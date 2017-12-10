16:21 10 декабря

Робот рейха



75 лет назад, 1 декабря 1942 года, состоялся первый испытательный запуск c наземной катапульты самолета-снаряда Физелер Fi-103 (он же А-2, он же FZG 76, он же V-1), до сих пор остающегося самым массовым видом оружия данного класса, когда-либо примененным в боевых действиях. Всего было сделано порядка 25 тысяч таких ракет, большинство из которых немцы успели запустить по Лондону, Брюсселю, Парижу, Льежу и Антверпену. В одном только Лондоне от них погибло 6184 человека, еще около 19 тысяч получили ранения и ожоги.

Это был первый опыт бесконтактной дистанционной войны. Впрочем, несмотря на чрезмерные надежды, возлагавшиеся немцами на роботизированное "чудо-оружие", на исход Второй мировой войны оно не оказало существенного влияния. Тем не менее, для своего времени Fi-103 был весьма совершенной машиной убийства, сочетавшей в себе простоту и дешевизну с довольно высокой эффективностью.


Закупочная цена серийного экземпляра V-1 составляла всего 3,5 тысячи марок - почти в 100 раз меньше цены среднестатистического фронтового бомбардировщика, не считая стоимости его боеприпасов и расходов на подготовку экипажа. А трудозатраты на производство V-1 не превышали 350 рабочих часов. В нем не использовалось никаких дефицитных материалов - только дерево и дешевая сталь. При этом одна наземная стартовая команда могла за сутки запустить с одной пусковой установки до 15 самолетов-снарядов на дальность 170-200 километров.

И хотя в цели попадало меньше половины запущенных крылатых ракет (20% отказывали по техническим причинам, 17% сбивали зенитки и 25% - истребители), оставшихся вполне хватало, чтобы доставлять англичанам и американцам большие неприятности. Не случайно в середине 1944 года значительная часть боевывх вылетов англо-американских бомбардировщиков на Европейском ТВД была направлена против объектов, так или иначе связанных с производством или запуском "оружия возмездия".

Дополнительным свидетельством высокой оценки, данной союзниками немецким крылатым ракетам, является то, что после войны в СССР и США предпринимались попытки их копирования, продолжавшиеся вплоть до конца 1940-х годов.


Fi-103 со снятыми эксплуатационными лючками в одном из американских авиамузеев.


Макет Fi-103 и фрагмент стартовой рампы на музейном полигоне в Пенемюнде.


Fi-103 на на рампе парогазовой катапульты, которая за секунду разгоняла самолет-снаряд до 250 км/ч. На этой скорости включался двигатель.


Вертушка анемометра, отсчитывающего пройденную дистанцию перед автоматическим переводом ракеты в пикирование. Справа - хвостовое оперение и сваренное из стальных листов сопло пульсирующего воздушно-реактивного двигателя Аргус As-14. Fi-103 был единственным крупносерийным летательным аппаратом, оснащенным ПуВРД.


Решетка воздухозаборника двигателя и пневматические рулевые машинки, управляющие рулями высоты и направления.


Топливный насос, электросчетчик пройденной дистанции и гироскопический автопилот с пневмоприводом.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: https://vikond65.livejournal.com/693067.html


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Комментарии 6

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  1. solzh Сегодня, 15:04
    А робот рейха где? Или данный самолет-снаряд и есть робот?
    solzh
    1. Бесконечность Сегодня, 15:26
      Ну можно в качестве аналогии. Ныне робот=высокие технологии и будущее. А на то время, да. Хайтек.
      А так, это оружие чистого террора. На боеспособность тех же англичан они не сильно повлияли. А вот ресурсы на создание вундерваффе ушли не малые.
      У Третьего Рейха, вообще, было много проектов создания "оружия возмездия". Тратились бы ресурсы на более земные цели, может и история была бы другой. Но, к счастью, история не любит сослагательного наклонения...
      и дешевизну с довольно высокой эффективностью.
      Вот по этому и спорное для меня мнение. Да, сделать эту ракету дешевле, чем бомбер или другой боевой самолет. Но от последних все же толк есть.
      Бесконечность
      1. апро Сегодня, 16:04
        Не согласен, а Вы подсчитайте ресурсы которые американцы и англы тратили на противодействие кр.
        апро
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 15:16
    Пневматика и немного электричества..
    Кстати, в послевоенном СССР на крупных заводах, устанавливались пневматические КИПиА, для своего времени довольно совершенные, можно сказать "пневматическая электроника".
    Razvedka_Boem
  3. Старый26 Сегодня, 15:20
    Цитата: solzh
    А робот рейха где? Или данный самолет-снаряд и есть робот?

    Он и есть
    Старый26
  4. san4es Сегодня, 15:31
    Fi-103 на на рампе парогазовой катапульты, которая за секунду разгоняла самолет-снаряд до 250 км/ч. На этой скорости включался двигатель.


    Дрон камикадзе V1 Omaka 5th April 2015
    san4es
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