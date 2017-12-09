Маятник практической стрельбы

Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно „качал маятник“: пританцовывал левым

плечом вперед, рывками перемещая корпус из стороны в сторону и все время передвигаясь и сам, — нечто похожее, только попроще, проделывает боксер на ринге.



(с) В.О. Богомолов. «В августе 44-го»



Ствол браунинга опять следовал за моими движениями - справа налево и

обратно, и я чувствовал, знал, что в ближайшую секунду снова раздастся

выстрел.

Мысли вслух самбиста и системщика.Мнение самбиста будет такое. То, что демонстрируют в движении стрелки практической стрельбы, идет в разрез с точки зрения применения в реальной боевой обстановке.Боевая подготовка существует с тех пор, как человеческие особи начали собираться в организованные управляемые группы с целью добычи пропитания, ограбления менее организованных или слабых сородичей или наоборот защиты от более сильных. С развитием научно-технического прогресса и появления новых орудий, боевая подготовка стала делиться на дисциплины, так появились борьба и бокс, фехтование, управление лошадью или танком.Со временем, регулярные занятия и отработка приемов выделились в отдельную систему, которая получила название — спорт. В отличие от боевой у нее совершенно другие цели — физическая культура, здоровье, зрелищность, стремление к совершенству, бизнес. Соответственно другие внешние и внутренние связи и отношения. Так как спорт вышел из утилитарной практики и превратился в объект массовой культуры, он утерял часть своих прикладных качеств и оброс другими, придающими зрелищность и эстетику.Например, поединки в единоборствах разбивают и проводят тренировки и соревнования по весовым категориям спортсменов. Надо ли говорить, что в жизни не приходится выбирать весовую категорию напавшего на тебя противника. Аналогичный пример можно привести из любого вида спорта. Например, стойка Вивера из стрелковой подготовки, нужна как стойка киба-дачи каратэ в уличной драке. Поэтому из спортивной подготовки можно брать только элементы прикладного назначения и дополнять их той спецификой, которой нет в спорте, но может встретиться в жизни.Вернемся к основной теме — перемещения во время стрельбы. В эпиграфе я дал литературное описание «маятника» из произведения В.Богомолова. Обратите внимание на уточнение — «нечто похожее, только попроще, проделывает боксер на ринге». Вспомните знаменитое выражение Мохаммеда Али — «порхать как бабочка, жалить как пчела». Маятник — это умение бойца перемещаться в пространстве во время поединка, а не умение поражать цель из оружия. В первую очередь он вырабатывается в подвижных видах спорта, там где требуется сохранить равновесие в неожиданных ситуациях — в боксе, борьбе и даже в футболе. Если начать заниматься наработкой навыков «маятника» сразу с пистолетом на огневой позиции, то ничего не получится.Если начать движение из статической стойки, в ответ на внешнюю угрозу, потребуется потеря энергии на разгон, преодоление инерции тела, утрата времени. В состоянии маятника, вырабатывается рефлекс - реакция организма на внешнюю обстановку, которая может и не быть угрозой, но сигнал на изменение стойки уже пройдет. Опытный вратарь по замаху клюшки соперника может определить в какой угол ворот полетит шайба, и только еще более опытный определит что сейчас будет замах и уже начнет перемещение в нужную сторону. Борьба и бокс это соперничество двух комплексов рефлексов. Мозг не успевает обрабатывать изменяющуюся ситуацию, но по едва заметному замаху или даже по напряжению определенной группы мышц соперника, тело тренированного спортсмена уже начинает свою контригру по уклонению от удара или приема, а у высших мастеров по проведению встречного удара или приема. Развитие такой тактики великолепно поставлено в самбо, борьбе и боксе. Совершенно аналогично организм подготовленного бойца должен работать и при огневом контакте с использованием холодного или огнестрельного оружия. Герой романа Богомолова Таманцев в совершенстве владеет этим искусством. За счет маятника он уклоняется от выстрелов из пистолета, рефлекторно определяя момент и направление выстрела.Помимо совершенной физической подготовки в маятнике важную роль играет и аналитическая составляющая. Опытный боец или спортсмен постоянно в творческом поиске. Мысленно он отрабатывает различные приемы, которые могут встретиться в той или иной ситуации. Например, двигаясь по улице, он оценивает встречающихся ему мужчин и, возможно, женщин на предмет неожиданной атаки с их стороны и выбора контрмер со своей. Здесь нужно правильно оценить вес, комплекцию, опорную ногу, левша он или правша и даже психический портрет возможного противника.Уклонение от опасности, смертельный удар, бросок, а бросок тоже может быть смертельным, выстрел из оружия, укол или порез ножом, - это всё апофеоз схватки, которой могут предшествовать самые различные ситуации.Нужно четко уяснить, что в основе боевой подготовки маятник — рефлекторное владение телом на различные жизненные ситуации, финалом которых должна быть физическая нейтрализация противника вплоть физического уничтожения любым оружием от кулака или пули до фарфоровой тарелки (по Пикулю), а не просто умение стрелять по македонски.Как уже говорилось, в практической стрельбе мишени не стреляют в спортсмена. Он полностью сосредоточен на скоростном поражении целей. А что первично в огневом контакте, который отрабатывается в боевой подготовке? Это уход с линии встречного огня. Нужно определить опасность, ее вид и направление, выполнить уклоняющий маневр одновременно обнажая оружие и поражая противника.Давайте посмотрим на то, что вызывает когнитивный диссонанс у самбиста, когда он видит перемещение спортсменов-практиков во время стрельбы. Сперва немного борцовской физики - тело падает если проекция центра тяжести выходит за площадь опоры организма. Задача спортсмена поддерживать оптимальное сочетание большей площади опоры при минимальных энергетических затратах с максимумом подвижности. «Не скрещивай ноги!» - это был первый совет, который я получил. когда впервые вышел на ковер и последний который дал сам уходя с ковра через двадцать лет, уронив при этом соперника весом 140 кг при собственном 72. Все перемещения в маятнике только приставным шагом! На соревнованиях по практической стрельбе нередко можно наблюдать такую картину:На гладких спортивных площадках это может и помогает вести прицельный скоростной огонь по мишеням не заботясь о том, что у тебя под ногами. Но жизнь подсовывает туда сучки и камушки в неподходящий момент, это ее специфика. Уронить соперника со скрещенными ногами может даже ребенок. Самбист при этом не пострадает, так как страховка при падении это первое что он изучает на ковре, а вот неопытный спортсмен может и шею сломать, так как обе руки держатся за пистолет и как действовать в этом случае IPSC не объясняет.Приведу еще пример. Переход в партер, или занятие позиции для стрельбы лежа. Рекомендуется два подхода - опускаясь на колени или с упора на свободную руку, в продолжение чего следует подброс филейной части с распрямлением ног.Теперь сравним его с советским подходом. Боец принимает положение лежа делая шаг вперед и немного в сторону. Такое движение энергетически менее затратно, чем подброс тела в воздух, а смещение корпуса в сторону уменьшает вероятность попадания противником, то есть, одновременно выполняется уклоняющий маневр.Давайте вспомним о рефлексах. Допустим, у бойца возникла угроза сбоку слева. Переходя в партер с шагом вперед вбок правой ногой (или отступая назад левой), у него остается возможность для поворота в сторону угрозы. Задача в боевой подготовке — выработать рефлекторный навык опускания на землю с шагом ногой противоположной направлению угрозы с одновременным доворотом корпуса в ее сторону.Разумеется скрещением ног или переходом в партер, дело не ограничивается. Ошибки с точки зрения маятника делают стрелки-практики при прямых перемещениях, поворотах, разворотах, смене магазинов. Расположение кобуры и манипуляции с оружием при извлечении из нее и даже простое удержание оружия не всегда оптимальны для боевого маневренного поединка . Есть вопросы к оружию и мишеням. Например, качающаяся мишень легко прочитывается на фазе максимального отклонения, когда ее скорость минимальна, а вот внезапно появляющихся мишеней, я что-то не видел.Системность боевой подготовки заключается в том, что изучаемые дисциплины должны дополнять друг друга . Противоречия здесь недопустимы, потому что их результатом будет потеря самого ценного что есть у человека.