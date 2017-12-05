В Киеве призвали полностью прекратить транспортное сообщение с Россией

Я исхожу с того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику,

Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего,