Противотанковое орудие PAW 600 / 8H63 (Германия)



Реконструкция облика орудия 8H63 / PAW 600. Рисунок Militarynavalhistory.net



Выстрел Wgr.Patr.4462 с кумулятивным снарядом Pwk.Gr. 5071. Фото Strangernn.livejournal.com



Одно из серийных орудий PAW 600. Дульный тормоз отсутствует. Фото Strangernn.livejournal.com



Вид на орудие со стороны станин. Фото Strangernn.livejournal.com



Орудие PAW 600 из экспозиции Абердинского музея в США. Фото Wikimedia Commons



Деревянный макет САУ Kleinpanzerjäger Rütscher. Фото Aviarmor.net

По материалам:

http://lexikon-der-wehrmacht.de/

http://militarynavalhistory.net/

https://forum.axishistory.com/

https://strangernn.livejournal.com/

Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997

К 1943 году армия гитлеровской Германии столкнулась с определенными проблемами, связанными с боевыми и эксплуатационными характеристиками имеющейся артиллерии. Легкие и простые в обращении противотанковые пушки уже не справлялись со своими задачами, а достаточно мощные орудия оказывались чрезмерно тяжелыми и крупными. Пехотным подразделениям требовалась некая пушка, совмещающая в себе все требуемые качества. Ей в итоге стало орудие низкого давления 8H63 или Panzerabwehrwerfer 600.Понимание имеющихся проблем привело к тому, что немецкое командование в 1943 году выпустило новое техническое задание на перспективное противотанковое орудие. Эта система должна была отличаться малым весом и сокращенной стоимостью, но при этом показывать достаточные технические и боевые характеристики. Заказчик желал получить пушку, способную с дистанции 750 мм попадать в квадрат размером 1х1 м и пробивать броню, как минимум, средних танков противника.Вскоре свою концепцию перспективной пушки, соответствующей специфическим требованиям армии, предложила компания Rheinmetall-Borsig. Ее проект предусматривал одновременное использование уже известных и совершенно новых идей. Предложенная комбинация решений позволяла максимально сократить размеры и массу орудия при получении достаточно высоких характеристик в контексте борьбы с танками и незащищенными целями.Новое противотанковое орудие – как в ходе разработки, так и после начала серийного производства – успело получить сразу несколько названий. На стадии проектирования использовалось рабочее обозначение Panzerabwehrwerfer 600 (PAW 600), определявшее новое изделие как противотанковую пусковую установку. Позже пушку приняли на вооружение под официальным обозначением 8 cm Panzerwurfkanone 8H63 (8-см противотанковая пушка-пусковая установка типа 8H63). В современных материалах все известные названия проекта используются параллельно и на равных правах.Главным методом снижения массы конструкции, по мнению конструкторов «Рейнметалл-Борзиг», должно было стать упрощение конструкции ствола с применением принципа низкого давления. Облегченный ствол с меньшей прочностью стенок не мог выдержать высокое давление в канале. Как следствие, кинетический способ поражения бронированной цели исключался, и пушка должна была использовать кумулятивные боеприпасы. При этом для разгона снаряда предлагалось применять т.н. систему Хоха-Нидердрука, предусматривавшую наличие двух камор с разным давлением.Желаемые боевые характеристики можно было получить только при помощи кумулятивного боеприпаса. С целью некоторого упрощения работ и экономии при серийном выпуске снаряд для орудия 8H63 решили делать на основе существующей 81-мм минометной мины. У мины без доработок заимствовался перфорированный трубчатый хвостовик с оперением. Корпус теперь имел иную форму с переработанной головной частью и измененной кривизной поверхностей. Получившийся боеприпас весил 3,75 кг при массе взрывчатого вещества 2,7 кг. Кумулятивный заряд пробивал до 143 мм гомогенной брони. Бронебойный боеприпас обозначили как Pwk.Gr.5071.Вместе с кумулятивным снарядом Pwk.Gr. 5071 предлагалось использовать оригинальную гильзу с метательным зарядом. Это изделие имело цилиндрический корпус, верхний торец которого закрывался сравнительно толстой металлической пластиной с восемью отверстиями, закрытыми металлическими мембранами. Внутри помещалось 360 г пороха. Именно правильная конструкция гильзы должна была создавать требуемое давление в канале ствола. Гильза жестко соединялась со снарядом. Такой унитарный выстрел для новой пушки получил официальное обозначение Wgr.Patr. 4462.Поскольку бронебойный боеприпас основывался на конструкции 81-мм мины, орудие PAW 600 могло использовать и существующие минометные выстрелы. Для решения тех или иных задач расчет мог заряжать пушку осколочно-фугасными, дымовыми или иными минами доступных типов. Во всех случаях применялся один и тот же метательный заряд.С точки зрения общей архитектуры и компоновки будущее орудие 8H63 должно было иметь значительное сходство с существующими противотанковыми пушками. Тело орудия, состоявшее из ствола, затвора и некоторых других деталей, должно было монтироваться на лафете с механизмами наведения и щитовым прикрытием. Такой лафет имел достаточно простую конструкцию и основывался на существующих изделиях. В его основе была небольшая платформа, на которой подвижно устанавливалась U-образная опора орудия. Последняя комплектовалась ручными приводами, обеспечивавшими горизонтальную наводку в пределах сектора шириной 55° с углами возвышения от -6° до +32°. Применялись гидропневматические противооткатные устройства. Перед опорой закреплялся многоугольный броневой щит. Основная платформа лафета имела оси для установки пары колес и шарниры для двух трубчатых станин. Последние оснащались сошниками и должны были передавать импульс отдачи на грунт.Орудие PAW 600 / 8H63 получило гладкий тонкостенный ствол длиной 3032 мм (38 калибров). Для уменьшения импульса отдачи и снижения требований к лафету ствол комплектовался дульным тормозом, а также устанавливался на гидропневматических противооткатных устройствах. Казенник ствола оснащался вертикальным клиновым затвором с полуавтоматическими механизмами. Характерной особенностью казенной части ствола была камора необычной формы. Ее передняя часть, вмещавшая снаряд, имела канал диаметром 81 мм. Задний объем, предназначенный для гильзы с пороховым зарядом, отличался большими размерами. Уступ, разделявший две части каморы, также должен был служить упором для передней крышки гильзы.Пушку нового типа укомплектовали прицелом для стрельбы прямой наводкой. Наводчик должен был находиться слева от казенной части орудия и перемещать ствол при помощи ручных приводов. Для его безопасности слева от казенника находилась сравнительно крупная защитная решетка.Оригинальный принцип действия и необычный боеприпас позволили заметным образом облегчить конструкцию перспективного противотанкового орудия. Вся артиллерийская система в сборе весила всего лишь 640 кг. С точки зрения габаритов она тоже выгодно отличалась от существующих орудий традиционного облика, имеющих схожие характеристики. Таким образом, пушка PAW 600 без особых затруднений могла использоваться для поддержки пехоты. Ее переброска в пределах поля боя могла осуществляться силами расчета, без необходимости привлечения тягача.Принцип действия орудия 8H63, основанного на концепции низкого давления в канале ствола, представляет особый интерес. Для производства выстрела расчет должен был загрузить в камору унитарный выстрел со снарядом требуемого типа. После закрытия затвора пушка была готова к выстрелу. При нажатии соответствующего рычага спусковой механизм инициировал горение порохового заряда и выработку газов.Сгорая внутри гильзы, метательный заряд должен был создавать давление до 1200 кг/кв.см (около 117,7 МПа). Этого давления хватало для разрушения мембран в передней крышке гильзы. Прорываясь через получившиеся, газы теряли значительную часть своей энергии. Вследствие этого в пространстве между гильзой и ведущим пояском снаряда-мины давление не превышало 550 кг/кв.см (54 МПа). Такое давление было достаточным для разгона имеющегося снаряда до приемлемых скоростей, но не предъявляло особых требований к прочности ствола. Кроме того, по мере прохождения снаряда давление в канале ствола почти не менялось, обеспечивая равномерный разгон. Начальная скорость противотанкового кумулятивного выстрела составляла 520 м/с. В полете боеприпас вращался с небольшой скоростью за счет имеющегося стабилизатора.Предложенная система, фактически состоявшая из двух отдельных камор, позволила получить желаемые боевые характеристики. Пушка без проблем отправляла кумулятивный снаряд на требуемые 750 м. Правильным образом установив угол возвышения ствола, можно было выстрелить осколочной миной на расстояние до 6200 м.В 1944 году проект Panzerabwehrwerfer 600 дошел до стадии полигонных испытаний опытных образцов. Достаточно быстро прототипы подтвердили расчетные характеристики. В целом, пушка выглядела достойно, хотя и имелись некоторые проблемы. Главные затруднения возникли с точностью стрельбы. На дистанции 750 м орудие действительно попадало в мишень размером 1х1 м. При этом лишь половина снарядов укладывалась в квадрат 70х70 см. Для сравнения, у «традиционной» противотанковой пушки PAK 40 на тех же дистанциях половина попаданий приходилась в квадрат 20х20 см.Низкая точность, обусловленная сравнительно малой начальной скоростью, недостаточной стабилизацией снаряда в полете и сравнительно высокой траекторией, компенсировалась могуществом кумулятивного заряда. Бронепробиваемости в 143 мм по нормали хватало для поражения любых существующих танков антигитлеровской коалиции. Таким образом, плюсы орудия PAW 600 все же смогли перевесить характерные минусы.По результатам испытаний новое орудие было рекомендовано к принятию на вооружение и серийному производству. В конце осени 1944 года появился заказ на первую партию серийных пушек и снарядов к ним. Основным подрядчиком в рамках этого контракта должна была стать компания Rheinmetall-Borsig. Первые серийные пушки 8 cm Panzerwurfkanone 8H63 и выстрелы Wgr.Patr. 4462 предполагалось получить до конца года. Для сокращения стоимости производства и ускорения работ было предложено использовать лафеты от пушек PAK 38 и дульные устройства от PAK 40.В самом начале 1945 года вышел новый приказ командования, определявший порядок распределения орудий между подразделениями. Пушки PAW 600 / 8H63 предлагалось сводить в противотанковые роты по 12 единиц в каждой. Роты придавались более крупным частям. Численность личного состава такой роты – 104 человека. Любопытно, что при создании подобных подразделений удалось заметным образом сократить потребную численность бойцов в сравнении с предыдущими структурами при одновременном сохранении необходимого боевого потенциала.В соответствии с планами командования, темпы производства пушек 8H63 должны были постоянно расти. Целью был выпуск 1000 орудий в месяц. Параллельно каждый месяц следовало отправлять в войска 4 млн противотанковых и 800 тыс. осколочно-фугасных боеприпасов. Тем не менее, запуск производства пришелся на сложный период, и немецкой промышленности не удалось даже близко подойти к желаемым темпам производства. Так, в декабре 1944-го и январе 1945 года заказчику передали всего 81 пушку и несколько тысяч снарядов. До конца войны успели изготовить только 260 орудий, из которых к началу весны в армию попали 155.Достаточно быстро появилось предложение о создании самоходных артиллерийских установок, вооруженных орудиями 8H63. Малые размеры и масса позволяли монтировать такую пушку на разных шасси, используемых немецкой армией. Тем не менее, проработка вопросов создания самоходок самым серьезным образом затянулась. До конца войны предприятия Германии не успели довести проект с условным названием Kleinpanzerjäger Rütscher хотя бы до полигонных испытаний. Главным успехом этих работ стало строительство деревянного макета САУ.C декабря 1944 года немецкая армия ограниченно использовала новые орудия PAW 600 в некоторых сражениях. Немногочисленные пушки не смогли оказать заметного влияния на ход боев. Более того, недостаточное их количество привело к тому, что какие-либо точные сведения о боевом применении попросту не сохранились. Можно предполагать, что расчетам 8H63 действительно удавалось эффективно бороться с танками противника, но конкретные данные на этот счет отсутствуют. В существующей ситуации можно лишь делать предположения и выводы.До конца войны Вермахт смог получить незначительное количество перспективных противотанковых орудий низкого давления, что имело понятные последствия. Артиллеристам по-прежнему приходилось использовать имеющиеся на вооружении пушки, не отличающиеся удобством эксплуатации и маневренностью на поле боя. Это оружие позволяло атаковать танки противника, но подвергало свой расчет повышенным рискам. Новый образец, призванный избавить армию от таких проблем, дошел до серийного производства, но не оказал заметного влияния на ситуацию.Насколько известно, все произведенные пушки PAW 600 / 8 cm Panzerwurfkanone 8H63 после войны были утилизированы за ненадобностью. Несколько таких орудий были отправлены на полигоны стран-победителей для изучения. Известно, что пушка, испытывавшаяся на Абердинском полигоне США, впоследствии вошла в экспозицию его музея.Необходимо отметить, что проект Panzerabwehrwerfer 600 не был единственным в своем роде. На заключительном этапе Второй мировой войны немецкая промышленность разработала несколько противотанковых орудий низкого давления. Они тоже не повлияли на ситуацию на фронте, но все же представляют технический и исторический интерес.