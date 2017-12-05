11:10 05 декабря

ПВО Сирии снова отбили израильскую ракетную атаку

Из Сирии приходят сообщения о том, что сирийские силы противовоздушной обороны отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований, расположенный на западе столицы страны – Дамаска. РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники сообщает о том, что уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.

ПВО Сирии снова отбили израильскую ракетную атаку


Из заявления источника РИА Новости:
ПВО Сирии уничтожили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска.



Ранее (2 декабря) сообщалось, что сирийские ПВО так же отразили ракетную атаку со стороны Израиля. По некоторым данным, атака осуществлялась по военному объекту Ирана на сирийской территории.

Израильские официальные власти не комментируют заявления об отбитой ПВО САР ракетной атаке. В то же время из Израиля приходят сообщения о том, что его территория подверглась ракетному обстрела со стороны Синайского полуострова (Египет). В течение минувшей ночи в региональном совете Эшколь дважды срабатывала система раннего предупреждения "Цева Адом". По последним данным, жертв нет.

О жертвах и разрушениях при ракетном обстреле Израилем столичной провинции Сирии не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
60

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 142

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ami du peuple Сегодня, 05:48
    ...уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.
    Нормально. А не пора ли сирийцам эффективность ПВО Израиля проверить? Так, чисто из любопытства, сравнить.
    Ami du peuple
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:56
      Цитата: Ami du peuple
      из любопытства

      Ага ! Как их там знаменитый Кумпол ? А то повадились, понимашь, ракеты пулять куда не попадя !
      Uncle Lee
      1. Тралл Сегодня, 06:43
        Следующий шаг - мгновенные симметричные ответы на ракетные обстрелы Израиля.
        Ну а про секретный план размещения на каждом объекте Хэзбаллы в Сирии по одному картавому оппозиционеру из России я рассказывать не буду, так как это секретная информация. Но вы и сами скоро об этом узнаете из сирийского цикла песен Макаревича.
        Тралл
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:13
          Цитата: Тралл
          Следующий шаг - мгновенные симметричные ответы на ракетные обстрелы Израиля.


          следуйщий шаг - чеканка золотого Сирийского Франка и стрительство Сирийской МКС
          Маки Авелльевич
          1. Попович Сегодня, 10:32
            закапывайтесь, пока не прилетело... посмотрим на твое пво tongue
            Попович
      2. Leeds Сегодня, 08:15
        Новость преподносят как хорошую, но в сеть выложили результаты отбитой атаки. Есть результат 4 ракеты на другом снимке. Одна недолёт метра 2, как видим.
        Так или иначе, все новости на Обозрении постепенно стали хорошими, ну а в плохих аудитория все равно найдёт долю позитива...

        Неприятно, конечно, что подобные налеты имеют место.



        Ах да, чуть не забыл, доказательств нет, потому фотография фейк и фотошоп (сразу штамп поставлю, чтобы народ не утомлял себя разоблачениями).
        Leeds
    2. 210окв Сегодня, 06:21
      Говорят из шести ракет три сбили..
      Цитата: Ami du peuple
      ...уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.
      Нормально. А не пора ли сирийцам эффективность ПВО Израиля проверить? Так, чисто из любопытства, сравнить.
      210окв
      1. Leeds Сегодня, 09:12
        Цитата: 210окв
        Говорят из шести ракет три сбили..
        Цитата: Ami du peuple
        ...уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.
        Нормально. А не пора ли сирийцам эффективность ПВО Израиля проверить? Так, чисто из любопытства, сравнить.

        6-3=4 выходит, древние ошибались
        Leeds
        1. Deadушка Сегодня, 10:05
          Цитата: Leeds
          6-3=4 выходит, древние ошибались

          Таки три цели, три указателя... откуда четыре?
          Да и качество снимка после "поражения" поразительно ухудшилось request
          да и где пожары, куча трупов и пр.... если там там много всего ценного было?
          Deadушка
    3. Мар.Тира Сегодня, 06:36
      Израиль похоже всё таки дождётся Иранских ракет на Сирийской территории.Что за пакостная нация,совершают провокации,а потом в этом обвиняют других.По сообщениям из Дамаска,на этот раз евреи применили ракеты ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ,уже не надеясь на ВВС.А вот какие пока не сообщают,то ли Delilah,то ли новая ракета аналог "Искандера",которую они разрабатывают.Всё таки что удалось им украсть из россйских разработок.Еврей не сворует,жить не будет..Радует одно,что Сирийцы учатся отражать подленькие удары.Да и наши анализируют,как можно бороться с высокотехнологичным противников типа Израиль.
      Мар.Тира
      1. Viktorfi Сегодня, 07:34
        Цитата: Мар.Тира
        Что за пакостная нация,совершают провокации,а потом в этом обвиняют других.



        Таких пакостных наций судя по описанию очень много wink





        Цитата: Мар.Тира
        По сообщениям из Дамаска,на этот раз евреи применили ракеты ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ,уже не надеясь на ВВС


        По сообщению ОБС.


        Цитата: Мар.Тира
        .Всё таки что удалось им украсть из россйских разработок


        lol

        Цитата: Мар.Тира
        Еврей не сворует,жить не будет


        Антисемитами завоняло negative


        Цитата: Мар.Тира
        .Радует одно,что Сирийцы учатся отражать подленькие удары


        Да точно, Израиль должен был предупредить Сирию, которая помогает террористам, заранее о том, что будет ударять по объекту , извините чесно слово laughing

        Цитата: Мар.Тира
        Да и наши анализируют,как можно бороться с высокотехнологичным противников типа Израиль.


        Анализировать полезно.
        Viktorfi
        1. Владимир16 Сегодня, 08:53
          Цитата: Viktorfi
          Да точно, Израиль должен был предупредить Сирию, которая помогает террористам

          К доктору обращались? Или это уже не лечится?
          Евреи наносят ракетные удары по столице Сирии с целью "предупреждения". Это даже не цинизм. Это что-то от подонков.
          Но даже в этом вы не самостоятельны и тут украли у англосаксов. Так поступают особи выращенные в Европе и сша - нападают на народ и обвиняют этот народ в вероломстве. В итоге ВСЕГДА получают люлей. Но это не вылечивает. Следующее поколение выращенных в европе снова больны богоизбранством и обыкновенным фашизмом.
          Владимир16
          1. Viktorfi Сегодня, 09:41
            Цитата: Владимир16
            К доктору обращались? Или это уже не лечится?


            Это скорее вам, а не мне.


            Цитата: Владимир16
            Евреи наносят ракетные удары по столице Сирии с целью "предупреждения". Это даже не цинизм. Это что-то от подонков.


            Ну вот опять ваша глупость.
            Не по столице, а около.
            Удар по центру, который обслуживает террористов.

            Подонки это те, кто строит подобные центры помощи террористам около столицы, тратит ресурсы на помощь шиитским террористам.




            Цитата: Владимир16
            Но даже в этом вы не самостоятельны и тут украли у англосаксов.


            Бла бла бла..

            Цитата: Владимир16
            Так поступают особи выращенные в Европе и сша - нападают на народ и обвиняют этот народ в вероломстве


            Бла бла бла..



            Цитата: Владимир16
            . В итоге ВСЕГДА получают люлей.


            Ага, видно.

            Цитата: Владимир16
            Следующее поколение выращенных в европе снова больны богоизбранством и обыкновенным фашизмом.


            Живите дальше в своих фантазиях.
            Viktorfi
        2. Lycan Сегодня, 09:11
          Цитата: Viktorfi
          Антисемитами завоняло

          Хоть что-то новое.. а то травимся в основном семитским агрессивно-вооруженным недержанием.
          Lycan
          1. Viktorfi Сегодня, 09:42
            Цитата: Lycan
            Хоть что-то новое.. а то травимся в основном семитским агрессивно-вооруженным недержанием.


            Дышите глубже, большее наличие кислорода вероятно усилит мозговую деятельность.
            Viktorfi
            1. Попович Сегодня, 10:34
              Цитата: Viktorfi
              кислорода вероятно усилит мозговую деятельность.

              это таки да! только ваше кодло все время его портит....
              Попович
        3. Nikolaevich I Сегодня, 10:24
          Цитата: Viktorfi
          Таких пакостных наций судя по описанию очень много

          Вам радостно,что вы не одиноки ?
          Цитата: Viktorfi
          Антисемитами завоняло

          Разве "блевотина" семитизма "пахнет" лучше ?
          Цитата: Viktorfi
          предупредить Сирию, которая помогает террористам,

          А Россия помогает Сирии.....Вы готовы обвинить Россию,что "Россия помогает террористам (ИГИЛ)" ?Ой,скажите,что вы тама пьёте "под Новый Год" ? Жутко интересно ! Что-нибудь "национальное"(что именно?),али "дружественные" напитки(вискарь,например...) ???
          Nikolaevich I
        4. 34 регион Сегодня, 10:49
          Viktorfi Сегодня, 07:34. *** Да точно, Израиль должен был предупредить Сирию, которая помогает террористам, заранее о том, что будет ударять по объекту , извините чесно слово ￼*** Ну так Россия всегда предупреждает партнёров о пуске Калибров! И все СМИ даже знают, Россия будет пулять! Россия даже СМИ приглашает на пуски! А Израиль как тихушник, всё делает втихоря! Толи дело Россия, открытая душа!
          34 регион
      2. Олег Толстой Сегодня, 09:03
        Не для того "еврейский каганат" своих по 5 раз перекрещенных из лютеран в православных и из православных в коммунистов "безродных космополитов" по всему свету собирал, чтобы на Синае что-то шло не по его сценариям.. Сирия уже давно должна быть разобрана на запчасти, графики срываются, инвесторы и подрядчики на расширение "земли обетованной" сваливают..
        Это истерика Салтычихи!
        Олег Толстой
      3. Krasnodar Сегодня, 09:40
        Цитата: Мар.Тира
        .Еврей не сворует,жить не будет..

        Мой знакомый Фермер в Крапоткине родственников на работу берет - говорит, не так обидно, когда воруют, ведь своим пойдёт...А я у своих работников любую недостачу с З/П снимаю - поэтому воровать перестали.
        Но до Вашего поста я и не думал, что все они Явреи....
        Krasnodar
        1. 34 регион Сегодня, 10:58
          Krasnodar Сегодня, 09:40. *** .А я у своих работников любую недостачу с З/П снимаю*** Вот как! Без решения суда, самовольно! А где и какие доказательства что имеет место злой умысел, сговор? Где адвокат работников? Куда в такие моменты пропадают борцы за свободы и права человека?
          34 регион
    4. САИД Сегодня, 06:48
      Не чем к сожалению. Нужно время и момент не тот. Египет еще не готов, а одной Серии это пока чревато.
      САИД
      1. Арон Заави Сегодня, 06:59
        Цитата: САИД
        Не чем к сожалению. Нужно время и момент не тот. Египет еще не готов, а одной Серии это пока чревато.

        К чему Египет не готов?
        Арон Заави
        1. Viktorfi Сегодня, 07:07
          Видимо снова напасть на Израиль lol
          Viktorfi
          1. Siberia 9444 Сегодня, 08:13
            Вместе с Ираном lol
            Siberia 9444
          2. 34 регион Сегодня, 11:02
            Viktorfi Сегодня, 07:07. Ну как основатели Израиля выбрали место где нет нефти, кругом один песок и враги! Не могли или не захотели другое место выбрать? Или хотели всех евреев похоронить в одном месте, а они назло всем планам выжили?
            34 регион
      2. kapitan281271 Сегодня, 08:59
        Цитата: САИД
        Не чем к сожалению. Нужно время и момент не тот. Египет еще не готов, а одной Серии это пока чревато.

        Вы что ребята нам ещё не хватало с Израилем по*с*раться, отношения сегодня на нормальном уровне, если кто забыл наши самолёты Израиль опознает как свои это на самом деле беспрецедентно. Сколько матрасы не давили Израиль их мягко послал и ни к каким санкциям не присоединился. Давайте попробуем понять для Израиля Иран на их границах очень плохо, да и нам он там на **** ненужен, хезбола союзник ситуационный её усиление и получение высокотехнологичного оружия нам тоже не к чему, а как этого не допустить самим что-ли по ним бахать. В Сирии каждый решает свои проблемы, и тут не куда не денешься, а переть пристегнув рога..... зачем. Восток дело тонкое.
        kapitan281271
        1. Lycan Сегодня, 09:17
          Цитата: kapitan281271
          Восток дело тонкое.

          Точно. Но решается рядом массированных авиационных "средств" в кратчайшее время. Плюс - локальные подчистки наземной пехотой (как в Ираке в ночных рейдах с использ. ПНВ).
          Lycan
        2. nik-karata Сегодня, 10:32
          kapitan281271
          ...наши самолёты Израиль опознает как свои это на самом деле беспрецедентно

          Простите. Я конечно далёк от авиации, и, возможно, не прав...., но чтобы НАШИ самолёты Израиль опознавал, как СВОИ, нужно передать им секретные коды опознавания "Свой-Чужой"???!!!
          nik-karata
      3. Krasnodar Сегодня, 09:43
        Цитата: САИД
        Не чем к сожалению. Нужно время и момент не тот. Египет еще не готов, а одной Серии это пока чревато.

        Уже нападали вместе. 1973. При поддержке Иордании и Марокко.
        Отхватили.
        Krasnodar
    5. Foxmara Сегодня, 09:45
      Может Израиль того и ждет. Измотанная многолетней войной страна против свеженького, с иголочки вооруженного Израиля. За которого не преминет вступиться США. Под замес автоматически попадает Иран, на который сионисты не первый год толкают, но увы - безуспешно США.
      Foxmara
    6. Кент0001 Сегодня, 09:56
      А почему только каждая вторая ракета? Получается очень низкая эффективность.
      Кент0001
    7. zoolu350 Сегодня, 09:58
      Разумеется и желательно "Искандером" с СБЧ, после чего у сионистов (фашистов) хупца сдуется на раз.
      zoolu350
      1. Krasnodar Сегодня, 10:06
        Цитата: zoolu350
        Разумеется и желательно "Искандером" с СБЧ, после чего у сионистов (фашистов) хупца сдуется на раз.

        Арабы (нацисты) не самоубийцы. Но можно им дать помощь миллиард юаней (150 млн $)
        Хватит на учебу детей местного царька в Лондоне. Включая Феррари, дом и Гарем для отпрысков на время учебы.
        Krasnodar
        1. zoolu350 Сегодня, 10:19
          Цитата: Krasnodar

          Хватит на учебу детей местного царька в Лондоне. Включая Феррари, дом и Гарем для отпрысков на время учебы.

          Это вы про ваших партнеров из олигархата РФ говорите? Им юани не интересны, только баксы и шекели.
          zoolu350
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:10
    Сейчас форумные израильтяне "докажут " нам, что сбиты имитаторы ракет, а сами ракеты целые и невредимые, даже после того как они поразили цели на территории Сирии! lol
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 06:19
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас форумные израильтяне "докажут " нам, что сбиты имитаторы ракет, а сами ракеты целые и невредимые, даже после того как они поразили цели на территории Сирии! lol


      А ракеты имитаторы были надуты из мягкой резины , чтоб не повредить пасажирский самолёт в оживлённом воздушном пространстве. В целях безопасности!
      Клебер
    2. Ami du peuple Сегодня, 06:26
      Цитата: Геркулесыч
      ...сбиты имитаторы ракет,
      Ага, фаллоимитаторы bully
      Ami du peuple
    3. Арон Заави Сегодня, 06:47
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас форумные израильтяне "докажут " нам, что сбиты имитаторы ракет, а сами ракеты целые и невредимые, даже после того как они поразили цели на территории Сирии! lol

      Мы просто который день ждем фотографий обломков сбитых ракет. winked

      Вообще после удара НЛО по иранской базе там насчитали 6 полностью разрушенных корпусов, 4 поврежденных и один промах.
      Арон Заави
      1. Ami du peuple Сегодня, 07:02
        Цитата: Арон Заави
        Вообще после удара НЛО по иранской базе
        Эти НЛО такие коварные, уважаемый израильский коллега, что способны, в следующий раз, невзначай отбомбиться по какой-нибудь базе ЦАХАЛа. "Зеленые человечки" положительно непредсказуемы.
        Ami du peuple
        1. Арон Заави Сегодня, 07:06
          Цитата: Ami du peuple
          Эти НЛО такие коварные, уважаемый израильский коллега, что способны, в следующий раз, невзначай отбомбиться по какой-нибудь базе ЦАХАЛа. "Зеленые человечки" положительно непредсказуемы.

          Всякое бывает. Поживем- увидим.
          Арон Заави
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:05
        Арон hi или у меня так плохо со зрением, или ваши фото низкого разрешения -я вижу меньше указаного вами количества разрушений от ударов.
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 07:10
          Цитата: Геркулесыч
          Арон hi или у меня так плохо со зрением, или ваши фото низкого разрешения -я вижу меньше указаного вами количества разрушений от ударов.

          Я выложил один из 4 снимков гуляющих со вчерашнего дня в интернете.
          Арон Заави
          1. askort154 Сегодня, 08:42
            Арон Заави].....выложил один из 4 снимков гуляющих со вчерашнего дня в интернете.

            Арон, посмотри на дату этого снимка - 16.11.2017 г. ( в левом верхнем углу). Какое отношение он имеет к статье, описывающей событие произошедшее в декабре ?. sad
            askort154
            1. Foxmara Сегодня, 09:53
              Цитата: askort154
              Арон, посмотри на дату этого снимка - 16.11.2017 г. ( в левом верхнем углу). Какое отношение он имеет к статье, описывающей событие произошедшее в декабре ?.

              Достаточно просто. Значит разведку проводили еще в ноябре.
              Foxmara
        2. Viktorfi Сегодня, 07:23
          Цитата: Геркулесыч
          или у меня так плохо со зрением, или ваши фото низкого разрешения -я вижу меньше указаного вами количества разрушений от ударов.


          Тут вроде лучше видно :

          До -


          После -
          Viktorfi
      3. профессор Сегодня, 07:28
        Цитата: Арон Заави
        Вообще после удара НЛО по иранской базе там насчитали 6 полностью разрушенных корпусов, 4 поврежденных и один промах.

        Сказано же вам, что доблестные сирийские ПВО что-то сбили, значит сбили. И нечего здесь спорить приводя доказательства разбомбленных объектов. Может их сами сирийцы разбомбоили...
        профессор
      4. Scoun Сегодня, 07:32
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Геркулесыч
        Сейчас форумные израильтяне "докажут " нам, что сбиты имитаторы ракет, а сами ракеты целые и невредимые, даже после того как они поразили цели на территории Сирии! lol

        Мы просто который день ждем фотографий обломков сбитых ракет. winked

        Вообще после удара НЛО по иранской базе там насчитали 6 полностью разрушенных корпусов, 4 поврежденных и один промах.

        У меня смутные сомнения на счёт подлиности снимков, "кратер" есть а где остальные "следы"?
        Это от военных снимок или просто с просторов инета?
        ПС.

        Увидел, что с инета.
        Scoun
      5. Dmitry Kuzhilney Сегодня, 08:19
        Мы просто который день ждем фотографий обломков сбитых ракет. winked
        А их вам кто-то обещал? smile
        Dmitry Kuzhilney
    4. asiat_61 Сегодня, 08:24
      нам, что сбиты имитаторы ракет, а сами ракеты целые и невредимые, даже после того как они поразили цели на территории Сирии! l И вернулись на базу.
      asiat_61
      1. Krasnodar Сегодня, 09:54
        Цитата: asiat_61
        нам, что сбиты имитаторы ракет, а сами ракеты целые и невредимые, даже после того как они поразили цели на территории Сирии! l И вернулись на базу.

        Мне вчера на тренировке соперник подло кинул три двойки. А я пропустил всего три удара. Сам не бил...Славная победа.
        Krasnodar
    5. Krasnodar Сегодня, 09:48
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас форумные израильтяне "докажут " нам, что сбиты имитаторы ракет, а сами ракеты целые и невредимые, даже после того как они поразили цели на территории Сирии! lol

      Из сирийских Голанских высот Израилем занята только половина.
      Тоже достижение, однако.
      Krasnodar
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:20
    Израиль Хезболлу по Сирии "ущучить" пытается, сп
    Горный стрелок
  4. алекс-сп Сегодня, 06:28
    Похоже, что и израильский самолет сирийцы все же протрясли недавно ... много кадров о его сбитии, и не только в русскоязычном сегменте. Неужто научились?
    алекс-сп
    1. Viktorfi Сегодня, 07:09
      Цитата: алекс-сп
      много кадров о его сбитии, и не только в русскоязычном сегменте. Неужто научились?


      Из какого игры в этот раз кадры? wassat
      Viktorfi
      1. MadCat Сегодня, 07:22
        Цитата: Viktorfi
        Из какого игры в этот раз кадры? wassat

        на этот раз действовали профессианалы из СМИ... склеили все из фанеры laughing
        MadCat
      2. алекс-сп Сегодня, 08:36
        Я в играх не силен пошарьтесь в нете сами, потом скажете...
        алекс-сп
    2. Foxmara Сегодня, 09:56
      Цитата: алекс-сп
      Похоже, что и израильский самолет сирийцы все же протрясли недавно ... много кадров о его сбитии, и не только в русскоязычном сегменте. Неужто научились?

      Не, просто птицы в Сирии дюже агрессивные. Ф-35 не выдерживает попадания птиц. wassat А если еще один Ф-35 будет избит птичкой - в это возможно не поверят сразу. Придется еще что-то придумывать. Видимо пока не придумали.
      Foxmara
  5. Victor_B Сегодня, 06:36
    Ну Хизбалла для Израиля совершенно реальная и сильная головная боль.
    Это факт.
    И на сегодня Израиль не видит других методов, кроме силовых, борьбы с усиливающейся Хизбаллой.
    Мне, с моего дивана, не видно как реально лучше всего должен поступать Израиль. (Ага, разгляди я как нужно, они так и кинулись меня слушаться!)
    Но в Хизбалле белых и пушистых пацифистов нкту. От слова "совсем"!
    Ну, а вообще-то ...как мать говорю и как женщина...
    К ответу израильскую военщину!!!
    Миру - мир!
    Victor_B
    1. САИД Сегодня, 06:59
      Слушайте а есть какие-то данные об этой Хизбалле? Или это как допинг у русских, достаточно того, что говорят иключительные и никаких доказательств не надо? Где эти подразделения Хизбаллы? Какой их состав, вооружение, командование? Где видео марширующих тысяч опаснейших друзей земли обетованной? А евреи атакуют то гражданские объекты, то правительственную регулярную армию. Иллюзий нет уже, называйте всё своими именами.
      САИД
      1. Victor_B Сегодня, 07:02
        Хизбалла - это реальная военная и политическая сила в Ливане.
        Она существует вполне легально и представлена в парламенте.
        Идеологически объединена на ненависти к Израилю, очень серьезно вооружена.
        Victor_B
      2. Арон Заави Сегодня, 07:08
        Цитата: САИД
        Слушайте а есть какие-то данные об этой Хизбалле? Или это как допинг у русских, достаточно того, что говорят иключительные и никаких доказательств не надо? Где эти подразделения Хизбаллы? Какой их состав, вооружение, командование? Где видео марширующих тысяч опаснейших друзей земли обетованной? А евреи атакуют то гражданские объекты, то правительственную регулярную армию. Иллюзий нет уже, называйте всё своими именами.

        Вы бы почитали что-нибудь. А то несколько странно коментироввть подобные посты.
        Арон Заави
        1. Mestny Сегодня, 09:19
          Например что? Израильскую прессу?
          Mestny
        2. Олег Толстой Сегодня, 09:20
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: САИД
          Слушайте а есть какие-то данные об этой Хизбалле? Или это как допинг у русских, достаточно того, что говорят иключительные и никаких доказательств не надо? Где эти подразделения Хизбаллы? Какой их состав, вооружение, командование? Где видео марширующих тысяч опаснейших друзей земли обетованной? А евреи атакуют то гражданские объекты, то правительственную регулярную армию. Иллюзий нет уже, называйте всё своими именами.

          Вы бы почитали что-нибудь. А то несколько странно коментироввть подобные посты.


          Арон, прессу, в том числе в ее сегодняшнем виде, то-же придумали евгеи. Как и истуканов острова Пасхи laughing
          Олег Толстой
      3. Геркулесыч Сегодня, 07:08
        САИД -это просто такое партизанское соединение из арабов в основном, борющееся в основном против армии Израиля, за независимость Ливана от вмешательства в жизнь того же Ливана , а теперь и братской им Сирии от террористов типа игил, сша. ....
        Геркулесыч
        1. профессор Сегодня, 07:34
          Цитата: Геркулесыч
          САИД -это просто такое партизанское соединение из арабов в основном, борющееся в основном против армии Израиля, за независимость Ливана от вмешательства в жизнь того же Ливана , а теперь и братской им Сирии от террористов типа игил, сша. ....

          Странно. Ливан независим уже лет так 70, Израиль находится вне Ливана на международной границе уже 17 лет. Так с кем борется "партизанское" движение Хизбалла?
          профессор
          1. Ингвар 72 Сегодня, 07:45
            Цитата: профессор
            Израиль находится вне Ливана на международной границе уже 17 лет.

            Но в "гости" ходит без разрешения. wink
            Ингвар 72
            1. профессор Сегодня, 07:58
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: профессор
              Израиль находится вне Ливана на международной границе уже 17 лет.

              Но в "гости" ходит без разрешения. wink

              Ни разу нога израильского солдата не ступила с тех пор на ливанскую землю.
              профессор
              1. тлауикол Сегодня, 08:08
                Цитата: профессор
                Цитата: Ингвар 72
                Цитата: профессор
                Израиль находится вне Ливана на международной границе уже 17 лет.

                Но в "гости" ходит без разрешения. wink

                Ни разу нога израильского солдата не ступила с тех пор на ливанскую землю.

                а он об этом прекрасно знает и помнит, но уж очень хочется соврать feel
                тлауикол
          2. Мар.Тира Сегодня, 07:47
            Борется в мозгах политиков Израиля,и в их страшных снах.Что бы в очередной раз выдавить из бюджета,и кошелька законопослушных граждан деньги на свои страхи.
            Мар.Тира
        2. Комментарий был удален.
      4. Dmitry Kuzhilney Сегодня, 08:24
        Цитата: САИД
        Слушайте а есть какие-то данные об этой Хизбалле? Или это как допинг у русских, достаточно того, что говорят иключительные и никаких доказательств не надо?
        Хизболла реально существует, и, видимо представляет какую-то угрозу для нацбезопасности Израиля, но размеры этой угрозы сильно преувеличены.
        Dmitry Kuzhilney
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:23
          Цитата: Dmitry Kuzhilney
          Хизболла реально существует, и, видимо представляет какую-то угрозу для нацбезопасности Израиля, но размеры этой угрозы сильно преувеличены.


          представте себе что на границе государатва в котором вы проживаете ( трудно сказать по флагу ) есть группа людей которые с вами активно борются,включая обсрел городов. уни есть как минимум 5000 бойцов, 10-20 а может и больше тысячь ракет земля-земля.

          как вам видется такая угроза?
          Маки Авелльевич
          1. Foxmara Сегодня, 10:01
            Цитата: Маки Авелльевич
            представте себе что на границе государатва в котором вы проживаете ( трудно сказать по флагу ) есть группа людей которые с вами активно борются,включая обсрел городов. уни есть как минимум 5000 бойцов, 10-20 а может и больше тысячь ракет земля-земля.
            как вам видется такая угроза?


            Мало того, последняя война Израиля с Хезболой была не очень удачна и сопровождалась большими потерями (Израиля), вы правы, это серьезная угроза.
            Foxmara
          2. Ююка Сегодня, 10:38
            Цитата: Маки Авелльевич
            Цитата: Dmitry Kuzhilney
            Хизболла реально существует, и, видимо представляет какую-то угрозу для нацбезопасности Израиля, но размеры этой угрозы сильно преувеличены.


            представте себе что на границе государатва в котором вы проживаете ( трудно сказать по флагу ) есть группа людей которые с вами активно борются,включая обсрел городов. уни есть как минимум 5000 бойцов, 10-20 а может и больше тысячь ракет земля-земля.

            как вам видется такая угроза?


            нууу.... во всяком случае ракеты с Донбасса не бьют по Киеву и пригородам feel
            Ююка
  6. zzdimk Сегодня, 06:38
    Пора Ким Чен Ыну проверить надёжность про Израиля, заодно прицелы откалибровать...
    zzdimk
  7. Netzah Netzah Сегодня, 06:54
    Бедные россияне, они так серьезно воспринимают всю лапшу, которую им вешают на уши belay Завтра-послезавтра все вместе посмотрим на результаты и посчитаем попадания. А пока продолжайте верить в байки пропагандеров.
    Netzah Netzah
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:11
      Только не считайте пожалуйста, одно поподание за три как у вас часто бывает! И докажите, что это именно ваше попадание, а не рухнувшая от ветхости постройка!
      Геркулесыч
      1. Viktorfi Сегодня, 07:41
        Цитата: Геркулесыч
        одно поподание за три как у вас часто бывает!


        Часто это когда и где?

        Цитата: Геркулесыч
        И докажите, что это именно ваше попадание, а не рухнувшая от ветхости постройка!


        Очень толсто тролите wassat
        Viktorfi
    2. Грац Сегодня, 07:17
      лично я считаю если вы запускаете ракеты по чужой стране, то эта страна может делать с вами тоже самое, я бы Сирии помог и массово поставил старые советские комплексы ПВО и ударно-тактические комплексы, пусть это старье по вам бы отстреливало в ответ, ваше государство лично у меня абсолютно никаких теплых чувств не вызывает
      Грац
      1. MadCat Сегодня, 07:37
        Цитата: Грац
        лично я считаю если вы запускаете ракеты по чужой стране

        почему это "чужой"? Своя, "родная", три раза пытались уничтожить Израиль, до сих пор угрожают в связке с Ираном, и в состоянии войны по сей день.
        А насчет поставок, денег некуда девать? СССР уже поставляли, и даже новейшее оборудование, и даже офицеров в лисинг передали lol
        MadCat
        1. zoolu350 Сегодня, 10:08
          Цитата: MadCat
          А насчет поставок, денег некуда девать? СССР уже поставляли, и даже новейшее оборудование, и даже офицеров в лисинг передали lol

          СССР то с вас хупцу часто сбивал, а олигархат РФ вам, сионистам (фашистам) потворствует.
          zoolu350
      2. Viktorfi Сегодня, 07:44
        Цитата: Грац
        то эта страна может делать с вами тоже самое,


        Конечно может. Её право.

        Цитата: Грац
        я бы Сирии помог и массово поставил старые советские комплексы ПВО и ударно-тактические комплексы, пусть это старье по вам бы отстреливало в ответ


        Ну и где логика? Ну отстрелили они в ответ? Через 5 минут прилетят пару десятков самолётов и Асад будет плакать....

        Каждый сирийский удар будет получать намного более жёсткий израильский.

        А ведь Асаду всего-то нужно отказаться от поддержки шиитских террористов fellow
        Viktorfi
        1. Scoun Сегодня, 08:07
          Цитата: Viktorfi
          А ведь Асаду всего-то нужно отказаться от поддержки шиитских террористов

          Мне "кажется" что тут много от лукавого.... от шиитских откажется а сунитских можно поддерживать?
          А ведь потом будет ещё десятка два предложений от которых надо будет "отказаться". Это как раз тот случай когда говорят - "дай палец - откусят по локоть".
          Scoun
          1. Viktorfi Сегодня, 08:14
            Цитата: Scoun
            Мне "кажется" что тут много от лукавого.... от шиитских откажется а сунитских можно поддерживать?


            Нет. Уничтожать и суннитских и шиитских.
            Нельзя, чтобы после уничтожения суннитских террористов, их места заняли шиитские типа Хизбаллы и поддерживающего их Ирана.

            Надо уничтожить всех террористов.

            Если суннитским занимаются в плотную в коалициях, что российской, что американской, то шиитскими террористами приходится заниматься Израилю.
            Израиль и так помогает и Египту и Иордании и прочим странам развед данными касательно террористов игил.
            Viktorfi
            1. Nikolaevich I Сегодня, 10:03
              Цитата: Viktorfi
              Надо уничтожить всех террористов.

              Ага....И обязательно террористическими методами ...!
              Nikolaevich I
              1. Viktorfi Сегодня, 10:21
                Цитата: Nikolaevich I
                И обязательно террористическими методами ...!


                Центр разработки оружия для террористов это легитимная военная цель. Вы о чем вообще?
                Viktorfi
                1. Nikolaevich I Сегодня, 10:44
                  Цитата: Viktorfi
                  Центр разработки оружия для террористов это легитимная военная цель. Вы о чем вообще?

                  Вот именно ! Вообще !Не "Центр разработки....",в частности,имел я в виду...а историю деятельности израильских спец.служб и прочих гос.структур ,ВООБЩЕ .
                  Nikolaevich I
        2. Foxmara Сегодня, 10:06
          Цитата: Viktorfi
          А ведь Асаду всего-то нужно отказаться от поддержки шиитских террористов

          Можно было бы Израилю перестать поддерживать террористов типа ИГИЛ для начала. Вообще интересно, возможен ли мир на БВ в принципе?.. Кто сможет договориться?
          Foxmara
          1. Viktorfi Сегодня, 10:24
            Цитата: Foxmara
            Можно было бы Израилю перестать поддерживать террористов типа ИГИЛ для начала


            Израиль их и не поддерживает. Перестаньте слушать глупую, ничем не доказанную пропаганду.

            Цитата: Foxmara
            Вообще интересно, возможен ли мир на БВ в принципе?.. Кто сможет договориться?


            Те, кто хотят мира, его получают - у Израиля мирный договор и с Египтом и с Иорданией.

            Наш бывший премьер-министр Голда Меир сказала : Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев.
            Viktorfi
        3. zoolu350 Сегодня, 10:10
          Да и ладно. Главное есть территория, откуда эти ракеты можно запускать по Израилю, ибо задача сбить вашу хупцу и отправить в стойло международного права.
          zoolu350
    3. sentaniel Сегодня, 08:20
      Ваши же не однократно врали уже. Когда были достоверно сбиты самолеты. Ваши заявляли, что мимо. Так мимо, что на след день все видео с ютуба поудаляли сбитого самолета )))
      sentaniel
      1. Viktorfi Сегодня, 10:25
        Цитата: sentaniel
        Так мимо, что на след день все видео с ютуба поудаляли сбитого самолета )))


        Я так понимаю это ирония..
        Viktorfi
    4. JonnyT Сегодня, 08:26
      Действительно, воспринимать россиянам надо только кашерную лапшу
      JonnyT
      1. Viktorfi Сегодня, 10:25
        Нет, что вы, только сирийско - иранскую халяльную.
        Viktorfi
    5. Dmitry Kuzhilney Сегодня, 08:28
      О, да! Как же мы могли усомниться в непобедимости израильской военщины армии и мудрой проницательности израильских политиков? Неблагодарные, глупые, трижды обманутые кремлёвскими пропагандонами ватники! laughing
      Dmitry Kuzhilney
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований
    А Центр то чем им помешал? Или там тоже окопались иранцы и "террористы"? Безнаказанность всегда приводит к росту агрессивности. Правильно выше писали, что пора по методу того же Израиля сирийцам на каждый пук с еврейской стороны отвечать симметрично.
    rotmistr60
    1. Viktorfi Сегодня, 07:12
      Цитата: rotmistr60
      А Центр то чем им помешал?




      Сирийские СМИ отмечают: поскольку в прошлом научный центр в Джамрае уже подвергался израильской атаке, вокруг него были установлены системы ПВО.

      В январе 2013 года израильские ВВС провели успешную операцию на территории Сирии, практически разрушив научный институт в пригороде Дамаска. Тогда же в СМИ сообщалось, что израильские спецслужбы давно следили за работой центра, известного под французской аббревиатурой CERS, где разрабатывалось, в том числе, неконвенциональные вооружения.

      В 2010 году бригадный генерал Ницан Нуриэль предупреждал, что CERS должен быть уничтожен, если не прекратит разработку оружия для террористов.
      Viktorfi
    2. Krasnodar Сегодня, 10:20
      Цитата: rotmistr60
      отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований
      А Центр то чем им помешал? Или там тоже окопались иранцы и "террористы"? Безнаказанность всегда приводит к росту агрессивности. Правильно выше писали, что пора по методу того же Израиля сирийцам на каждый пук с еврейской стороны отвечать симметрично.

      Вам будет совсем не жаль Сирию?
      Krasnodar
  9. тлауикол Сегодня, 07:14
    Это теперь называется "отбили атаку", пропустив половину ракет ? на ЧМ по футболу так же будет : отбили атаку, счет 0:3 ?
    тлауикол
  10. профессор Сегодня, 07:23
    Из Сирии приходят сообщения о том, что сирийские силы противовоздушной обороны отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований, расположенный на западе столицы страны – Дамаска. РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники сообщает о том, что уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.

    "Отбили" пропустив каждую вторую ракету к цели? request Арабы, сэр. fool
    профессор
    1. Грац Сегодня, 07:29
      вопрос сбили или не сбили, вопрос смогли ли ваши действия привести к нужному вам результату, всё остальное болтовня с обеих сторон
      Грац
      1. профессор Сегодня, 07:36
        Цитата: Грац
        вопрос сбили или не сбили, вопрос смогли ли ваши действия привести к нужному вам результату, всё остальное болтовня с обеих сторон

        Где вы видите болтовню обеих сторон? Болтает только сторона:
        Израильские официальные власти не комментируют заявления об отбитой ПВО САР ракетной атаке.
        профессор
    2. Burbon Сегодня, 09:33
      Цитата: профессор
      Арабы, сэр.

      а евреи ну совсем не арабы....даже ни на капельку не арабы... laughing
      Burbon
  11. Комментарий был удален.
  12. ALEA IACTA EST Сегодня, 07:37
    Лучшая защита - нападение, что и демонстрирует Израиль, ведя войну в Сирии, и Сирия, пытаясь отбиваться на своей земле, но не бить врага на его территории.
    ALEA IACTA EST
    1. Грац Сегодня, 07:42
      у сирии просто нет нужных ресурсов, и подготовки, так что в лучшем случае они сейчас могут вот такие комариные укусы наносить
      Грац
  13. Александр War Сегодня, 07:42
    Тут надо смотреть какие ракеты евреи применяли и какое ПВО Сирии стреляло по этим ракетам
    Александр War
  14. Zubr Сегодня, 07:43
    Ох допрыгаются потомки Моисееаы. Точно им следующие 40 лет ума придётся набираться.
    Zubr
  15. PlayerMan Сегодня, 08:02
    Евреи, они такие евреи. Ну не нравятся им Сирийцы, что тут поделать? Не нравятся, А вот только чего обижаются? Ну не нравятся нам евреи не нравятся, в свете своего паскудного характера
    PlayerMan
    1. Viktorfi Сегодня, 08:22
      Цитата: PlayerMan
      Ну не нравятся им Сирийцы, что тут поделать? Не нравятся


      И правда, чего это евреям не нравятся сирийцы , которые пытались их сбросить в море и которые поддерживают и помогают террористам в борьбе с Израилем hi


      Цитата: PlayerMan
      Ну не нравятся нам евреи не нравятся, в свете своего паскудного характера


      Именно Вам наверное и не нравятся,нваерное это в свете вашего паскудного характера winked
      Viktorfi
      1. PlayerMan Сегодня, 09:24
        Простите, но судя по всему, именно у вас по ходу паскудный характер. Т.к. именно вы разводите срач на ВО. И да к таким как вы евреям, я отношусь сугубо отрицательно, не имея ничего против жителей Израиля. А именно вы, по ходу отрицательная и паскудная личность (перешел грань дозволенного, простите, вы же добрейший)
        PlayerMan
        1. Viktorfi Сегодня, 10:13
          Цитата: PlayerMan
          Т.к. именно вы разводите срач на ВО


          Я не развожу срач.

          Цитата: PlayerMan
          И да к таким как вы евреям, я отношусь сугубо отрицательно, не имея ничего против жителей Израиля


          Ну мне на ваше мнение...

          Цитата: PlayerMan
          А именно вы, по ходу отрицательная и паскудная личность (перешел грань дозволенного, простите, вы же добрейший)


          Да ладно, я на таких как вы не обижаюсь - я им сочувствую.
          Viktorfi
      2. Mestny Сегодня, 09:25
        Продолжайте писать в том же духе, не останавливайтесь.
        Увеличивайте количество тех, кому "не нравятся евреи".
        А если усилить накал, то просто не нравится перерастёт в ненавижу.
        Вы это умеете.
        Mestny
        1. Viktorfi Сегодня, 10:14
          Цитата: Mestny
          Увеличивайте количество тех, кому "не нравятся евреи".


          Если говорить правду приводит к увеличению тех, кому евреи не нравятся - так тому и быть.
          Viktorfi
      3. Nikolay73 Сегодня, 09:36
        ...вы считаете приемлемым для себя делать ВСЁ что вас обезопасит, или вы думаете о себе слишком хорошо, или считаете других не достаточно умными... ...вам эту войну не выиграть и вы сами это знаете, конь на шахматной доске тоже уверен что ходит сам, но он не рисовал клетки и правила...
        Nikolay73
  16. chidoryan Сегодня, 08:08
    Помнится на недавно Саудиты отразили ракетные атаки на аэропорт. В качестве доказательств были приведены фотографии сбитых ракет. Так местным урякалкам этих доказательсв было мало. Теперь ситуация - сирийцы бравурно заявляют об отражении ракетной атак путем сбития половины ракет (это такое вот "отражение"), уже второй раз причем. И что же, где доказательства? Их мало того что нет, так евреи показывают фото уничтоженных объектов. И что же? Местные горе-урякалки мало того что не требуют доказательств "отражения атаки", так и фото уничтоженных объектов это видите ли разрушенные ветхостью дома! У этих людей что, совсем от уряпатриотизма мозг иссох?
    chidoryan
    1. Циник Сегодня, 08:18
      Цитата: chidoryan
      . И что же, где доказательства?

      Прям ассоциации какие-то нехорошие...
      Циник
    2. Олег Толстой Сегодня, 09:36
      chidoryan Помнится советы как то сбили американский "прогулочный самолет" U-2 "случайно заблудившийся в районе уральских гор". Так тогда, в качестве доказательств посягательства на воздушное пространство СССР показывали.обломки самолета, части его разведоборудования, парашют и летчика Пауэрса, лично. А тут -"фотографии сбитых ракет". tongue Малазийский Боинг собрали наполовину и все равно никому ничего не доказали, что "кто то урот" Мельчаете господа пропагандоны, мельчаете!
      Олег Толстой
      1. chidoryan Сегодня, 10:39
        ну это по крайней мере не скриншоты из видеоигры, правда ведь?
        chidoryan
  17. Циник Сегодня, 08:16
    Думается, сбивать и раньше, таки почему не сбивали?!
    Циник
  18. vasilkovichi Сегодня, 08:19
    Провоцируют,дают амерзикосам шанс,легально остаться.Если Асад, конкретно,внушительно,ответит,это будет поводом для амерзикосов для "защиты" союзника и началом уже,реальной,войны Израиля,КСА,США и,возможно,НАТО для войны с Серией и Ираном.
    vasilkovichi
  19. Livonetc Сегодня, 08:33
    Цитата: Netzah Netzah
    Бедные россияне, они так серьезно воспринимают всю лапшу, которую им вешают на уши belay Завтра-послезавтра все вместе посмотрим на результаты и посчитаем попадания. А пока продолжайте верить в байки пропагандеров.

    Уважаемый.
    Пропаганда это в переводе распространение.
    Вы по сути сейчас занимаетесь пропогандой, распространяя собственную лапшу о бедных доверчивых россиянах которых сплошь оболванивают.
    Наиболее оболванены в наши дни богатые западные нации.
    А уж что с ними сделали под флагом толерантности .
    Но в чем вы правы так это в серьезности восприятия.
    Иллюзий по поводу целей и мотивов партнеров не питаем.
    Но отчего то мне видится что Израиль относится к происходящему не менее серьезно чем Россия.
    Не потому ли что на одном континенте распологаемся в отличие от некоторых
    Livonetc
  20. Дмитрий75 Сегодня, 08:59
    Евреи во всей своей красе.
    Еврейская наглая морда, вот кто самый главный террорист.
    Дмитрий75
  21. BAI Сегодня, 09:02
    уничтожили три из шести ракет

    А что уничтожили 3 прорвавшиеся ракеты? Может быть для достижения результата хватает одной ракеты и тут имеем 3-х кратно гарантированное достижение результата?
    BAI
  22. Natalia777 Сегодня, 09:04
    Совсем оборзели крысолюди. Внаглую поддерживают ИГИЛ.
    Natalia777
  23. Грац Сегодня, 09:05
    ну вот израилю и ответочка с синая прилетела

    Министерство обороны Израиля заявило о ракетных атаках по югу страны со стороны приграничных районов Египта.

    «Не так давно ракета была выпущена из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

    Позднее армия Израиля сообщила о второй атаке. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
    Грац
    1. Viktorfi Сегодня, 09:48
      Наверное игил таки снова выпустили ракеты по Израилю wassat
      Viktorfi
      1. Ил-18 Сегодня, 10:35
        Поэтому, надо выпустить ракеты по Сирии, которая борется с ИГИЛ.
        Ил-18
  24. Олег Толстой Сегодня, 09:22
    Цитата: Геркулесыч
    САИД -это просто такое партизанское соединение из арабов в основном, борющееся в основном против армии Израиля, за независимость Ливана от вмешательства в жизнь того же Ливана , а теперь и братской им Сирии от террористов типа игил, сша. ....


    сша это то-же такая (запрещенная в России террористическая организация)? drinks
    Олег Толстой
  25. rpuropuu Сегодня, 09:33
    Цитата: Ami du peuple
    ...уничтожена была каждая вторая ракета, выпущенная Израилем.
    Нормально. А не пора ли сирийцам эффективность ПВО Израиля проверить? Так, чисто из любопытства, сравнить.

    Не надо уподобляться дикарям из Израиля stop . По другому ни как нельзя сказать what Может специально провоцируют, что то вроде Радиостанции в Польше belay
    rpuropuu
  26. stone Сегодня, 09:39
    Я смотрю появилось ноу-хау! laughing В ответ на 100500 атаку ВВС Израиля сирийцы придумали, а наши СМИ с удовольствием повторяют замечательную формулировочку: "ПВО Сирии отразило атаку". Только сути дела это не меняет и цель уничтожена. Да и неплохо было бы увидеть фрагменты сбитых ракет, кои безусловно должны быть, если их конечно сбили. lol
    stone
  27. ибирус Сегодня, 09:52
    Такое ощущение, будто я на еврейском военном обозрении. winked
    ибирус
  28. Мар.Тира Сегодня, 09:59
    Цитата: Viktorfi
    Антисемитами завоняло negative

    Какие мы нежные!!!!!!!!!!!!!!!!Чуть что сразу межнациональный конфликт.А русских можно по всякому спрягать?
    Мар.Тира
  29. Мар.Тира Сегодня, 10:01
    Цитата: ибирус
    Такое ощущение, будто я на еврейском военном обозрении. winked

    Так и есть.Они как и все азиатские народа создают анклавы даже в СМИ на диване.
    Мар.Тира
  30. Олег Толстой Сегодня, 10:01
    Цитата: тлауикол
    Это теперь называется "отбили атаку", пропустив половину ракет ? на ЧМ по футболу так же будет : отбили атаку, счет 0:3 ?


    Да какая на фиг разница сколько ракет они отбили, и что они "вонючие арабы" От сути не уходите в сторону. Вы лучше расскажите по какой причине и по каким конкретно целям нанесены ракетные удары Израиля.? Вы всегда, когда у соседа дом горит поджигаете ему еще и сарай, а заодно запинываете лежащих и выворачиваете карманы у погорельцев? fool Страна вбомблена в каменный век. и полностью дезинтегрирована некими варварскими ордами ряженых "исламскими террористов" которые, по совместительству отлично разбираются в PR-е и в законах функционирования современных СМИ, нефтедобыче, биржевой торговле и прочая-прочая, прочая.. (Не будем всуе упоминать тех замечательных людей которые придумали рекламу, биржу, сложный процент, золотой стандарт. дерривативы и т.д) И вы добавляете в эту кашу разгромленной страны несколько ракеток под шумок и еще тут рассказываете про зловредных арабов? hi
    Олег Толстой
    1. Олег Толстой Сегодня, 10:06
      Что-то пошло не так и заказчик вмешался лично, и пытается лично доделать работу за недотепу-подрядчика! negative
      Олег Толстой
    2. тлауикол Сегодня, 10:47
      Я что-либо написал про "вонючих арабов ", мистер врун ? Если так хотите, то я написал про наши "вонючие СМИ" . А бомбили евреи территорию страны, с которой находятся в состоянии войны, и которая сама на них трижды и напала. Бомбят объекты, построенные для вооружения террористической организации, целью к-рой является уничтожение гос-ва Израиль. И этот справедливый для любой другой страны шаг, вызывает бурный всплеск "вонючего национализма" в вашей душе и в душонках доброй половины пользователей сайта !
      тлауикол
  31. voyaka uh Сегодня, 10:03
    3 из 6. Такие донесения мне нравятся. И объект уничтожен, и ПВО как-бы
    не сплоховало. Обе стороны довольны. good
    voyaka uh
    1. Nikolay73 Сегодня, 10:31
      ...а как по-вашему, с какой эффективностью сработает "Железный купол"? Ну если не против летающих газовых баллонов естественно... и будет ли вас радовать гибель израильтян? Будут ли довольны обе стороны?
      Nikolay73
    2. Ил-18 Сегодня, 10:40
      Что-то подобное хотел написать, но забыл, что минусы отменили laughing
      Ппытаюсь разобраться: с возрастом стал хитрее или трусливее wassat
      Ил-18
  32. Олег Толстой Сегодня, 10:19
    Цитата: Viktorfi
    Наверное игил таки снова выпустили ракеты по Израилю wassat


    Таки да!

    "Враг злодейски обстрелял наши самолеты мирно сбрасывающие бомбы на его города" (с) Карел Чапек 1933 г.
    Олег Толстой
  33. Santor Сегодня, 10:21
    Умные все прям сил нет.... Удары наносились не по сирийской армии а по неким объектам, которые принадлежат Хезболле, прямо финансируемой Ираном.
    Если кто забыл - Хезболла и Израиль находятся в состоянии ОФИЦИАЛЬНО объявленной войны. И боевки Хезболы постоянно "!прощупыают" Израиль на прочность... Это такое состояние у них.
    Третье - уверен на все сто процентов что свои удары Израиль согласовывает с командованием РФ, не чай пить часто приезжал Нетаньяху к Путину не в Москву а в Сочи.

    Четвертое - Иран - наш противник в этом реггионе... На данный момент они просто попутчики в борьбе за Сирию, при этом каждый имеет свои цели. У Ирана они - далеко идущие. Пока наши цели совпадают, но после полной победы над ИГИЛ и группировками они резко разойдутся. Иран рвется к полной гегемонии в регионе.

    Потому я спокойно отношусь ко всем этим налетам. И обратите внимание - официальная Москва как бы не рвет рубаху на пупке...

    Ближний Восток сложнейший регион, и Асад не белый и не пушистый, и подж знаменами сирийской армии находятся разные группировки. Есть такие где при слове Москва за нож хватаются... И посылают нах не только наших советников но и любую помощь от нас... Эти - то же попутчики... Это кака правило региональные группировки.... Их очередь еще впереди.

    Потому кто там в кого пулял и кто как проверял... И сирийское ли ПВО там было а не иранское... Смотрим и жуем поп корн... И мозги пробуем включать прежде чем клавиатуру терзать.
    Santor
  34. rocket757 Сегодня, 10:43
    Не знаю, о чём там Асад с ВВП договорились, но лезть в свару арабы - евреи, как то ... плавали уже, результат паршивый ... и не от израильтян, если быть объективным.
    Максимум - продать оружие, научить пользоваться (эт кстати пфе-е), вероятно объснить, показать правильную тактику использования всего комплекса ПВО-ПРО.
    Конечно, Израиль нам и не друг, но и не враг по большому счёту ... а арабы ещё те друзья.
    Тактика взаимодействия должна быть прагматичной.
    Моё мнение ... не люблю я арабов, давно и похоже навсегда.
    rocket757
    1. Nikolay73 Сегодня, 10:58
      ...нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей... С. Шнуров
      ...есть стратегические интересы, временные союзы и союзники, политика дело грязное...
      ...любить себя, плевать на всех и в жизни ждет тебя успех... автора не помню
      Nikolay73
Картина дня