New York Times сообщила о неспособности комплекса Patriot сбить ракету хуситов
Заявления о том, что система ПВО Саудовской Аравии уничтожила в ноябре баллистическую ракету хуситов на подлете к столице страны Эр-Рияду, могли быть ложными, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.
В начале ноября сообщалось, что на северо-востоке Эр-Рияда саудовские комплексы Patriot американского производства сбили ракету, предположительно иранского происхождения, которую с территории Йемена запустили хуситы. Комментируя это сообщение, Дональд Трамп заявил, что США производят самое лучшее оружие в мире и его покупают во многих странах.
Однако газета, основываясь на анализе фото- и видеоматериалов, полагает, что «ракета преодолела противовоздушную оборону и взорвалась неподалеку от аэропорта Эр-Рияда».
Издание отмечает, что «найденные обломки не содержали элементов боеголовки». Вероятно, во время полета она отделилась от ракеты, которая лишь после этого была поражена ПВО. Заряд продолжил полет и упал возле аэропорта.
Газета приводит свидетельства очевидцев, которые слышали мощный взрыв. Кроме того, издание опубликовало спутниковые снимки, на которых видно затемнение на предполагаемом месте взрыва, и фотографии с земли, на которых заметен дым в районе аэропорта.
Автор напоминает, ранее Вашингтон уже переоценивал эффективность Patriot. Так, во время войны в Персидском заливе Пентагон докладывал о практически стопроцентном поражении иракских ракет советского производства Р-17. Однако последующие исследования доказали, что почти все попытки перехватов этих ракет оказались неудачными.
В начале ноября сообщалось, что на северо-востоке Эр-Рияда саудовские комплексы Patriot американского производства сбили ракету, предположительно иранского происхождения, которую с территории Йемена запустили хуситы. Комментируя это сообщение, Дональд Трамп заявил, что США производят самое лучшее оружие в мире и его покупают во многих странах.
Однако газета, основываясь на анализе фото- и видеоматериалов, полагает, что «ракета преодолела противовоздушную оборону и взорвалась неподалеку от аэропорта Эр-Рияда».
Издание отмечает, что «найденные обломки не содержали элементов боеголовки». Вероятно, во время полета она отделилась от ракеты, которая лишь после этого была поражена ПВО. Заряд продолжил полет и упал возле аэропорта.
Газета приводит свидетельства очевидцев, которые слышали мощный взрыв. Кроме того, издание опубликовало спутниковые снимки, на которых видно затемнение на предполагаемом месте взрыва, и фотографии с земли, на которых заметен дым в районе аэропорта.
Автор напоминает, ранее Вашингтон уже переоценивал эффективность Patriot. Так, во время войны в Персидском заливе Пентагон докладывал о практически стопроцентном поражении иракских ракет советского производства Р-17. Однако последующие исследования доказали, что почти все попытки перехватов этих ракет оказались неудачными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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