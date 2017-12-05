11:17 05 декабря

Пентагон: Россия не внесла решающего вклада в разгром ИГИЛ в Сирии

Официальный представитель главного военного ведомства США Эрик Пэхон в интервью РИА Новости рассказал об американском видении ситуации по освобождению Сирии от террористов ИГ (*запрещено в России). По словам г-на Пэхона, освобождение большей части территории САР является заслугой США, а не России.

РИА Новости приводит заявление Пэхона:
Сирийский режим и Россия продемонстрировали серьёзный подход по разгрому ИГ*. Но они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это в свою очередь позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома.


Пентагон: Россия не внесла решающего вклада в разгром ИГИЛ в Сирии



Как видно, американская коалиция уже названа "глобальной".

Если эта "глобальная" коалиция действительно столь удачно действовала в отношении игиловских банд в Сирии, то почему же так вышло, что разгром ИГИЛ (*) от одной провинции к другой совпал с началом операции российских ВКС в этой стране. Или Пентагон хочет сказать, что "глобальная" коалиция ждала прихода русских, чтобы наконец-то начать непримиримую борьбу против так называемого «Исламского государства»? А чем занималась до этого?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 109

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Кроу Сегодня, 06:55
    Конечно же не внесла! Решающим ударом по игил будет выдворение США с территории Сирии! А ещё лучше со всего Ближнего Востока...
    Кроу
    1. Тралл Сегодня, 06:58
      Сами позорно свинтят из Сирии, когда поймут, что и здесь облажались.
      Тралл
      1. Кроу Сегодня, 07:21
        Так они светят с заявлением, что ''всё, победили! Уходим.''! И пообещают вернуться.
        Кроу
        1. vovanpain Сегодня, 08:22
          была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнеров.

          Слов нет,товарищ Жорж Милослвский вам слово. fellow
          vovanpain
          1. Кроу Сегодня, 08:28
            И её партнёров? Кто такие? Неужто жёлто-голубые?
            Кроу
            1. Тузик Сегодня, 09:36
              Литва, Латвия конечно же.
              Тузик
      2. антивирус Сегодня, 07:37
        они всегда правы,РФ только и болтала о победе и гнула врагов Асада. А вот партнеры работали на историю.
        Мне не важно что сща болтают--что мы получим по итогам этой войны?
        Что для Вологодской ,Иркутской, Курганской и Тамбовской обл от победы над ИГИЛ в Сирии.???
        антивирус
        1. Scoun Сегодня, 07:54
          Цитата: антивирус
          ,РФ только и болтала о победе и гнула врагов Асада. А вот партнеры работали на историю.

          Эмм... это ваша непереводимая игра слов?
          Цитата: антивирус
          Мне не важно что сща болтают--что мы получим по итогам этой войны?

          А что вы под получением подразумеваете, вагон мандаринов, вагон перемолотых бабахов из России, вагон проданного оружия, вагон политических плюшек, ч чём ваша шкала измерения плюшек? В айфонах?

          Цитата: антивирус
          Что для Вологодской ,Иркутской, Курганской и Тамбовской обл от победы над ИГИЛ в Сирии.???

          Только по этим 4-м областям у всс "интерес"?
          Иркут - заказы на самолёты Су-30.
          Курганский машиностроительный завод - заказы на бронетехнику
          Тула - стрелковое оружие.
          Вы из Вологодской обл.?
          Scoun
          1. антивирус Сегодня, 07:58
            1это переводимая игра слов
            2для всех областей, не только ВПК, а и сель\хоз+ утюги+ пед училищ.
            в тч НЕ олигархов, А ДЛЯ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН БАБЛО ПРИБАВИТСЯ?-- ЭФФЕКТИВНЫЕ МАНАГЕРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПО ДР РАБОТАТЬ
            антивирус
            1. Wedmak Сегодня, 08:26
              А ДЛЯ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН БАБЛО ПРИБАВИТСЯ?

              А мысли только о бабле? Как бы ничего, что игилу нагнули в Сирии, а не под Волгоградом? И так уже с разных концов станы идут отчеты ФСБ о захвате банд, действовавших под руководством этой организации. То есть очень вовремя туда зашли наши ВКС.
              Wedmak
            2. EvilLion Сегодня, 09:22
              Вот когда тебя, или кого-то из твоей родню пошлют в составе мотопехоты мочить бармалеев куда-нить на Кавказ, или в Среднюю Азию ,ты же первый заноешь, что зачем их не замочили в Сирии с воздуха.

              А так, конечно, не дали лично тебе денег, ты и обиделся. Так прямо и скажи, тебе пофиг на интересы государства и общества, тебе надо только, чтобы тебе лично денег давали.
              EvilLion
        2. vovanpain Сегодня, 08:23
          Цитата: антивирус
          они всегда правы,РФ только и болтала о победе и гнула врагов Асада. А вот партнеры работали на историю.

          fool fool fool fool fool fool это вирус однако.
          vovanpain
          1. антивирус Сегодня, 08:25
            Ваш пост-это кремлевскя пропаганда. США несут Знамя Свободы всему миру.
            Каждый сомневающийся получил по 1 томохавку. и др примкнувшие к нему.
            антивирус
            1. vovanpain Сегодня, 08:41
              Цитата: антивирус
              США несут Знамя Свободы всему миру.
              Каждый сомневающийся получил по 1 томохавку. и др примкнувшие к нему.

              Спасибо good Вы сделали мне утро laughing Жду томохавка. hi
              vovanpain
              1. антивирус Сегодня, 08:43
                лучше деньгами, по курсу руб-долл
                но американцы, в отличии от др стран, чаще натурой посылки отправляют
                антивирус
            2. anykin Сегодня, 10:33
              Цитата: антивирус
              американцы, в отличии от др стран, чаще натурой посылки отправляют

              Эрик, не кипятись. Ты уже всё сказал в пятиугольнике. Просто люди не понимают, если бы США не организовали ИГИЛ, то Россия не смогла бы говорить о победе над бармалеями. Победили видите ли. А организовать толпу отморозков легко было штатам?
              Плюнь, Эрик Пэхон! Или убейся об стену. СМИ напишут -Убился за победу над ИГИЛ.)))
              anykin
        3. EvilLion Сегодня, 09:19
          Если ты этого не понимал изначально, то просто не задавай глупых вопросов и выполняй приказы. Так ты хотя бы проблем создавать не будешь.
          EvilLion
        4. виктор н Сегодня, 09:21
          ...и спросила Кроха......
          ГОРДОСТЬ за своих!!
          УВЕРЕННОСТЬ!
          виктор н
    2. Ami du peuple Сегодня, 07:06
      Цитата: Кроу
      Решающим ударом по игил будет выдворение США с территории Сирии!
      Решающим ударом будет выдворение США из США! Большой американский исход, так сказать..
      Ami du peuple
      1. Hammerlock Сегодня, 08:24
        да пусть уже дома остаются (ну если только летальный исход)
        Hammerlock
    3. Клебер Сегодня, 07:06
      Цитата: Кроу
      Конечно же не внесла! Решающим ударом по игил будет выдворение США с территории Сирии! А ещё лучше со всего Ближнего Востока...


      А ещё лучше выдворение США в сами США в пределах терреториальных вод США со всего мира.
      Клебер
    4. Chertt Сегодня, 07:13
      Цитата: Кроу
      Конечно же не внесла!

      Вроде бы Макрон заявил, что победил ИГИЛовцев
      Chertt
      1. Logall Сегодня, 07:18
        Цитата: Chertt
        Цитата: Кроу
        Конечно же не внесла!

        Вроде бы Макрон заявил, что победил ИГИЛовцев

        Они все побеждали! Macron, Тереза Мэй, Трамп. В карты наверное когда за одним столом сидели...
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 07:32
          Доброе утро,Александр.Наших ещё не побеждали..Хакеров.. laughing
          Цитата: Logall
          Цитата: Chertt
          Цитата: Кроу
          Конечно же не внесла!

          Вроде бы Макрон заявил, что победил ИГИЛовцев

          Они все побеждали! Macron, Тереза Мэй, Трамп. В карты наверное когда за одним столом сидели...
          210окв
          1. Logall Сегодня, 07:59
            Дмитрий, доброго утра!
            Чтобы победить русских хакеров, нужно вызвать Охотников за привидениями. Потомучто все их заявления - это погоня за призраками...
            Logall
      2. Смог Сегодня, 07:20
        Цитата: Chertt
        Вроде бы Макрон заявил, что победил ИГИЛовцев

        Как? И эти тоже что ли их победили?????
        Смог
        1. Logall Сегодня, 07:26
          Они с победуна подобные заявления делают!
          Дружище, Приветствую! hi
          Logall
          1. Смог Сегодня, 07:43
            Александр! drinks soldier
            Цитата: Logall
            Они с победуна подобные

            И че у них такое состояние каждый день?
            Смог
            1. Logall Сегодня, 08:02
              В любое время суток! Этакое состояние толерантности...
              Logall
              1. vovanpain Сегодня, 08:36
                Цитата: Logall
                В любое время суток! Этакое состояние толерантности...

                Санчо Здрав Будь Дружище drinks hi А ты думаешь почему из Афгана матрасников ядерным оружием хрен выкуришь? laughing Вот отсюда и ноги растут толерантности. laughing
                vovanpain
          2. rocket757 Сегодня, 07:45
            Макрон самым шустрым\ ушлым оказался. Теперь игиловци могут так спросить - Эти тоже нас победили??? - как немцы когда то!!!
            Янки молодые ищ-що, влезамши конечно, но опоздамши!
            rocket757
      3. Кубик123 Сегодня, 08:06
        Цитата: Chertt
        Цитата: Кроу
        Конечно же не внесла!

        Вроде бы Макрон заявил, что победил ИГИЛовцев

        "У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота"
        Фраза 35-го президента (1961 — 1963) США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917—1963). Так он прокомментировал (21 апреля 1961 г.) реакцию в США на неудачу с высадкой американского десанта в заливе Кочинос (залив Свиней) на Кубе.
        Но это только новая редакция фразы, известной с давних времен. Например, римский историк Тацит в сочинении «Агрикола» писал: «Во всякой войне (...) удачу каждый приписывает себе, а вину за несчастья возлагают на одного» (перевод А. С. Бобовича). Известна также запись в «Дневнике» министра иностранных дел Италии Галеаццо Чиано (1903— 1944): «Как обычно, у победы находится сотня отцов, а поражение — сирота» (запись от 9 сентября 1942 г., опубликована в 1946 г.).

        Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс». Вадим Серов. 2003.

        А заявление американцев всего лишь повторение истории Второй Мировой.
        Практическое применение известного постулата:
        «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.»
        ―Йозеф Геббельс
        Кубик123
    5. Primoos Сегодня, 08:13
      Пин.досы всегда и всех побеждали языком и голливудом. Исключительные Трипи.доны!
      Primoos
    6. Венд Сегодня, 09:07
      Цитата: Кроу
      Конечно же не внесла! Решающим ударом по игил будет выдворение США с территории Сирии! А ещё лучше со всего Ближнего Востока...

      А мне вот интересно до какой грани вранья они могут дойти?
      Венд
      1. Primoos Сегодня, 09:49
        Нет границ полету их фантазий.
        Primoos
  2. volodya Сегодня, 06:56
    Как всегда, всё с ног на голову!
    volodya
    1. Victor_B Сегодня, 07:09
      Но при этом все "фейк-ньюз" дружно расскажут эту сказку и население США искренне поверит в эту ложь.
      Victor_B
      1. Chertt Сегодня, 07:16
        Цитата: Victor_B
        Но при этом все "фейк-ньюз" дружно расскажут эту сказку и население США искренне поверит в эту ложь.

        Стараюсь, время от времени, читать западные СМИ. Там такой бред, что еще один фейк ничего не изменит
        Chertt
      2. Вежливый Лось Сегодня, 07:44
        Цитата: Victor_B
        Но при этом все "фейк-ньюз" дружно расскажут эту сказку и население США искренне поверит в эту ложь.

        А может оно и к лучшему? Пусть дальше верят в свою непобедимость, капитана "Америку" и зомби-апокалипсис. В случае чего (не дай бог, конечно), возвращение светлых эльфов из виртуальной реальности в этот дерьмовый мир будет очень болезненным и полным открытий и откровений.
        А насчет победителей в сирийской войне пусть думают, что хотят. Главное, чтобы правду помнили сирийцы и их соседи.
        Вежливый Лось
        1. BecmepH Сегодня, 08:42
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: Victor_B
          Но при этом все "фейк-ньюз" дружно расскажут эту сказку и население США искренне поверит в эту ложь.

          А может оно и к лучшему? Пусть дальше верят в свою непобедимость, капитана "Америку" и зомби-апокалипсис. В случае чего (не дай бог, конечно), возвращение светлых эльфов из виртуальной реальности в этот дерьмовый мир будет очень болезненным и полным открытий и откровений.
          А насчет победителей в сирийской войне пусть думают, что хотят. Главное, чтобы правду помнили сирийцы и их соседи.

          Наконец-то толковый комментарий. "+" Вам.
          Они языком болтать могут всякую ерунду, но ведь они всё равно всё понимают и знают правду. И от этой правды, и от своего бессилия они рвут волосы на ж...
          BecmepH
    2. Orionvit Сегодня, 07:17
      Цитата: volodya
      Как всегда, всё с ног на голову!

      Да уж, цинизм и степень наглости зашкаливает. А слабо спросить у легитимного Сирийского президента, кто помог освободить его страну? Но для американцев, это слишком сложно, кто такой Асад? Так, просто погулять вышел.
      Orionvit
  3. Тралл Сегодня, 06:56
    А ещё, Рейхстаг в 1945 брал американский спецназ. laughing
    А про Луну промолчу, пожалуй...
    Тралл
    1. -ш- Сегодня, 06:59
      морские котики высадились с парашютами с подводной лодки-авианосца над Берлином и победили Гитлера
      -ш-
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:00
        Цитата: Тралл
        американский спецназ

        А Карфаген разрушили "морские котики"..... fellow
        Uncle Lee
        1. Клебер Сегодня, 07:08
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Тралл
          американский спецназ

          А Карфаген разрушили "морские котики"..... fellow


          Неа, древние украинцы. Не верите? Спросите у украинцев - подтвердят.
          Клебер
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:15
            Цитата: Клебер
            подтвердят

            Про Карфаген и Черное море понятно ! А вот для каких целей протоукры строили пирамиды ? Какой с них навар ? Или для будущего - туристов привозить ? Так там египтяне деньгу собирают .... recourse
            Uncle Lee
            1. Клебер Сегодня, 07:21
              Цитата: Uncle Lee
              Так там египтяне деньгу собирают .... recourse


              Ну руки у украинцев до Египта не дошли. Вот с РФ закончат и обязательно потребуют с Египта через Киевский хозяйственный суд компенсацию за материальные потери.
              А антимонопольный комитет Украины наложит штраф за монопольный сбор средств с туристов. laughing
              Клебер
              1. Uncle Lee Сегодня, 07:33
                Кошмар ! Еще и Египет разорят ! crying
                Uncle Lee
            2. Svist Сегодня, 07:25
              Дык египтяне потомки древних укров! smile
              Svist
              1. Uncle Lee Сегодня, 07:39
                Цитата: Svist
                египтяне потомки древних укров

                Аааааа, так они родственники ! Правда одни сало не едят, а другие обожают !
                Uncle Lee
            3. Смог Сегодня, 07:32
              Цитата: Uncle Lee
              Так там египтяне деньгу собирают ....

              Еще не вечер! Скоро украинцы им счет выкатят.
              Смог
      2. Тралл Сегодня, 07:02
        Гитлер был агентом Сталина, но перебрал допинга и сошел с дистанции на самом финише smile
        Тралл
        1. Orionvit Сегодня, 07:23
          Цитата: Тралл
          Гитлер был агентом Сталина

          Не подливайте масла в огонь, не то сейчас набегут либерастные поклонники разных Резунов-Суворовых и начнут старую песню, о том, что это Сталин развязал вторую мировую, а американцы "спасли" мир. Подождите, завтра скажут, что это Россия развязала войну в Сирии, а "глобальная коалиция" и игил, во главе с США, спасли ближний восток.
          Orionvit
    2. Клебер Сегодня, 07:03
      Только двое американских спецназовца с позывными "Кантария" и "Егоров" по ошибке водрузили над рейхстагом вместо полосатого флага советский. laughing
      Клебер
      1. Тралл Сегодня, 07:05
        Один из них был израильским агентом под прикрытием британского шпиона. smile
        Тралл
    3. krops777 Сегодня, 07:30
      освобождение большей части территории САР является заслугой США, а не России.

      А ещё, Рейхстаг в 1945 брал американский спецназ. laughing
      А про Луну промолчу, пожалуй...


      Ну и славно, Голливуд им в помощь. laughing
      krops777
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    Совершенно не удивляет заявление американского представителя "главного военного ведомства" (одного из главнюков). У них вся страна живет за счет других, а что говорить о победах, которые они одним росчерком пера присваивают себе. Практически весь мир знает кто внес основной вклад в разгром ИГИЛ, но одни молчат по обязанности, другие по трусости. Поэтому - "пой пташка, пой..."
    rotmistr60
    1. Orionvit Сегодня, 07:29
      Цитата: rotmistr60
      Практически весь мир знает кто внес основной вклад в разгром ИГИЛ

      По моему, вы несколько преувеличиваете. Правду знают только те, кто непосредственно участвовал, кому это необходимо по службе и те, кто хоть не много интересуется и вникает в данный вопрос. Остальному большинству во всём мире, абсолютно наплевать. Спросите любого американца, или Японца, или Бразильца на улице, где находится Сирия и большинство затруднятся с ответом.
      Orionvit
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:40
        Под "миром" я подразумевал политиков стран, поэтому и написал
        но одни молчат по обязанности, другие по трусости
        rotmistr60
        1. Orionvit Сегодня, 07:47
          К глубокому сожалению, знание политиками правды, ни как не влияет на политику их стран.
          Orionvit
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:50
            С этим полностью согласен.
            не влияет на политику их стран
            Что и показывает сегодняшняя обстановка.
            rotmistr60
  5. рюрикович Сегодня, 07:05
    Игра ва-банк fellow Лгать,так по крупному angry Что бы даже Геббельс в гробу перевернулся laughing
    Цинизм и лицемерие на грани фантастики!!! fool А хотя когда рушится твой мир, то для спасения любые средства хороши. Удастся спастись - никто и не вспомнит, не удастся - уже и не важно,какая была ложь wassat
    А ведь западный диванный электорат верит в то, что белая и пушистая исключительная нация не может лгать по своей природе fool
    Вот и получаем такие "факты" request
    Печалька.... winked
    рюрикович
    1. Клебер Сегодня, 07:11
      Ну для населения США такое заявление прокатит.
      Клебер
    2. Wedmak Сегодня, 08:29
      Что бы даже Геббельс в гробу перевернулся

      Он там уже в порошок стерся, судя по американской риторике. А в ближайшее время видимо этот порошок еще и дымится начнет.
      Wedmak
  6. ИмПерц Сегодня, 07:05
    Глобальная коалиция, благодаря слаженным действиям авиации, смогла с воздуха освободить весь мир от терроризма.
    Это новые технологии в ведении боевых действий)))
    ИмПерц
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:06
    Пентагон: Россия не внесла решающего вклада в разгром ИГИЛ* в Сирии
    Да!!! И в доказательство Голливуд пусть пару десятков фильмов снимет! Сирию освободили железный человек и Супермен ! : soldier belay laughing
    Наблюдатель2014
    1. Orionvit Сегодня, 07:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      Сирию освободили железный человек и Супермен

      Здрасте, а кого освобождал Дауни младший в первой серии? Правда намёк был на Афганистан, но для рядового американца прокатит и за Сирию.
      Orionvit
  8. Victor_B Сегодня, 07:07
    Наказание невиновных и награждение непричастных!
    Victor_B
  9. iliitchitch Сегодня, 07:12
    эрик чё-то забористого с утра пэхнул . эрика понесло .
    iliitchitch
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Фамилия у него неправильная -не Пэхан, а Пэтух гам-бур-ский! fool
    Геркулесыч
  11. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 07:17
    Глобальная коалиция существовала в Сирии и до прихода России. Отчего же ее успехи до того времени были такими мизерными?
    Стегозавр Бронтозавров
    1. Wedmak Сегодня, 08:32
      Отчего же ее успехи до того времени были такими мизерными?

      Вот это вот вы зря. Успехи как раз были крупными и многообещающими. Но пришли ВКС РФ и все испортили. laughing Теперь как-то надо выкручиваться. А как это сделать, если у США на руках только глобальная машина пропаганды под названием "мировые СМИ"? Главное RT заткнуть, а там пойдет по накатанному.
      Wedmak
  12. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    Похоже, что в небе сша массовые выбросы галлюцигенных веществ стали чем то само собой разумеющимся, и нести бред, а чаще всего подло врать, извращая факты для чинуш из сша стало нормой их гнилой и поганой жизни. Негодяи, создавшие по всему миру сеть терреристических группировок, пытаются подло приписать теперь себе еще и победу над своими же детещами!
    Геркулесыч
  13. Masya Masya Сегодня, 07:22
    Сам себя не похвалишь... пришло время на весь мир заявлять, какие они глобальные ну "молодцы" просто...
    Masya Masya
  14. TonyGUN Сегодня, 07:25
    США на мой взгляд трусы и черти,вступают в бой когда их численность превзоходит кратно численность войск противника,вспонинается фокат когда СУшка в Чёрном море над кораблём США прошла, их там инфаркты похватали...Это как балонка облаивает бульдого сидящего на цепи.....
    TonyGUN
    1. rocket757 Сегодня, 07:56
      Почему только когда их больше? Когда летают повыше, они тоже смелые такие!!! тем более, если у аборигенов ПВО ниже плинтуса, совсем нет.
      Так что они теперь "смелые, продвинутые" ребятишки!
      rocket757
    2. Viktorfi Сегодня, 08:09
      Цитата: TonyGUN
      США на мой взгляд трусы и черти,вступают в бой когда их численность превзоходит кратно численность войск противника


      Сирийские войска при помощи России делают точно тоже самое.

      Может и России не помогать сирийским войскам с воздуха так как у террористов самолётов нет?


      Цитата: TonyGUN
      СУшка в Чёрном море над кораблём США прошла, их там инфаркты похватали..


      Известный миф. Глупая пропаганда рассчитанная на ура патриотов.
      Viktorfi
      1. Геркулесыч Сегодня, 08:24
        Вы как минимум, вежливо говоря, говорите неправду, ибо мы воевать научились, а в Сирии воевать числом -это просто сотни или тысячи человек кидать в мясорубку, на смерть. Хотелось бы что вы свои посты цифрами, не взятыми с потолка, а реальными, подтверждали!
        Геркулесыч
        1. Viktorfi Сегодня, 08:34
          Цитата: Геркулесыч
          Вы как минимум, вежливо говоря, говорите неправду, ибо мы воевать научились, а в Сирии воевать числом -это просто сотни или тысячи человек кидать в мясорубку, на смерть.


          Да что вы говорите?
          Любая сильная армия пользуется преимуществом которое есть - как численное, так и военное.


          Цитата: Геркулесыч
          Хотелось бы что вы свои посты цифрами, не взятыми с потолка, а реальными, подтверждали!


          Это настолько очевидные вещи, что и так понятны.
          Россия это и в Чечне прошла.

          Никто чисто числом не воюет, как и американцы.
          Viktorfi
      2. vovanpain Сегодня, 09:04
        Цитата: Viktorfi
        Известный миф. Глупая пропаганда рассчитанная на ура патриотов

        Согласен,просто ПКР" Бастион" радаром ослепил,Причерноморские государства три недели ржали. request Или да такой тактический прием,изматывать противника бегом,пущай догоняет,а потом отрицать внаглую типа байки уря патриотов.Да ладно мы не злопамятные. hi
        vovanpain
  15. Горный стрелок Сегодня, 07:31
    Остаётся только вспомнить, как немец сказал в Потсдаме, подписывая капитуляцию, при виде французского представителя:"И эти тоже нас победили"?
    Голливуд, чистый Голливуд... Ну почему победить врага, это пол-дела? Главное, что об этом "прокукарекать"!
    Хотя, с другой стороны, что им остаётся? американцы "грохнули" на все это немало "лярдов", ну хоть как то оправдаться за них надо?
    Горный стрелок
  16. EvgTan Сегодня, 07:44
    всё так и будет продолжаться, пока.............
    EvgTan
  17. Александр War Сегодня, 07:46
    Пентагон не разбирая бомбы с напалмом сбрасывал и террористов прикрывал и выводил когда в серьезный замес попадали, по этому видео они и не представляли !
    Александр War
  18. Александр War Сегодня, 07:47
    По тому-что видео ударом по террористам в Сирии от матрасников нет и быть не может!
    Александр War
  19. Zubr Сегодня, 07:51
    Чем то напоминает Фултонскую речь Черчиля..)) А теперь вспомню Пикуля: "Дедли, не делай этого"...)))
    Zubr
  20. jetfors_84 Сегодня, 07:56
    Глобальная? А что сразу не вселенская? Извилина, которая одна, не доперла еще?
    jetfors_84
  21. частное лицо Сегодня, 08:01
    А что хотели услышать? В ВОВ гитлера победили тоже "смелые" янки. Вот на этом и строится престиж страны в глазах подрастающего поколения а у нас в учебниках истории больше про каменный век и древний Рим написано нежели про героическую летопись России.
    частное лицо
  22. ul_vitalii Сегодня, 08:04
    Похоже скоро этот победитель будет ходить с поджатым хвостом во круг сирийской границы и облизываться.
    ul_vitalii
  23. Старый военрук Сегодня, 08:05
    Потрясающе! А мы-то верим нашим масс-медиа! Ай да тан, ни малейшего смущения, врёт и не краснеет. Наверное, наглосаксы лишены этого качества. Хотя всё в логической связи, во II мировой войне победили они же. Браво.
    Старый военрук
  24. olegator Сегодня, 08:20
    Пен_достан - страна лгунов и шулеров без чести и совести.
    olegator
  25. SOF Сегодня, 08:23
    и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнеров

    ...%"№;";":;*?:*(?)(*_):?*;%№%;?*
    Слов нет. Как же хочется морду набить...
    SOF
  26. pvv113 Сегодня, 08:28
    По словам г-на Пэхона, освобождение большей части территории САР является заслугой США, а не России.

    Примазаться к чужой победе и все приписать себе - это так по-аамерикански
    pvv113
  27. JonnyT Сегодня, 08:39
    Ну тут только можно добавить "слава украини, потерь нет", и забыться в сектанской эйфории.
    Решающая победа над ИГИЛ будет совершена тогда, когда США и их выкормышы будут выгнаны из Сирии и Ирака, Афганистана. А пентагон и ЦРУ будут расформированы как структуры, поддерживающие международный терроризм Заботливый Пентагон уже итак работает в семь потов чтобы спасти своих боевичков
    JonnyT
  28. BerBer Сегодня, 08:46
    Пентагон вообще наглость потерял. angry
    BerBer
    1. Zubr Сегодня, 09:36
      Скорей совесть.
      Zubr
  29. kartalovkolya Сегодня, 08:56
    Опять "песни" из цикла "...и мы пахали..."; в чём-чём а в присвоении чужих побед американцы поднаторели ещё во ВМВ и Гитлера они победили,а Берлин -то русский Ваня взял. И хочется ещё раз напомнить,как пара дивизий SS гоняли "союзников" в Арденнах и только после их слёзных просьб о помощи, Сталин так врезал,что почти все боеспособные части SS и Вермахта были переброшены на Восток! Да и вояки из американцев как из гуано пуля,могут только бомбить безоружных и не способных ответить,а если не дай Бог у кого-то что-то из ПВО есть уж тут они становятся скромнее! Ну никак не пойму ,что русские "медленно запрягают,но быстро ездят",так что с Сирией ещё не всё для них так просто,как думают в Пентагоне!
    kartalovkolya
  30. Altona Сегодня, 09:10
    Цитата: антивирус
    Что для Вологодской ,Иркутской, Курганской и Тамбовской обл от победы над ИГИЛ в Сирии.???

    --------------------------------------
    Из Вологды будем отправлять молочные и ювелирные изделия. Из Тамбова картошку. Из Иркутска самолеты. Из Кургана бронетехнику. Вообще, война была империалистической, за интересы Газпрома и российского ВПК. Но в данном случае эта война принесла нам дивиденды.
    Altona
  31. faiver Сегодня, 09:11
    вот дятлы, самомнение так и прет...
    faiver
  32. Стирбьорн Сегодня, 09:12
    Столицу Игил Раккку, взяли курды, Манбидж тоже они, Аль-баб турки - САА себе в актив может занести Аль-Каратьян, который недавно заново отбивали, да деблокаду Дэйр-эз-Зора, при этом полгорода и так была под их контролем. Пальмира больше медийный успех, потому что городок совсем маленький. Реальный успех САА - это Алеппо, так он под зелеными был, а не черными. Так что такое бурление местного генералитета не очень понятно
    Стирбьорн
    1. SOF Сегодня, 09:44
      Так что такое бурление местного генералитета не очень понятно

      ...серьезно, серьезно? Совсем не понятно? Вероятно и эти "освободители" в своих оценках руководствовались такими же критериями.
      ...весьма интересное совпадение взглядов на окружающий мир...
      А КПД, не пробовали посчитать? Ну исходя, хотя бы, из точек отсчета включения в войну и начала конкретных операций. Обязательно включите в расчет массовую долю вони от оппонирующей стороны, претендующей на звание "победителя", количество "гуманитарных" пауз и состояние населенных пунктов после "освобождения"....
      ...фигассе, специалисты по статистике...
      SOF
    2. vovanpain Сегодня, 09:52
      Цитата: Стирбьорн
      Столицу Игил Раккку, взяли курды,

      Михаил hi а причем здесь США? request
      Цитата: Стирбьорн
      Манбидж тоже они,

      И тут причем тогда? what
      Цитата: Стирбьорн
      Аль-баб турки -

      Тут полосатые вообще не при делах.Так что бурление матрасного генералитета тоже не понятно,хотя стоит признать пиар и приписки чужих побед,тут они впереди планеты всей. hi
      vovanpain
      1. Стирбьорн Сегодня, 11:02
        Цитата: vovanpain
        Михаил а причем здесь США?

        Владимир приветствую hi Ну курдов авиация США поддерживает, без нее они бы никуда не сдвинулись, даже отложили списание A-10 Thunderbolt II. Да и плотину в Табке брал, именно спецназ США, а потом уже курдов, следом на американских же вертушках перебросили...ну и вооружение и легкая бронетехника у курдов американские - это просто факты
        Цитата: vovanpain
        Тут полосатые вообще не при делах.Так что бурление матрасного генералитета тоже не понятно,хотя стоит признать пиар и приписки чужих побед,тут они впереди планеты всей.
        я имел в виду "генералитета" ВО, который негодует в комментах lol
        Стирбьорн
        1. vovanpain Сегодня, 11:14
          Цитата: Стирбьорн
          имел в виду "генералитета" ВО, который негодует в комментах

          Так Михаил мы точно так же поддерживаем САА и подчищаем за них грехи,как в Пальмире;Алеппо,Я не говорю что та коалиция не учавствовала и не буду даже упоминать Ирак,там пусть хоть черта лысого гоняют как хотят и с кем хотят,но так нагло приписывать себе Победу,ну только полосатые так умеют,хотя ИГИЛ не уничтожен и война с ним еще будет долгой. drinks hi
          vovanpain
  33. g1washntwn Сегодня, 09:22
    Было бы странным, если бы "джентльмены" не стали перетягивать одеяло на себя после слива своего же твАрения. Сравнивая с информационной атакой на роль СССР в победе над фашизмом во Второй мировой, количество набрасываемого западного буллшита на вентилятор будет только увеличиваться.
    g1washntwn
  34. К-50 Сегодня, 09:29
    По словам г-на Пэхона, освобождение большей части территории САР является заслугой США, а не России.

    Стоит только сравнить площадь территорий контролируемых Правительством Асада и "подлизок" пин дос ников и всё встаёт на свои места.
    "Особыми заслугами" "матрасников и Ко" стоит только признать уничтожение экскаваторов, больниц, мостов, мирных жителей и спасение бармалеев. Больше им нечем похвастать. request
    К-50
  35. loginovich Сегодня, 09:50
    А почему решили ,что ИГИЛ разгромили?Переминуют обратно в алькаиду ,талибан ,братья мусульмане и понесется все по новой.
    loginovich
  36. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнеров.

    ... а чего ещё ожидать от этих недоносков по рождению... laughing
    a.s.zzz888
  37. Астма Сегодня, 10:31
    ну, в принципе, это было прогнозируемо. у матрасников давно шумиха по поводу этих идей
    Астма
  38. Rostislav Сегодня, 10:39
    У него польских корней нет случайно?
    А то тут припев старой песни слышится: "Войско польско Берлин брало, руско войско помогало".
    Такой же удод, как те старые дятлы.
    Rostislav
Картина дня