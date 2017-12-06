10:01 06 декабря
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья?

ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья?


Ночью 5.декабря израильская армия выпустила по меньшей мере семь ракет по позициям сирийских военных в Джамрайе в западной части Дамаска.

Силы сирийской противовоздушной обороны с авиабазы Мезза смогли сбить три израильских ракеты, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.


Остаётся дождаться подтверждения или опровержения этого заявления израильской стороной. Но независимо от этого, я хотел бы сказать несколько слов по теме.

Самым странным образом, за все три года активных боевых действий боевики ИГИЛ и других структур «салафитского интернационала» ни разу не атаковали ни Израиль, ни израильтян. Более того, на самой границе Израиля с Сирией и Иорданией сегодня разместилась одна из входящих в ИГИЛ группировок, «Бригады мучеников Ярмука», которая заняла сирийскую часть Голанских высот, и теперь на самой границе Израиля развевается флаг ИГИЛ. Но, странным образом, в сторону Израиля ими за все годы не было сделано ни единого выстрела — там царит почти идиллическое спокойствие.

Почему же боевики-ультраисламисты, провозглашающие врагами любого, кто хоть как-то не подходит под каноны салафитских догм, объявившие своими смертельными врагами мусульман-шиитов и представителей других исламских течений, не говоря уже обо всех христианах вообще, категорически не замечают и игнорируют Израиль, который почти вот уже семьдесят лет ведёт непрерывные войны против исламских государств Ближнего Востока?

Так же невнятно и малообъяснимо отношение официального Тель-Авива к исламским экстремистам. Обычно непримиримый к любым террористическим угрозам и даже использующий с целью их недопущения «превентивные удары» Израиль сегодня почти благосклонно наблюдает за действиями целых армий исламских боевиков у своих границ, уклоняясь от какого-либо участия в международных операциях против ИГИЛ и других радикальных группировок.

Более того, в отчётах наблюдателей ООН, находящихся в этом регионе, регулярно появляются данные о том, что израильские вооруженные силы, начиная с мая 2013 года, регулярно контактируют с полевыми командирами ИГИЛ. Пойманные за руку израильтяне поначалу объясняли подобные контакты с исламистами необходимостью оказания медицинской и прочей гуманитарной помощи гражданскому населению пограничных посёлков, однако наблюдатели ООН опровергли данную версию, так как ими были получены прямые свидетельства сотрудничества между представителями ЦАХАЛ и бойцами ИГИЛ. Были зафиксированы поставки боевикам ИГИЛ с территории Израиля под контролем ЦАХАЛ грузов неустановленного содержания, а также регулярное оказание военно-полевой медицинской помощи подразделениям террористов.

Поступает всё больше сведений о масштабной скрытой поддержке Израилем проекта так называемого «исламского государства». И, похоже, что израильская элита прочно утвердилась в позиции «враг моего врага — мой друг», вопреки заявленной ею на разных уровнях: от официального до «экспертного», — поддержку действий антитеррористической коалиции в целом и непосредственно России в частности. Поддержка ИГИЛ сегодня позволяет Израилю решить проблему нейтрализации влияния Ирана и Сирии — своих последних непримиримых противников на Ближнем Востоке. Предыдущий опыт «зачисток» Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии, в результате которых оба этих государства, стоявшие ранее на антиизраильских позициях, прекратили своё существование и превратились в территории хаоса, признан успешным. Тот же сценарий теперь активно поддерживается и претворяется в жизнь Израилем в Сирии. Разрушение единого сирийского государства, раскол его на несколько воюющих друг с другом сегментов позволит Израилю не только избавиться от правительства Асада в Дамаске и выдавить из Сирии иранцев, но также отрезать от Ирана и изолировать свою основную «головную боль» — шиитские районы Ливана, чтобы окончательно зачистить их от «Хезболлы».

Почему же Израиль не опасается ИГИЛ? Не по той ли самой причине, по которой ИГИЛ и близкие ей террористические организации не грозят ни Саудовской Аравии, ни Катару — тем государствам, которые, фактически создали, вырастили, профинансировали, вооружили и направили этого кровавого монстра на арабский и весь исламский мир?

Не секрет, что последние тридцать лет израильские спецслужбы плотно сотрудничают с саудитами, координируя с ними свои действия.

Не секрет, что финансовые структуры Израиля прочно аффилированы с саудовскими и катарскими финансовыми центрами, а политическое руководство Израиля, Катара и Саудии давно общается между собой исключительно в дружеской тональности и непрестанно говорит о стратегическом партнёрстве.

Не секрет и то, что у всех этих стран есть единый покровитель и «патрон» — США, так же стоявшие у истоков создания ИГИЛ.

Напрашивается вывод, что Израиль сегодня — это не изолированный отстранённый наблюдатель событий, происходящих на «Большом Ближнем Востоке», а теневой кукловод, к которому тянутся нити управления исламскими радикальными группировками, плотно «увязанный» с другими «заказчиками» и спонсорами «салафитского интернационала»: США, Саудовской Аравией и Катаром.

Совершенно очевидно, что с началом в Сирии гражданской войны для израильских спецслужб наступило «золотое время» — они открыли на территории этой страны масштабную охоту на своих врагов из «Хезболлы» и спецслужб Ирана, с которыми у Израиля давние счёты. При этом Израиль вообще перестал как-либо считаться с международным правом. Его авиация регулярно наносит авиаудары по территории Сирии, вторгаясь в её воздушное пространство на десятки километров. Его агентура активно действует на сирийской территории и проводит здесь спецоперации.

В мае этого годы в ходе точечного удара израильской авиции был убит 55-летний Амин Бадреддин глава контрразведки «Хезболлы» и второе лицо группировки после её лидера Хасана Насраллы. И это далеко не первый случай, когда израильским спецслужбам приписывают тот или иной удар по верхушке шиитской группировки «Хезболла». В феврале 2008 года в Дамаске был ликвидирован Имад Мугния — один из основателей и лидеров движения. Тогда руководство «Хезболлы» также обвинило Израиль в убийстве своего лидера.

Еще одна ликвидация, в которой также прослеживается израильский след, была проведена 18 января 2015 года в районе пограничного пункта «Кунейтра» на Голанских высотах. В результате воздушного удара на сирийской территории, был убит 25-летний Джихад Мугния — старший сын Имада Мугнии. За год до этого он был назначен командующим силами «Хезболлы» на сирийской части Голанских высот. Вместе с ним было убито несколько высокопоставленных иранских офицеров, включая генерала Мухамада Аллахдади.

А в мае 2015 года при неясных обстоятельствах был убит Маруан Мугния — один из полевых командиров «Хезболлы», двоюродный брат Имада Мугнии. Сообщалось, что это так же была спецоперация Израиля.

Так, что более чем очевидно, что Израиль по-полной использует гражданскую войну в Сирии для борьбы со своими противниками на территории суверенной Сирии…
Автор: Владислав Шурыгин
Первоисточник: https://nstarikov.ru/club/70910


11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dsk Сегодня, 05:56
    Цитата: "Самым странным образом, за все три года активных боевых действий боевики ИГИЛ и других структур «салафитского интернационала» ни разу не атаковали ни Израиль, ни израильтян."
    "Кто платит, тот заказывает музыку." hi
    dsk
  2. Познающий Сегодня, 05:58
    Старшие братья игиловцам- те что "за лужей" сидят и по всему миру пакостят, а "дети Моисея" их "родитель".
    Познающий
  3. Krasnodar Сегодня, 05:59
    ни фактов, ни логики + куча откровенного вранья
    Krasnodar
    1. GonChar Сегодня, 06:20
      Цитата: Krasnodar
      ни фактов, ни логики + куча откровенного вранья
      А когда была то? В Правде?
      GonChar
    2. Арон Заави Сегодня, 08:20
      Цитата: Krasnodar
      ни фактов, ни логики + куча откровенного вранья

      Ну а зачем нужны факты и логика? Тут главное работа на эмоции и национальные предрасудки. Коментировать тут конечно нечего, но почитать коментарии интересно. Интересно как здесь отметятся местные юдофобы.
      Арон Заави
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:04
    ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья
    и вместе воюют против Сирии и Ирана и обрезаны одинаково ! recourse
    Uncle Lee
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:13
    Израиль сегодня почти благосклонно наблюдает за действиями целых армий исламских боевиков у своих границ, уклоняясь от какого-либо участия в международных операциях против ИГИЛ и других радикальных группировок.

    Зато активно долбят сирийскую армию, иранцев. Израильское оружие всплывает на освобожденных территориях, неоднократно проходила информация о инструкторах действующих в бандформированиях. Очевидно, что есть какая-то договоренность с главарями. Вы не трогаете нашу территорию, мы помогаем вам воевать против Асада. В этом случае Израиль придерживается пословицы - "Своя рубашка ближе к телу".
    rotmistr60
    1. Krasnodar Сегодня, 06:22
      Цитата: rotmistr60
      Израиль сегодня почти благосклонно наблюдает за действиями целых армий исламских боевиков у своих границ, уклоняясь от какого-либо участия в международных операциях против ИГИЛ и других радикальных группировок.

      Зато активно долбят сирийскую армию, иранцев. Израильское оружие всплывает на освобожденных территориях, неоднократно проходила информация о инструкторах действующих в бандформированиях. Очевидно, что есть какая-то договоренность с главарями. Вы не трогаете нашу территорию, мы помогаем вам воевать против Асада. В этом случае Израиль придерживается пословицы - "Своя рубашка ближе к телу".

      Какие инструкторы, какие договорённости?
      Очевидно, приходят сведения...всплывает израильское оружие, которого там в разы меньше российского и амерского ...
      И почему Вас удивляет, что Израиль долбит находящуюся с ним в состоянии войны Сирию и солдат угрожающего его уничтожить Ирана?
      Krasnodar
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:25
        Трудно разговаривать с глухим, который еще в добавок слеп, но самоуверен и гонорист. Не доверяете российским СМИ, читайте западные, там тоже проскакивает информация о ваших "шалостях".
        rotmistr60
        1. Krasnodar Сегодня, 06:33
          Цитата: rotmistr60
          Трудно разговаривать с глухим, который еще в добавок слеп, но самоуверен и гонорист. Не доверяете российским СМИ, читайте западные, там тоже проскакивает информация о ваших "шалостях".

          ))))
          https://www.google.ru/amp/s/amp.haqqin.az/news/86
          009
          Это про то, как Израиль с ИГ дружит.
          http://vestikavkaza.ru/news/Izrail-atakoval-boevi
          kov-IGIL-v-Sirii.html
          Ещё один - из российских СМИ
          https://www.google.ru/amp/s/ria.ru/amp/world/2017
          1205/1510203651.html
          А с Египта ИГ по Израилю стреляет уже не первый раз
          Krasnodar
  6. GonChar Сегодня, 06:23
    Опять упадут продажи неимеющиханалогов. Опять даром отдавать будут. Йех Васька, тоскааа.
    GonChar
  7. Portos Сегодня, 07:03
    Ну похоже так оно и есть - поддержка Нехорошего Государства в общем то в интересах Израиля, можно и оттяпать что нибудь из территории Сирии под шумок, а потом объявить это "своим от начала времен", да и гешефт похоже есть какой то если не финансовый, то политический точно.
    Portos
  8. кедр Сегодня, 07:23
    "ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья."
    Партнёры - факт.
    ИГИЛ - проект сионистов, продвигающих идею создания Великого Израйля от Нила до Евфрата.
    кедр
    1. MadCat Сегодня, 07:35
      Цитата: кедр
      Партнёры - факт.
      ИГИЛ - проект сионистов, продвигающих идею создания Великого Израйля от Нила до Евфрата.

      ты хоть знаешь что это за карта? Это подмандатная территория по решению Лиги Наций. Вот так должен был выглядеть Израиль. Правопреемник Лиги Наций -- ООН.
      MadCat
      1. MadCat Сегодня, 07:38

        Палестинский мандат

        Палестинский мандат был принят Советом Лиги Наций 24 июня 1922 г. Напомню, Лига Наций - предшественник Организации Объединенных Наций (ООН) в период между Первой и Второй Мировыми войнами.

        Приведу выдержки из этого документа:
        "Главные союзные державы согласились, с целью привести в исполнение положения статьи 22 Устава Лиги Наций, вверить мандаторию управление территорией Палестины, ранее принадлежавшей Турецкой империи" (Заметьте, тут и слова нет о том, что Палестина принадлежала или принадлежит местным арабам. Д.Г.). "...мандаторий будет нести ответственность за выполнение декларации, изданной 2 ноября 1917 г. правительством Его Величества короля Великобритании и признанной вышеназванными державами, в пользу создания в Палестине национального очага для еврейского народа".

        "...Поскольку таким образом получили признание историческая связь еврейского народа с Палестиной и основания для восстановления еврейского национального очага в этой стране". "Главные союзные державы избрали Его Величество короля Великобритании в качестве мандатория над Палестиной"...

        "Совет Лиги Наций подтверждает вышеназванный мандат в следующих пунктах:
        Статья 2: Мандаторий должен нести ответственность за создание в стране таких политических, административных и экономических условий, которые бы обеспечили образование еврейского национального очага, как указано в преамбуле, за развитие институтов самоуправления..."

        "Еврейское агентство (с 1929 г. - Еврейское палестинское агентство) должно быть признано в качестве общественного органа..., сотрудничающего с палестинской администрацией по таким экономическим, социальным и прочим вопросам, которые могут повлиять на создание еврейского национального очага и на интересы еврейского населения Палестины..."

        "Сионистская организация... должна быть признана в качестве такого агентства. По совещании с правительством Его Величества короля Великобритании, она должна принять меры по объединению усилий всех евреев, желающих участвовать в создании национального очага...".

        Добавлю, что мандатная система была оговорена в статье 22 Устава Лиги Наций, ставшего составной частью Версальского договора 1919 г. и затем получила признание всех государств, вошедших в Лигу.
        MadCat
    2. Krasnodar Сегодня, 07:37
      Цитата: кедр
      "ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья."
      Партнёры - факт.
      ИГИЛ - проект сионистов, продвигающих идею создания Великого Израйля от Нила до Евфрата.

      Вы имели в виду Великую Хазарию - от Йоханесбурга до Южного Бутова.
      Krasnodar
  9. кедр Сегодня, 09:48
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: кедр
    "ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья."
    Партнёры - факт.
    ИГИЛ - проект сионистов, продвигающих идею создания Великого Израйля от Нила до Евфрата.

    Вы имели в виду Великую Хазарию - от Йоханесбурга до Южного Бутова.


    Нет. Я имел в виду Землю Обетованную - Палестину размером с земной шар.
    кедр
    1. Krasnodar Сегодня, 09:57
      Цитата: кедр
      Цитата: Krasnodar
      Цитата: кедр
      "ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья."
      Партнёры - факт.
      ИГИЛ - проект сионистов, продвигающих идею создания Великого Израйля от Нила до Евфрата.

      Вы имели в виду Великую Хазарию - от Йоханесбурга до Южного Бутова.


      Нет. Я имел в виду Землю Обетованную - Палестину размером с земной шар.

      А, ну это ближе к истине.
      Евреи намерены захватить все семь королевств, т.к. железный банк в их руках.
      И только белые ходоки с их новым драконом смогут сорвать их коварные планы.
      А наша первоочередная задача - разбомбить дотракийцев в Сирии.
      Krasnodar
Картина дня