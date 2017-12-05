Россия танцует латиноамериканскую самбу

В страны Латинской Америки с 2001 года по сегодняшний день поставили вооружения и военной техники на сумму более 10 миллиардов долларов США. В последние годы в этом регионе значительно усиливается конкуренция со стороны американских и европейских производителей оружия, но мы готовы к борьбе за заказчика. Для этого мы используем все современные маркетинговые инструменты. Предлагаем гибкие финансовые схемы, в том числе взаимозачеты, оффсет, трейд-ин, индивидуальный подход к каждому партнеру. Заказчики уверены в нас и высоко ценят качественное послепродажное обслуживание, широкие возможности модернизации, а также готовность предоставить любые технические и юридические консультации в формате 24/7

Сегодня на вооружении колумбийской армии стоит более 20 вертолетов типа Ми-17, и "Рособоронэкспорт" своевременно организует их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, мы видим интерес к активному сотрудничеству по другим видам российской продукции для всех видов вооруженных сил, а также специальных подразделений армии и полиции

В настоящее время у бразильской стороны уже имеется ПЗРК "Игла-С". Очевидно, что инозаказчик приобрел то количество вооружения, которое посчитал достаточным для обеспечения своей национальной безопасности. В то же время мы с бразильскими партнерами ведем работу о возможности поставки дополнительной партии данного имущества