Военная обстановка в Сирии: Израиль нанес ракетный удар по иранской базе

Израиль довольно быстро перешел от слов к делу. После предупреждений министра обороны и премьер-министра страны о недопущении появления базы Ирана на территории Сирии, ЦАХАЛ нанес ракетный удар по военным объектам в югу от Дамаска. Сирийские войска ПВО смогли осуществить перехват израильских ракет, однако некоторые из них достигли своих целей.











