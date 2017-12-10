Блитц для крига

Ровно 85 лет назад, 1 декабря 1932 года впервые взлетел прототип скоростного пассажирского самолета Хейнкель Не-70 "Блитц" ("Молния") - первого в Европе самолета подобного класса. Максимальная скорость машины составляла 360 км/ч, что значительно превышало скорость большинства тогдашних истребителей. Появление "Блитца" еще раз продемонстрировало, что Германия, несмотря на версальские ограничения, продолжала оставаться лидером в области авиастроения. В 1933 году самолет установил восемь мировых рекордов скорости на различных дистанциях.После прихода к власти Гитлера и принятия решения о возрождения Люфтваффе "Блитц", разумеется, сразу переделали в боевую машину - скоростной разведчик и легкий бомбардировщик. На него установили защитное вооружение, а пятиместный пассажирский салон переоборудовали в бомбовый отсек, вмещавший аэрофотоаппарат и 300 кг боевой наргузки. Всего в 1933-37 годах было построено 324 экземпляра Не-70, из них лишь 28 - в первоначальном гражданском варианте.Боевое крещение "Блитц" прошел во время гражданской войны в Испании, куда в 1936 году отправили 30 таких машин в составе германского добровольческого легиона "Кондор". В следующем году немецкие летчики передали их испанцам, а сами пересели на более новые двухмоторные бомбардировщики Дорнье Dо-17. К концу войны уцелело 12 "Блитцев". Последние из них списали в 1953 году, уже в эпоху расцвета реактивной авиации.Технический прогресс в 1930-е годы шел быстрыми темпами, поэтому к началу Второй мировой войны "Блитц" морально устарел. К тому времени появились истребители со скоростями свыше 500 км/ч, от которых он уйти не мог, а слабое защитное вооружение (всего один пулемет) не позволяло ему успешно обороняться. Поэтому самолет сняли с вооружения и перевели в учебные подразделения.Немного повоевали на восточном фронте только экспортные венгерские "Хейнкели", оснащенные французскими радиальными моторами воздушного охлаждения Гном-Рон "Мистраль-Мажор" и трехлопастными винтами изменяемого шага (иногда их называют Не-170). В 1938 году венгры приобрели 20 таких машин. Их скорость достигала 400 км/ч, однако в начале 1940-х годов это считалось уже недостаточным, тем более - в сочетании с непротектированными бензобаками, отсутствием брони и уже упоминавшимся слабым вооружением. Несколько самолетов было потеряно, а остальные в 1942 году отвели в тыл и также в дальнейшем использовали в качестве учебных.Не-70 авиакомпании "Люфтганза".Пассажирский "Блитц" той же компании, но уже с нацистскими эмблемами на берлинском аэродроме Темпельхоф.Сверху вниз:Прототип Не-70, проходивший испытания в декабре 1932 года.Не-70 из состава легиона "Кондор", Испания, конец 1936 года.Не-70 одной из учебных эскадрилий Люфтваффе, 1940 год.Венгерский Не-170, 1941 год.