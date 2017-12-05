Потеря человеческого капитала - давно свершившийся факт

За последние годы у нас с самых высоких трибун любят говорить о важности человеческого капитала. Это понятно – народ всегда был и будет самым ценным ресурсом любой страны, и Россия не является исключением. Но в реальной жизни получается так, что наши талантливые соотечественники очень часто стараются использовать свои таланты далеко от России. Причем многие категорически отказываются когда-либо возвращаться обратно, считая Россию «потерянной» и бесперспективной страной. И как горько это ни звучит, но в этом есть доля истины. Причем немалая.Дабы понять, о чем идет речь, можно посмотреть не на Чехию, Финляндию, Германию или США, а на такую небольшую страну, как Кипр. Маленькое государство в Восточном Средиземноморье, которое сейчас процветает не в последнюю очередь благодаря русским. Вернее, правильно будет сказать – бывшим гражданам СССР, коих на Кипре традиционно называют русскими, вне зависимости от их паспортов.Если углубиться в историю острова, то выяснится, что ещё лет двести назад Кипр был весьма незавидным местечком. Во времена Османской империи он использовался как место ссылки преступников, остров абсолютно лишен природных ресурсов и имеет проблемы даже с пресной водой. А про нефть, уголь или золото с алмазами киприоты даже не мечтают.Еще сорок лет назад Кипр был откровенным захолустьем, где местное население передвигалось на раздолбанных автобусах, доставшихся от английских оккупантов, а также на ослах. В семидесятые годы начал развиваться туризм, но тут приключилась новая напасть – турецкая оккупация северной части острова, которая продолжается и поныне.Однако греки-южане не упали духом и за четверть века превратили остров Афродиты в райское местечко, с весьма высоким уровнем жизни. А помогли им в этом не только англичане, которые с Кипра вроде как ушли, не уходя, а русские, принявшие активное участие в развитии острова.Дошло до того, что в одном только Лимассоле проживает почти 50 000 русских, то есть русскоговорящих. А это каждый четвертый житель города. А может, уже и третий. На Кипр хлынули и деньги из России, особенно когда он был офшором, а также переехало немало людей. Которые однозначно пригодились бы на Родине, но благодаря социальным экспериментам, что начались у нас в начале девяностых, все эти люди предпочли держаться от России подальше. Неприятно – но факт. Причем на Кипр приезжали не только те, кто хотел открыть ресторан, бар или турагентство, но и представители IT-бизнеса, финансисты, бизнесмены и т.д. И вклад в развитие острова они внесли весьма заметный.На Кипре отчасти повторился израильский сценарий, когда выходцы из СССР оказали заметное влияние на всю страну. И вот что удивительно – и Израиль, и Кипр, да и много других стран охотно поддерживают талантливых и пассионарных россиян. А вот в России, у себя дома, они подчас не могут реализовать свои идеи, бизнес-проекты.Не стоит в сотый раз говорить о проблемах, но факт остается фактом – тот же Лимассол уже можно переименовывать в Лимассольск, а Пафос в Пафосск. Например, в Лимассоле русская речь слышна на каждом шагу, издаются русские газеты и журналы и вещают русские радиостанции. А в Пафосе дошло до того, что центральная автобусная станция имеет огромную вывеску на русском языке. И это на расстоянии 2300 километров от России.Но радиостанции и газеты, это, в принципе, мелочь. Дело в том, что на Кипре обосновалось очень много тех пассионарных русских людей, сфера деятельности которых – IT-бизнес. Кипрские, но по факту русские, IT-компании без труда можно отыскать в Никосии и Лимассоле, и очень часто на улицах этих городов можно увидеть «мерседес» или даже «бентли» с георгиевской ленточкой. Для десятков тысяч русских граждан, умных, талантливых и пассионарных, Кипр стал второй Родиной. И, увы, в Россию они уже вряд ли вернутся. А это означает, что их таланты, знания и умения будут приносить пользу другой стране.Впрочем, а чему тут удивляться? Россия давно уже напоминает пресловутое Зазеркалье – говорится одно, а делается другое. Например, последнее выступление премьер-министра Д. Медведева произвело такое впечатление, что мы живем как минимум в Швейцарии. Ещё немного, и в каждой российской семье, судя по всему, унитазы будут из драгметаллов, а среднемосковская зарплата реально более 90 000 рублей.Правда, реальность такова, что люди бегут при первой же возможности из этого фантастического Зазеркалья. Бегут в том числе и на Кипр, который – надо отдать должное острову Афродиты – ведет очень грамотную политику в отношении бизнеса. Во всяком случае, президенту республики и в голову не могут прийти слова «хватит кошмарить бизнес», которые в России уже слышали не раз. Да и многие другие фразы ему тоже в голову не придут.В настоящее время мир стоит на пороге Четвертой промышленной революции. Которая преобразит его до неузнаваемости. Это раньше все решали, по выражению Наполеона, «большие батальоны», а сейчас будут решать «большие мозги». Именно они позволят той или иной стране занять достойное место в мире. Но, к сожалению, русские «мозги» постоянно утекают за рубеж. Как начался в России людоедский либеральный эксперимент в начале девяностых, так и потекли русские талантливые пассионарии за кордон. В одни года больше, в другие меньше, но весьма значительная часть русских талантливых людей предпочитает строить свою жизнь и карьеру вдали от России. И это очень печально.Вся тысячелетняя история Руси-России показала и доказала, что русский народ уникальный. Что страна талантливыми людьми не только не обделена, но их количество огромно. Более того, в мире мало найдется народов, сопоставимых с русским, чтобы там ни говорили разного рода общечеловеки и прочие подонки, пересказывающие в завуалированной форме расовые теории своего австрийского вурдалака с усиками.Давно пора понять, что главный и самый ценный актив России - это не газ или нефть, золото и платина, а её народ. Газ и золото всего лишь дает возможность жить в настоящем небольшой кучке «благодетелей», а народ даст возможность жить в будущем всей стране. Особенно те самые русские пассионарии, которых нынешняя Россия считает то ли за пасынков, то ли за приживал, а, скорее всего, вообще в упор не видит. Иначе как объяснить офисы ай-тишных компаний, радиостанции и газеты с журналами в кипрских городах? Да и во многих других городах Европы и США.И это не какие-то там единичные явления, а скорее, уже массовые. Как это ни печально, но Родина давно перестала быть матерью, а все больше напоминает злобную мачеху. Отвешивающая затрещины в виде постоянно растущих налогов, цен, пени и взамен не обещающая ничего. Кроме проблем, как уже сейчас, так и в будущем. Денег нет, но вы держитесь. Вот почему русские пассионарии стараются не дожидаться светлого будущего, а голосуют ногами. За остров Афродиты, Прагу, Берлин, Сидней, Силиконовую долину и т.д.Жалко? Не то слово, как жалко. Все они очень пригодились бы Родине. Но не они выбрали правила игры…