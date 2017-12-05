ПВО Сирии снова отбили израильскую ракетную атаку
Из Сирии приходят сообщения о том, что сирийские силы противовоздушной обороны отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований, расположенный на западе столицы страны – Дамаска. РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники сообщает о том, что уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.
Из заявления источника РИА Новости:
Ранее (2 декабря) сообщалось, что сирийские ПВО так же отразили ракетную атаку со стороны Израиля. По некоторым данным, атака осуществлялась по военному объекту Ирана на сирийской территории.
Израильские официальные власти не комментируют заявления об отбитой ПВО САР ракетной атаке. В то же время из Израиля приходят сообщения о том, что его территория подверглась ракетному обстрела со стороны Синайского полуострова (Египет). В течение минувшей ночи в региональном совете Эшколь дважды срабатывала система раннего предупреждения "Цева Адом". По последним данным, жертв нет.
О жертвах и разрушениях при ракетном обстреле Израилем столичной провинции Сирии не сообщается.
Из заявления источника РИА Новости:
ПВО Сирии уничтожили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска.
Ранее (2 декабря) сообщалось, что сирийские ПВО так же отразили ракетную атаку со стороны Израиля. По некоторым данным, атака осуществлялась по военному объекту Ирана на сирийской территории.
Израильские официальные власти не комментируют заявления об отбитой ПВО САР ракетной атаке. В то же время из Израиля приходят сообщения о том, что его территория подверглась ракетному обстрела со стороны Синайского полуострова (Египет). В течение минувшей ночи в региональном совете Эшколь дважды срабатывала система раннего предупреждения "Цева Адом". По последним данным, жертв нет.
О жертвах и разрушениях при ракетном обстреле Израилем столичной провинции Сирии не сообщается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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