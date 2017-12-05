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Ради борьбы с Путиным не жалко разрушить страну: IV Форум свободной России в Литве
В Вильнюсе стартовал очередной Форум свободной России — сборище российских оппозиционеров, политэмигрантов и западных русофобов. Нынешнее мероприятие полностью соответствует канону Форумов свободной России, выработавшемуся за годы их проведения в Литве: призывы к санкциям, люстрациям, изоляции Кремля на международной арене и свержению «кровавого режима» путем разрушения России. И всё это приправлено обильным сквернословием патриарха литовской государственности Витаутаса Ландсбергиса.
В целом Форум свободной России в Литве достаточно унылое мероприятие. От выступлений и дискуссий на его секциях возникают аналогии с заседанием Союза меча и орала на квартире у знойной женщины мадам Грицацуевой. «Заграница нам поможет». «Дух Александра Третьего, ответь нам, сколько еще продержатся большевики?»
Смотреть онлайн-трансляции Форумов свободной России в первый раз весело, но с каждым последующим разом становится всё скучнее. Одно и то же: Запад, усильте санкции, ФСБ взрывает Россию, всюду «рука Кремля». От Форума к Форуму эти вечные фразы сливаются в один протяжный скулеж, который звучит как старая унылая шарманка, и слушать такое диссидентское нытье становится невмоготу даже самим сторонникам «свободной России».
Но и на вильнюсских посиделках случаются проблески оживления посреди общей унылой хмари. Нотки веселья в минорную мелодию Форумов свободной России обычно вносят их главные звёзды: первый руководитель постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис, шахматист Гарри Каспаров и «светская львица» Божена Рынска.
В этот раз из трех завсегдатаев были только Ландсбергис и Каспаров. Божену организаторы не позвали, видимо рассчитывая избавить мероприятие от скандального душка, сделать его более респектабельным и солидным. Всё напрасно: без рассуждающей о ДНК кавказцев и «отжимающей» у журналистов телефоны Божены мероприятие стало только скучнее, а скандальный душок ему всё равно обеспечил «отец литовской демократии» Ландсбергис.
В этот раз из трех завсегдатаев были только Витаутас Ландсбергис и Гарри Каспаров / Фото: forumfreerussia.orgВ
Стоило дать 85‑летнему «отцу нации» микрофон, как dedule принялся рассуждать на свою излюбленную тему — про г…но.
«Если взять килограмм масла и смешать его с килограммом г…на, то получим ли мы новый вид масла, — задал аудитории философский вопрос Витаутас Ландсбергис, — или мы получим новое г…но?» К чему была озвучена столь сильная метафора и что хотел сообщить ею духовный лидер литовских консерваторов, остается только гадать.
Поэтическая аллегория от профессора Вильнюсской филармонии прозвучала на секции «Машина кремлевской пропаганды: как ей противостоять», в ходе которой обсуждались темы «Пропаганда как оружие “гибридной войны”, «Альтернативные каналы коммуникации в условиях информационной монополии», «Выиграет ли холодильник битву с телевизором». Видимо, какая-то из этих тем навела Ландсбергиса на мысли про масло и г…но.
Первый день IV Форума свободной России / Фото: forumfreerussia.org
Dedule с его сквернословием уже стал частью канона вильнюсских встреч для российских инакомыслящих, где, среди прочего, традиционно звучат призывы к ужесточению санкций и введению «черных списков», рассказы о «кровавой гэбне» и коллективные мечтания участников о том, как путинский режим рухнет под внешним давлением «свободного мира», при подспудной обиде на Запад из-за его нежелания уделять «лучшим людям России» должное внимание и заботу.
Форум свободной России состоялся как сборище неудачников, которые жалуются на окружающих и убеждают себя, что им так плохо потому, что они такие хорошие.
Жалобы и упреки звучат не в адрес Кремля: с ним уже давно всё понятно. Виноваты простые россияне — в том, что не дают утвердиться «правде» в социальных сетях. Десять лет назад в политическом сегменте Рунета была только либерально настроенная образованная часть российского общества, а теперь в него пришли домохозяйки, таксисты, сантехники, которые сделали интернет еще одним информационным орудием Путина, с оттенком социального расизма рассуждают участники Форума свободной России.
Фото: forumfreerussia.org
Виноваты и сами российские оппозиционеры. Только не те, которые заседают в Вильнюсе, а те, которые находятся с ними в «контрах». Они все продались «конторе» и с советских времен работают на Лубянку, утверждают гости Форума, начиная вслед за этим сладострастно вычислять, кто из их внутривидовых конкурентов сотрудничает с ФСБ и Кремлем, и попутно жалуясь, что многие их считают параноиками.
Очень, очень сильно виноват перед российскими «людьми доброй воли» Западный мир. За то, что не хочет по-настоящему бороться с Россией. За то, что не отказывается от диалога с Кремлем. За то, что его санкции формалистские, слабые и непоследовательные. За то, что не прислушивается к мнению «лучших людей России», когда они советуют ему, как надо вести себя с Путиным.
Запад не понимает всех тонкостей и нюансов борьбы с «путинизмом». Он требует доказательств того, что это агенты ФСБ устраивают все теракты исламских фанатиков, и аргумент «да это и так всем понятно» в качестве доказательства не принимает. Его шокируют требования взять и запретить российские СМИ: а как же свобода слова и конкуренция мнений — основы основ демократии?
Российская «демшиза» и ее гостеприимные литовские хозяева хоть и называют себя настоящими европейцами и ратуют за спасение Европы от «нового Мордора», рассуждают при этом так, что человек европейской культуры их логику понять не способен.
Как, например, можно утверждать, что у Кремля пропаганда, а у нас журналистика, и тут же заявлять, что пропаганде Кремля мы противопоставляем нашу — честную, добрую, светлую пропаганду?
Для комфортного существования «свободных россиян» в их узком кругу им нельзя противоречить. Нельзя находить в их рассуждениях нестыковки, нельзя критиковать их за нелогичность. В равной мере это относится к гостеприимным литовским хозяевам.
Так прокололся безвестный российский политэмигрант, проживающий в Риге, решив высказаться на одну из неизменных тем Форума свободной России — тему люстрации «жуликов и воров». Он поинтересовался, почему в пример эффективной люстрации России ставят государства Балтии, подвергшие люстрации выходцев из Коммунистической партии, тогда как президентом Литвы является женщина, восемь лет до распада Советского Союза делавшая карьеру в КПСС?
Вопрос был попросту проигнорирован: спикеры отвечать на него не стали, модераторы сделали вид, что вопроса этого не заметили, и предложили задавать следующий.
Молодой человек из Риги просто неопытен: он еще не понял, что для того, чтобы сделать карьеру «борца с режимом», он должен говорить то, что понравится тем, кто оплачивает гостиницу и фуршет. Ему бы подучиться у старших товарищей. Хотя бы у признанного ветерана борьбы с «кровавой гэбней» Гарри Кимовича Каспарова.
Гарри Каспаров / Фото: forumfreerussia.org
Последний прямо заявил участникам Форума, что ради «свободного мира» Россией можно пожертвовать и для смены путинского режима не нужно бояться распада страны.
Каспаров подчеркнул, что оба раза: в 1917 и 1991 годах — разрушение авторитарного политического режима в России сопровождалось разрушением всей страны. Поэтому демократически настроенные россияне, которые жаждут избавления России от Путина, должны быть готовы к разрушению страны в третий раз. Если они по-настоящему честные, совестливые, светлые люди, которым дороги свобода и безопасность соседей России, то нужно быть готовыми принести свою страну в жертву.
Литовские политики в зале слушали речь Каспарова и плавились от умиления. Они услышали то, что хотели услышать. Ради этого были все организационные усилия, гостиница и фуршет. Ради этих слов Форум свободной России и затевался.
Автор: Александр Носович
Первоисточник: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/04122017-radi-borby-s-putinym-ne-zhalko-razrushit-stranu-iv-forum-svobodnoy-rossii-v-litve/
Использованы фотографии: forumfreerussia.org
В целом Форум свободной России в Литве достаточно унылое мероприятие. От выступлений и дискуссий на его секциях возникают аналогии с заседанием Союза меча и орала на квартире у знойной женщины мадам Грицацуевой. «Заграница нам поможет». «Дух Александра Третьего, ответь нам, сколько еще продержатся большевики?»
Смотреть онлайн-трансляции Форумов свободной России в первый раз весело, но с каждым последующим разом становится всё скучнее. Одно и то же: Запад, усильте санкции, ФСБ взрывает Россию, всюду «рука Кремля». От Форума к Форуму эти вечные фразы сливаются в один протяжный скулеж, который звучит как старая унылая шарманка, и слушать такое диссидентское нытье становится невмоготу даже самим сторонникам «свободной России».
Но и на вильнюсских посиделках случаются проблески оживления посреди общей унылой хмари. Нотки веселья в минорную мелодию Форумов свободной России обычно вносят их главные звёзды: первый руководитель постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис, шахматист Гарри Каспаров и «светская львица» Божена Рынска.
В этот раз из трех завсегдатаев были только Ландсбергис и Каспаров. Божену организаторы не позвали, видимо рассчитывая избавить мероприятие от скандального душка, сделать его более респектабельным и солидным. Всё напрасно: без рассуждающей о ДНК кавказцев и «отжимающей» у журналистов телефоны Божены мероприятие стало только скучнее, а скандальный душок ему всё равно обеспечил «отец литовской демократии» Ландсбергис.
В этот раз из трех завсегдатаев были только Витаутас Ландсбергис и Гарри Каспаров / Фото: forumfreerussia.orgВ
Стоило дать 85‑летнему «отцу нации» микрофон, как dedule принялся рассуждать на свою излюбленную тему — про г…но.
«Если взять килограмм масла и смешать его с килограммом г…на, то получим ли мы новый вид масла, — задал аудитории философский вопрос Витаутас Ландсбергис, — или мы получим новое г…но?» К чему была озвучена столь сильная метафора и что хотел сообщить ею духовный лидер литовских консерваторов, остается только гадать.
Поэтическая аллегория от профессора Вильнюсской филармонии прозвучала на секции «Машина кремлевской пропаганды: как ей противостоять», в ходе которой обсуждались темы «Пропаганда как оружие “гибридной войны”, «Альтернативные каналы коммуникации в условиях информационной монополии», «Выиграет ли холодильник битву с телевизором». Видимо, какая-то из этих тем навела Ландсбергиса на мысли про масло и г…но.
Первый день IV Форума свободной России / Фото: forumfreerussia.org
Dedule с его сквернословием уже стал частью канона вильнюсских встреч для российских инакомыслящих, где, среди прочего, традиционно звучат призывы к ужесточению санкций и введению «черных списков», рассказы о «кровавой гэбне» и коллективные мечтания участников о том, как путинский режим рухнет под внешним давлением «свободного мира», при подспудной обиде на Запад из-за его нежелания уделять «лучшим людям России» должное внимание и заботу.
Форум свободной России состоялся как сборище неудачников, которые жалуются на окружающих и убеждают себя, что им так плохо потому, что они такие хорошие.
Жалобы и упреки звучат не в адрес Кремля: с ним уже давно всё понятно. Виноваты простые россияне — в том, что не дают утвердиться «правде» в социальных сетях. Десять лет назад в политическом сегменте Рунета была только либерально настроенная образованная часть российского общества, а теперь в него пришли домохозяйки, таксисты, сантехники, которые сделали интернет еще одним информационным орудием Путина, с оттенком социального расизма рассуждают участники Форума свободной России.
Фото: forumfreerussia.org
Виноваты и сами российские оппозиционеры. Только не те, которые заседают в Вильнюсе, а те, которые находятся с ними в «контрах». Они все продались «конторе» и с советских времен работают на Лубянку, утверждают гости Форума, начиная вслед за этим сладострастно вычислять, кто из их внутривидовых конкурентов сотрудничает с ФСБ и Кремлем, и попутно жалуясь, что многие их считают параноиками.
Очень, очень сильно виноват перед российскими «людьми доброй воли» Западный мир. За то, что не хочет по-настоящему бороться с Россией. За то, что не отказывается от диалога с Кремлем. За то, что его санкции формалистские, слабые и непоследовательные. За то, что не прислушивается к мнению «лучших людей России», когда они советуют ему, как надо вести себя с Путиным.
Запад не понимает всех тонкостей и нюансов борьбы с «путинизмом». Он требует доказательств того, что это агенты ФСБ устраивают все теракты исламских фанатиков, и аргумент «да это и так всем понятно» в качестве доказательства не принимает. Его шокируют требования взять и запретить российские СМИ: а как же свобода слова и конкуренция мнений — основы основ демократии?
Российская «демшиза» и ее гостеприимные литовские хозяева хоть и называют себя настоящими европейцами и ратуют за спасение Европы от «нового Мордора», рассуждают при этом так, что человек европейской культуры их логику понять не способен.
Как, например, можно утверждать, что у Кремля пропаганда, а у нас журналистика, и тут же заявлять, что пропаганде Кремля мы противопоставляем нашу — честную, добрую, светлую пропаганду?
Для комфортного существования «свободных россиян» в их узком кругу им нельзя противоречить. Нельзя находить в их рассуждениях нестыковки, нельзя критиковать их за нелогичность. В равной мере это относится к гостеприимным литовским хозяевам.
Так прокололся безвестный российский политэмигрант, проживающий в Риге, решив высказаться на одну из неизменных тем Форума свободной России — тему люстрации «жуликов и воров». Он поинтересовался, почему в пример эффективной люстрации России ставят государства Балтии, подвергшие люстрации выходцев из Коммунистической партии, тогда как президентом Литвы является женщина, восемь лет до распада Советского Союза делавшая карьеру в КПСС?
Вопрос был попросту проигнорирован: спикеры отвечать на него не стали, модераторы сделали вид, что вопроса этого не заметили, и предложили задавать следующий.
Молодой человек из Риги просто неопытен: он еще не понял, что для того, чтобы сделать карьеру «борца с режимом», он должен говорить то, что понравится тем, кто оплачивает гостиницу и фуршет. Ему бы подучиться у старших товарищей. Хотя бы у признанного ветерана борьбы с «кровавой гэбней» Гарри Кимовича Каспарова.
Гарри Каспаров / Фото: forumfreerussia.org
Последний прямо заявил участникам Форума, что ради «свободного мира» Россией можно пожертвовать и для смены путинского режима не нужно бояться распада страны.
Каспаров подчеркнул, что оба раза: в 1917 и 1991 годах — разрушение авторитарного политического режима в России сопровождалось разрушением всей страны. Поэтому демократически настроенные россияне, которые жаждут избавления России от Путина, должны быть готовы к разрушению страны в третий раз. Если они по-настоящему честные, совестливые, светлые люди, которым дороги свобода и безопасность соседей России, то нужно быть готовыми принести свою страну в жертву.
Литовские политики в зале слушали речь Каспарова и плавились от умиления. Они услышали то, что хотели услышать. Ради этого были все организационные усилия, гостиница и фуршет. Ради этих слов Форум свободной России и затевался.
Автор: Александр НосовичПервоисточник: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/04122017-radi-borby-s-putinym-ne-zhalko-razrushit-stranu-iv-forum-svobodnoy-rossii-v-litve/
Использованы фотографии: forumfreerussia.org
Видео в тему4-й Форум свободной России. Первый день. Саммари
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