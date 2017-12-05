11:09 05 декабря
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Ради борьбы с Путиным не жалко разрушить страну: IV Форум свободной России в Литве

В Вильнюсе стартовал очередной Форум свободной России — сборище российских оппозиционеров, политэмигрантов и западных русофобов. Нынешнее мероприятие полностью соответствует канону Форумов свободной России, выработавшемуся за годы их проведения в Литве: призывы к санкциям, люстрациям, изоляции Кремля на международной арене и свержению «кровавого режима» путем разрушения России. И всё это приправлено обильным сквернословием патриарха литовской государственности Витаутаса Ландсбергиса.

В целом Форум свободной России в Литве достаточно унылое мероприятие. От выступлений и дискуссий на его секциях возникают аналогии с заседанием Союза меча и орала на квартире у знойной женщины мадам Грицацуевой. «Заграница нам поможет». «Дух Александра Третьего, ответь нам, сколько еще продержатся большевики?»

Смотреть онлайн-трансляции Форумов свободной России в первый раз весело, но с каждым последующим разом становится всё скучнее. Одно и то же: Запад, усильте санкции, ФСБ взрывает Россию, всюду «рука Кремля». От Форума к Форуму эти вечные фразы сливаются в один протяжный скулеж, который звучит как старая унылая шарманка, и слушать такое диссидентское нытье становится невмоготу даже самим сторонникам «свободной России».


Но и на вильнюсских посиделках случаются проблески оживления посреди общей унылой хмари. Нотки веселья в минорную мелодию Форумов свободной России обычно вносят их главные звёзды: первый руководитель постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис, шахматист Гарри Каспаров и «светская львица» Божена Рынска.

В этот раз из трех завсегдатаев были только Ландсбергис и Каспаров. Божену организаторы не позвали, видимо рассчитывая избавить мероприятие от скандального душка, сделать его более респектабельным и солидным. Всё напрасно: без рассуждающей о ДНК кавказцев и «отжимающей» у журналистов телефоны Божены мероприятие стало только скучнее, а скандальный душок ему всё равно обеспечил «отец литовской демократии» Ландсбергис.


В этот раз из трех завсегдатаев были только Витаутас Ландсбергис и Гарри Каспаров / Фото: forumfreerussia.orgВ

Стоило дать 85‑летнему «отцу нации» микрофон, как dedule принялся рассуждать на свою излюбленную тему — про г…но.


«Если взять килограмм масла и смешать его с килограммом г…на, то получим ли мы новый вид масла, — задал аудитории философский вопрос Витаутас Ландсбергис, — или мы получим новое г…но?» К чему была озвучена столь сильная метафора и что хотел сообщить ею духовный лидер литовских консерваторов, остается только гадать.

Поэтическая аллегория от профессора Вильнюсской филармонии прозвучала на секции «Машина кремлевской пропаганды: как ей противостоять», в ходе которой обсуждались темы «Пропаганда как оружие “гибридной войны”, «Альтернативные каналы коммуникации в условиях информационной монополии», «Выиграет ли холодильник битву с телевизором». Видимо, какая-то из этих тем навела Ландсбергиса на мысли про масло и г…но.


Первый день IV Форума свободной России / Фото: forumfreerussia.org

Dedule с его сквернословием уже стал частью канона вильнюсских встреч для российских инакомыслящих, где, среди прочего, традиционно звучат призывы к ужесточению санкций и введению «черных списков», рассказы о «кровавой гэбне» и коллективные мечтания участников о том, как путинский режим рухнет под внешним давлением «свободного мира», при подспудной обиде на Запад из-за его нежелания уделять «лучшим людям России» должное внимание и заботу.

Форум свободной России состоялся как сборище неудачников, которые жалуются на окружающих и убеждают себя, что им так плохо потому, что они такие хорошие.


Жалобы и упреки звучат не в адрес Кремля: с ним уже давно всё понятно. Виноваты простые россияне — в том, что не дают утвердиться «правде» в социальных сетях. Десять лет назад в политическом сегменте Рунета была только либерально настроенная образованная часть российского общества, а теперь в него пришли домохозяйки, таксисты, сантехники, которые сделали интернет еще одним информационным орудием Путина, с оттенком социального расизма рассуждают участники Форума свободной России.


Фото: forumfreerussia.org

Виноваты и сами российские оппозиционеры. Только не те, которые заседают в Вильнюсе, а те, которые находятся с ними в «контрах». Они все продались «конторе» и с советских времен работают на Лубянку, утверждают гости Форума, начиная вслед за этим сладострастно вычислять, кто из их внутривидовых конкурентов сотрудничает с ФСБ и Кремлем, и попутно жалуясь, что многие их считают параноиками.

Очень, очень сильно виноват перед российскими «людьми доброй воли» Западный мир. За то, что не хочет по-настоящему бороться с Россией. За то, что не отказывается от диалога с Кремлем. За то, что его санкции формалистские, слабые и непоследовательные. За то, что не прислушивается к мнению «лучших людей России», когда они советуют ему, как надо вести себя с Путиным.

Запад не понимает всех тонкостей и нюансов борьбы с «путинизмом». Он требует доказательств того, что это агенты ФСБ устраивают все теракты исламских фанатиков, и аргумент «да это и так всем понятно» в качестве доказательства не принимает. Его шокируют требования взять и запретить российские СМИ: а как же свобода слова и конкуренция мнений — основы основ демократии?

Российская «демшиза» и ее гостеприимные литовские хозяева хоть и называют себя настоящими европейцами и ратуют за спасение Европы от «нового Мордора», рассуждают при этом так, что человек европейской культуры их логику понять не способен.


Как, например, можно утверждать, что у Кремля пропаганда, а у нас журналистика, и тут же заявлять, что пропаганде Кремля мы противопоставляем нашу — честную, добрую, светлую пропаганду?

Для комфортного существования «свободных россиян» в их узком кругу им нельзя противоречить. Нельзя находить в их рассуждениях нестыковки, нельзя критиковать их за нелогичность. В равной мере это относится к гостеприимным литовским хозяевам.

Так прокололся безвестный российский политэмигрант, проживающий в Риге, решив высказаться на одну из неизменных тем Форума свободной России — тему люстрации «жуликов и воров». Он поинтересовался, почему в пример эффективной люстрации России ставят государства Балтии, подвергшие люстрации выходцев из Коммунистической партии, тогда как президентом Литвы является женщина, восемь лет до распада Советского Союза делавшая карьеру в КПСС?

Вопрос был попросту проигнорирован: спикеры отвечать на него не стали, модераторы сделали вид, что вопроса этого не заметили, и предложили задавать следующий.

Молодой человек из Риги просто неопытен: он еще не понял, что для того, чтобы сделать карьеру «борца с режимом», он должен говорить то, что понравится тем, кто оплачивает гостиницу и фуршет. Ему бы подучиться у старших товарищей. Хотя бы у признанного ветерана борьбы с «кровавой гэбней» Гарри Кимовича Каспарова.


Гарри Каспаров / Фото: forumfreerussia.org

Последний прямо заявил участникам Форума, что ради «свободного мира» Россией можно пожертвовать и для смены путинского режима не нужно бояться распада страны.


Каспаров подчеркнул, что оба раза: в 1917 и 1991 годах — разрушение авторитарного политического режима в России сопровождалось разрушением всей страны. Поэтому демократически настроенные россияне, которые жаждут избавления России от Путина, должны быть готовы к разрушению страны в третий раз. Если они по-настоящему честные, совестливые, светлые люди, которым дороги свобода и безопасность соседей России, то нужно быть готовыми принести свою страну в жертву.

Литовские политики в зале слушали речь Каспарова и плавились от умиления. Они услышали то, что хотели услышать. Ради этого были все организационные усилия, гостиница и фуршет. Ради этих слов Форум свободной России и затевался.
Автор: Александр Носович
Первоисточник: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/04122017-radi-borby-s-putinym-ne-zhalko-razrushit-stranu-iv-forum-svobodnoy-rossii-v-litve/

Использованы фотографии: forumfreerussia.org
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Комментарии 16

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:16
    Литовские политики в зале слушали речь Каспарова и плавились от умиления. Они услышали то, что хотели услышать.


    Клоунада...собрался винегрет из фекалий и нечистот...тьфу на это сборище русофобов.
    Хорошо хоть всех можно на карандаш взять и нужно проследить всю цепочку отсюда до Коли из Уренгоя.
    Тот же ЛЕХА
    1. Ami du peuple Сегодня, 05:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      тьфу на это сборище русофобов.
      Действительно, не стОит на этих фриков и неудачников обращать внимание. Политический вес этих граждан равен нулю, ну а их моральные качества вообще величина отрицательная. Смердящие политические трупы.
      Ami du peuple
    2. Зяблицев Сегодня, 06:00
      Чистой воды 58-я статья - даже никаких заседаний "троек" не надо! Зашел в зал с "АК" и поливай без разбора - не ошибешься!
      Зяблицев
      1. Варяг_0711 Сегодня, 10:12
        Евгений, страшны не эти клоуны, эти никто и звать их никак, страшны их единомышленники окопавшиеся в верхах власти. Один Чубайс с Кудриным на пару, пострашнее всей этой компашки вместе взятой будут. Вот где зло для России и народа. Эти фрики кроме зловония ничего не производят, а вот те, кто сейчас во власти и околовластных структурах, вот эти то как раз страну развалить в очередной раз очень даже могут. И тут боюсь одного АК маловато будет.
        Варяг_0711
        1. jjj Сегодня, 10:42
          Есть у меня мечта: однажды посадить этих граждан в вагон и сопроводить на территорию Российской Федерации для исполнения приговора
          jjj
    3. andrej-shironov Сегодня, 08:33
      smile А толку от отслеживания этой цепочки? Чисто ради знания?
      andrej-shironov
  2. BLADFROST Сегодня, 05:18
    Каспаров примеряет лавры Ленина? А шарфик ему не жмет? Один уже ходил подобный с шарфиком (березофффски )
    BLADFROST
  3. BecmepH Сегодня, 07:07
    Дочитал до "масла и г..на"... Неужели кто-то дальше читал про этот сброд? Да ещё и комментируют...
    BecmepH
    1. Chertt Сегодня, 09:52
      Цитата: BecmepH
      Дочитал до "масла и г..на"

      Прочитал на предложение больше, пролистал фото, пошел подышал свежим воздухом wink А читать и обсуждать это надо. Только пусть этот труд возьмут на себя те, кто желудком покрепче
      Chertt
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    Сборище прямых врагов России, эгоцентристов, мазохистов и т.д., которые по всем законам РФ давно должны сидеть за призывы к свержению власти, за оскорбления страны и народа. Чем больше с ними няньчаются боясь реакции запада, тем наглее и агрессивнее они становятся. Через надвинутую на фейс маску интеллигента-интеллектуала отлично просматривается звериная рожа.
    rotmistr60
  5. olimpiada15 Сегодня, 07:37
    Заголовок не правильный. Они не с Путиным борятся- их задача разрушить страну, а Путин лишь препятствие против достижения цели. Смысл существования государства- защита населения, которое имеет право жить и развиваться . Без народа -нет страны, остаётся свободная территория, которая будет использована для развития других стран и народов, но это уже не государство, скорее колония, имеющая внешние атрибуты государственности. Для этой компашки , с презрением относящейся к народу, важно отработать гранты , выплачиваемые за успешное разрушение государства. Народ живет своей жизнью, для народа эти словоблуды ничто. Каждый из нас , просыпясь утром, решает насущные вопросы , для народа они ценны не более , чем мухи.
    olimpiada15
  6. Dimy4 Сегодня, 08:20
    ...тогда как президентом Литвы является женщина, восемь лет до распада Советского Союза делавшая карьеру в КПСС...

    А их много сейчас таких вот коммунистов, комсомольцев. Помнится в далеком уже 87 году меня отчитывал за ф.и.г.н.ю секретарь райкома ВЛКСМ, что я плохой комсомолец, не хочу помогать стране, в то время как провозглашен курс на перестройку ну т.д. А когда Союза не стало, он сидел на одном тепленьком местечке, сп...украл тысяч 200 зеленых буказоидов и смылся. Болтуны да лизуны одного места в принципе, лишь бы руками ничего не делать.
    Dimy4
  7. andrej-shironov Сегодня, 08:32
    Убогие, чего с них взять.
    andrej-shironov
  8. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 08:53
    Выиграет ли холодильник битву с телевизором


    Замечательная метафора. Пять с плюсом!
    Стегозавр Бронтозавров
  9. ибирус Сегодня, 09:45
    Великолепные образцы "честного" русского народа. Теперь я догадываюсь, зачем у нас в городе поставили новые фонарные столбы, да такие развесистые, широкие. wink
    ибирус
  10. prior Сегодня, 11:09
    Собравшиеся на фуршете в Вильнюсе специалисты по гов..у, обсудили сорта и качество последнего.
    По мнению собравшихся дегустация прошла успешно.
    prior
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