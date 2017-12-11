Новый малогабаритный автомат от компании Noveske

Среди новинок ручного огнестрельного оружия часто можно встретить на первый взгляд совсем не новые образцы, которые можно было бы и пропустить, не заостряя на них внимания, так как все решения в них стандартные и уже часто применялись. Но иногда у подобного оружия есть свой уникальный внешний вид или какая-то отличительная деталь, которая заставляет за них зацепиться, а при более подробном знакомстве приходит понимание, что в сравнении с другими аналогичными моделями оружия, вот конкретно это хоть чуть-чуть но лучше, удобнее и в конце-концов просто привлекательнее.Предлагаю оценить одну из последних разработок компании Noveske, занимающейся производством AR-подобного оружия и дополнений к нему. Знакомится будем с малогабаритным автоматом Ghetto Blaster.Среди различных недостатков оружия в основу которого легла винтовка AR-15 есть один который до сих пор не получил варианта удачного устранения, а именно возможность складывать приклад и при этом не лишать оружия возможности быть использованным в сложенном положении.Казалось бы сложенный приклад, который не мешает вести огонь из оружия сущая мелочь, ведь без приклада даже на коротких дистанциях о прицельном огне говорить не стоит, если только вы не герой голливудского боевика, однако эта особенность оружия значительно расширяет не только сферу применения автомата, но иногда и увеличивает шансы на выживание владельцу оружия.В первую очередь нужно отметить что автомат со сложенным прикладом занимает значительно меньше места при транспортировке. Его намного удобнее использовать находясь в транспорте или броне технике из-за уменьшения длины оружия. При десантировании с парашютом такое оружие также имеет свои очевидные преимущества. Но главное в оружии со складывающимся прикладом это то, что можно значительно сократить его длину в стесненных условиях, тем самым увеличив свою маневренность. Конечно при этом придется пожертвовать кучностью огня, но при стрельбе очередями на коротких дистанциях в отдельных ситуациях этим можно и пренебречь.Конструкция же оружия на базе AR-15 имеет одну примечательную особенность в виде, так называемой, буферной пружины (по нашему возвратной), которая расположена в прикладе оружия. Таким образом, если приклад сложить любым из возможных способов, то после выстрела затвор мало того что с увеличенной скоростью будет двигаться назад, но и не сможет вернуться вперед, так как пружина не будет его толкать.Как уже отмечено выше, вариантов решения данной проблемы было предложено масса, но ни один из них не является совершенным. Весь простор конструкторской мысли начинается от простого складывания приклада с фиксацией затворной группы, что делает оружие не боеспособным пока приклад не будет разложен, и заканчивается на таком оригинальном решении как возможность сложить оружие в месте примыкания ствола к ствольной коробке, что обратно же делает оружие непригодным для использования в сложенном положении.В общем, полностью победить эту проблему без существенных изменений в конструкции автомата фактически невозможно, хотя не так сложно установить возвратную пружину над затворной группой, но в стандартной ствольной коробке для этого банально нет места, кроме того нужно будет уменьшать длину затворной группы, в общем, фактически придется делать новое оружие.Конструкторы компании Noveske пошли несколько иным путем, который в данном случае возможно даже единственный правильный по соотношению стоимости и конечного результата. Трубка буферной пружины, а соответственно и сама пружина были максимально уменьшены, насколько это позволял ход стандартной затворной группы оружия. Приклад же был выполнен выдвижным назад. Таким образом со сдвинутым прикладом автомат получился максимально компактным, а с выдвинутым оружие превращается в удобное и полноценное средство для ведения огня по противнику.Это решение стало основным для четвертого поколения AR-подобных автоматов от данной компании, именно в четвертое поколение и входит малогабаритный автомат Ghetto Blaster или же GEN 4 N4-PDW 7,94”.Если говорить об эргономике нового автомата, то выделить что-то новое или уникальное невозможно так как этого нет по причине схожести автомата с М16. Однако некоторые элементы изменены, хотя и остались на своих местах.Первое, что привлекает внимание, это спусковой крючок оружия, который выполнен прямым. Деталь на гражданском рынке достаточно модная сейчас, правда каких-то конкретных плюсов она не дает в подобном оружии. Новый автомат лишился прицельных приспособлений, которые бы были единым целым с оружием. Теперь целик и мушка устанавливаются на длинную планку крепления сверху автомата, на эту же планку можно установить коллиматорный или оптический прицел. В нижней части под стволом расположено еще одно посадочное место для установки дополнительной рукоятки для удержания или дополнительных устройств в виде фонаря или лазерного целеуказателя. Помимо этого с левой и правой стороны могут быть поставлены дополнительные планки крепления. Переводчик режимов огня, кнопка извлечения магазина - все это расположено на своих местах, а вот досылателя оружие лишилось.Если говорить о самом прикладе, то в своем сложенном положении он крайне неудобен из-за угла наклона рукояти, по габаритам он подойдет разве что ребенку, зато в раздвинутом положении приклад полностью полноценен, как и в полноразмерном оружии. Сам приклад имеет ступенчатую регулировку, что облегчает подгонку оружия под стрелка не только в зависимости от его габаритов, но и в зависимости от надетой на него одежды.В целом эргономика Ghetto Blaster оставляет приятное впечатление, но только на уровне AR-подобного оружия, так как некоторые элементы, например размер переводчика огня-переключателя предохранителя можно было бы сделать крупнее.Конструкция малогабаритного автомата Ghetto BlasterКаких-то особенностей в конструкции оружия выделить нельзя, тут вполне привычная и знакомая по М16 система автоматики со всеми ее плюсами и недостатками. Единственное отличие это сокращение длины возвратной пружины и небольшие, можно даже сказать косметические изменения в затворной группе.В общем для большинства людей это оружие представляет собой М16, что не так далеко от истины.Так как оружие малогабаритное, то первое что в нем должно интересовать это его длина. Со сложенным прикладом длина оружия составляет 480 миллиметров с разложенным 650 миллиметров. Длина ствола равна 200 миллиметрам. Результаты конечно далеки от рекордных, но среди аналогичных по конструкции моделей оружия они весьма неплохи.Масса аппарата без патронов составляет всего 2,1 килограмма, но тут нужно делать поправку на то, что различные прицельные приспособления, а также пламегаситель будет влиять на эту цифру.Питается оружие из магазинов вместимостью 10, 20 и 30 патронов 5,56х45. Так же есть вариант оружия под патроны .300 BLK.Сам автомат предлагается для вооруженных сил и полиции в полноценном виде, а также для гражданского рынка без возможности ведения автоматического огня и с уменьшеной вместимостью магазинов до разрешенной законодательством.Помимо компактного варианта автомата 4 поколение автоматов компании Noveske включает в себя и полноразмерные модели оружия с длиной ствола в 416 миллиметров. Никаких отличий кроме длины ствола и удлиненного цевья между ними нет.Для многих этот автомат может показаться очередной вариацией на тему М16 и так оно по сути и есть. Но что-то в нем есть особенное, хотя бы даже цена, которая на сайте производителя равняется 2160 долларам США за гражданскую версию оружия. Нужно сказать, что это много для подобного оружия, даже очень много. Тем не менее, общий внешний вид автомата весьма интересен, хотя казалось бы заменили только приклад и уменьшили длину ствола.