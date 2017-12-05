Ради борьбы с Путиным не жалко разрушить страну: IV Форум свободной России в Литве

Стоило дать 85‑летнему «отцу нации» микрофон, как dedule принялся рассуждать на свою излюбленную тему — про г…но.

Форум свободной России состоялся как сборище неудачников, которые жалуются на окружающих и убеждают себя, что им так плохо потому, что они такие хорошие.

Российская «демшиза» и ее гостеприимные литовские хозяева хоть и называют себя настоящими европейцами и ратуют за спасение Европы от «нового Мордора», рассуждают при этом так, что человек европейской культуры их логику понять не способен.

Последний прямо заявил участникам Форума, что ради «свободного мира» Россией можно пожертвовать и для смены путинского режима не нужно бояться распада страны.

В целом Форум свободной России в Литве достаточно унылое мероприятие. От выступлений и дискуссий на его секциях возникают аналогии с заседанием Союза меча и орала на квартире у знойной женщины мадам Грицацуевой. «Заграница нам поможет». «Дух Александра Третьего, ответь нам, сколько еще продержатся большевики?»Смотреть онлайн-трансляции Форумов свободной России в первый раз весело, но с каждым последующим разом становится всё скучнее. Одно и то же: Запад, усильте санкции, ФСБ взрывает Россию, всюду «рука Кремля». От Форума к Форуму эти вечные фразы сливаются в один протяжный скулеж, который звучит как старая унылая шарманка, и слушать такое диссидентское нытье становится невмоготу даже самим сторонникам «свободной России».Но и на вильнюсских посиделках случаются проблески оживления посреди общей унылой хмари. Нотки веселья в минорную мелодию Форумов свободной России обычно вносят их главные звёзды: первый руководитель постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис, шахматист Гарри Каспаров и «светская львица» Божена Рынска.В этот раз из трех завсегдатаев были только Ландсбергис и Каспаров. Божену организаторы не позвали, видимо рассчитывая избавить мероприятие от скандального душка, сделать его более респектабельным и солидным. Всё напрасно: без рассуждающей о ДНК кавказцев и «отжимающей» у журналистов телефоны Божены мероприятие стало только скучнее, а скандальный душок ему всё равно обеспечил «отец литовской демократии» Ландсбергис.«Если взять килограмм масла и смешать его с килограммом г…на, то получим ли мы новый вид масла, — задал аудитории философский вопрос Витаутас Ландсбергис, — или мы получим новое г…но?» К чему была озвучена столь сильная метафора и что хотел сообщить ею духовный лидер литовских консерваторов, остается только гадать.Поэтическая аллегория от профессора Вильнюсской филармонии прозвучала на секции «Машина кремлевской пропаганды: как ей противостоять», в ходе которой обсуждались темы «Пропаганда как оружие “гибридной войны”, «Альтернативные каналы коммуникации в условиях информационной монополии», «Выиграет ли холодильник битву с телевизором». Видимо, какая-то из этих тем навела Ландсбергиса на мысли про масло и г…но.Dedule с его сквернословием уже стал частью канона вильнюсских встреч для российских инакомыслящих, где, среди прочего, традиционно звучат призывы к ужесточению санкций и введению «черных списков», рассказы о «кровавой гэбне» и коллективные мечтания участников о том, как путинский режим рухнет под внешним давлением «свободного мира», при подспудной обиде на Запад из-за его нежелания уделять «лучшим людям России» должное внимание и заботу.Жалобы и упреки звучат не в адрес Кремля: с ним уже давно всё понятно. Виноваты простые россияне — в том, что не дают утвердиться «правде» в социальных сетях. Десять лет назад в политическом сегменте Рунета была только либерально настроенная образованная часть российского общества, а теперь в него пришли домохозяйки, таксисты, сантехники, которые сделали интернет еще одним информационным орудием Путина, с оттенком социального расизма рассуждают участники Форума свободной России.Виноваты и сами российские оппозиционеры. Только не те, которые заседают в Вильнюсе, а те, которые находятся с ними в «контрах». Они все продались «конторе» и с советских времен работают на Лубянку, утверждают гости Форума, начиная вслед за этим сладострастно вычислять, кто из их внутривидовых конкурентов сотрудничает с ФСБ и Кремлем, и попутно жалуясь, что многие их считают параноиками.Очень, очень сильно виноват перед российскими «людьми доброй воли» Западный мир. За то, что не хочет по-настоящему бороться с Россией. За то, что не отказывается от диалога с Кремлем. За то, что его санкции формалистские, слабые и непоследовательные. За то, что не прислушивается к мнению «лучших людей России», когда они советуют ему, как надо вести себя с Путиным.Запад не понимает всех тонкостей и нюансов борьбы с «путинизмом». Он требует доказательств того, что это агенты ФСБ устраивают все теракты исламских фанатиков, и аргумент «да это и так всем понятно» в качестве доказательства не принимает. Его шокируют требования взять и запретить российские СМИ: а как же свобода слова и конкуренция мнений — основы основ демократии?Как, например, можно утверждать, что у Кремля пропаганда, а у нас журналистика, и тут же заявлять, что пропаганде Кремля мы противопоставляем нашу — честную, добрую, светлую пропаганду?Для комфортного существования «свободных россиян» в их узком кругу им нельзя противоречить. Нельзя находить в их рассуждениях нестыковки, нельзя критиковать их за нелогичность. В равной мере это относится к гостеприимным литовским хозяевам.Так прокололся безвестный российский политэмигрант, проживающий в Риге, решив высказаться на одну из неизменных тем Форума свободной России — тему люстрации «жуликов и воров». Он поинтересовался, почему в пример эффективной люстрации России ставят государства Балтии, подвергшие люстрации выходцев из Коммунистической партии, тогда как президентом Литвы является женщина, восемь лет до распада Советского Союза делавшая карьеру в КПСС?Вопрос был попросту проигнорирован: спикеры отвечать на него не стали, модераторы сделали вид, что вопроса этого не заметили, и предложили задавать следующий.Молодой человек из Риги просто неопытен: он еще не понял, что для того, чтобы сделать карьеру «борца с режимом», он должен говорить то, что понравится тем, кто оплачивает гостиницу и фуршет. Ему бы подучиться у старших товарищей. Хотя бы у признанного ветерана борьбы с «кровавой гэбней» Гарри Кимовича Каспарова.Каспаров подчеркнул, что оба раза: в 1917 и 1991 годах — разрушение авторитарного политического режима в России сопровождалось разрушением всей страны. Поэтому демократически настроенные россияне, которые жаждут избавления России от Путина, должны быть готовы к разрушению страны в третий раз. Если они по-настоящему честные, совестливые, светлые люди, которым дороги свобода и безопасность соседей России, то нужно быть готовыми принести свою страну в жертву.Литовские политики в зале слушали речь Каспарова и плавились от умиления. Они услышали то, что хотели услышать. Ради этого были все организационные усилия, гостиница и фуршет. Ради этих слов Форум свободной России и затевался.