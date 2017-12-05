Для чего ВМС Аргентины осуществили мощный взрыв в районе пропажи подлодки?

Для установления причин пропажи дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан» в юго-западной Атлантике был осуществлён контролируемый взрыв мощностью около 100 кг в тротиловом эквиваленте. Напомним, что ранее американский самолёт-разведчик зафиксировал «тепловую и акустическую аномалию» в одном из квадратов проведения поисков.Аргентинские военные специалисты произвели взрыв на глубине около 40 м, чтобы получить данные о том, мог ли такого рода взрыв зафиксировать самолёт-разведчик. В результате испытаний аргентинские военные пришли к выводу, что взрыв, который, вероятно, произошёл на борту ДЭПЛ «Сан-Хуан», был существенно мощнее экспериментального.Напомним, что ранее аргентинские специалисты Военно-морских сил заявили, что не исключают вероятность того, что на борту субмарины произошёл взрыв водорода, выделившегося при нештатной ситуации, связанной с зарядкой аккумуляторов. После проведённого эксперимента в ВМС Аргентины пришли к выводу, что, если был взрыв, то его мощность слишком высока, чтобы её связывать с неполадками при зарядке аккумуляторных батарей.Ранее в ВМС Аргентины акцентировали внимание на том, что ДЭПЛ «Сан-Хуан» осуществляла переход из Ушуайи в Мар-дель-Плата без вооружений в виде торпед.