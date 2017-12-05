«Идем на Киев!»: крик патриота или провокатора?

Очень часто в разговорах и переписке с бывшими и действующими бойцами и командирами республиканских корпусов Донбасса приходится выслушивать достаточно обидные слова. "Вы что там, в России, правда ничего не видите или не хотите видеть?" И слова эти во многом справедливы.Но когда заходит разговор о перспективах серьёзных боёв на Донбассе, о наступлении ВСУ, о степени готовности армий ЛДНР к боям, у многих комментирующих возникает железный аргумент типа "в ВСУ всё точно так же".Действительно, в комментариях к любой статье, касающейся Донбасса и обстановки на востоке Украины, обязательно найдется группа "настоящих патриотов русского мира" и "радетелей за народ Донбасса". Группа тех, кто будет с пеной у рта доказывать необходимость "разрешить Донбассу" наступление на Киев и дальше. Чтобы бежали украинские ВСУ "аки шакалы подлые".Любой читатель или почти любой из тех, кто реально следит за публикациями на нашем ресурсе, согласится с нашим мнением. Душой мы все за скорейшее разрешение проблемы республик. И даже в подавляющем большинстве надеемся, что жителям республик удастся восстановить экономику и прочие атрибуты государственности. Однако нам необходимо сдерживать собственные эмоции и относиться к ситуации разумно. Видеть не то, что хочется, а то, что сегодня сложилось в реальности.Что бы мы ни говорили, но объективно мечта украинцев о евроинтеграции исчезла уже в 2016 году. Сегодня у Украины нет реальных рычагов давления на Россию. Добывающие отрасли уже заменены на отечественные. Машиностроение тоже. Даже транзит грузов автотранспортом успешно "ушел" в Польшу. На очереди газотранспортная система.Поезда ходят вокруг Украины. Самолеты летают вокруг Украины. Пароходы плывут вокруг Украины. Газ и нефть тоже скоро пойдут вокруг Украины. А что идет на Украину? Как ни грустно это звучит, то, что буквально 5-6 лет назад страна экспортировала. Таким образом, единственный рычаг, который остается в руках Киева, — это русские люди, русская культура, Донбасс. Репрессии по этим направлениям дают хоть какие-то козыри в переговорах с Россией.В отличие от большинства простых людей, ситуация Киевом была просчитана давно. Это не случайность и не "удивительный факт". Даже популярная на Украине версия с захватом власти "не теми людьми" — не более чем обман. Те люди, которые были необходимы для выполнения этой работы, пришли к власти. Украинцы сами посадили себе на шею "погонщиков".Сразу возникает вопрос об основаниях, на которых мы сделали такой вывод. А для этого необходимо вернуться в историю назад. Кто-то помнит первые донбасские котлы? Не те, о которых сегодня спорят патриоты с обеих сторон. А первый и второй? А ведь первым в котел попал ещё Стрелков в Славянске. Помните более чем странный выход ополчения? А потом был Лисичанск. Когда бригада «Призрак», вырываясь из котла, оставила там практически всю технику и арту. И боеприпасы в таких количествах, что дух захватывало.Эти воспоминания не для грусти или ненависти. Это напоминание о том, что уже тогда, в самом начале войны, в ВСУ было достаточно грамотных офицеров, которые вполне прилично планировали операции.Тут же возникнут крики по поводу Южного (Изваринского) и Дебальцевского. Тут все просто: другое время, другие люди планировали операции. Понятно.А сейчас? После трех лет войны? Вы когда-нибудь заходили на украинские ресурсы по продаже книг? Посмотрите раздел наставлений по ведению боя. Очень удивитесь. А если внимательно почитаете хотя бы одно из них, поймете, что это качественная литература. И продаваться она начала уже в 2014 году! А на передке, по рассказам бойцов, в брошенных окопах достаточно часто находили такие пособия. Из последних находок выделяется пособие по борьбе с российскими танками. С указанием слабых мест и способов работы по этим местам.Но это "книжная наука". А ведь есть и другая. Более простая и более действенная. Практическое обучение солдат. Кто этим занимается в ВСУ? Лапотники из "пиджаков" или сержанты из АТО и иностранные инструкторы? Можно сколько угодно смеяться над натовскими войсками, но недооценивать военных специалистов оттуда нельзя. В НАТО "узкая специализация". Кто-нибудь сомневается в компетенции снайперов из Прибалтики или саперов из Германии? Может, морпехи из США плохие солдаты? Опять же, из разговоров с бойцами-республиканцами. Снайперы стали просто грозой переднего края. Великолепное оружие и прицелы в умелых руках. Кстати, в бригаде ВСУ сейчас по штату рота снайперов. А в бригаде республиканцев — взвод…А теперь посмотрим на республиканские корпуса. Да, сегодня там идет боевая учеба. Сегодня офицеры, конечно, в силу своих возможностей, готовят личный состав. А кто рядом с новобранцами? Где ополченцы из России? Где те, кто в числе первых вышел против ВСУ и тербатов? Думаете, учат молодых? Нет, первые уехали домой, в Россию. Вторые уехали работать в Россию. Наверное, сейчас найдется читатель, который вспомнит об отпускниках. Они же тоже хорошо подготовлены.Только вот в чем проблема. Даже если принять на веру наличие наших "отпускников" на Донбассе, возникает один неприятный вопрос. Гипотетически представьте себе, что вы командир части. Получаете приказ выделить одного «отпускника»-комбата. И сразу второй. Об очередной проверке или учениях. А ведь завтра может быть третий вопрос. О командировке офицера в действующую армию в Сирию. Так какого комбата вы в "отпуск" отправите? Лучшего или...?Подготовка офицеров тоже лучше у ВСУ. Как бы ни было обидно нам, но Украина сегодня использует в подготовке молодых офицеров наработки НАТО, и обучают будущих офицеров преподаватели, которые знают, что такое война. Конкретная война на Донбассе. Один из артиллерийских командиров республиканцев рассказал о появлении молодых офицеров на позициях. Это далеко не "лопухи". Подготовлены качественно. Хотя и "косячат" по молодости. Но это быстро пройдет.Из того, что описано выше, вытекает ещё одна большая проблема для республик. Просто огромная проблема. Вы знаете, сколько ветеранских удостоверений выдано на Украине к настоящему времени? Более 300 000! 300 тысяч ветеранов АТО! Не просто солдат, а ветеранов (ветеран с латинского значит «выживший»), которые прошли боевые действия. Это какой мобилизационный резерв за эти годы создал Киев?Даже если и не все рванут по кличу «на передок», но пойдут все равно многие. Кто по политическим соображениям, кто по финансовым.На днях несколько СМИ опубликовало «цифры» по осеннему призыву. Дескать, 3,95% от заявленного числа призвали, остальные в бегах. В то же время цифры от украинского минобороны говорят о том, что из 10 460 запланированных к призыву на 1 декабря в строй встало 9 864 человека. Из них по плану в ВСУ – 6600, вспомогательные войска – 800, остальные – Нацгвардия.Весенний призыв тоже был вполне успешным. Призвали около 14 000 человек.Для сравнения: в 2016 году было призвано больше 150 тысяч.Еще цифра: количество сил ВСУ на линии разграничения оценивается в 30 тысяч человек. Выводы? Выводы неутешительные. Основную часть в боеспособных подразделениях составляют контрактники. Да, зарплата 10-12 тысяч гривен, немного. Но попробуйте еще найдите на гражданке такую.А сколько ветеранов в ЛДНР? Выше мы уже писали о тех, кто начинал. Сколько бы ни говорилось и ни писалось о том, что эти люди в случае опасности для республик вернутся и встанут в строй, червячок сомнений у нас вырос до анаконды. По крайней мере те, кто был добровольцем в 2014-м, особым желанием быть опять обманутыми не горят.В принципе, опять же без эмоций, сколько корпуса республик могут вести войну с противником, который наращивает не только подготовку солдат и офицеров, но и техническое состояние армии? При этом обладая гораздо большим мобилизационным ресурсом? Даже не переходя в "решительное наступление". Не будем устанавливать конкретный срок, но по любому меньше, чем ВСУ. А если пойдут в наступление, классическое, то без дуновения "северного ветра" жить корпусам дня три-четыре. От силы, с большой натяжкой, неделю на всё.Уже сегодня превосходство ВСУ в технике ощутимо даже простому солдату. "Нервы армии" (связь) ушли настолько далеко, что республиканцам с их допотопными рациями даже завидовать завидно. Время, когда по засеченной "мобилке" засекался боец, ушло. В ВСУ телефоны у солдат отбирают сурово. А вот рации дают на любой вкус. ВСУ перешли на цифру. Американские, турецкие, немецкие радиостанции. На любой вкус, но так как НАТОвские, то работают замечательно друг с другом. А в ЛДНР нет ни одной бригады, в которой вся связь цифровая. Ни одной.У нас много смеются на тему «нелетальных вооружений», которые щедро сыплются в украинские ручонки. А зря. Рации, контрбатарейные радары, системы РЭБ – все это и есть нелеталка. Да, не летают, не убивают. Ничего, это вполне нормально сделают другие. Те, которые с прекрасной западной оптикой, в том числе, ночной.Другой вопрос, что в случае необходимости ВСУ при помощи подарков сможет реально организовать мертвую тишину в эфире. Американские наземные системы РЭБ по качеству уступают нашим. Но здесь вопросы наличия и умения ими пользоваться. Но в случае успешного применения, бойцы ЛДНР окажутся снова в 2013-м, а вот ВСУ – нет.О «Джавелинах» много говорилось. Если смотреть по уму, то для борьбы с броневетеранами ополчения/корпусов в лице украинских же Т-64 и Т-72 (в лучшем случае с буквой «Б»), выше крыши хватит и РПГ-7. С достойно обученным стрелком.«Джавелины» в ВСУ нужны именно на то случай, когда противник будет достойный. Т-72Б3, Т-90, со «Шторой», «Реликтом», а самое главное, с экипажами, которые умеют ими пользоваться. Не стоит забывать, что Украина воюет с Россией.Еще момент. Ржали не так давно над выставкой вооружений. Бугага, хохлы дебилы, самопалами воюют. Это о спарке «Максимов». А вот люди умные в затылке почесали. Идея-то хорошая. Два «Максима» на таком станке – это не только возможность хорошо пролить свинцом на 3 километра, благо, патронов в соледарских пещерах полно. Это с одной стороны, прекрасная огневая точка на блок-посту (спросите у немчиков, что такое счетверенный «Максим», «Хейнкели» плоскости отбрасывали), с другой стороны – возможность высвободить и применить в нужном месте более мобильный ПК или РПК.То же самое и в отношении ПКТ, для которых тоже варганят станки. А в Харькове, на танкоремонтном заводе, их все еще сотни лежат на складах.Нет, здесь не ржать, здесь думать надо. По сравнению с нашей армией, ВСУ, конечно, голь перекатная, но голь на выдумки хитра исторически.Можно писать ещё много фактов, которые будут играть против республиканцев. Увы, но это так. Но есть один достаточно серьезный аргумент "за". Корпуса не только научились воевать в обороне, но и прекрасно оборудовали свои позиции. Даже при том, что ВСУ прекрасно знают оборону республиканцев, разведка ВСУ уже давно стало не пузом по полям и лескам сведения собирать, а с помощью РЭБ, БПЛА, агентов в частях ЛДНР и прочими способами, не связанными с киношными "поисками языков", взять их наскоком не получится. Необходима авиация, необходимы удары с воздуха.Кстати, для тех, кто сомневается в наличии у ВСУ авиации. Да, самолеты и вертолеты ВСУ вызывают скорее улыбку, чем ужас. А вот беспилотные бомбардировщики, которые укладывают мины от 82-мм миномета с высоты 100-200 метров в окоп, как в копеечку, есть. Эти БПЛА действительно сильно беспокоят республиканцев.Еще один важный момент. Пропаганда.Украинская пропаганда, как показали все события с 2013 года, – вещь весьма сильная. И в той ситуации, в которой она ведётся, украинская пропаганда оказывается зачастую более логичной и понимаемой, чем пропаганда с нашей стороны. Даже с учетом иногда фантастического по дури наполнения. Верят и принимают.О том, что запихивают в головы украинским бойцам, мы поговорим в другой статье более подробно, благо, пообщались с представителями ВСУ, отслужившими свое буквально на днях. Это стоит того.В целом же сегодня любые разговоры о походе на Киев, Харьков и в любом другом направлении мы считаем вражеской пропагандой. Пропагандой проукраинских сил. Не важно, откуда идет крик «Вперед, на Киев!», из окопа или с дивана. Понятно, что с дивана, только там столь оголтелые «эксперты» обитают. Завтра встанут и пойдут. На Киев.Кто в окопах, те, понятное дело, молчат. Им и без воплей есть чем занять себя.За каждым криком «Вперед!» стоят украинские и проукраинские провокаторы, мечта которых — уничтожить корпуса республиканцев в "чистом поле" и захватить незащищенный Донбасс в короткие сроки.За каждым криком о том, что, если бы не русские, мы бы уже давно взяли Киев, стоят киевские провокаторы. Если командование и руководство республик не дает команды на бестолковую атаку и героическую гибель солдат корпусов, значит, офицеры там толковые. Умные офицеры, понимающие, в какой форшмак превратятся корпуса в этой атаке.