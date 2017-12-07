Слепень с флажком или кто кого освобождал

«Мы тоже пахали!» – сказала муха, взгромоздившись на рог буйвола



Смеркалось… К двери приёмного покоя поликлиники подкатила «скорая», в которой был доставлен пациент с тяжёлой формой удушья. Срочно был созван консилиум с приглашением всего персонала учреждения, включая технический и хозяйственный персонал. Все напряжённо думали, потирая лбы и затылки… Долго думали. И вот заместитель главврача по АХО, к которому все относились с должным его положению уважением, рассудительно изрёк: «А не перерезать ли нам больному горло? Там, наверное, и увидим причину заболевания… Или ввести в анальное отверстие зонд и, продвигая его, обследовать горло пациента?». К данному предложению все отнеслись по-разному: одни покрутили пальцем у виска, другие промолчали, а иные, заискивающе глядя в глаза предложившему сие радикальное средство, стали кивать головами.Но тут вперёд выперся молодой врач, недавно окончивший аспирантуру, и, как поговаривали – весьма перспективный. Коллеги! - обратился он к высокому собранию – а не проще ли нам обследовать горло больного привычным аутоскопом?! Консилиум с сомнением отрицательно закачал головами и тогда этот врач решился самостоятельно заняться заболевшим, на свой страх и риск. Почти все устранились от ответственности за исключением двух-трёх, разделяющих взгляды смельчака. Горло обследовали, выявили банальную (правда, в запущенной форме) ангину, назначили очень успешное лечение и, как показали дальнейшие события, предложение молодого эскулапа оказались самыми оптимальными. Пациент выздоравливает. Зато теперь, на посиделках со своими друзьями, зам главврача, выкуривая очередной «косячок», непременно вспоминает и рассказывает, как он принимал участие в консилиуме по диагностике одного больного с очень страшным заболеванием и весь(!) консилиум с одобрением отнёсся к его (зама) предложению и пациент, благодаря этому, чудом выжил! Аминь!Абсурдная история? Согласен! И признаю – сплошная выдумка, НО! Она не абсурднее «уточнения» представителя Пентагона Эрика Пэхона на тему – кто же является освободителем многострадальной Сирии от мракобесия ИГИЛ(*). Привожу дословно:«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГИЛ(*). Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ(*), и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров».У кого-либо остались сомнения на этот счёт, коллеги? Лично у меня не осталось никаких сомнений, что вся грозность, непобедимость и благородство американской армии - это миф, любовно пестуемый хорошо отлаженной медийной машиной США, начиная от прессы и заканчивая киноподелками. Самые подходящие киноиллюстрации для американской армии такие фильмы, как «Горячие головы» и «Рэмбо».Что примечательно, в интервью, которое брали у представителя Пентагона, вопрос – Чья основная заслуга в избавлении Сирии от ИГИЛ (ДАИШ)(*)? – даже не прозвучал. Его просто попросили прокомментировать заявлении МО РФ о скором и полном освобождении Сирии от террористов. Но, видимо, уязвлённое самолюбие от того, что планам Запада по уничтожению Сирии, как самостоятельного и суверенного государства, не суждено было сбыться, настолько довлеет над пентагоновскими стратегами, что они «аж кушать не могут». Очень хотелось им победно отрапортовать, как очередной неугодный Америке диктатор был растерзан озверевшей и обкуренной толпой, проплаченной долларами. Не вышло и это очень обидно.Следует заметить, что в противоположность всевозможным американским пресс-секретарям, служба связи с общественностью МО РФ никогда не заявляла о своей победной роли в сирийской войне. Всегда российская группировка – «оказывала помощь» армии Сирии. Отсутствие выпячивания Россией своей роли в конфликте и попыток оказывать политическое давление на руководство Сирии отмечал и сам Б.Асад в своих интервью.Зато теперь, когда прикормленная Западом «оппозиция» находится на последнем издыхании, нужно срочно создавать очередной миф о решающей и освободительной роли американской армии во главе ручной коалиции. Теперь спешно нужно создавать очередных, чудесным образом спасённых рядовых Райанов или «Бесславных ублюдков» на восточной «натуре». Из этой же обоймы и беспрецедентное давление на российские СМИ и саморазвенчание очередных мифов о свободе слова и мнения. Грустно, но – закономерно. Страна, выстраивающая ВСЮ свою политику на тотальной, но тщательно приукрашенной лжи, рано или поздно должна была «вскрыться».Глядя на всю эту топорную работу, на эти жалкие потуги, оправдать своё нахождение на территории другого государства без каких-либо разрешений и мандатов, и на выпячивание своей роли в сирийской войне, поневоле получаешь подтверждение мнению, что именно западной коалицией был создан, успешно развивался и эскалировался этот процесс. И подтверждением тому многочисленные склады с оружием западных стран, включая Израиль, захваченных в ходе операций САА. И всё это мракобесие, любовно поддерживаемое штатами, грозило гибелью тысяч и тысяч сирийцев. Но тут - пришла Россия.