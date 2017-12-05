11:17 05 декабря

Посол Украины в США подтвердил информацию о поставках Киеву летального оружия

Посол Украины в США Валерий Чалый дал интервью «Радио Свобода», в котором рассказал о поставках летальных вооружений из США. Таким образом Чалый подтвердил материалы публикаций в СМИ, в которых говорилось о поставках частной компанией из США на Украину гранатомётов – модификаций РПГ-7 (американского производства). Чалый добавил, что поставка гранатомётов Украине не является единственным реализуемым контрактом.

Из заявления украинского посла в Вашингтоне:
Это не единственный контракт. Я только могу сказать, что все контракты, которые существуют, находятся в рамках международного законодательства. И Украина, как страна, надлежащим образом выполняющая требования экспортного контроля, имеет право на закупку вооружений. Список шире, но ограничивается тактическим видом вооружений, летальным в том числе. Поэтому мне странно было слышать от некоторых наших политиков, что Америка не предоставляет оружия. Америка даёт оружие, но это оружие оперативно-тактическое. Это следующий этап углубления взаимодействия и, очевидно, более мощный сигнал России.


Посол Украины в США подтвердил информацию о поставках Киеву летального оружия



По словам Чалого, американский президент Дональд Трамп уже в этом году примет решение о поставках Киеву летальных вооружений на сумму примерно в 50 млн долларов. Украинский посол заявил, что такое решение станет «очередным доказательством поддержки суверенитета Украины американскими властями».

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 19

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:16
    Тогда и мы пошлем сигнал укроине в виде уселения "северного ветра "до шквалистого -пускай попробуют устоять перед таким!
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 07:42
      Цитата: Геркулесыч
      пошлем сигнал укроине в виде уселения "северного ветра "

      Ну то само собой, интересно другое. На украине своих РПГ-7 не хватает? Куда подевались самые крупные склады с оружием в Европе, оставшиеся после Советского Союза? В африки и грузии продано? Теперь на украину поставляют Советские гранатомёты 60-х годов, американского производства. Не ужели всё так плохо?
      Orionvit
      1. Клебер Сегодня, 07:50
        Цитата: Orionvit
        Ну то само собой, интересно другое. На украине своих РПГ-7 не хватает? Куда подевались самые крупные склады с оружием в Европе, оставшиеся после Советского Союза? В африки и грузии продано? Теперь на украину поставляют Советские гранатомёты 60-х годов, американского производства. Не ужели всё так плохо?


        У посла с фантазией плохо. Пора его менять на Муженко, у него с фантазией всё в порядке.
        Клебер
        1. Orionvit Сегодня, 08:02
          Цитата: Клебер
          Пора его менять на Муженко, у него с фантазией всё в порядке

          На украине, у всех деятелей, с "фантазией" всё в порядке. Правда креативности не хватает, вся "фантазия" кривобокая и на одну тему. Всё про "агрессию" России. laughing
          Orionvit
          1. Клебер Сегодня, 08:08
            Цитата: Orionvit
            Цитата: Клебер
            Пора его менять на Муженко, у него с фантазией всё в порядке

            На украине, у всех деятелей, с "фантазией" всё в порядке. Правда креативности не хватает, вся "фантазия" кривобокая и на одну тему. Всё про "агрессию" России. laughing


            С креативом у Ляшко все впорядке. lol
            Клебер
          2. Балу Сегодня, 08:18
            Цитата: Orionvit
            Цитата: Клебер
            Пора его менять на Муженко, у него с фантазией всё в порядке

            На украине, у всех деятелей, с "фантазией" всё в порядке. Правда креативности не хватает, вся "фантазия" кривобокая и на одну тему. Всё про "агрессию" России. laughing

            Украина сама по себе превратилась в страну фатаморгану.
            Балу
  2. 210окв Сегодня, 06:17
    Думаете оно вам поможет?Бывшая советская процветающая республика превратилась в территорию-попрошайку,территорию-зомби..
    210окв
  3. iliitchitch Сегодня, 06:27
    В России все давно забили на мощные сигналы , идущие с украины , оценили , так сказать , всю красоту укропскской душонки . А ведь в 14-м как-то не верилось . Сколько ж у них там ещё морд , интеллектом не обременённых , глядя на этого на фотке подумалось .
    iliitchitch
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    Это не единственный контракт
    Озвучил то, что давно известно. А решение Конгресса и подпись президента Сша пустая формальность. Понятно, что американцы будут продолжать поставлять оружие как бы Украина им не надоела. Очаг напряженности у российских границ - бальзам на душу американского русофоба.
    rotmistr60
  5. ИмПерц Сегодня, 07:11
    Не, пусть джавелины поставляют. Ребятам из ДНР и ЛНР они нужны.
    ИмПерц
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:14
    Посол Украины в США подтвердил информацию о поставках Киеву летального оружия
    После таких заявлений должен быть ответ как минимум о выходе из Минских соглашений и для начало тотальной выдачи российских паспортов в ЛДНР. Но для этого нужно чтобы Кремль перестал искать точки соприкосновения с американцами.
    Наблюдатель2014
  7. AlexS Сегодня, 07:23
    СГА планомерно и целенаправленно делают из Украины вторую Польшу и поэтому им нужна постоянная "горячая точка".
    AlexS
    1. Клебер Сегодня, 07:54
      Цитата: AlexS
      СГА планомерно и целенаправленно делают из Украины вторую Польшу и поэтому им нужна постоянная "горячая точка".


      Не, Польшу они всё таки за страну считают в отличии от Украины.
      Клебер
  8. ibn.shamai Сегодня, 07:33
    Значит на Донбассе "Чебурашки" с "Буратинами" появятся!
    ibn.shamai
  9. Masya Masya Сегодня, 07:45
    Америка даёт оружие

    Можно подумать, что безвозмездно дарят... прям дарители какие- то...
    Masya Masya
    1. Клебер Сегодня, 07:56
      Цитата: Masya Masya
      Можно подумать, что безвозмездно дарят... прям дарители какие- то...


      За их подарки внукам не хватит не расплатиться.
      Клебер
  10. частное лицо Сегодня, 08:27
    Да разве же америкосы упустят такой шанс ,война в их понимании это бизнес они просто не воевали на своей территории сеять хаус по всему миру вот их конёк.
    частное лицо
  11. Человек РФ Сегодня, 08:53
    Не понимаю интереса, с которым все реагируют на этот политический онанизм..
    Ну поставят они хоть на все $350 млн - при расценках стран поставщиков, это капля в море.
    Натовцы вон базу организуют на ДВА полностью укомплектованных мехбатальона - $200 млн. по смете. Пусть даже со строительством.
    Кроме стрелкового реально больших партий не закупишь. "Проблему Донбасса" это им никак не поможет решить.
    Человек РФ
  12. JonnyT Сегодня, 09:00
    Посол Украины в США Валерий Чалый дал интервью «Радио Свобода», в котором рассказал о поставках летальных вооружений из США.

    Кони пьяны, хлопцы запряжены
    JonnyT
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