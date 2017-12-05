11:18 05 декабря

«Идем на Киев!»: крик патриота или провокатора?

Очень часто в разговорах и переписке с бывшими и действующими бойцами и командирами республиканских корпусов Донбасса приходится выслушивать достаточно обидные слова. "Вы что там, в России, правда ничего не видите или не хотите видеть?" И слова эти во многом справедливы.



Но когда заходит разговор о перспективах серьёзных боёв на Донбассе, о наступлении ВСУ, о степени готовности армий ЛДНР к боям, у многих комментирующих возникает железный аргумент типа "в ВСУ всё точно так же".


Действительно, в комментариях к любой статье, касающейся Донбасса и обстановки на востоке Украины, обязательно найдется группа "настоящих патриотов русского мира" и "радетелей за народ Донбасса". Группа тех, кто будет с пеной у рта доказывать необходимость "разрешить Донбассу" наступление на Киев и дальше. Чтобы бежали украинские ВСУ "аки шакалы подлые".

Любой читатель или почти любой из тех, кто реально следит за публикациями на нашем ресурсе, согласится с нашим мнением. Душой мы все за скорейшее разрешение проблемы республик. И даже в подавляющем большинстве надеемся, что жителям республик удастся восстановить экономику и прочие атрибуты государственности. Однако нам необходимо сдерживать собственные эмоции и относиться к ситуации разумно. Видеть не то, что хочется, а то, что сегодня сложилось в реальности.

Что бы мы ни говорили, но объективно мечта украинцев о евроинтеграции исчезла уже в 2016 году. Сегодня у Украины нет реальных рычагов давления на Россию. Добывающие отрасли уже заменены на отечественные. Машиностроение тоже. Даже транзит грузов автотранспортом успешно "ушел" в Польшу. На очереди газотранспортная система.

Поезда ходят вокруг Украины. Самолеты летают вокруг Украины. Пароходы плывут вокруг Украины. Газ и нефть тоже скоро пойдут вокруг Украины. А что идет на Украину? Как ни грустно это звучит, то, что буквально 5-6 лет назад страна экспортировала. Таким образом, единственный рычаг, который остается в руках Киева, — это русские люди, русская культура, Донбасс. Репрессии по этим направлениям дают хоть какие-то козыри в переговорах с Россией.

В отличие от большинства простых людей, ситуация Киевом была просчитана давно. Это не случайность и не "удивительный факт". Даже популярная на Украине версия с захватом власти "не теми людьми" — не более чем обман. Те люди, которые были необходимы для выполнения этой работы, пришли к власти. Украинцы сами посадили себе на шею "погонщиков".

Сразу возникает вопрос об основаниях, на которых мы сделали такой вывод. А для этого необходимо вернуться в историю назад. Кто-то помнит первые донбасские котлы? Не те, о которых сегодня спорят патриоты с обеих сторон. А первый и второй? А ведь первым в котел попал ещё Стрелков в Славянске. Помните более чем странный выход ополчения? А потом был Лисичанск. Когда бригада «Призрак», вырываясь из котла, оставила там практически всю технику и арту. И боеприпасы в таких количествах, что дух захватывало.

Эти воспоминания не для грусти или ненависти. Это напоминание о том, что уже тогда, в самом начале войны, в ВСУ было достаточно грамотных офицеров, которые вполне прилично планировали операции.

Тут же возникнут крики по поводу Южного (Изваринского) и Дебальцевского. Тут все просто: другое время, другие люди планировали операции. Понятно.

А сейчас? После трех лет войны? Вы когда-нибудь заходили на украинские ресурсы по продаже книг? Посмотрите раздел наставлений по ведению боя. Очень удивитесь. А если внимательно почитаете хотя бы одно из них, поймете, что это качественная литература. И продаваться она начала уже в 2014 году! А на передке, по рассказам бойцов, в брошенных окопах достаточно часто находили такие пособия. Из последних находок выделяется пособие по борьбе с российскими танками. С указанием слабых мест и способов работы по этим местам.

Но это "книжная наука". А ведь есть и другая. Более простая и более действенная. Практическое обучение солдат. Кто этим занимается в ВСУ? Лапотники из "пиджаков" или сержанты из АТО и иностранные инструкторы? Можно сколько угодно смеяться над натовскими войсками, но недооценивать военных специалистов оттуда нельзя. В НАТО "узкая специализация". Кто-нибудь сомневается в компетенции снайперов из Прибалтики или саперов из Германии? Может, морпехи из США плохие солдаты? Опять же, из разговоров с бойцами-республиканцами. Снайперы стали просто грозой переднего края. Великолепное оружие и прицелы в умелых руках. Кстати, в бригаде ВСУ сейчас по штату рота снайперов. А в бригаде республиканцев — взвод…

А теперь посмотрим на республиканские корпуса. Да, сегодня там идет боевая учеба. Сегодня офицеры, конечно, в силу своих возможностей, готовят личный состав. А кто рядом с новобранцами? Где ополченцы из России? Где те, кто в числе первых вышел против ВСУ и тербатов? Думаете, учат молодых? Нет, первые уехали домой, в Россию. Вторые уехали работать в Россию. Наверное, сейчас найдется читатель, который вспомнит об отпускниках. Они же тоже хорошо подготовлены.

Только вот в чем проблема. Даже если принять на веру наличие наших "отпускников" на Донбассе, возникает один неприятный вопрос. Гипотетически представьте себе, что вы командир части. Получаете приказ выделить одного «отпускника»-комбата. И сразу второй. Об очередной проверке или учениях. А ведь завтра может быть третий вопрос. О командировке офицера в действующую армию в Сирию. Так какого комбата вы в "отпуск" отправите? Лучшего или...?

Подготовка офицеров тоже лучше у ВСУ. Как бы ни было обидно нам, но Украина сегодня использует в подготовке молодых офицеров наработки НАТО, и обучают будущих офицеров преподаватели, которые знают, что такое война. Конкретная война на Донбассе. Один из артиллерийских командиров республиканцев рассказал о появлении молодых офицеров на позициях. Это далеко не "лопухи". Подготовлены качественно. Хотя и "косячат" по молодости. Но это быстро пройдет.

Из того, что описано выше, вытекает ещё одна большая проблема для республик. Просто огромная проблема. Вы знаете, сколько ветеранских удостоверений выдано на Украине к настоящему времени? Более 300 000! 300 тысяч ветеранов АТО! Не просто солдат, а ветеранов (ветеран с латинского значит «выживший»), которые прошли боевые действия. Это какой мобилизационный резерв за эти годы создал Киев?

Даже если и не все рванут по кличу «на передок», но пойдут все равно многие. Кто по политическим соображениям, кто по финансовым.

На днях несколько СМИ опубликовало «цифры» по осеннему призыву. Дескать, 3,95% от заявленного числа призвали, остальные в бегах. В то же время цифры от украинского минобороны говорят о том, что из 10 460 запланированных к призыву на 1 декабря в строй встало 9 864 человека. Из них по плану в ВСУ – 6600, вспомогательные войска – 800, остальные – Нацгвардия.

Весенний призыв тоже был вполне успешным. Призвали около 14 000 человек.

Для сравнения: в 2016 году было призвано больше 150 тысяч.

Еще цифра: количество сил ВСУ на линии разграничения оценивается в 30 тысяч человек. Выводы? Выводы неутешительные. Основную часть в боеспособных подразделениях составляют контрактники. Да, зарплата 10-12 тысяч гривен, немного. Но попробуйте еще найдите на гражданке такую.

А сколько ветеранов в ЛДНР? Выше мы уже писали о тех, кто начинал. Сколько бы ни говорилось и ни писалось о том, что эти люди в случае опасности для республик вернутся и встанут в строй, червячок сомнений у нас вырос до анаконды. По крайней мере те, кто был добровольцем в 2014-м, особым желанием быть опять обманутыми не горят.

В принципе, опять же без эмоций, сколько корпуса республик могут вести войну с противником, который наращивает не только подготовку солдат и офицеров, но и техническое состояние армии? При этом обладая гораздо большим мобилизационным ресурсом? Даже не переходя в "решительное наступление". Не будем устанавливать конкретный срок, но по любому меньше, чем ВСУ. А если пойдут в наступление, классическое, то без дуновения "северного ветра" жить корпусам дня три-четыре. От силы, с большой натяжкой, неделю на всё.

Уже сегодня превосходство ВСУ в технике ощутимо даже простому солдату. "Нервы армии" (связь) ушли настолько далеко, что республиканцам с их допотопными рациями даже завидовать завидно. Время, когда по засеченной "мобилке" засекался боец, ушло. В ВСУ телефоны у солдат отбирают сурово. А вот рации дают на любой вкус. ВСУ перешли на цифру. Американские, турецкие, немецкие радиостанции. На любой вкус, но так как НАТОвские, то работают замечательно друг с другом. А в ЛДНР нет ни одной бригады, в которой вся связь цифровая. Ни одной.

У нас много смеются на тему «нелетальных вооружений», которые щедро сыплются в украинские ручонки. А зря. Рации, контрбатарейные радары, системы РЭБ – все это и есть нелеталка. Да, не летают, не убивают. Ничего, это вполне нормально сделают другие. Те, которые с прекрасной западной оптикой, в том числе, ночной.

Другой вопрос, что в случае необходимости ВСУ при помощи подарков сможет реально организовать мертвую тишину в эфире. Американские наземные системы РЭБ по качеству уступают нашим. Но здесь вопросы наличия и умения ими пользоваться. Но в случае успешного применения, бойцы ЛДНР окажутся снова в 2013-м, а вот ВСУ – нет.

О «Джавелинах» много говорилось. Если смотреть по уму, то для борьбы с броневетеранами ополчения/корпусов в лице украинских же Т-64 и Т-72 (в лучшем случае с буквой «Б»), выше крыши хватит и РПГ-7. С достойно обученным стрелком.

«Джавелины» в ВСУ нужны именно на то случай, когда противник будет достойный. Т-72Б3, Т-90, со «Шторой», «Реликтом», а самое главное, с экипажами, которые умеют ими пользоваться. Не стоит забывать, что Украина воюет с Россией.

Еще момент. Ржали не так давно над выставкой вооружений. Бугага, хохлы дебилы, самопалами воюют. Это о спарке «Максимов». А вот люди умные в затылке почесали. Идея-то хорошая. Два «Максима» на таком станке – это не только возможность хорошо пролить свинцом на 3 километра, благо, патронов в соледарских пещерах полно. Это с одной стороны, прекрасная огневая точка на блок-посту (спросите у немчиков, что такое счетверенный «Максим», «Хейнкели» плоскости отбрасывали), с другой стороны – возможность высвободить и применить в нужном месте более мобильный ПК или РПК.

То же самое и в отношении ПКТ, для которых тоже варганят станки. А в Харькове, на танкоремонтном заводе, их все еще сотни лежат на складах.

Нет, здесь не ржать, здесь думать надо. По сравнению с нашей армией, ВСУ, конечно, голь перекатная, но голь на выдумки хитра исторически.

Можно писать ещё много фактов, которые будут играть против республиканцев. Увы, но это так. Но есть один достаточно серьезный аргумент "за". Корпуса не только научились воевать в обороне, но и прекрасно оборудовали свои позиции. Даже при том, что ВСУ прекрасно знают оборону республиканцев, разведка ВСУ уже давно стало не пузом по полям и лескам сведения собирать, а с помощью РЭБ, БПЛА, агентов в частях ЛДНР и прочими способами, не связанными с киношными "поисками языков", взять их наскоком не получится. Необходима авиация, необходимы удары с воздуха.

Кстати, для тех, кто сомневается в наличии у ВСУ авиации. Да, самолеты и вертолеты ВСУ вызывают скорее улыбку, чем ужас. А вот беспилотные бомбардировщики, которые укладывают мины от 82-мм миномета с высоты 100-200 метров в окоп, как в копеечку, есть. Эти БПЛА действительно сильно беспокоят республиканцев.

Еще один важный момент. Пропаганда.

Украинская пропаганда, как показали все события с 2013 года, – вещь весьма сильная. И в той ситуации, в которой она ведётся, украинская пропаганда оказывается зачастую более логичной и понимаемой, чем пропаганда с нашей стороны. Даже с учетом иногда фантастического по дури наполнения. Верят и принимают.

О том, что запихивают в головы украинским бойцам, мы поговорим в другой статье более подробно, благо, пообщались с представителями ВСУ, отслужившими свое буквально на днях. Это стоит того.

В целом же сегодня любые разговоры о походе на Киев, Харьков и в любом другом направлении мы считаем вражеской пропагандой. Пропагандой проукраинских сил. Не важно, откуда идет крик «Вперед, на Киев!», из окопа или с дивана. Понятно, что с дивана, только там столь оголтелые «эксперты» обитают. Завтра встанут и пойдут. На Киев.

Кто в окопах, те, понятное дело, молчат. Им и без воплей есть чем занять себя.

За каждым криком «Вперед!» стоят украинские и проукраинские провокаторы, мечта которых — уничтожить корпуса республиканцев в "чистом поле" и захватить незащищенный Донбасс в короткие сроки.

За каждым криком о том, что, если бы не русские, мы бы уже давно взяли Киев, стоят киевские провокаторы. Если командование и руководство республик не дает команды на бестолковую атаку и героическую гибель солдат корпусов, значит, офицеры там толковые. Умные офицеры, понимающие, в какой форшмак превратятся корпуса в этой атаке.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 24

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:30
    значит офицеры там толковые
    Для того и голова, что бы думать, а не только фуражку носить !
    Uncle Lee
    1. Zibelew Сегодня, 08:03
      Воюет как раз украинская контрактная армия. Именно ее создают Украина, США и их союзники. Кстати сама статья написана по мотивам вот этой заметки "У них всё точно так же"
      https://kenigtiger.livejournal.com/1859834.html
      Zibelew
      1. Венд Сегодня, 09:15
        За каждым криком «Вперед!» стоят украинские и проукраинские провокаторы, мечта которых — уничтожить корпуса республиканцев в "чистом поле" и захватить незащищенный Донбасс в короткие сроки.
        Не прошло и двух лет, как началось подтверждение моим словам.
        Венд
  2. Житель Урала Сегодня, 06:31
    Согласен полностью со статьей. В столкновении армия ЛДНР будет в крайне проигрышном положении. Если только северный ветер, но это уже совсем другие масштабы и другая эпопея - легкой прогулки не будет -время упущено -уже не 2013-2014. ЦРУ, засевшее в СБУ -держит все под контролем- действуют очень методично всеобъемлюще и грамотно, хоть и цинично. Сейчас воевать, подождав 3 года, когда враг укрепится - будет еще глупее чем раньше.
    К чему тогда политические "замирения" все это время раскручивали. Теперь уж свою линию до конца надо "додавливать".
    Житель Урала
    1. dsk Сегодня, 06:44
      Цитата: Житель Урала
      В столкновении армия ЛДНР

      Они свою Родину защишают: "Антиснайпер из ДНР: «Меня вызывали на дуэль украинские бойцы «Мариупольский бог» и «Дед», я отправил их к Бандере.»
      Цитата: Житель Урала
      Теперь уж свою линию до конца надо "додавливать".

      Ввод российских "миротворцев" (Самарской дивизии) обеспечит мир на "Донбаском клине".
      dsk
      1. Житель Урала Сегодня, 07:00
        Российские миротворцы под эгидой ООН наверное разрядили бы ситуацию.
        Героизм ополченцев никто и не отрицает -но силы, увы, не сопоставимы.
        Вспоминается начало событий -когда Юго-Восточные области в лице депутатов и руководителей областей объявили о своей "неподдержке" майдана. Вот тогда и надо было им помощь оказывать. А так быстро их на место поставили.
        Уже тогда в ВСУ солдат "разбавляли" нацистами из правого сектора -чтобы воевать заставить. Кто не хотел -просто отстреливали. Грамотно враг действовал и тогда и сейчас. Но тогда реальный был раскол в народе и надо было поддержать антимайданную часть, хотя бы на первом этапе. Помимо военных много и других способов есть в арсенале спецслужб.
        Сейчас де факто те кто против хунты мог стоять на юго-востоке - благополучно воюют в АТО против Донбасса.
        Житель Урала
    2. Chertt Сегодня, 06:53
      Цитата: Житель Урала
      Сейчас воевать, подождав 3 года, когда враг укрепится - будет еще глупее чем раньше.

      Я так понимаю, сидим у реки и ждем, когда мимо нас, проплывет труп врага
      Chertt
      1. Житель Урала Сегодня, 07:04
        В том то и дело - труп уже не проплывет. Мы получили враждебное государство под боком из наших же единокровцев. Дальше будет еще сложнее - штаты не отцепятся. Количество вариантов для противодействия сокращается с каждым годом. Не знаю, конечно - может с башен Кремля дальше видно.
        Житель Урала
        1. Chertt Сегодня, 07:10
          Цитата: Житель Урала
          В том то и дело - труп уже не проплывет

          Многие с вами не согласны, ждут со дня на день
          Цитата: Житель Урала
          штаты не отцепятся.

          Так и у матрасов могут возникнуть такие проблемы, что будет не до украины
          Chertt
  3. Шурале Сегодня, 06:38
    Надо создать новый раздел на сайте и назвать его "курилка"...
    Шурале
  4. samarin1969 Сегодня, 06:40
    "...без дуновения "Северного ветра" жить корпусам дня три-четыре"....- близко к правде.
    На что надеются уважаемые авторы?...
    "Поезда ходят вокруг Украины. Самолеты летают вокруг Украины. Пароходы плывут вокруг Украины. Газ и нефть тоже скоро пойдут вокруг Украины. А что идет на Украину? Как ни грустно это звучит, то, что буквально 5-6 лет назад страна экспортировала. Таким образом, единственный рычаг, который остается в руках Киева, это русские люди, русская культура, Донбасс. Репрессии по этим направлениям дают хоть какие-то козыри в переговорах с Россией".
    Это Украину не остановит. Донбасс - падёт раньше. А за репрессии в отношении русских люди Запада только аплодируют. ...
    Без политического решения РФ по Донбассу нет будущего ни у ЛДНР, ни у самой России. Вместо России будет территория без истории, без идеи, некий "электорат" и "трудовые ресурсы"....А на Киев идти давно нет смысла - там уже живут чужие люди.
    samarin1969
    1. avia12005 Сегодня, 06:49
      Запад не даст нацистской Украине пасть без войны с Россией. Политика выжидания -- это тупик, чреватый трагическими последствиями в виде новых десятков тысяч жертв.
      avia12005
    2. Chertt Сегодня, 07:02
      Цитата: samarin1969
      Донбасс - падёт раньше

      Почему ? Вы что то знаете, но молчите ? Поделитесь
      Цитата: samarin1969
      Без политического решения РФ по Донбассу нет будущего ни у ЛДНР,

      Вы отсутствовали ? Политические решения принимаются, и экономическая работа ведется, не так быстро, как большинству хотелось бы. Но, вероятно, в том темпе который возможен в данной ситуации
      Цитата: samarin1969
      Вместо России будет территория без истории, без идеи, некий "электорат" и "трудовые ресурсы".

      Давайте не будем осуществлять мечты "западных партнеров" и их шакалов.....Пусть Россия поживет
      Chertt
  5. inkass_98 Сегодня, 06:54
    И о чем была статья? О том, что ситуация для республик не имеет военного решения? Так это давно было ясно, слишком разные потенциалы у противостоящих территорий. А России влезать в полномасштабную войну с б/У нет никакого резона, хотя исход тут был бы однозначным, и никакие поставки НАТО и США ситуацию бы не переломили. А люди в республиках устали , это понятно. Война уже скоро столько же, сколько Великая Отечественная, но просвета все еще не видно.
    Много букафф просто так, чтобы место занять?
    inkass_98
    1. Chertt Сегодня, 07:06
      Авторы считают, что большинство Россиян, как бы это сказать, "не далекие" и время от времени, проговаривают Нам в слух, очевидные вещи. Ну чтоб не забывали
      Chertt
    2. КОСМОС Сегодня, 08:29
      Цитата: inkass_98
      И о чем была статья? О том, что ситуация для республик не имеет военного решения? Так это давно было ясно, слишком разные потенциалы у противостоящих территорий. А России влезать в полномасштабную войну с б/У нет никакого резона, хотя исход тут был бы однозначным, и никакие поставки НАТО и США ситуацию бы не переломили.

      Действительно ДНР нет смысла атаковать, касательно ВСУ, допустим они решились в очередной раз силовым путем задавить Донбасс, вопрос что будет делать Россия, а у России нет иных вариантов, как начать операцию по принуждению к миру, разнесет ВСУ и отодвинет границы до Днепра. Далее, надо понимать, что будет делать европа и сша? Воевать напрямую с Россией? Скорее нет, выбирут вариант аккупации запада украины, в общем кто что успеет захватить, по примеру Сирии, в итоге распад украины. Силовой сценарий может быть только такой. Ну а пока все идет по плану, благодаря Минску замороженный внешний конфликт, и непрерывная борьба сил внутри украины, экономика... в лучшем случае получат федерализацию, в худшем всеравно распад.
      КОСМОС
  6. В. Ушаков Сегодня, 07:05
    Да дело совсем не в "армиях" ДНР и ЛНР, дело в Российских ВС.
    Пара жёстких налётов российской авиации и никаких "танков" не надо.
    Дислокацию ВСУ, определить методами спутникового слежения.
    Ракеты - есть, летают, судя по Сирии, - хорошо.
    Таки, в чём дело?
    Боимся НАТО, что ли? Или "братьев" боимся уничтожить больше, чем необходимо и/или достаточно?.
    Так, НАТО за "нэньку" воевать не станет, США, ядерного удара не нанесут, а "братки", уже давным-давно, банальные фашисты.
    Запад, санкции всё равно не снимет, от слова - никогда.
    Или ещё проще, - элита боится за свои зарубежные "непосильные накопления" и зарубежных же детишек... Тогда - другое дело...
    В. Ушаков
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:11
    С авторами согласен. ВСУ - не кинутся в лобовую брать Донбасс - поскольку не уверены, что "Северный ветер" не подует, а умирать в атаках на подготовленные позиции не охота даже "упоротым".
    Реальное состояние ВСУ в настоящий момент, видимо, сильно улучшилось относительно 14-го года, авторам виднее, они "в теме".
    По своей "артиллерийской" мысли, у ВСУ уже должны начаться проблемы с артиллерией. Износ стволов, старые боеприпасы... Это им исправить пока не получилось...
    Горный стрелок
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:28
    «Идем на Киев!»
    Может быть будет более разумным стать крепко на ноги в своих административных границах. Укрепить свою армию до такой степени, чтобы не одна вражина даже не задумывалась напасть на ДЛНР. А "идти на Киев" это конечно не серьезно.
    rotmistr60
  9. baudolino Сегодня, 07:28
    Мнение жителя Донецка - очень раздражают статьи экспертов, писанные фиг знает откуда. Даже если приводятся неоднократно разжёванные факты, очень раздражает.
    baudolino
  10. Геркулесыч Сегодня, 09:22
    А где же вы такие умные в 14м году были? Я так понял, что республикам нужно срочно расформироватся, армиям самораспустится? Если бы наши деды так в Великую Отечественную воевали, по цифрам, чего-то кого больше, мы бы не выиграли ту войну!
    Геркулесыч
  11. tochila Сегодня, 10:27
    Перекрыть поставки дизтоплива на Украину и конец войне!
    tochila
  12. prior Сегодня, 10:32
    Москве не нужен ни Киев, ни бандеризованная Украина, ни присутствие войск НАТО на Украине.
    Как бы ни цинично звучало, но замороженный конфликт на Донбассе выгоден Кремлю.
    А люди.... Когда и кто в России щадил простых людишек, может царь-батюшка, Ленин, Троцкий, Сталин, Ельцин .... кто ?
    Бабы ещё нарожают, стоит только повысить "материнский капитал".
    А то, что запад вооружает ВСУ против "агрессивной" России, так что в этом удивительного? Мы для них враг!
    prior
  13. ротмистр Сегодня, 11:01
    Стратегическая ошибка нашего руководства - это остановка наступления на Мариуполь. Необходимо было взять Мариуполь и потом садиться за стол переговоров. Не удалось обыграть Запад на том этапе и теперь у нас очень большие трудности.
    ротмистр
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