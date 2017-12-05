Белоруссия: отрезанный ломоть России

Если бы 200 лет назад Российская империя ждала, пока плод дозреет, чтобы упасть ей в руки, то сегодня бы Белоруссия вместо того, чтобы быть Москве союзником, была бы католической и русофобской провинций Польши. Именно ее первой решили превратить в «не Россию» евроинтеграторы, но не срослось.Тогда нашлись государственные мужи, которые не стали рассуждать и ждать, а просто взяли ситуацию в свои руки и за 40 лет полностью решили эту проблему. Причем решили красиво, радикально и, судя по всему, раз и навсегда.Когда по итогу разделов Польши Российская империя «получила» белорусские земли, большая часть населения этих территорий русской уже по тем понятиям не была. Тогда не было наций, и все определялось верой. А по статистике основными конфессиями здесь были униаты — 39% населения, 38% — католики, 10% — иудеи. Православными считались всего 6,5% жителей, которых не сломили 200 лет насаждаемой поляками унии.При этом униаты уже были полностью интегрированы в католицизм. Униатские священники учились в католических семинариях, служба в церквях шла по католическому обряду. В Белоруссии в свое время не нашлось своего казачества и Хмельницкого, а потому окатоличивание населения приняло гораздо более широкий размах. По сути, за исключением восточной Белоруссии, православия здесь уже не было.Да, люди до конца этого еще не приняли, но воли сопротивляться у них не было. Не приди еще лет 20-30 Россия на эти территории, их дети или внуки были бы уже вполне себе полноценными католиками, и многие даже считали бы себя поляками. Но помог случай. Санкт-Петербург смог договориться с Пруссией и Австрией, и Речь Посполитая была разделена между тремя империями.Уже в первые же годы после присоединения жители восточной Белоруссии начали массово возвращаться в православие. Из России не успевали к ним слать священников и открывать новые приходы. С западной частью и Виленским округом пришлось сложнее. Униатство здесь пустило сильные корни, и его пришлось выдирать силой и хитростью.Первым делом в декабре 1806 года указом Александра I в Полоцке была основана отдельная униатская духовная семинария. 22 года она нарабатывала кадры для будущей реформы. В 1828 году случилось сразу два важнейших события. Во-первых, в униатской церкви служба перешла на греко-восточный чин, а во-вторых, были открыты Униатская коллегия и Жировцкая семинария. И еще, что было важно, униатских священников было запрещено учить в католических семинариях.А далее уж все было делом техники и случая. Не исключено, что все могло бы затянуться еще лет на 20-30, но вспыхнувшее в 1830-31 гг. польское восстание и часть униатского духовенства (базилианские монахи) примкнули к восставшим. Это все ускорило. После поражения восстания и конфискации земель 60 монастырей в пользу «обновленных» униатов правительство России и новоуниатское духовенство решили, что удобный момент настал.В 1835 году была создана комиссия по объединению, а 12 февраля 1839 году, в неделю Торжества православия, на совместном служении в Полоцке всех трёх униатских епископов (Иосифа Семашко, Василия Лужинского и Антония Зубко) был составлен Соборный акт с прошением о подчинении униатской церкви Священному синоду Русской православной церкви. К акту прилагалось 1305 священнических подписей. 25 марта 1839 года император Николай I написал на этом прошении: «Благодарю Бога и принимаю»…В ноябре 2016 года центр Разумкова провел опрос. Из 64,7% жителей страны, которые себя отнесли к православным, 39,5 % себя причислили к Киевскому патриархату, 25,4 % назвали себя просто православными, а 23,3% сказали, что они являются паствой УПЦ (МП). Еще 4,8% себя идентифицировали себя как сторонники «автокефальной» Церкви и 1,3% сказали, что они прихожане РПЦ.Существуют и другие, менее удобные для Киевского патриархата цифры, но все равно видно: население Украины сегодня расколото. Причем, как мы понимаем, православие сегодня является просто индикатором, но не движущей силой политического процесса. Можно, конечно, подождать, пока плод созреет, и не вмешиваться. Но боюсь, что дозреет он в другую сторону. Если сидеть и ждать трупа врага, вероятно, Вашингтон сможет вместо обанкротившейся идеи евроитеграции за 5—10 лет придумать нечто новое.Что нужно делать? Да, собственно, как и в случае с униатами Белоруссии, для начала осознать проблему. Очевидно, что часть украинского общества еще долго будет внутренне сопротивляться сближению с Россией, и должно вырасти новое поколение. Только расти оно должно не под иезуитским контролем…P. S. Я понимаю, что сейчас на автора набросятся с претензией: мол, он все хочет решить руками России. Ни в коем случае. Автор с весны 2014 года самый ярый противник этого сценария. Более последовательного в этом вопросе еще надо поискать. На самом деле в XXI веке есть масса вариантов «вхождения» на территорию. Причем невоенные, как показывает практика, оказываются самыми эффективными.