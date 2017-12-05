11:10 05 декабря
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Потеря человеческого капитала - давно свершившийся факт

За последние годы у нас с самых высоких трибун любят говорить о важности человеческого капитала. Это понятно – народ всегда был и будет самым ценным ресурсом любой страны, и Россия не является исключением. Но в реальной жизни получается так, что наши талантливые соотечественники очень часто стараются использовать свои таланты далеко от России. Причем многие категорически отказываются когда-либо возвращаться обратно, считая Россию «потерянной» и бесперспективной страной. И как горько это ни звучит, но в этом есть доля истины. Причем немалая.

Потеря человеческого капитала - давно свершившийся факт

Лимассол © Александр Плеханов

Дабы понять, о чем идет речь, можно посмотреть не на Чехию, Финляндию, Германию или США, а на такую небольшую страну, как Кипр. Маленькое государство в Восточном Средиземноморье, которое сейчас процветает не в последнюю очередь благодаря русским. Вернее, правильно будет сказать – бывшим гражданам СССР, коих на Кипре традиционно называют русскими, вне зависимости от их паспортов.


Если углубиться в историю острова, то выяснится, что ещё лет двести назад Кипр был весьма незавидным местечком. Во времена Османской империи он использовался как место ссылки преступников, остров абсолютно лишен природных ресурсов и имеет проблемы даже с пресной водой. А про нефть, уголь или золото с алмазами киприоты даже не мечтают.

Еще сорок лет назад Кипр был откровенным захолустьем, где местное население передвигалось на раздолбанных автобусах, доставшихся от английских оккупантов, а также на ослах. В семидесятые годы начал развиваться туризм, но тут приключилась новая напасть – турецкая оккупация северной части острова, которая продолжается и поныне.

Однако греки-южане не упали духом и за четверть века превратили остров Афродиты в райское местечко, с весьма высоким уровнем жизни. А помогли им в этом не только англичане, которые с Кипра вроде как ушли, не уходя, а русские, принявшие активное участие в развитии острова.

Дошло до того, что в одном только Лимассоле проживает почти 50 000 русских, то есть русскоговорящих. А это каждый четвертый житель города. А может, уже и третий. На Кипр хлынули и деньги из России, особенно когда он был офшором, а также переехало немало людей. Которые однозначно пригодились бы на Родине, но благодаря социальным экспериментам, что начались у нас в начале девяностых, все эти люди предпочли держаться от России подальше. Неприятно – но факт. Причем на Кипр приезжали не только те, кто хотел открыть ресторан, бар или турагентство, но и представители IT-бизнеса, финансисты, бизнесмены и т.д. И вклад в развитие острова они внесли весьма заметный.

На Кипре отчасти повторился израильский сценарий, когда выходцы из СССР оказали заметное влияние на всю страну. И вот что удивительно – и Израиль, и Кипр, да и много других стран охотно поддерживают талантливых и пассионарных россиян. А вот в России, у себя дома, они подчас не могут реализовать свои идеи, бизнес-проекты.

Не стоит в сотый раз говорить о проблемах, но факт остается фактом – тот же Лимассол уже можно переименовывать в Лимассольск, а Пафос в Пафосск. Например, в Лимассоле русская речь слышна на каждом шагу, издаются русские газеты и журналы и вещают русские радиостанции. А в Пафосе дошло до того, что центральная автобусная станция имеет огромную вывеску на русском языке. И это на расстоянии 2300 километров от России.

Но радиостанции и газеты, это, в принципе, мелочь. Дело в том, что на Кипре обосновалось очень много тех пассионарных русских людей, сфера деятельности которых – IT-бизнес. Кипрские, но по факту русские, IT-компании без труда можно отыскать в Никосии и Лимассоле, и очень часто на улицах этих городов можно увидеть «мерседес» или даже «бентли» с георгиевской ленточкой. Для десятков тысяч русских граждан, умных, талантливых и пассионарных, Кипр стал второй Родиной. И, увы, в Россию они уже вряд ли вернутся. А это означает, что их таланты, знания и умения будут приносить пользу другой стране.

Впрочем, а чему тут удивляться? Россия давно уже напоминает пресловутое Зазеркалье – говорится одно, а делается другое. Например, последнее выступление премьер-министра Д. Медведева произвело такое впечатление, что мы живем как минимум в Швейцарии. Ещё немного, и в каждой российской семье, судя по всему, унитазы будут из драгметаллов, а среднемосковская зарплата реально более 90 000 рублей.

Правда, реальность такова, что люди бегут при первой же возможности из этого фантастического Зазеркалья. Бегут в том числе и на Кипр, который – надо отдать должное острову Афродиты – ведет очень грамотную политику в отношении бизнеса. Во всяком случае, президенту республики и в голову не могут прийти слова «хватит кошмарить бизнес», которые в России уже слышали не раз. Да и многие другие фразы ему тоже в голову не придут.

В настоящее время мир стоит на пороге Четвертой промышленной революции. Которая преобразит его до неузнаваемости. Это раньше все решали, по выражению Наполеона, «большие батальоны», а сейчас будут решать «большие мозги». Именно они позволят той или иной стране занять достойное место в мире. Но, к сожалению, русские «мозги» постоянно утекают за рубеж. Как начался в России людоедский либеральный эксперимент в начале девяностых, так и потекли русские талантливые пассионарии за кордон. В одни года больше, в другие меньше, но весьма значительная часть русских талантливых людей предпочитает строить свою жизнь и карьеру вдали от России. И это очень печально.

Вся тысячелетняя история Руси-России показала и доказала, что русский народ уникальный. Что страна талантливыми людьми не только не обделена, но их количество огромно. Более того, в мире мало найдется народов, сопоставимых с русским, чтобы там ни говорили разного рода общечеловеки и прочие подонки, пересказывающие в завуалированной форме расовые теории своего австрийского вурдалака с усиками.

Давно пора понять, что главный и самый ценный актив России - это не газ или нефть, золото и платина, а её народ. Газ и золото всего лишь дает возможность жить в настоящем небольшой кучке «благодетелей», а народ даст возможность жить в будущем всей стране. Особенно те самые русские пассионарии, которых нынешняя Россия считает то ли за пасынков, то ли за приживал, а, скорее всего, вообще в упор не видит. Иначе как объяснить офисы ай-тишных компаний, радиостанции и газеты с журналами в кипрских городах? Да и во многих других городах Европы и США.

И это не какие-то там единичные явления, а скорее, уже массовые. Как это ни печально, но Родина давно перестала быть матерью, а все больше напоминает злобную мачеху. Отвешивающая затрещины в виде постоянно растущих налогов, цен, пени и взамен не обещающая ничего. Кроме проблем, как уже сейчас, так и в будущем. Денег нет, но вы держитесь. Вот почему русские пассионарии стараются не дожидаться светлого будущего, а голосуют ногами. За остров Афродиты, Прагу, Берлин, Сидней, Силиконовую долину и т.д.

Жалко? Не то слово, как жалко. Все они очень пригодились бы Родине. Но не они выбрали правила игры…
Автор: Александр Плеханов
Первоисточник: http://www.km.ru/world/2017/12/02/kipr/815431-poterya-chelovecheskogo-kapitala-davno-svershivshiisya-fakt


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Комментарии 35

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  1. dsk Сегодня, 05:18

    Поздравляю форумчан с международным "Днем Добровольца!"
    dsk
    1. dsk Сегодня, 05:29
      "С этого года Россия будет праздновать 5 декабря новый праздник - "День добровольца." Соответствующий указ подписал президент нашей стран Владимир Путин. Новый праздник введен в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года. Тогда ООН объявила 5 декабря Днем добровольца во имя экономического и социального развития. Каждый год генеральный секретарь ООН выступает с докладом, посвященным тому вкладу, который волонтеры различных специальностей по всему миру вкладывают в развитие и процветание человеческого общества. В этом и последующих годах Россия также отдаст этим героическим людям должное." hi
      dsk
      1. dsk Сегодня, 05:41
        Цитата: "главный и самый ценный актив России - это не газ или нефть, золото и платина, а её народ."

        Помню замечательный художественный фильм «Добровольцы», 1958 года по одноимённому роману в стихах поэта Евгения Долматовского." Романтическое и героическое повествование от начала индустриализации страны до послевоенной «оттепели» 1950-х годов. Рассказ о судьбе поколения, вынесшего на своих плечах строительство первой очереди Московского метрополитена, Великую Отечественную войну, послевоенное восстановление страны. В ролях: Михаил Ульянов — Николай Кайтанов, Пётр Щербаков — Слава Уфимцев, Леонид Быков — Алёша Акишин."
        dsk
        1. andrej-shironov Сегодня, 08:52
          smile Конечно главное богатство это народ! Только он так долго может терпеть никчёмную власть в России. И не прислоняйте вы сюда фильм "Добровольцы" не пачкайте его современными российскими реалиями!
          andrej-shironov
      2. CONTROL Сегодня, 10:14
        Цитата: dsk
        "С этого года Россия будет праздновать 5 декабря новый праздник - "День добровольца." :

        Существование добровольцев предполагает и существование тех. кто пользуется их услугами бесплатно! По простому они - "пользователи добровольцами" - называются "халявщики"...(это, в основном, "власть имущие", они же её, эту власть "предержащие")... А бедноте и неимущим мы и так помогаем, без лозунгов и призывов...
        CONTROL
    2. andrej-shironov Сегодня, 08:51
      wink Шо, у власти деньги на зарплаты уже кончились? А ты записался добровольцем на вредное предприятие капиталиста?
      andrej-shironov
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:24
    Давно пора понять, что главный и самый ценный актив России - это не газ или нефть, золото и платина, а её народ.


    Прописная истина what как заставить власть имущих развивать изобретательство ,малый бизнес,инициативу на низовом уровне ...ведь все это подавляется постоянно меняющими правилами игры со стороны государства...
    сейчас финансовые органы РОССИИ озабочены проблемой вывода теневых зарплат рядовых граждан...налогами бы их обложить а народ не хочет добровольно это делать ...понимая чем это закончится...так и живем играя в кошки мышки с властью
    Тот же ЛЕХА
    1. CONTROL Сегодня, 10:50
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Давно пора понять, что главный и самый ценный актив России - это не газ или нефть, золото и платина, а её народ.

      ...сейчас финансовые органы РОССИИ озабочены проблемой вывода теневых зарплат рядовых граждан...налогами бы их обложить а народ не хочет добровольно это делать ...понимая чем это закончится...так и живем играя в кошки мышки с властью

      Как-то случайно так заглянул куда-то... в раздел "требуются" туды и сюды, на предприятия ведущих машиностроительных, химических производств, электроники, продукции оборонки, строительства ...и тому подобного малозначимого барахла!
      Так вот - там таки да, требуются! Инженеры, технологи, высококвалифицированные специалисты вплоть до главных инженеров! Предлагаемая зарплата - с учетом довольно значительного (до 5-7 лет работы по специальности) опыта: в пределах 23500 - 30000 - 50000 руб.(речь идёт о российских рублях, если чо...).
      --------------------------------
      Стану захватили чубайсы, медведевы, набиуллины, кудрины и прочие орешкины - которые кроме как жрать в три горла и ... как бы это, чтобы в очередной раз не забанили?... - гадить! во... - не могут ничего другого уже по самой своей природе!!!
      То, что у нас в России построено - это не капитализм, а "зверство с человечьим лицом"; в смысле - что с ним вытворяют, с этим лицом!
      ...Дело с социальными программами, пенсиями, поддержкой молодых семей, материнства и детства, образованием начальным/средним/высшим/специальным..., медициной, культурой и многим-многим другим просто-напросто идёт к тому, что большинство трудящихся (!!!) будут несказанно благодарны рейтингово-легитимной власти за большую и глубокую тарелку вкусной похлёбки из рыбьих плавников и овечьей требухи... с куском обдирного хлеба пополам с отрубями... Это - судя по контрасту между доходами т.наз. "олигархов" и т.наз. "трудящихся"!
      А ведь всё считается элементарно, грубо (без претензий на абсолютную точность числ, но - со статистически подтверждаемым порядком этих самых числ...):
      - валовая внутренняя прибыль в месяц, скажем 10 трлн. ден. ед-ц;
      - трудоспособное население - 100 млн. челов;
      - делим - на бумажке! - это что же? по 10 лямов эжемэсячно?
      Ну, на содержание этого самого гос-ва - 7...дык всё равно в год больше 30 выходит на рыло?
      ...Ну, бред, конечно...
      А реально - средняя (уравниловская) зарплата работника средней (уравниловской) квалификации должна быть в России в пределах 130000-150000 руб. , что примерно соответсвует пресловутым среднеевропейским и среднеамериканским стандартам!
      Отсюда вопрос: - где деньги, Зин? Или, - в одесском варианте - "она схватила ему за рукав и неоднократно спросила - Ося, иде ты дел деньги?" Где "ося" - это наш финансовый сектор правительства...
      -----------------------------
      Вот и остаётся уповать на добровольцев; ну, или в разных вариантах и интерпретациях - на Бога!...
      -------------------------------
      (да, чтобы!... цифирь "про ВВП" - "среднепотолочная", но принцип - верен и незыблем! называется - "социальная справедливость"!!!)
      CONTROL
  3. BLADFROST Сегодня, 05:28
    Ну что за бредятина! Да ради Бога, пусть они там живут и здравствуют! Свято место не пустует! Достаточно у нас умных и талантливых, успешных соотечественников на Родине! Чему не мало примеров возврата! Более того идёт подъём по всем направлениям. А вот эти стоны про б/у оставьте при себе!
    BLADFROST
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:33
      Более того идёт подъём по всем направлениям.


      Ага ...только по военным отраслям а гражданские направления спикировали в Тихий океан...как Фрегат с 19 спутниками. what
      Порадуемся подъему по всем направлениям belay
      Тот же ЛЕХА
    2. тасха Сегодня, 06:17
      Ну что за бредятина! Да ради Бога, пусть они там живут и здравствуют! Свято место не пустует!

      Может и так. Знаю случай, когда в полном составе уехала в Канаду команда разработчиков программного обеспечения. В результате внедрение системы состоялось гораздо позже возможного.
      тасха
    3. ranger Сегодня, 08:58
      Цитата: BLADFROST
      Более того идёт подъём по всем направлениям.

      А наши микрочипы - самые крупные good .Воистину, чем тише успехи, тем громче фанфары...
      ranger
    4. Greenwood Сегодня, 10:11
      Цитата: BLADFROST
      Достаточно у нас умных и талантливых, успешных соотечественников
      Надолго ли...
      Цитата: BLADFROST
      Чему не мало примеров возврата!
      Каждый такой пример возврата обмусоливает СМИ. И на каждый возврат 5-10 отъездов. Я знаю огромное количество людей, перебравшихся в США и Канаду, Испанию, Германию, Японию, Южную Корею и Австралию. Родственники, бывшие одноклассники, знакомые, коллеги. И хоть бы кто из них вернулся. Всё больше как-то прибывает "дарагих братьев" из Средней Азии.
      Цитата: BLADFROST
      Более того идёт подъём по всем направлениям.
      Дмитрий Анатольевич, вы ли это?
      Greenwood
  4. Alex66 Сегодня, 06:47
    Пока такие как Медведев управляют страной, они не допустят рядом с собой умных и талантливых это закон выживания в чиновничьей среде. Итак по всей вертикали власти, т.е. талантливым дорога во власть закрыта. В бизнес то же чиновникам не выгодно иметь на своей территории успешный бизнес, который не зависит от них.
    Alex66
    1. виктор н Сегодня, 07:33
      И что делать - прослезиться вместе с Вами? Нужно порядок помогать наводить вместе с Президентом, ОНФ, Общественными палатами..... Способы ЛИЧНОГО участия в обустройстве страны нужно самому искать. Да хоть на выборы не лениться сходить.....
      виктор н
      1. Alex66 Сегодня, 08:03
        В СССР был такой "народный контроль" ходили по магазинам, столовым проверяли не прячут ли те чего, а по факту значительная часть просто отоваривалась дефецитом. Без изменения системы образования человека, не только обучения грамоте, но и закладки морально-волевых качеств это не решить, необходимо запретить все элитное образование и к управлению страной допускать только получивших государственное образование.
        Alex66
      2. g1washntwn Сегодня, 08:21
        Личного участия в чем, и главное - когда? В статье про обещалки о московских зарплатах в 90000р, а загляните в регионы, там населению реально приходится крутиться на двух, а то и трех, работах с подработкой между ними (из которых официальными числиться только половина рабочего места). Стабильное место работы практически не найти - вовсю стараются менеджеры отделов по борьбе с персоналом (при этом вещая этому персоналу сказки про всякие корпоративные ценности, участие в жизни компании и прочие радужные пузыри из задницы единорожек). Малый бизнес в таких условиях, что кроме как поиском ухода из под заботы всяких "озабоченных органов" ничем другим не занимается, а иначе прибыльность стремительно уходит в такие минуса, что хоть бензином обливайся перед кредитными организациями. Какой такой рост промышленности? Если посмотреть на потребление энергии и энергоресурсов, то видно только спад, который на одни медведевские энергосберегающие лампочки никак не спишешь. Скорость высасывания регионов только усилилась, и никакие дотации и президентские программы хоть так но вернуть в регионы финансы не могут.
        Нам нужна РЕГУЛИРУЕМАЯ экономика на макроуровне, а не выжидательная политика выкидышей Гарварда, которым интересен только краткосрочный профит.
        g1washntwn
      3. CONTROL Сегодня, 11:05
        Цитата: виктор н
        И что делать - прослезиться вместе с Вами? Нужно порядок помогать наводить вместе с Президентом, ОНФ, Общественными палатами..... Способы ЛИЧНОГО участия в обустройстве страны нужно самому искать. Да хоть на выборы не лениться сходить.....

        Ну да, ну да...
        Давеча вот парламентская комиссия заслушивала доклад Набиуллиной о работе Центобанка за "отчетный период"... Выступления парламентариев пух и прах разнесли практику и программы ЦБ "по борьбе с инфляцией"; на задаваемые грубо и в лоб вопросы Эльвира Сахипзадовна кивала красивой головкой, соглашалась с выступающими... Консенсус!
        Но - по завершении слушания - на заданный вопрос "как Вы намерены корректировать политику ЦБ в связи с услышанной здесь и сейчас критикой?" эта симпатичная дама дала несколько сжатый, но достаточно вразумительный ответ, суть которого можно интерпретировать так: "А пошли бы вы все со своей критикой! Что делали - то и будем делать в дальнейшем! В целях укрепления экономики страны и улучшения благосостояния её населения..."
        ---------------------
        ...чхать хотел наш "финансовый сектор" на парламент, народ, президента и всякие там комиссии из академиков и практиков-экономистов!
        CONTROL
    2. Greenwood Сегодня, 10:17
      Цитата: Alex66
      т.е. талантливым дорога во власть закрыта.
      Тут ещё такой момент. Почти у каждого крупного чиновник или бизнесмена есть уже взрослые детки с продвинутым британским или швейцарским образованием, которых надо тоже куда-то пристраивать. Разумеется на должность не ниже директора или заместителя директора предприятия.
      Greenwood
  5. Nix1986 Сегодня, 07:05
    Чтобы держать трубу работающей большие мозги не нужны, нужно небольшое стадо работяг, которые должны быть довольны пачкой пельменей вечером и пивом. Здравохранение, пенсии, это тоже не нужно. И нужна еще хорошая охрана всего этого предприятия. Вот все это и видим.
    Nix1986
  6. виктор н Сегодня, 07:22
    Очень сомневаюсь, что среди эмигрантов много РУССКИХ.
    И бегут не от высоких налогов, а от того, что Россия им не Родина: были здесь чужими - не привыкать быть чужими там.
    А отчего так - ????????????
    виктор н
    1. Greenwood Сегодня, 10:05
      Цитата: виктор н
      были здесь чужими - не привыкать быть чужими там.
      Печально то, что быть чужим там гораздо легче, чем в России. Там хоть платят нормально.
      Greenwood
  7. антивирус Сегодня, 08:13
    И это на расстоянии 2300 километров от России.
    ДО СОЧЕЙ -1100 КМ ОТ КИПРА.
    РОДИНЫ БОЛЬШОЙ НЕ БЫЛО ??? ТОЛЬКО МАСКВАБАД ЗНАЛ?-- ЭТО 2300 КМ ДО КИПРА
    антивирус
  8. parusnik Сегодня, 08:18
    Ещё немного, и в каждой российской семье, судя по всему, унитазы будут из драгметаллов, а среднемосковская зарплата реально более 90 000 рублей.
    ...У нас на предприятии ждут массовых сокращений ,от Калининграда,до Владивостока..ЦА в Москве себя сокращать не собирается..., а по филиалам и управлениям, пройдет зачистка...В конце декабря ждем приказа...Подарка на Новый год от деда Мороза..
    parusnik
  9. aybolyt678 Сегодня, 08:34
    можно много ругать власть, а можно самому попробовать сделать жизнь лучше:- покупай Российское. Только чисто россиийское а не Сборку. Это потруднее чем руководить страной, по моему опыту.
    aybolyt678
    1. andrej-shironov Сегодня, 08:56
      laughing Сможете назвать что то чисто российское кроме сельхозпродукции, которое бы было востребовано?
      andrej-shironov
      1. aybolyt678 Сегодня, 09:59
        вещи из камуфляжа, лада веста, ларгус, носки недавно купил...
        aybolyt678
        1. Greenwood Сегодня, 11:00
          Цитата: aybolyt678
          Только чисто россиийское

          Цитата: aybolyt678
          лада веста
          Три раза ха-ха.

          Цитата: aybolyt678
          носки недавно купил
          У нас носки всё больше из Узбекистана или вообще турецкие продаются.
          Greenwood
        2. CONTROL Сегодня, 11:09
          Цитата: aybolyt678
          вещи из камуфляжа, лада веста, ларгус, носки недавно купил...

          "Ларгус" - эт "рено", если не в курсе...
          Камуфло - башмаки из "кордуры" (кевлар такой...) в испании производятся или "близко за рубежом" (таджики и туркмены, Киргизстан ещё...)
          Носки - спасибо батьке Александру Рыгорычу...
          CONTROL
    2. Геркулесыч Сегодня, 08:56
      Да я с удовольствием куплю чисто Российское! Только вот проблема -мало такого в стране! С кажным годом все меньше и меньше становится товаров Российского производства !!!
      Геркулесыч
    3. Greenwood Сегодня, 10:07
      Ходил вчера в сельхозмагазин. Смотрел молотки, топоры, пилы, гвозди, саморезы, хомуты и т.д. Везде надпись "Сделано в Китае". Смешно да? Гвозди и те из Китая везут.
      Greenwood
      1. Геркулесыч Сегодня, 10:46
        Это уже не смешно -это страшно, что наши власти отказались от возрождения производства отечественных товаров народного потребления в угоду более дешевым и менее качественным китайским. Мы свое производство хороним. ...
        Геркулесыч
  10. Геркулесыч Сегодня, 08:54
    Каждое слово верно, увы , но народ это не главная ценность нашей власти!
    Геркулесыч
  11. ando_bor Сегодня, 10:55
    Да, нестыковочка получается, - от либерального эксперимента либералы бегут на Кипр, и там сами от себя прячутся.
    Без либерального эксперимента русских на Кипре не было, а прекратить этот эксперимент не будет, - и вся логика статьи рушится.
    ando_bor
  12. Dimmih Сегодня, 11:04
    Цитата: BLADFROST
    Ну что за бредятина! Да ради Бога, пусть они там живут и здравствуют! Свято место не пустует! Достаточно у нас умных и талантливых, успешных соотечественников на Родине! Чему не мало примеров возврата! Более того идёт подъём по всем направлениям. А вот эти стоны про б/у оставьте при себе!

    По городу нашему скорбному, могу сказать-подъём у перерабатывающей промышленности: сеют гречу, а она ныне в цене. И тому подобное, а вот тяжёлой промышленнсти.... Химкомбинат-распилен на металл, было три мебельных фабрики-теперь торгцентры по продаже качественных товаров из Китая, котельный завод- теперь нано-котельный. Бензин-дорожает, трамвайный парк-банкрот.
    Dimmih
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