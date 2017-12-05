11:17 05 декабря

Для чего ВМС Аргентины осуществили мощный взрыв в районе пропажи подлодки?

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Для установления причин пропажи дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан» в юго-западной Атлантике был осуществлён контролируемый взрыв мощностью около 100 кг в тротиловом эквиваленте. Напомним, что ранее американский самолёт-разведчик зафиксировал «тепловую и акустическую аномалию» в одном из квадратов проведения поисков.

Аргентинские военные специалисты произвели взрыв на глубине около 40 м, чтобы получить данные о том, мог ли такого рода взрыв зафиксировать самолёт-разведчик. В результате испытаний аргентинские военные пришли к выводу, что взрыв, который, вероятно, произошёл на борту ДЭПЛ «Сан-Хуан», был существенно мощнее экспериментального.

Для чего ВМС Аргентины осуществили мощный взрыв в районе пропажи подлодки?



Напомним, что ранее аргентинские специалисты Военно-морских сил заявили, что не исключают вероятность того, что на борту субмарины произошёл взрыв водорода, выделившегося при нештатной ситуации, связанной с зарядкой аккумуляторов. После проведённого эксперимента в ВМС Аргентины пришли к выводу, что, если был взрыв, то его мощность слишком высока, чтобы её связывать с неполадками при зарядке аккумуляторных батарей.

Ранее в ВМС Аргентины акцентировали внимание на том, что ДЭПЛ «Сан-Хуан» осуществляла переход из Ушуайи в Мар-дель-Плата без вооружений в виде торпед.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14
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  1. zzdimk Сегодня, 06:33 Новый
    Если торпед не было на борту, то сколько водорода должно было выделиться из АКБ, чтобы так шарахнуло? Или всё-таки, что-то было?
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    zzdimk
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:40 Новый
      У водорода высокая теплопроводность,как и тепло отдача так что концентрация его в замкнутом помещении отсека не обязательно должна быть запредельной!
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      Геркулесыч
      1. мыслитель Сегодня, 11:13 Новый
        Есть такое понятие Нижний Предел Взрываемости. У водорода в смеси с воздухом очень низкий НПВ = 4%
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        мыслитель
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:47 Новый
    Надо лодку искать, а не драконить родственников погибших пачками версий.
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    Анкыпельгыгыргын
  3. ИмПерц Сегодня, 07:02 Новый
    Более-менее понять (или попытаться) можно будет после нахождения места аварии и хотя бы визуального осмотра. А так можно гадать долго и упорно.
    В принципе можно предполагать и такую версию, что ПЛ натолкнулась на засекреченное поселение наследников III Рейха и те потопили субмарину.
    Как говорится адмирал Бёрд и 1947 год в помощь...
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    ИмПерц
    1. Orionvit Сегодня, 07:36 Новый
      Цитата: ИмПерц
      что ПЛ натолкнулась на засекреченное поселение наследников III Рейха и те потопили субмарину.

      Потом на РЕН ТВ посмотрите. Хотя Прокопенко и говорит всегда, что они не претендуют на правду, но такой случай не упустят.
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      Orionvit
      1. ИмПерц Сегодня, 07:41 Новый
        Цитата: Orionvit
        Потом на РЕН ТВ посмотрите.

        Придётся подключаться...
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        ИмПерц
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:03 Новый
    А что делал американский самолет-разведчик на юге Аргентины вообще?
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    Ушлый_башкорт
    1. Svarog51 Сегодня, 07:18 Новый
      То же, что и в акватории Чёрного моря - вёл разведку. Только в атлантике ему никто не мешал, а в Чёрном море "вежливо" попросили убраться. hi
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      Svarog51
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:48 Новый
        То же, что и в акватории Чёрного моря - вёл разведку.

        Да тут больше сарказм был, мол пролетал американский самолет-разведчик и вдруг на лодке без БК что-то громко бумкнуло hi
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        Ушлый_башкорт
        1. Svarog51 Сегодня, 08:02 Новый
          Артур hi Ну почему же сарказм? Вполне жизнеспособная версия трагедии. "Посейдону" вполне по силам обнаружить ПЛ и угробить её. О потом - "я не я и лошадь не моя". Вот когда её найдут и обследуют, тогда может что то и прояснится, а пока и Ваша версия событий может оказаться верной.
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          Svarog51
    2. demo Сегодня, 07:19 Новый
      А что делают американские самолеты разведчики в акватории Черного и Балтийских морей?
      Разведывал.
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      demo
  5. армеец Сегодня, 08:20 Новый
    Есть такие данные?
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    армеец
  6. Монархист Сегодня, 08:29 Новый
    Цитата: ИмПерц
    Цитата: Orionvit
    Потом на РЕН ТВ посмотрите.

    Придётся подключаться...

    Я одно время смотрел его программу,а потом бросил: его сильно на консперологию клинит,а я скептически отношусь к всяким гаданиям . Помнится году в 1996 на Кубани ошивалась новая Ванга и в газете был прейскурант на гадания и предсказания будущего,а потом она пугала,что импотентами сделает всех мужиков которые не идут к ней. И представьте нашлись чудики,что побежали к ней
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    Монархист
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