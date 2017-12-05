Пентагон: Россия не внесла решающего вклада в разгром ИГИЛ* в Сирии

Сирийский режим и Россия продемонстрировали серьёзный подход по разгрому ИГ*. Но они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это в свою очередь позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома.

Официальный представитель главного военного ведомства США Эрик Пэхон в интервью РИА Новости рассказал об американском видении ситуации по освобождению Сирии от террористов ИГ (*запрещено в России). По словам г-на Пэхона, освобождение большей части территории САР является заслугой США, а не России.РИА Новости приводит заявление Пэхона:Как видно, американская коалиция уже названа "глобальной".Если эта "глобальная" коалиция действительно столь удачно действовала в отношении игиловских банд в Сирии, то почему же так вышло, что разгром ИГИЛ (*) от одной провинции к другой совпал с началом операции российских ВКС в этой стране. Или Пентагон хочет сказать, что "глобальная" коалиция ждала прихода русских, чтобы наконец-то начать непримиримую борьбу против так называемого «Исламского государства»? А чем занималась до этого?