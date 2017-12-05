В Киеве призвали полностью прекратить транспортное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией должно быть прекращено, так как украинцам незачем ездить в соседнюю страну, передает РИА Новости.
Напомним, с октября 2015-го на Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве «зеркальной меры» ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ.
Он добавил, что ничего страшного не произойдет, ведь после прекращения авиасообщения «небо на голову не упало».
Глава ведомства признал, что в России проживают украинские семьи.
Ранее Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе, а также обязал разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.
Напомним, с октября 2015-го на Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве «зеркальной меры» ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ.
Я исхожу с того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику,сказал Омелян.
Он добавил, что ничего страшного не произойдет, ведь после прекращения авиасообщения «небо на голову не упало».
Глава ведомства признал, что в России проживают украинские семьи.
Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего,заключил Омелян.
Ранее Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе, а также обязал разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.
Использованы фотографии: РИА Новости / Валерий Морев
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