Россия танцует латиноамериканскую самбу
Есть две версии появления слова "гринго". Но обе они родом из Мексики, относятся к середине позапрошлого века и относятся к американцам. По одной из них "гриного" означает хрюкальщик, хрюкающий, как свинья (от испанского grunir – хрюкать).
По второй версии, когда американские войска вторглись в Мексику, они уже были одеты в новую форму зеленого цвета. И мексиканцы кричали им "Зеленые, уходите!» (Green, go home), что впоследствии сократилось до Green go — гринго.
Какая бы из версий ни была верна, обе изначальна носили устойчиво негативный и именно антиамериканский характер. В последующие полтора с лишним столетия янки сделали все возможное и невозможное, чтобы у жителей Латинской Америки сложилось генетическое неприятие гринго.
Нет смысла повторять описания того, что творила "самая демократическая страна" на своем заднем дворе, коим по сей день считает Американский континент к югу от собственных земель. Рабский и полурабский труд, варварская добыча "черного золота", полувоенные операции не то что армии США - армий частных корпораций, постоянные пронунсиаменто, в которых меняли неугодных правителей, назначая президентами более сговорчивых и менее жадных марионеток...
Поэтому нет ничего удивительного в том, что товарищ Че и Боливар чтимы во всех странах к югу от США, а Куба является предметом гордости всех латинских государств региона (по крайней мере - населения).
После развала СССР США вдоволь порезвились в регионе площадью более 21 миллиона квадратных километра. России в "лихие 90-е" было просто не до того, чтобы к чему-то здесь стремиться, и лишь с началом 21-го века восстанавливающаяся страна "вспомнила", что и за океаном есть не только жизнь, но и покупатели.
Британский аналитический центр Chatham House подсчитал, что в 2000-2016 годах из всего Российского экспорта вооружений на этот регион пришлось всего лишь 4,6 процента. При этом даже столь малая доля в основной массе досталась Венесуэле - 80 процентов.
До сих пор только эта страна и Никарагуа, хорошо помнящая американское вторжение и подавление сандинистов, закупают у России около 60 процентов всех необходимых им вооружений. Остальные страны закупают оружие в Бразилии (которая сама так же покупает оружие в России), Китае, ЕС и США. Кстати, именно Китай в 2015 году "отбил" у "Рособоронэеспорта" Венесуэлу - в тот год в КНР поступило 90 процентов средств, потраченных на закупки оружия.
Однако Россия достаточно агрессивно борется за рынок вооружений. В этом году страна приняла участие в четырех региональных выставках вооружений и безопасности, а глава "Рособоронэкспорта" уверяет, что готов почти "на всё":
В страны Латинской Америки с 2001 года по сегодняшний день поставили вооружения и военной техники на сумму более 10 миллиардов долларов США. В последние годы в этом регионе значительно усиливается конкуренция со стороны американских и европейских производителей оружия, но мы готовы к борьбе за заказчика. Для этого мы используем все современные маркетинговые инструменты. Предлагаем гибкие финансовые схемы, в том числе взаимозачеты, оффсет, трейд-ин, индивидуальный подход к каждому партнеру. Заказчики уверены в нас и высоко ценят качественное послепродажное обслуживание, широкие возможности модернизации, а также готовность предоставить любые технические и юридические консультации в формате 24/7
Пока цифры не велики, но успехи есть. Так, за 20 с лишним лет сотрудничесвта удалось поставить вооружений в Колумбию на полмиллиарда долларов. На проходящей сейчас выставке "Эксподефенса-2017" в Боготе (Колумбия), представитель "Рособоронэкспорта" Денисов сообщил, что
Сегодня на вооружении колумбийской армии стоит более 20 вертолетов типа Ми-17, и "Рособоронэкспорт" своевременно организует их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, мы видим интерес к активному сотрудничеству по другим видам российской продукции для всех видов вооруженных сил, а также специальных подразделений армии и полиции
На этой же выставке стало известно о том, что Россия предоставила Аргентине документы для участия в тендере на поставку истребителей МиГ-29. Разумеется, до победы еще далеко, но рынок перспективный и опыт продаж МиГ-29 у России большой.
Есть успехи и в переговорах с Бразилией, которая уже несколько раз приобретала в России переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла-С". Находящийся на выставке "Эксподефенса-2017" Анатолий Пунчук (глава делегации) рассказал:
В настоящее время у бразильской стороны уже имеется ПЗРК "Игла-С". Очевидно, что инозаказчик приобрел то количество вооружения, которое посчитал достаточным для обеспечения своей национальной безопасности. В то же время мы с бразильскими партнерами ведем работу о возможности поставки дополнительной партии данного имущества
Предыдущий заказ Бразилия уже получила. Но учитывая, что эта страна успешно продает оружие в регионе, речь может идти о дополнительных закупках с дальнейшей перепродажей. ПЗРК "Игла-С" предназначена для поражения низколетящих воздушных целей в т.ч. и на догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. А так как армия России переходит на новое поколение ПЗРК "Верба", имеется в избытке предыдущие ПЗРК.
С Венесуэлой, которая получила кредит в 6 миллиардов долларов на закупку в России вооружений (с 2009 года), более десятка контрактов в этом году исполнены полностью. Россия поставила Каракасу бронетанковую технику, ракетное и артиллерийское вооружение, средства ПВО и "сопутствующее военное имущество". Завод по производству автоматов АК-103 в строится согласно графику и "ввод в эксплуатацию будет осуществляться в намеченные сроки".
В целом же, перед Россией лежит почти необъятный рынок, который еще осваивать и осваивать.
В последний час. Командующий сухопутными войсками Министерства национальной обороны Республики Колумбии генерал Хосе Альберто Мехия Ферреро наградил заместителя гендиректора Рособоронэкспорта Сергея Гореславского "за значительный вклад в поддержание летной годности вертолетной техники армейской авиации сухопутных войск страны". Медаль "За заслуги" МНО Колумбии учреждена для военных и гражданских лиц, внесших весомый вклад в обеспечении решения задач сухопутными войсками Республики.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)
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