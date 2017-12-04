Что послужило причиной срыва сегодняшних испытаний израильской системы ПРО Arrow-3?

Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности. В связи с этим мы были вынуждены прекратить испытания.

Мы были полностью подготовлены к этим испытаниям. В сегодняшнем случае было принято решение прекратить процесс еще до того, как была запущена ракета-перехватчик. Мы проанализируем всё то, что произошло сегодня, и подготовимся к следующему тесту как можно быстрее.