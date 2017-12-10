Робот рейха

75 лет назад, 1 декабря 1942 года, состоялся первый испытательный запуск c наземной катапульты самолета-снаряда Физелер Fi-103 (он же А-2, он же FZG 76, он же V-1), до сих пор остающегося самым массовым видом оружия данного класса, когда-либо примененным в боевых действиях. Всего было сделано порядка 25 тысяч таких ракет, большинство из которых немцы успели запустить по Лондону, Брюсселю, Парижу, Льежу и Антверпену. В одном только Лондоне от них погибло 6184 человека, еще около 19 тысяч получили ранения и ожоги.Это был первый опыт бесконтактной дистанционной войны. Впрочем, несмотря на чрезмерные надежды, возлагавшиеся немцами на роботизированное "чудо-оружие", на исход Второй мировой войны оно не оказало существенного влияния. Тем не менее, для своего времени Fi-103 был весьма совершенной машиной убийства, сочетавшей в себе простоту и дешевизну с довольно высокой эффективностью.Закупочная цена серийного экземпляра V-1 составляла всего 3,5 тысячи марок - почти в 100 раз меньше цены среднестатистического фронтового бомбардировщика, не считая стоимости его боеприпасов и расходов на подготовку экипажа. А трудозатраты на производство V-1 не превышали 350 рабочих часов. В нем не использовалось никаких дефицитных материалов - только дерево и дешевая сталь. При этом одна наземная стартовая команда могла за сутки запустить с одной пусковой установки до 15 самолетов-снарядов на дальность 170-200 километров.И хотя в цели попадало меньше половины запущенных крылатых ракет (20% отказывали по техническим причинам, 17% сбивали зенитки и 25% - истребители), оставшихся вполне хватало, чтобы доставлять англичанам и американцам большие неприятности. Не случайно в середине 1944 года значительная часть боевывх вылетов англо-американских бомбардировщиков на Европейском ТВД была направлена против объектов, так или иначе связанных с производством или запуском "оружия возмездия".Дополнительным свидетельством высокой оценки, данной союзниками немецким крылатым ракетам, является то, что после войны в СССР и США предпринимались попытки их копирования, продолжавшиеся вплоть до конца 1940-х годов.Fi-103 со снятыми эксплуатационными лючками в одном из американских авиамузеев.Макет Fi-103 и фрагмент стартовой рампы на музейном полигоне в Пенемюнде.Fi-103 на на рампе парогазовой катапульты, которая за секунду разгоняла самолет-снаряд до 250 км/ч. На этой скорости включался двигатель.Вертушка анемометра, отсчитывающего пройденную дистанцию перед автоматическим переводом ракеты в пикирование. Справа - хвостовое оперение и сваренное из стальных листов сопло пульсирующего воздушно-реактивного двигателя Аргус As-14. Fi-103 был единственным крупносерийным летательным аппаратом, оснащенным ПуВРД.Решетка воздухозаборника двигателя и пневматические рулевые машинки, управляющие рулями высоты и направления.Топливный насос, электросчетчик пройденной дистанции и гироскопический автопилот с пневмоприводом.