Что послужило причиной срыва сегодняшних испытаний израильской системы ПРО Arrow-3?
Глава израильской программы противоракетной обороны (ПРО) Моше Патель заявил о том, что сегодня пришлось отказаться от проведения испытаний противоракеты к системе Arrow-3. На совещании в министерстве обороны Израиля Моше Патель сообщил о причинах, вынудивших пойти на отказ от проведения испытаний уже после запуска цели:
Патель отметил, что сейчас инженеры заняты изучением вопроса, связанного с тем, почему выпущенная для тестирования противоракеты цель начала себя вести непрогнозируемым образом. Об этом сообщает портал DefenseNews.
Специалист по ПРО отметил, что все собранные данные будут тщательно проанализированы и лягут в основу нового этапа тестирования.
При этом в компании-изготовителе противоракет комплекса Arrow-3 (компания IAI – Israel Aerospace Industries) подчеркнули, что отмена испытания ракеты системы ПРО никак не связана с эксплуатационными параметрами самой противоракеты.
Из заявления исполнительного вице-президента IAI Боаза Леви:
В министерстве обороны Израиля подтвердили, что проблемы при испытаниях возникли именно с воздушной целью, а не с самой противоракетой. Это дало повод экспертам задаться вопросом: для применения системы ПРО на базе Arrow-3 цель должна всегда вести себя прогнозируемо для израильских войск?
Для справки: системы ПРО Arrow-3 разрабатывается в кооперации израильской компании IAI и американской Boeing.
Вскоре после того, как цель была запущена, она начала вести себя так, что не соответствовало заранее определенным параметрам безопасности. В связи с этим мы были вынуждены прекратить испытания.
Патель отметил, что сейчас инженеры заняты изучением вопроса, связанного с тем, почему выпущенная для тестирования противоракеты цель начала себя вести непрогнозируемым образом. Об этом сообщает портал DefenseNews.
Специалист по ПРО отметил, что все собранные данные будут тщательно проанализированы и лягут в основу нового этапа тестирования.
При этом в компании-изготовителе противоракет комплекса Arrow-3 (компания IAI – Israel Aerospace Industries) подчеркнули, что отмена испытания ракеты системы ПРО никак не связана с эксплуатационными параметрами самой противоракеты.
Из заявления исполнительного вице-президента IAI Боаза Леви:
Мы были полностью подготовлены к этим испытаниям. В сегодняшнем случае было принято решение прекратить процесс еще до того, как была запущена ракета-перехватчик. Мы проанализируем всё то, что произошло сегодня, и подготовимся к следующему тесту как можно быстрее.
В министерстве обороны Израиля подтвердили, что проблемы при испытаниях возникли именно с воздушной целью, а не с самой противоракетой. Это дало повод экспертам задаться вопросом: для применения системы ПРО на базе Arrow-3 цель должна всегда вести себя прогнозируемо для израильских войск?
Для справки: системы ПРО Arrow-3 разрабатывается в кооперации израильской компании IAI и американской Boeing.
Использованы фотографии: Википедия
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