, превосходимшим сумму трех интеллектов(ракета+установка+расчет), раз он этих троих объ..егорил. laughing
            kirgiz58
        3. Tusv Сегодня, 21:00
          Цитата: Арон Заави
          Еще как может.

          Мегёт Быть, мёгет быть. Только как быть со злобными РТВ - Цель балистичская, Старт Средиземное море. "Это как полузащитник отдает нападающему" - пьеса Адам и Ева hi
          Tusv
          1. Silkway0026 Сегодня, 21:04
            Канализационная труба оказалась не той системы ))))) Наверное купили не в еврейском магазине сантехники, а в арабском (подешевле). Некошерная ))))
            Silkway0026
  2. К-50 Сегодня, 19:22
    Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности.

    Ну вот. Полетела маневрирующая боеголовка и сразу напугались. А пыжились-то, пыжились. sad laughing
    У русских ракет все такие будут, непредсказуемые. yes laughing
    К-50
    1. Арон Заави Сегодня, 19:37
      Цитата: К-50

      Ну вот. Полетела маневрирующая боеголовка и сразу напугались. А пыжились-то, пыжились. sad laughing
      У русских ракет все такие будут, непредсказуемые. yes laughing

      Как раз не маневрирующая. Она не вышла на балистическую орбиту ,а пошла по прямой.
      Арон Заави
      1. Muvka Сегодня, 19:58
        Т.е. против КР этот комплекс бесполезен? Какие же убогие поделки... Только против БР, которые летят по предсказуемой траектории, запущенные ровно в 12:30 в солнечную безветренную погоду? А еще что-то ваши соотечественники гонят на С-400 и Панцири.
        Muvka
        1. Арон Заави Сегодня, 20:02
          Цитата: Muvka
          Т.е. против КР этот комплекс бесполезен? Какие же убогие поделки... Только против БР, которые летят по предсказуемой траектории, запущенные ровно в 12:30 в солнечную безветренную погоду? А еще что-то ваши соотечественники гонят на С-400 и Панцири.

          Это точно не против крылатых ракет. Даже не рядом. "Хец" предназначен для заатмосферного перехвата БР.
          Арон Заави
          1. Muvka Сегодня, 20:50
            Хорошо, был не в курсе, признаю.
            Muvka
          2. Tusv Сегодня, 21:07
            Это точно не против крылатых ракет. Даже не рядом. "Хец" предназначен для заатмосферного перехвата БР.

            Ви таки хотите сказать, чито Хец может кого то перехватить за атмосферой? Падаю ниц и молюсь и как бэ напугался питсот писят раз hi
            Такие технологии даже Янки недоступны
            Tusv
            1. Арон Заави Сегодня, 21:36
              Цитата: Tusv

              Ви таки хотите сказать, чито Хец может кого то перехватить за атмосферой? Падаю ниц и молюсь и как бэ напугался питсот писят раз hi
              Такие технологии даже Янки недоступны

              Да что Вы говорите?

               Противоракета оснащена ракетным двигателем с отклоняемым вектором тяги.Новая противоракета предназначается для перехвата за пределами атмосферы баллистических ракет с дальностью от 400 до 2000 км, подобных иранским ракетам «Шахаб-3» и «Саджил»,наравне с баллистическими ракетами средней дальности от 3000 до 5500 км.

              Арон Заави
          3. Silkway0026 Сегодня, 21:08
            хм, понятно. Хрец, пардон, Хец оказывается покруче Железного Кумпола, тьфу ты - Купола - сбивать пытается не только канализационные трубы, но и водопроводные. А это совсем другой уровень !!!
            Silkway0026
    2. rocket757 Сегодня, 19:53
      Противоракета - эт высший пилотаж для зенитных ракет. Делать то их пытаются, да получается не у всех, приемлемый процент поражения!
      А на подходе новое поколение ракет!!! ещё и гиперзвуковые!!! и вот на них охотников, в смысле научиться сбивать, кажись претендентов со-о-о-всем тю-тю.
      rocket757
  3. san4es Сегодня, 19:22
    для применения системы ПРО на базе Arrow-3 цель должна всегда вести себя прогнозируемо

    san4es
    1. ИмПерц Сегодня, 19:29
      Они заранее всё просчитывают)))
      ИмПерц
      1. rocket757 Сегодня, 19:56
        Да-а-а??? А с противником они тоже заранее договариваться хотят???
        Если уж своя ракета-мишень хулиганит! как же быть?
        rocket757
      2. Sergey53 Сегодня, 20:03
        американцы тоже все варианты просчитывают. Если не попала в цель подрывают мишень и говорят что попали. Поди проверь.
        Sergey53
  4. Монос Сегодня, 19:24
    Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности.

    Стала орать "Аллах акбар" и показывать кукишь?
    Монос
    1. shans2 Сегодня, 19:28
      кричала, что Челомеев и Королёвых у них нет, и не будет.
      shans2
      1. rocket757 Сегодня, 20:01
        Все просто - Не всё можно купить!
        rocket757
  5. Комментарий был удален.
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:27
    А в бою, противнику будите кричать, чтобы они корректировали курс ракет, иначе вы их не сможете сбить? fool
    Геркулесыч
  7. ИмПерц Сегодня, 19:27
    Цитата: К-50
    Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности.

    Ну вот. Полетела маневрирующая боеголовка и сразу напугались. А пыжились-то, пыжились. sad laughing
    У русских ракет все такие будут, непредсказуемые. yes laughing

    В точку)))
    ИмПерц
    1. rocket757 Сегодня, 20:05
      Наши ракеты будут ещё и акустические помехи наводить ... разные, всё зависит от фантазии и словарного запаса, её, зарядившего!!! Судя по последним данным, наш специфический лексикон котируется ВЕЗДЕ!!!
      rocket757
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:12
        Витя , приветствую ! hi Почитал твои мысли по данной теме , сразу чувствуется ПВОшник . wink
        bouncyhunter
  8. Egorovich Сегодня, 19:31
    "Искандер" нужно из Сирии запустить к евреям, пусть попрактикуются в сбивании своей противоракетой.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 20:26
      Там так все рядом , это не наши территории , а тренироваться лучше " вон на кошках".
      Идущий
  9. shans2 Сегодня, 19:31
    Ей, как будете сбивать иранские ракеты? у них уже новые созданы, а они маневрирующие на всем протяжении полета, и Салеха вашего саудитского замочили, ой вей... в общем мы идем к вам в гости)
    shans2
  10. NN52 Сегодня, 20:01
    Шедевр....

    «Мы пытаемся изучить, что произошло с целью, и почему она не вела себя так, как ожидалось, - сказал Фаттал, добавив, что протокол испытаний был обычным и они не смогли бы перехватить цель на большой высоте, как планировалось"
    NN52
    1. Арон Заави Сегодня, 20:05
      Цитата: NN52
      Шедевр....

      «Мы пытаемся изучить, что произошло с целью, и почему она не вела себя так, как ожидалось, - сказал Фаттал, добавив, что протокол испытаний был обычным и они не смогли бы перехватить цель на большой высоте, как планировалось"

      А что не так? Мишень должна была выйти в космос и атаковать как БР,а перехват должен был произойти в заатмосферном пространстве. Вместо этого она полетела по прямой к территории Израиля.
      Арон Заави
      1. NN52 Сегодня, 20:17
        Вы извините, конечно.. Вам это ваше МО доложило? Верьте дальше вашим газетам, без обид...
        У наших ребят в Астрахани, при принятии в войска, ничего ожидаемого нет, даже направления.
        NN52
        1. smaug78 Сегодня, 20:38
          А то что у наших ребят "Фрегат" 28.11.2017 из-за ошибки других наших ребят навернулся, норм? Или что наши ребята драг.металлы из припоя ракетного пиз...ли? Давайте свои проблемы решать, а не радоваться чужим, как будто у нас все зашибись.
          smaug78
          1. NN52 Сегодня, 20:40
            У Вас с температурой тела и головой сейчас как?
            NN52
  11. voyaka uh Сегодня, 20:21
    Испытания проводятся над Средиземным морем. А там довольно интенсивное движение самолетов и кораблей. "Отгородить" безопасный участок нелегко. Американцам в этом смысле легче: они осуществляют перехваты над Тихим океаном. Там есть обширные "безтранспортные " районы.
    voyaka uh
    1. NN52 Сегодня, 20:37
      Арон Заави
      voyaka uh
      Ну зачем делать хорошую мину при плохой игре?
      Ну испытания не удались, бывает... И у нас тоже бывает... Технари доработают, устранят...
      Вы думаете ашулук для 31 большой? Больше средиземного?
      NN52
    2. Ин100грамм Сегодня, 21:13
      Цитата: voyaka uh
      "Отгородить" безопасный участок нелегко

      Просто закрывается, и всё
      Ин100грамм
  12. Mestny Сегодня, 20:41
    Цитата: oleg-gr
    Проявились недоработки. Обычная ситуация.

    Золотые слова.
    Осталось научится их выговаривать в аналогичной новости про работу российских конструкторов.
    Mestny
  13. Essex62 Сегодня, 20:48
    Разберутся и еще попробуют. Думаю, попадут или нет. Во триллер какой
    Essex62
  14. pvv113 Сегодня, 20:51
    Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности

    Так если отработать по нестандартной цели, разве это не показало бы высокие качества противоракеты и мастерство специалистов ПВО?
    pvv113
    1. Viktorfi Сегодня, 20:58
      Проблема в том, что цель пошла не так и не туда и попытка её сбить могла нарушить безопасность движения воздушных судов в районе , а то не дай бог и к жертвам.
      Viktorfi
      1. pvv113 Сегодня, 21:05
        Понятно. Но разве изначально не опасно ли проводить пуски в районе воздушных трасс?
        pvv113
        1. voyaka uh Сегодня, 21:28
          Нет у нас другого места. crying У нас ракеты в космос запускают с пляжа на Средиземном море в центре страны belay . Нет места и для полигонов. 25 км ширина страны...
          voyaka uh
          1. pvv113 Сегодня, 21:36
            Согласен, тесновато
            pvv113
  15. Livonetc Сегодня, 21:11
    Цитата: Viktorfi
    Проблема в том, что цель пошла не так и не туда

    Закон Мерфи.
    Livonetc
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 21:23
    Ну просто вот такая хитрая еврейская цель попалась... Её ж то же в ИзраИле делали?
    Ну дык переборщили, видать, с национальным колоритом.
    Вот и получилась уж очень хитрозадая мишень.
    Крутилась, в общем, как могла и , таки, выкрутилась!
    Наверное, попутно обозвала своих создателей мерзкими арабами и, напоследок обвинив их в антисемитизме, растворилась в синеве небес .... laughing
    Бывает...
    КОТ БАЮН
  17. Berkut24 Сегодня, 21:23
    Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности.

    Она посмела маневрировать! Это нечестно для передового комплекса ПВО.
    Berkut24
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