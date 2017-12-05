Посол Украины в США подтвердил информацию о поставках Киеву летального оружия

Это не единственный контракт. Я только могу сказать, что все контракты, которые существуют, находятся в рамках международного законодательства. И Украина, как страна, надлежащим образом выполняющая требования экспортного контроля, имеет право на закупку вооружений. Список шире, но ограничивается тактическим видом вооружений, летальным в том числе. Поэтому мне странно было слышать от некоторых наших политиков, что Америка не предоставляет оружия. Америка даёт оружие, но это оружие оперативно-тактическое. Это следующий этап углубления взаимодействия и, очевидно, более мощный сигнал России.

Посол Украины в США Валерий Чалый дал интервью «Радио Свобода» , в котором рассказал о поставках летальных вооружений из США. Таким образом Чалый подтвердил материалы публикаций в СМИ, в которых говорилось о поставках частной компанией из США на Украину гранатомётов – модификаций РПГ-7 (американского производства). Чалый добавил, что поставка гранатомётов Украине не является единственным реализуемым контрактом.Из заявления украинского посла в Вашингтоне:По словам Чалого, американский президент Дональд Трамп уже в этом году примет решение о поставках Киеву летальных вооружений на сумму примерно в 50 млн долларов. Украинский посол заявил, что такое решение станет «очередным доказательством поддержки суверенитета Украины американскими властями».