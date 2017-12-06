"ИГИЛ и Израиль — партнёры и братья."

Ночью 5.декабря израильская армия выпустила по меньшей мере семь ракет по позициям сирийских военных в Джамрайе в западной части Дамаска.Силы сирийской противовоздушной обороны с авиабазы Мезза смогли сбить три израильских ракеты, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.Остаётся дождаться подтверждения или опровержения этого заявления израильской стороной. Но независимо от этого, я хотел бы сказать несколько слов по теме.Самым странным образом, за все три года активных боевых действий боевики ИГИЛ и других структур «салафитского интернационала» ни разу не атаковали ни Израиль, ни израильтян. Более того, на самой границе Израиля с Сирией и Иорданией сегодня разместилась одна из входящих в ИГИЛ группировок, «Бригады мучеников Ярмука», которая заняла сирийскую часть Голанских высот, и теперь на самой границе Израиля развевается флаг ИГИЛ. Но, странным образом, в сторону Израиля ими за все годы не было сделано ни единого выстрела — там царит почти идиллическое спокойствие.Почему же боевики-ультраисламисты, провозглашающие врагами любого, кто хоть как-то не подходит под каноны салафитских догм, объявившие своими смертельными врагами мусульман-шиитов и представителей других исламских течений, не говоря уже обо всех христианах вообще, категорически не замечают и игнорируют Израиль, который почти вот уже семьдесят лет ведёт непрерывные войны против исламских государств Ближнего Востока?Так же невнятно и малообъяснимо отношение официального Тель-Авива к исламским экстремистам. Обычно непримиримый к любым террористическим угрозам и даже использующий с целью их недопущения «превентивные удары» Израиль сегодня почти благосклонно наблюдает за действиями целых армий исламских боевиков у своих границ, уклоняясь от какого-либо участия в международных операциях против ИГИЛ и других радикальных группировок.Более того, в отчётах наблюдателей ООН, находящихся в этом регионе, регулярно появляются данные о том, что израильские вооруженные силы, начиная с мая 2013 года, регулярно контактируют с полевыми командирами ИГИЛ. Пойманные за руку израильтяне поначалу объясняли подобные контакты с исламистами необходимостью оказания медицинской и прочей гуманитарной помощи гражданскому населению пограничных посёлков, однако наблюдатели ООН опровергли данную версию, так как ими были получены прямые свидетельства сотрудничества между представителями ЦАХАЛ и бойцами ИГИЛ. Были зафиксированы поставки боевикам ИГИЛ с территории Израиля под контролем ЦАХАЛ грузов неустановленного содержания, а также регулярное оказание военно-полевой медицинской помощи подразделениям террористов.Поступает всё больше сведений о масштабной скрытой поддержке Израилем проекта так называемого «исламского государства». И, похоже, что израильская элита прочно утвердилась в позиции «враг моего врага — мой друг», вопреки заявленной ею на разных уровнях: от официального до «экспертного», — поддержку действий антитеррористической коалиции в целом и непосредственно России в частности. Поддержка ИГИЛ сегодня позволяет Израилю решить проблему нейтрализации влияния Ирана и Сирии — своих последних непримиримых противников на Ближнем Востоке. Предыдущий опыт «зачисток» Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии, в результате которых оба этих государства, стоявшие ранее на антиизраильских позициях, прекратили своё существование и превратились в территории хаоса, признан успешным. Тот же сценарий теперь активно поддерживается и претворяется в жизнь Израилем в Сирии. Разрушение единого сирийского государства, раскол его на несколько воюющих друг с другом сегментов позволит Израилю не только избавиться от правительства Асада в Дамаске и выдавить из Сирии иранцев, но также отрезать от Ирана и изолировать свою основную «головную боль» — шиитские районы Ливана, чтобы окончательно зачистить их от «Хезболлы».Почему же Израиль не опасается ИГИЛ? Не по той ли самой причине, по которой ИГИЛ и близкие ей террористические организации не грозят ни Саудовской Аравии, ни Катару — тем государствам, которые, фактически создали, вырастили, профинансировали, вооружили и направили этого кровавого монстра на арабский и весь исламский мир?Не секрет, что последние тридцать лет израильские спецслужбы плотно сотрудничают с саудитами, координируя с ними свои действия.Не секрет, что финансовые структуры Израиля прочно аффилированы с саудовскими и катарскими финансовыми центрами, а политическое руководство Израиля, Катара и Саудии давно общается между собой исключительно в дружеской тональности и непрестанно говорит о стратегическом партнёрстве.Не секрет и то, что у всех этих стран есть единый покровитель и «патрон» — США, так же стоявшие у истоков создания ИГИЛ.Напрашивается вывод, что Израиль сегодня — это не изолированный отстранённый наблюдатель событий, происходящих на «Большом Ближнем Востоке», а теневой кукловод, к которому тянутся нити управления исламскими радикальными группировками, плотно «увязанный» с другими «заказчиками» и спонсорами «салафитского интернационала»: США, Саудовской Аравией и Катаром.Совершенно очевидно, что с началом в Сирии гражданской войны для израильских спецслужб наступило «золотое время» — они открыли на территории этой страны масштабную охоту на своих врагов из «Хезболлы» и спецслужб Ирана, с которыми у Израиля давние счёты. При этом Израиль вообще перестал как-либо считаться с международным правом. Его авиация регулярно наносит авиаудары по территории Сирии, вторгаясь в её воздушное пространство на десятки километров. Его агентура активно действует на сирийской территории и проводит здесь спецоперации.В мае этого годы в ходе точечного удара израильской авиции был убит 55-летний Амин Бадреддин глава контрразведки «Хезболлы» и второе лицо группировки после её лидера Хасана Насраллы. И это далеко не первый случай, когда израильским спецслужбам приписывают тот или иной удар по верхушке шиитской группировки «Хезболла». В феврале 2008 года в Дамаске был ликвидирован Имад Мугния — один из основателей и лидеров движения. Тогда руководство «Хезболлы» также обвинило Израиль в убийстве своего лидера.Еще одна ликвидация, в которой также прослеживается израильский след, была проведена 18 января 2015 года в районе пограничного пункта «Кунейтра» на Голанских высотах. В результате воздушного удара на сирийской территории, был убит 25-летний Джихад Мугния — старший сын Имада Мугнии. За год до этого он был назначен командующим силами «Хезболлы» на сирийской части Голанских высот. Вместе с ним было убито несколько высокопоставленных иранских офицеров, включая генерала Мухамада Аллахдади.А в мае 2015 года при неясных обстоятельствах был убит Маруан Мугния — один из полевых командиров «Хезболлы», двоюродный брат Имада Мугнии. Сообщалось, что это так же была спецоперация Израиля.Так, что более чем очевидно, что Израиль по-полной использует гражданскую войну в Сирии для борьбы со своими противниками на территории суверенной Сирии…