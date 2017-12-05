11:10 05 декабря

New York Times сообщила о неспособности комплекса Patriot сбить ракету хуситов

Заявления о том, что система ПВО Саудовской Аравии уничтожила в ноябре баллистическую ракету хуситов на подлете к столице страны Эр-Рияду, могли быть ложными, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.



В начале ноября сообщалось, что на северо-востоке Эр-Рияда саудовские комплексы Patriot американского производства сбили ракету, предположительно иранского происхождения, которую с территории Йемена запустили хуситы. Комментируя это сообщение, Дональд Трамп заявил, что США производят самое лучшее оружие в мире и его покупают во многих странах.


Однако газета, основываясь на анализе фото- и видеоматериалов, полагает, что «ракета преодолела противовоздушную оборону и взорвалась неподалеку от аэропорта Эр-Рияда».

Издание отмечает, что «найденные обломки не содержали элементов боеголовки». Вероятно, во время полета она отделилась от ракеты, которая лишь после этого была поражена ПВО. Заряд продолжил полет и упал возле аэропорта.

Газета приводит свидетельства очевидцев, которые слышали мощный взрыв. Кроме того, издание опубликовало спутниковые снимки, на которых видно затемнение на предполагаемом месте взрыва, и фотографии с земли, на которых заметен дым в районе аэропорта.

Автор напоминает, ранее Вашингтон уже переоценивал эффективность Patriot. Так, во время войны в Персидском заливе Пентагон докладывал о практически стопроцентном поражении иракских ракет советского производства Р-17. Однако последующие исследования доказали, что почти все попытки перехватов этих ракет оказались неудачными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Кроу Сегодня, 08:31
    Советские ракеты скопированны добротно! Но это всего лишь аналог, что они могут противопоставить новому оригиналу?
    Кроу
    1. Chertt Сегодня, 09:45
      "New York Times сообщила о неспособности комплекса Patriot сбить ракету хуситов"
      "ранее Вашингтон уже переоценивал эффективность Patriot"
      -Ну ежели, даже до них дошло, значит, дела а Патриота вообще крах
      Chertt
  2. pvv113 Сегодня, 08:31
    Дональд Трамп заявил, что США производят самое лучшее оружие в мире и его покупают во многих странах

    Значит не перевелись еще лохи, попадающиеся под воздействие американской рекламы
    pvv113
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:34
      Дорого в сша стоит реклама оружия, которую сделал их президент! Поэтому, ему Трампу , а не фактам будут верить.
      Геркулесыч
    2. Logall Сегодня, 08:35
      Цитата: pvv113
      Дональд Трамп заявил, что США производят самое лучшее оружие в мире и его покупают во многих странах

      Значит не перевелись еще лохи, попадающиеся под воздействие американской рекламы

      Дружище, Приветствую, это не реклама! Система откатов придумана не в России...
      Logall
      1. pvv113 Сегодня, 08:41
        Приветствую, Александр! Согласен - откаты играют не последнюю роль, но и толкнуть дерьмо по цене высшего сорта тоже надо уметь
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 08:53
          Саша, Володя - привет! hi Ну что, NYT тоже агент Путина, если поливает грязью "лучшее в мире оружие"? wassat
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 09:01
            Цитата: pvv113
            толкнуть дерьмо по цене высшего сорта тоже надо уметь

            Дык, это ''исключительные д*****'' высшего сорта! Другого они не держат bully
            Logall
            1. pvv113 Сегодня, 09:21
              Ну это уже как водится lol
              pvv113
          2. pvv113 Сегодня, 09:21
            Опять русский след? belay
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:32
              А нафига изобретать велосипед? Есть же Россия на которую можно сваливать любые неудачи. yes
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 09:56
                Очень удобная позиция, вот и укропы ей пользуются - научились у хозяев
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 09:58
                  Если бы только укропы... Весь "цивилизованный" мир.
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 10:03
                    Выходит не такой уж и цивилизованный, раз ничего нового не могут придумать и пользуются бредом, рожденным в остатках воспаленного мозга хозяина lol
                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 10:16
                      Вот потому и вертел я такую цивилизацию вместе с их долбаными ценностями на шпинделе! bully
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 10:18
                        Макс, не ты один wink
                        pvv113
              2. Deadушка Сегодня, 09:57
                Максим, приветствую hi
                За шумом от взрыва ракет забыли о

                им хоть "звезду смерти" дай, все равно не смогут управлять и скажут плохая winked
                Deadушка
                1. Джедай Сегодня, 10:03
                  Виталий, салют! hi Рукозадость никто не отменял, особенно на БВ. wink
                  Джедай
              3. rocket757 Сегодня, 10:00
                Кто управлял комплексом ... арабы! Персонал конечно готовили янки, но из своей практики, что могу сказать, худших курсантов я не встречал. К сирийцам и египтянам эт тож относится.
                "Patriot" мож и не супер-пупер система, но свои функции выполняет. Новые модификации работают достойно. Говорить, что янки не могу делать хорошее оружие, эт перебор.
                А не хвалит своё оружие, только неудачник (не дали правду написать, жаль)!!!
                rocket757
                1. Джедай Сегодня, 10:06
                  Витя, здравствуй! hi Мне как-то один знакомый рассказывал историю как во время арабо-израильского конфликта египетские зенитчики стреляли из советстких ПЗРК как из базуки, без захвата цели ГСН. Вроде как это послужило поводом для появления анекдота на тему ракет "земля-воздух" и "земля-самолёт". lol
                  Джедай
                  1. rocket757 Сегодня, 11:02
                    Привет Паша.
                    За реальные события, только со слов коллег и это такой армейский фолк!!! Я ведь позже с арабами "столкнулся" и тут же понял почему эт так было ...
                    Я уже писал, что с уважением к кому отношусь - Индо-Китай, Куба, Ангола ... впрочем к сынам Израиля тож.
                    rocket757
  3. RASKAT Сегодня, 08:33
    Да по моему еще в первую Иракскую войну, у них (у Пэтриотов) процент перехватов иракских ракет Скад было около 20%. Конечно американцы не поставляют более новые модификации ПВО на экспорт, а возможно и вообще все модификации оставляют желать лучшего в своей боеготовности. Не так страшен черт.........
    RASKAT
    1. BerBer Сегодня, 08:39
      Поэтому Саудиты задумались о покупке С400.
      BerBer
      1. rocket757 Сегодня, 10:10
        Нет абсолютно не пробиваемых комплексов!!! Есть более или менее эффективные.
        Янки доводят до ума свои, мы делаем свои, другие страны тож ... на экспорт идут как правило усечённые версии\ модели .. эт нормально.
        Конечно, в мелких конфликтах работа ПВО-ПРО должна быть без проблем, но тут уж от персонала зависит!!!
        Вы думаете, шо арабы и с нашим оружием не накосячат??? Ой, не верю!
        rocket757
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:37
    Янки нужно взять на работу в госдеп укроинцев -те каждый косяк сша миру преподнесут как хитрейший план, с победой, несомненно, сша и их оружия! wassat В искусстве лжи укровояки и политики достигли космических высот!
    Геркулесыч
    1. Jackyun Сегодня, 08:42
      Таки Петрушка так и сказал _ Украина космическая держава.
      Jackyun
  5. Александр War Сегодня, 08:38
    https://imp-navigator.livejournal.com/683313.html Саудовская ПВО так и не сбила ту самую йеменскую ракету над Эр-Риядом
    Александр War
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:47
    почти все попытки перехватов этих ракет оказались неудачными.
    Что у американцев отлично продвинуто и поставлено, так это реклама. Любую дрянь завернут в красивую бумажку и втюрят утверждая, что это лучшее в мире. Поэтому Сша сейчас активно распродают свои "Пэтриоты" "друзьям и соратникам по борьбе" отлично понимая их реальные возможности.
    rotmistr60
  7. Клебер Сегодня, 08:48
    New York Times сообщила о неспособности комплекса Patriot сбить ракету хуситов


    Статья в NYT явно не случайная и 100 процентно заказанная. Кто то хочет много денег под проектирование новых комплексов.
    Клебер
  8. тлауикол Сегодня, 08:50
    У р17 неотделяемая бч. Статья для растопки
    тлауикол
  9. g1washntwn Сегодня, 08:52
    Этот эпизод явно засекречен, так как репутационные потери со всех сторон были бы слишком критическими. Новость не более чем предположение, аргументация присутствует но ее явно недостаточно. Модернизированы или нет комплексы у саудитов? (предполагать можно как старые комплексы, так и уже прошедшие модернизацию) Что за ракета была запущена хуситами? (предполагать можно как устаревшую, где боеголовка неотделяемая, так и китайский аналог) и т.д. и т.п. Что может, как подтверждать сделанный в статье предположения, так и опровергать их с вероятностью 50х50. Принимать ее можно как версию, не более.
    g1washntwn
    1. Deadушка Сегодня, 09:53
      Цитата: g1washntwn
      Этот эпизод явно засекречен, так как репутационные потери со всех сторон были бы слишком критическими

      Для "штанов" критично, только если будет полное уничтожение. Все остальное они переживут. yes
      Со времен Иракской войны было известно о "качестве" патриотов... и однако это не помешало его распространению. request
      Deadушка
  10. Грац Сегодня, 09:07
    в принципе про 5% эффективности пэтриота я читал ещё во время 1иракской войны, тут ничего нового нет
    Грац
  11. rpuropuu Сегодня, 09:38
    Автор напоминает, ранее Вашингтон уже переоценивал эффективность Patriot.
    Наверное обслуживали без медицинских перчаток recourse laughing
    rpuropuu
  12. voyaka uh Сегодня, 09:59
    У этих ракет НЕТ отделяющихся боеголовок.
    Вероятно, после попадания Пэтриота она развалилась
    на части и боеголовка по инерции продолжила лететь к цели.
    Такое было и в Израиле в 1991 году с иракскими Скадами покойного Хуссейна.
    voyaka uh
    1. _Jack_ Сегодня, 11:02
      если "боеголовка по инерции продолжила лететь к цели" то, фактически, задача ПВО не выполнена
      _Jack_
  13. XYZ Сегодня, 10:40
    Когда туземцу дают оружие господина, он не должен морщить нос и испытывать его на эффективность. Это излишне. Его назначение совсем другое. Сам факт вручения накладывает на туземцу ауру верного падавана великого господина и все окружающие должны его и так бояться и трепетать. Проблемы возникают, когда господин теряет свой статус "великого и ужасного" и оружие приходится пускать в дело. Прозрение будет нелегким.
    XYZ
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