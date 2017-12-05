11:08 05 декабря

Военная обстановка в Сирии: Израиль нанес ракетный удар по иранской базе

Израиль довольно быстро перешел от слов к делу. После предупреждений министра обороны и премьер-министра страны о недопущении появления базы Ирана на территории Сирии, ЦАХАЛ нанес ракетный удар по военным объектам в югу от Дамаска. Сирийские войска ПВО смогли осуществить перехват израильских ракет, однако некоторые из них достигли своих целей.




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  1. omit Сегодня, 11:03
    Пацан сказал - пацан сделал! drinks
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