Оружие будущего из Италии

Пока одни конструкторы из всех сил стараются довести до идеала существующие образцы ручного огнестрельного оружия, другие создают новое и не совсем обычное оружие. Предлагаю немного отойти от привычных компоновок и систем современных автоматов , пистолетов и прочего и познакомится с результатом работы не самой известной итальянской компании - Technostudio Engineering.Сразу оговорюсь, что в металле, а вернее в металле и пластике, пока существует только пистолет, но в скором времени можно ждать и работоспособный вариант пистолета-пулемета.Видение того как изменится ручное огнестрельное оружие в ближайшем будущем у всех разное, много предпосылок есть к тому, что оно вообще перестанет быть огнестрельным. Отказ от детонации пороха, как от основного способа разгона пули по каналу ствола, рано или поздно наступит, но конструкторы компании Technostudio Engineering не заглядывают так далеко в будущее, а предлагают пистолет с не совсем обычной конструкцией, но с самыми обычными патронами.Перед тем как более подробно ознакомиться с данным пистолетом нужно дать его сравнение с другими известными образцами оружия, во избежание преждевременной критики. Сравнивали пистолет с Глок 17 и Beretta Px4.Стрелял один и тот же стрелок, до цели дистанция составляла 25 метров. Из пистолета Глок 17 10 попаданий вписались в круг диаметром 40 сантиметров. Из пистолета Beretta Px4 все попадания вписались в круг 35 сантиметров. С новым пистолетом New Edge все десять пуль попали в круг чуть больший 5 сантиметров. Патроны использовались одинаковые 9х19.В такие показатели верится с большим трудом, а вернее не верится вообще, тем не менее, подобное заявление было сделано и если оружие заинтересует кого-то из крупных производителей, то придется давать пояснения почему что-то не соответствует действительности. Потому сделаем вид, что мы верим и попробуем разобраться, что именно придумали конструкторы для того чтобы он показал такие результаты.Одним из моментов, которые обеспечивают пистолету New Edge такую высокую кучность, является его низко посаженный ствол. Такое решение далеко не новое и практически все производители ручного огнестрельного оружия сделали или попытались сделать пистолет с максимально заниженной осью ствола. Причина тут кроется в банальном принципе рычага, чем ниже ствол по отношению к руке стрелка, тем меньшее плечо образуется при воздействии энергии отдачи на рукоять пистолета, а соответственно и руку стрелка. Как результат, пистолет во время стрельбы не уводит вверх, он не уходит с линии прицеливания, а сам стрелок ощущает меньшее влияние отдачи при стрельбе, так как вектор силы направлен фактически в ладонь удерживающей оружие руки.Однако подобных результатов невозможно достичь только за счет низко посаженного ствола пистолета, должно быть что-то еще. Еще одним вариантом снижения отдачи при стрельбе является применение автоматики, позволяющей растянуть момент отдачи.Вот как раз о системе автоматики оружия конструкторы скромно молчат, но, по всей видимости, с ней не все так просто. Не исключено, конечно, что применена система автоматики с коротким ходом ствола оружия, но можно заметить, что над патронником нет выступа, который бы входил в сцепление с кожухом-затвором. Возможно, сцепление осуществляется с внутренней поверхностью кожуха затвора, но этого мы не увидим не разобрав оружие.Можно предположить, и это вероятнее всего, что конструкторы разработали сбалансированную систему автоматики, это объяснило бы такую высокую кучность при стрельбе из данного пистолета. В пользу такого предположения свидетельствует достаточно большая “борода” под стволом оружия у пистолета, который уже изготовлен, а не нарисован. Можно, конечно, предполагать что там расположен лазерный целеуказатель, но зачем тогда дополнительно сделано посадочное место для дополнительных устройств. Кроме того, встроенные ЛЦУ характерны для малогабаритных пистолетов, которые позиционируют как средство самообороны, обычно это съемные устройства. Тут еще скрыта и коммерческая составляющая, так как можно сначала продать пистолет, а потом к нему еще и ЛЦУ.В общем, о системе автоматики пока можно только догадываться и делать предположения, так как никто кроме конструкторов истины не знает. Добровольно они секрет не раскрывают, а Женевская конвенция ограничивает в возможностях получить от них какую-то конкретную информацию.Зато конструкторы готовы долго и с упоением рассказывать о той особенности оружия, которая бросается в глаза сразу же - отсутствие спускового крючка, в привычном представлении этой детали.Несмотря на то, что пистолет New Edge позиционируется как оружие будущего, стрелять из него пользуюсь силой мысли все еще нельзя. Отказаться от физических элементов управления в оружии конструкторам не удалось, так что в этом плане в оружии все классически. Однако расположение элементов управления, в частности спускового рычага совершенно непривычно.Для того чтобы выстрелить из пистолета New Edge никаких движений указательного пальца не требуется, вместо указательного пальца используется большой. С левой или правой стороны оружия, в зависимости от того какая у стрелка рука ведущая, располагается достаточно крупный рычаг, который можно принять за переключатель предохранителя. На самом же деле этот рычаг управляет спуском ударно-спускового механизма.По какой-то непонятной причине, именно этому нововведению в оружии уделяют очень много внимания (нечто подобное можно было видеть в той же Италии в конце девятнадцатого века). Представители компании утверждают что именно благодаря такому расположению спускового рычага достигается высокая кучность при стрельбе. Однако, одновременно с этим говориться о наличии пистолета с классическим расположением спускового крючка, который не уступает по своим характеристикам.Подобное расположение спускового рычага вызывает много вопросов, так как пока не попробуешь - не поймешь преимуществ. Причем пробовать нужно достаточно долгое время и не с парой сотен патронов. Возможно, после того как стрелок адаптируется к новому оружию, результат действительно будет лучше. Однако недостатки такого элемента управления видны практически сразу.В первую очередь практически невозможно избавиться от увода оружия в сторону при удержании одной рукой. Особенно если при нажатии на спусковой рычаг нужно не просто спустить УСМ, а еще и взвести его. То есть при стрельбе самовзводом о никакой точности речи быть не может. Второй негативный момент это безопасность обращения с оружием. Достаточно крупный элемент управления будет цепляться при извлечении пистолета и рано или поздно спуск сработает. Если же сделать спусковой рычаг небольшим и неспособным за что-либо зацепиться, то будет проблематично стрелять из пистолета тогда, когда это будет необходимо.В общем, минусы очевидны, а плюсы еще нужно поискать. Кроме того, если существует пистолет с классическим спусковым крючком и он не уступает по характеристикам оружию с боковым рычагом спуска, то в чем смысл всех этих телодвижений?Интересным моментом является так же то, что на основе данного пистолета планируется создать карабин. По сути новое оружие будет представлять тот же пистолет только с более длинным стволом. На все это будет одеваться “обвес” с фиксированным прикладом.Помимо этого конструкторы разрабатывают быстросъемный прибор бесшумной стрельбы. Данное устройство будет крепиться к рамке пистолета и не будет связано со стволом оружия напрямую.Из всего вышеизложенного можно сделать очень простой вывод: то, что конструкторы отмечают как главные достоинства пистолета New Edge, не дают ему существенных преимуществ перед ныне существующими образцами. Конечно, низкопосаженная ось ствола делает оружие более послушным, может быть даже боковой рычаг спуска после нескольких месяцев тренировок станет казаться более удобным, но в сумме это не дает тех преимуществ, о которых говориться при сравнительной стрельбе из Глок 17 Beretta Px4 и New Edge. Это значит, что главная особенность данного пистолета скрыта от глаз, то есть весь секрет заключается в системе автоматики оружия.Данные пистолеты-пулеметы еще не были продемонстрированы в виде полноценных рабочих образцов. Пока они существуют только на бумаге и в виде пластиковых моделей, которые, само собой, не могут стрелять, по этой причине оценить конкретные характеристики оружия пока еще нет возможности. Однако основная суть конструкции этих образцов уже понятна и уже можно сделать какие-то выводы.На самом деле разделение этих двух моделей условное. Оба пистолета-пулемета имеют схожую конструкцию и в последующем их, быстрее всего переименуют, сделав лишив один вариант возможности ведения автоматического огня и использования магазинов расширенной вместимости для гражданского рынка.С точки зрения конструкции главной особенностью нового оружия стало расположение магазина, который расположен сверху ствольной коробки, аналогично пистолету-пулемету P90 компании FN, который в свою очередь аналогичен по данному узлу малоизвестному пистолету-пулемету HILL15.Как понятно из обозначений данных образцов, один вариант питается из магазина вместимостью 15 патронов, другой имеет вместимость магазина 25 патронов, в то время как Р90 может похвастаться наличием полсотни патронов в магазине. В связи с этим возникает вполне ожидаемый вопрос: зачем было усложнять конструкцию оружия ради сравнительно небольшой выгоды по вместимости магазина. Ведь любое усложнение конструкции это не только прирост в стоимости конечного продукта, но и дополнительные слабые места в надежности, а в данном случае еще и усложнение такой простой процедуры как снаряжение магазина. Кроме того, такое расположение магазина оказывает достаточно большое влияние на кучность огня по мере израсходования боеприпасов из-за смещения баланса пистолета-пулемета. В общем такое решение интересное, но имеет достаточно много недостатков и только один “плюс” - вместимость магазина, а в данном случае этот плюс не реализован.Однако конструкторам удалось сделать то, что нельзя повторить с классическим расположением магазина в рукояти - компоновку “буллпап”. Что это значит для пистолета-пулемета. В первую очередь это сохранение максимальной длины ствола при минимальной длине самого оружия. Второй и, на мой взгляд, самый важный момент - возможность выноса рукоятки для удержания максимально вперед, что делает оружие более стабильным при ведении автоматического огня, и делает более эффективным автоматически огонь при использовании только одной руки.Интересно в данном оружии еще и то, что конструкторы не ограничились только возможностями компоновки для сокращения общих габаритов оружия. Как ни старайся, но позади ствола должен быть затвор, а позади затвора должно оставаться пространство для его движения. Соответственно для сокращения габаритов нужно уменьшить как саму затворную группу, так и расстояние, которое она проходит во время стрельбы. Добиться минимальных результатов с системой автоматики со свободными или полусвободными затворами конечно можно, но такая конструкция будет недолговечной даже при использовании современных материалов, так как будут велики нагрузки в крайних точках движущихся деталей. По этой причине в пистолетах-пулеметах применена система автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола. Подробностей о конкретной реализации даже запирания канала ствола естественно пока нет, однако любой из вариантов реализации дает достаточный простор для дальнейшего развития оружия. Например, становится возможным использовать мощные боеприпасы без значительных изменений в конструкции оружия.Интересно что выброс стреляных гильз будет осуществляться снизу, за пистолетной рукоятью. В данном конкретном случае можно говорить о том, что затвор будет периодически зажевывать одежду стрелка, если она будет достаточно свободной в области запястий. Вот так вот маленькая особенность может перерасти к конкретный недостаток перечеркивающий все преимущества нового оружия.Второй особенностью новых пистолетов-пулеметов должно стать еще одно нововведение, а именно счетчик оставшихся патронов, вывод информации с которого будет осуществлен в виде цифр на небольших экранах по обе стороны оружия.Вот это решение более чем спорное. В первую очередь нужно отметить что при прозрачных магазина контролировать остаток патронов намного проще и удобнее просто отведя взгляд от прицельных приспособлений чем вращая оружие в руках пытаясь рассмотреть цифры. Во-вторых, если экраны будут подсвечены это может демаскировать стрелка.Расположение экранов действительно не самое удачное. Даже при удержании оружия одной рукой оба экрана окажутся зарыты, с одной стороны фалангой указательного пальца, а с другой большим пальцем. Пожалуй единственной успешной реализацией электронного учета патронов в магазине до сих пор можно считать тусклый светодиод с тыльной стороны ствольной коробки, который меняет свой цвет с зеленого на красный когда патроны в магазине подходят к концу. В конце концов, задача подобной системы не указать стрелку сколько патронов у него осталось, а своевременно предупредить необходимости перезарядки в ближайшее время.ИтогБезусловно и пистолет и пистолет-пулемет у компании Technostudio Engineering весьма интересные и заслуживают внимания. Придумать, а в случае с пистолетом еще и реализовать, подобное под силу далеко не каждому, так что труд конструкторов можно оценить только положительно. Тем не менее, нужно трезво оценивать ситуацию и понимать что навряд ли подобное оружие в ближайшее время можно будет увидеть в серийном производстве. Даже если характеристики того же пистолета New Edge действительно соответствуют заявленным, то в конечном итоге подобное оружие будет значительно дороже и далеко не все согласятся с подобной ценой, так как только единицам нужен сверхточный пистолет.Не стоит забывать и о надежности оружия. Ни для кого не секрет, что чем сложнее устройство, тем больше вероятность поломки его отдельных узлов. Сюда же можно отнести и не самое простое обслуживание, сложность которого вырастает пропорционально сложности конструкции. Возможно, и вероятность этого очень мала, что компания получит заказ на очень мелкую партию своего оружия для обеспечения нужд личной охраны высокопоставленных лиц или специальных подразделений армии или полиции, но об этом мы с вами навряд ли узнаем оперативно.