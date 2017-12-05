11:08 05 декабря

В Киеве призвали полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией должно быть прекращено, так как украинцам незачем ездить в соседнюю страну, передает РИА Новости.

В Киеве призвали полностью прекратить транспортное сообщение с Россией


Напомним, с октября 2015-го на Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве «зеркальной меры» ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ.


Я исхожу с того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику,
сказал Омелян.

Он добавил, что ничего страшного не произойдет, ведь после прекращения авиасообщения «небо на голову не упало».

Глава ведомства признал, что в России проживают украинские семьи.

Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего,
заключил Омелян.

Ранее Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе, а также обязал разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Использованы фотографии: РИА Новости / Валерий Морев
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Комментарии 59

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  1. savage1976 Сегодня, 09:09
    Лично я только за. У нас своего навоза хватает, не знаем куда давать.
    savage1976
    1. Leeds Сегодня, 09:11
      Страна победившего маразма.
      Leeds
      1. Logall Сегодня, 09:18
        Особо умные и беспринципные будут гнать через Донбасс! Это и сейчас происходит, под Ростовом складов с контрабандой...
        Logall
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:22
          В Киеве призвали полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

          А в Киеве не забыли, что солнце на востоке встаёт...? fool
          СРЦ П-15
          1. pvv113 Сегодня, 10:09
            Введут новый закон, что встаёт на западе wink
            pvv113
        2. user1212 Сегодня, 09:31
          Цитата: Logall
          Особо умные и беспринципные будут гнать через Донбасс!

          Сейчас через Минск летают
          user1212
        3. Геркулесыч Сегодня, 09:34
          Логалл -а где тут у меня под Ростовом на Дону укроинские склады и с чем? belay what
          Геркулесыч
          1. Logall Сегодня, 11:00
            В Донецке ростовском давно был? Или далеко? Я так из Каменска заезжаю! Родня жены там! И в Изварино! Не поленись, прокатись. Да с людьми пообщаться и не забудь...
            Logall
        4. Василенко Владимир Сегодня, 10:31
          Цитата: Logall
          Особо умные и беспринципные будут гнать через Донбасс!

          да через белорусов попрутся, главное запретить банковские переводы и ввести визы
          Василенко Владимир
      2. Ami du peuple Сегодня, 09:19
        Цитата: Leeds
        Страна победившего маразма.
        Страна победившей евроинтеграции. Свобода перемещения гражданина, гарантированная Конституцией Украины и Хартией основных прав Евросоюза? Не, не слышали.
        Ami du peuple
        1. Высказаться Сегодня, 09:57
          Совершенно в дырочу! Не слышал.
          Высказаться
    2. Венд Сегодня, 09:21
      Ну железнодорожное сообщение они прекратили, могут и дальше заниматься самодеятельностью.
      Венд
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 09:26
      Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией должно быть прекращено, так как украинцам незачем ездить в соседнюю страну,

      Полностью согласен. Особо зробитчанам.
      Пусть мыздобулы у себя трудятся...
      Ранее Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе

      Все выше выше и выше
      Взлетает маразм у кастрюль
      И в каждом их выдохе слышен
      "Приходит нам всем "карачун" (с)
      Диванный Хенераль
    4. Primoos Сегодня, 09:43
      Цитата: savage1976
      Лично я только за. У нас своего навоза хватает, не знаем куда давать.

      Не надо всех жителей несчастной страны навозом огульно мазать. Там подавляющее большинство населения вполне вменяемые люди. У многих там родственники, друзья. Или вы не в курсе, что страна насильно захвачена проамериканскими подонками?
      Primoos
      1. Лганхи Сегодня, 09:54
        Бросьте втирать про якобы "братский" народ! В 2014 г на президентских выборах на Украине за бендеровца и русофоба Порошенко отдали голоса 55% избирателей, за бендеровку и русофобку Тимошенко отдали голоса 13%, за откровенного нациста и радикала Ляжко 9%, за бендеровца и русофоба Гриценко 6%. В итоге за бендеровцев и русофобов проголосовало 83% украинцев. И вы все еще будете втирать, что там "подавляющее большинство вменяемые люди"? Украинцы ненавидят русских, это еще с 882 г идет, когда русский новгородский князь Олег завоевал Киев, убил хазарских князей, потомков Кия, и перенес столицу Руси из Новгорода в Киев.
        Лганхи
        1. Primoos Сегодня, 10:19
          Цитата: Лганхи
          Бросьте втирать про якобы "братский" народ! В 2014 г на президентских выборах на Украине за бендеровца и русофоба Порошенко отдали голоса 55% избирателей, за бендеровку и русофобку Тимошенко отдали голоса 13%, за откровенного нациста и радикала Ляжко 9%, за бендеровца и русофоба Гриценко 6%. В итоге за бендеровцев и русофобов проголосовало 83% украинцев. И вы все еще будете втирать, что там "подавляющее большинство вменяемые люди"? Украинцы ненавидят русских, это еще с 882 г идет, когда русский новгородский князь Олег завоевал Киев, убил хазарских князей, потомков Кия, и перенес столицу Руси из Новгорода в Киев.

          А за ЕБНа сколько прцентов у нас проголосовало? За эту мерзость? Напомнить?
          Primoos
          1. Лганхи Сегодня, 10:32
            А что? ЕБН призывал резать украинцев и прочих нерусских?
            Лганхи
            1. Primoos Сегодня, 11:00
              Цитата: Лганхи
              А что? ЕБН призывал резать украинцев и прочих нерусских?

              Нет, он не призывал, он своей политикой умервщлял свой собственный народ МИЛЛИОНАМИ! Под стопарик водочки и не мудреную закусочку. Он не физдаболил, он ДЕЛОМ занимался!
              Primoos
              1. Лганхи Сегодня, 11:04
                Да? Серьезно? Вообще-то население России на 1 января 1992 г составляло 148 млн человек. На 1 января 2017 г население РФ составляет 146 млн человек. Сокращение населения полпроцента. В 1992 г на Украине проживало 52 млн человек, на 1 января 2017 г по официальным украинским данным с учетом населения ЛДНР 42 млн! Карл!!! Население за период незалежности сократилось на 20%!!! Столь катастрофические потери не несли даже СССР и Германия во Второй Мировой войне! Так какой президент больше умерщвлял своих граждан? ЕБН или ваши незалэжные?
                Лганхи
      2. Alexey RA Сегодня, 10:02
        Цитата: Primoos
        Там подавляющее большинство населения вполне вменяемые люди.

        Да-да-да... маленькие адекватные умеренные украинцы, которые глубоко в душе против власти, но при этом работают в неотапливаемых цехах танкоремонтного завода и с гордостью рапортуют об очередном танке, уехавшем воевать на Донбасс. И мриют, что Россия должна. Что должна? Да всё должна - должна за них сделать всё.
        Alexey RA
      3. savage1976 Сегодня, 10:15
        1. Вменяемые уже сами уехали.
        2. Патриоты детей в школу под залпы орудий водят.
        3. Все оставшиеся(кроме самых майданутых) уже не братья и не сёстры, им просто пофиг или своя рубашка ближе к телу, а таких, все пошли и я пошёл, у нас и своих ну очень много.
        savage1976
        1. Borz Сегодня, 10:59
          Ну я живу на украине,и что?Мне не "пофиг",как Вы говорите.И я не уехал.Это означает,следуя Вашей логике,что я и многие тысячи "неуехавших" людей невменяемы?!
          Borz
      4. Василенко Владимир Сегодня, 10:32
        Цитата: Primoos
        Там подавляющее большинство населения вполне вменяемые люди.

        можно узнать, а где проживает это вменяемое большинство?!!
        Василенко Владимир
    5. Клебер Сегодня, 09:58
      Цитата: savage1976
      Лично я только за. У нас своего навоза хватает, не знаем куда давать.


      Железнодорожное сообщение точно нужно закрывать. Поезда Укрзализныци давно превратились в хлам на колёсах и создают на российской территории у РЖДшных ревизоров безопастности движения атмосферу тихого ужаса.
      Клебер
  2. Копчёный Сегодня, 09:11
    С- Свобода!
    Вот прям через край у них выплёскивается.
    Европа одно слово.
    Копчёный
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:12
    полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

    Как только Россия построила ж/д в обход Украины, так те сразу начали громогласно призывать прекратить транспортное сообщение.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 09:41
      Мне нравится формулировка:
      украинцам незачем ездить в соседнюю страну

      Скажите это заробитчанам и их семьям. fool До чего же любят в сказочной стране У рубить сук, на котором сидят. Где логика???
      Джедай
  4. edeligor Сегодня, 09:17
    Омелян - отличная украинская фамилия. Скажу больше - нечего дышать одним воздухом с русскими, дышать исключительно с поворотом головы на запад, в противном случае не дышать!!! Бред, бред, бред..... когдаж это прекратится...?
    edeligor
  5. Лганхи Сегодня, 09:18
    Верно! А России так же надо прекратить любое транспортное общение с 404. Хватит уже терпеть все эти плевки в нашу сторону! И ввести визовый режим. Каждый гражданин 404, захотевший поехать в РФ, пусть едет в Минск, Варшаву, Бухарест или Братиславу, там в российском посольстве получает визу, и потом уже оттуда летит в Москву.
    Лганхи
    1. KRIK33 Сегодня, 09:27
      Полностью с вами согласен... Только пройдя через чреду испытаний, человек может о чем-то задуматься, пересмотреть свои взгляды... Если под кастрюлей еще осталось что-то... smile На самом деле, если без иронии, то жаль обычных работяг, которые вынуждены ездить в Россию на заработки, ибо это один из немногих шансов прокормить себя, семью, родителей... Все эти нововведения в первую очередь по таким людям и ударят...
      KRIK33
      1. Лганхи Сегодня, 09:29
        Мне их не жалко. Именно они сотнями тысяч скакали на майдане. Пусть расхлебывают все что заварили, полными ложками.
        Лганхи
        1. KRIK33 Сегодня, 09:56
          Не надо всех в одну кучу сгребать... Там очень много вполне адекватных людей... Кто скакал - поделом!
          KRIK33
          1. Лганхи Сегодня, 09:58
            Бросьте втирать про якобы "братский" народ! В 2014 г на президентских выборах на Украине за бендеровца и русофоба Порошенко отдали голоса 55% избирателей, за бендеровку и русофобку Тимошенко отдали голоса 13%, за откровенного нациста и радикала Ляжко 9%, за бендеровца и русофоба Гриценко 6%. В итоге за бендеровцев и русофобов проголосовало 83% украинцев. И вы все еще будете втирать, что там "подавляющее большинство вменяемые люди"? Украинцы ненавидят русских, это еще с 882 г идет, когда русский новгородский князь Олег завоевал Киев, убил хазарских князей, потомков Кия, и перенес столицу Руси из Новгорода в Киев.
            Лганхи
          2. Василенко Владимир Сегодня, 10:33
            Цитата: KRIK33
            Кто скакал - поделом!
            а те кто молча смотрел?
            Василенко Владимир
    2. JD1979 Сегодня, 09:49
      Каждый гражданин 404, захотевший поехать в РФ, пусть едет в Минск, Варшаву, Бухарест или Братиславу, там в российском посольстве получает визу, и потом уже оттуда летит в Москву.

      Вот блин спасибо, нам только в Беларуси толп хохлов не хватало.
      JD1979
      1. Лганхи Сегодня, 09:56
        А вы тоже визы введите wink .
        Лганхи
      2. Василенко Владимир Сегодня, 10:33
        Цитата: JD1979
        Вот блин спасибо, нам только в Беларуси толп хохлов не хватало.

        за то деньги лишние платить вам будут
        Василенко Владимир
  6. ИмПерц Сегодня, 09:20
    От Прилепина:
    "У меня убедительная просьба ко всем правосекам и прочей новоукраинской гопоте, разукрашенной свастиками.
    Пацаны, вы недавно принудили в маечки нарядиться футболистов "Шахтёра". Сделайте одолжение, каждого российского артиста, который к вам приезжает выступать - тоже, пожалуйста, в фирменную вашу маечку наряжайте. И им приятно будет, и вам. И нам присылайте фотки.
    Квас-кирагаз с меня.
    А мы потом здесь выставку сделаем".
    https://prilepin.livejournal.com/936492.html
    ИмПерц
    1. klaus16 Сегодня, 09:28
      Хорошее предложение!!!
      klaus16
  7. Rostislav Сегодня, 09:20
    Через Беларусь рванут на заработки из незалежной. России надо усиливать контроль на границе с Беларусью, чтобы отлавливать.
    Rostislav
    1. avt Сегодня, 10:36
      Цитата: Rostislav
      России надо усиливать контроль на границе с Беларусью, чтобы отлавливать.

      bully Очнулись ! Да уже як Бацка ввёл безвизовое пребывание для граждан ЕС ,районные ФСБ переведены на статус пограничных вокруг Белоруссии. Уже даже здесь на сайте это отпыхтели адепты ,,саюзнага гасударства"
      avt
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    .... рубите сук и дальше, уже совсем малость осталась!!!... скорее бы уже!!! bully
    a.s.zzz888
  9. ded100 Сегодня, 09:24
    Правильно изолировать надо полностью эту помойку! wassat
    ded100
  10. роман66 Сегодня, 09:26
    пора уже и войну объявить, чтоли? а все полумеры какие-то
    роман66
  11. Геркулесыч Сегодня, 09:32
    И визы нужно немедленно ввести! Причем, мы должны сегодня же ввести визы -пускай попрыгают от счастья!
    Геркулесыч
    1. ПалБор Сегодня, 09:58
      Цитата: Геркулесыч
      И визы нужно немедленно ввести! Причем, мы должны сегодня же ввести визы -пускай попрыгают от счастья!

      Да какие визы,нас унижают по всем фронтам,а мы трясёмся даже бойкот олимпиаде объявить.Вдруг обидим кого-нибудь.Соглашатели!
      ПалБор
  12. Masya Masya Сегодня, 09:32
    после прекращения авиасообщения «небо на голову не упало».

    ну небо, не небо... а вот рельсы вмиг растащат на металлолом за ненадобностью... wink
    Masya Masya
    1. Лганхи Сегодня, 09:57
      Это точно. Любят тащить и пилить все, что плохо лежит.
      Лганхи
    2. pvv113 Сегодня, 10:12
      По-моему, уже растащили
      pvv113
      1. Masya Masya Сегодня, 10:27
        Цитата: pvv113
        По-моему, уже растащили

        Как это по укропски... сначала растащить, а потом заявить о прекращении движения... laughing
        Masya Masya
        1. pvv113 Сегодня, 10:50
          Действительно - национальный колорит laughing
          pvv113
  13. next322 Сегодня, 09:36
    укропипл это устраивает..... скакуны молчат,значит согласны.....значит так тому и быть!
    next322
  14. К-50 Сегодня, 09:36
    Так прекратите!!!! Завалите все пограничные переходы на своей стороне фекалиями, постройте наконец забор яйценюха" и дышите дружно в сторону запада. Никто же вам не запрещает. Только сами себя стращают. России-то давно уже начхать на руину. fool
    К-50
  15. Ретвизан 8 Сегодня, 09:51
    Заявление очередного недоумка от укро-власти!
    С такими руководителями, отчетливо рисуются весьма плачевные перспективы украинского государства!
    Ретвизан 8
  16. NKT Сегодня, 10:01
    Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безус


    Чиновник забывается в своих высказываниях и говорит грамматически правильно - на Украину ) куда смотрит СБУ
    NKT
  17. pafegosoff Сегодня, 10:01
    "Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего,
    заключил Омелян."
    Во-первых: он на мове каже? И почему "на" вместо "в"?
    Во-вторых: человечек с армянской фамилией и израильским гражданством нарывается стать личным врагом у нескольких миллионов украинцев, кормящимися работой в России. Ну не сам работник его пристукнет, так жинка прирежет. Ну не жинка, так дитё топориком рубанёт - терять-то голодным нечего будет!
    pafegosoff
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 10:04
    Омелян, хватит сс@ть, ну, что за полумеры: дорогу перегородить, поезда отменить, самолеты запретить?!
    Давайте сразу" берите агрессора за горло "...
    ... идите и взорвите газопровод идущий из России!
    Вот тогда я поверю в искренность ваших намерений!
    Ретвизан 8
  19. Не либероид Русский Сегодня, 10:06
    недалекая рагулька, что тут сказать...
    Не либероид Русский
  20. sura.barkas Сегодня, 10:59
    Пусть вводят запрет. Это есть выбор Ukraine им бандеры-шухевича. Украинцам, которые с этим не согласны, необходимо оказать господдержку по переезду в РФ.
    sura.barkas
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