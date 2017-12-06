Русские либералы открестились от Америки
У московских либералов появился шанс стать патриотами. Русский либерал разуверился в Америке! Новое веяние стремительно распространяется в среде оппозиции и докатилось уже до штаба г-на Навального.
После «неофициального» признания американскими политиками и разведчиками мистера Тиллерсона и мистера Трампа агентами Путина настала очередь мистера Макфола, бывшего посла в России. Майкл тоже оказался в числе «кандидатов» на должность не то крупного шпиона, не то мелкого агента. Вероятно, на днях его разоблачат Маккейн с Коркером.
Тема «сдвига по фазе» многих американских политиков на выборах 2016 года, в которые якобы вмешался Кремль, вновь поднята на страницах крупных западных СМИ. В первую очередь американских. Сообщается, к примеру, что вот уже несколько месяцев «президент Владимир В. Путин предсказуемо опровергает обвинения во вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, осуждая их как фейковые новости, вызванные русофобской истерией».
«The Huffington Post» пишет, что советники Трампа действительно работали над тем, чтобы облегчить отношения с Россией, и это было уже после того, как администрация Барака Обамы наложила на Москву санкции.
Высокопоставленный чиновник предположил, что Россия «переиграла» президентские выборы в США в пользу Трампа. Это доказывается электронным письмом, «просочившимся» в «Нью-Йорк Таймс». Письмо противоречит утверждениям адвоката Белого дома Т. Кобба о том, что Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности Трампа, действовал независимо, обращаясь к российским чиновникам во время принятия Трампом поста президента.
Впрочем, подобные письма всплывают периодически. Читать их довольно утомительно, и никаких явных доказательств сговора с русскими там не содержится. Будь оно иначе, мировая пресса бы на ушах стояла, а сенаторы в США во главе с Маккейном вопили бы об импичменте.
На сей раз в кампании по «вмешательству» появилось нечто новое. Имеет место быть непредвиденная реакция русских либералов!
Оказывается, ненавистники путинского режима, в том числе «некоторые из крупнейших врагов Путина в России» (цитата из «Нью-Йорк Таймс»), то есть «прозападные либералы, которые видят в Соединённых Штатах образец демократических ценностей и журналистского идеала, ныне присоединяются к хору протестующих против зацикливании Америки на вмешательстве Москвы в её [Америки] политические дела».
Даже Леонид Волков, глава штаба по борьбе с коррупцией, которую ведёт оппозиционер Алексей Навальный, написал в Facebook: «Хватит!» По его мнению, «расследование вмешательства России» — не просто позор, а «коллективное затмение ума». При этом и сам Волков, и другие господа из России говорят, что они не сомневаются во вмешательстве, по крайней мере, косвенно, в прошлогоднюю президентскую избирательную кампанию США. Вместе с тем они жалуются на то, что Соединённые Штаты последовательно раздувают влияние Путина и изображают его правительство как более эффективное, нежели оно есть на самом деле, что лишь укрепляет Кремль. В конечном счёте американцы используют Россию в роли козла отпущения, прикрывая тем самым глубокий политический разлад розни в самих Соединённых Штатах.
И вот это и привело к тому, что многие русские, которые долгое время смотрели на Америку как на свой идеал, с горьким разочарованием отметили, что Соединённые Штаты, похоже, демонстрируют нынче наименее привлекательные черты своего собственного государства.
И «охота» на тех, кто «тайно» помог победить Д, Трампу, вызывает «в среде либерально настроенных российских журналистов» особое беспокойство. «Образ Путина в России, созданный западными, прежде всего американскими СМИ за последние 18 месяцев, шокирует в России даже самого антипутинского читателя», — написал недавно журналист Олег Кашин.
«Это очень помогает Кремлю. Он пропагандирует имидж Путина как геополитического вдохновителя, как самого умного и самого сильного человека в мире», — говорит г-н Волков. И плохо это потому, что «никаких доказательств не было». Это «помогает российской пропаганде, потому что Кремль может сказать: это лишь заговор против России».
Майкл (Михаил) Идов, сценарист, автор и бывший журнальный редактор, отмечает, что идея о путинском взломе, запуске фейковых новостей и применении других инструментов может дезориентировать самую мощную демократическую страну в мире и сделать президента России непобедимым. Но такой образ «победившего во всём мире Путина» принять трудно, когда из-за западных санкций в Москве не найти даже «приличного сыра».
Это не первое «потрясение» московских либералов. Впервые они были потрясены, когда контролируемые государством российские СМИ преследовали Майкла Макфола, американского посла в Москве, проработавшего там с 2012 по 2014 гг. Макфола, напоминает «Нью-Йорк Таймс», изобразили как агента, ведущего в столице подрывную деятельность против Путина.
Вторая потрясение либералы испытали, когда узнали, что и дипломат от России, работавший в Вашингтоне, а именно Сергей Кисляк, примерно «так же относился» к своим обязанностям: этого посла широко изображали в качестве «русского мастера шпионажа», который якобы находился в самом центре широчайшей сети «антиамериканских интриг».
Любопытно, добавим, что упоминание в крупной прессе мистера Макфола оказалось как бы не случайным. Если прежде Макфол объявлялся агентом влияния США, то теперь он стал сильно смахивать на русского шпиона. Двойной агент?
2 декабря на сайте РИА «Новости» появился материал, где говорится, что М. Макфол пожелал вернуться в Россию и попросил ему с этим помочь.
Майкл обратился к российскому послу в США Анатолию Антонову. Он попросил помочь снять с него визовые санкции. Экс-дипломат, работавший в России при Обаме, признался, что в России у него много друзей, и сообщил, что с «нетерпением» ждёт возможности посетить Россию в ближайшее время.
«У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», — цитирует агентство Майкла Макфола.
Экс-дипломат попал в санкционный список в ноябре. Макфол прокомментировал это так: мол, ограничительные меры против него ввели из-за «тесных связей с Обамой» и в отместку за санкции Белого дома против «близких Путину людей».
В МИД РФ назвали иную причину включения М. Макфола в чёрный список: санкции против Майкла ввели из-за его «активного участия в разрушении двусторонних отношений».
Макфол сделал и ещё кой-какие поразительные заявления. Например, о дипломатической собственности России в США. Бывший посол удивился, что Госдеп запретил российскому послу Антонову доступ в дипломатическую собственность России в Сан-Франциско. «Это ваша собственность, так? Мы защищаем права собственности. Это сюрприз для меня», — сказал он Антонову, ведя с ним разговор в стенах Стэнфордского университета. Макфол даже признал, что Вашингтон обязан объяснить Москве причины захвата российской дипсобственности.
Наконец, ещё одно «русское» заявление М. Макфола.
Бывший посол пообещал, что будет рекомендовать «друзьям в политике» сделать некоторые шаги: «Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике», — заявил мистер Макфол корреспонденту РИА «Новости», отвечая на вопрос, намерен ли он призывать американских конгрессменов возобновлять контакты с парламентариями РФ.
Макфолу, заметим, осталось только отказаться от своих былых заявлений о «вмешательстве» русских в выборы — и всё, перед нами готовый агент Путина.
И вдруг всё переменилось. Так оно обычно и бывает в политике.
Майкл вышел в мировой эфир, а точнее, в «Твиттер», и написал, что он… пошутил.
Мистер Макфол назвал шуткой свою просьбу к Анатолию Антонову: «Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно, я знаю, что у Антонова нет полномочий убрать меня из российского санкционного списка. Но я также думаю, что я не сделал ничего плохого, чтобы попасть в этот список».
Скандал с Макфолом дал повод Ирине Алкснис написать статью под громким заголовком «Макфол может оказаться русским шпионом».
В материале сделан совершенно справедливый вывод: «Небольшая история с бывшим послом США в России Майклом Макфолом с его просьбой к российскому послу о снятии с него санкций чрезвычайно наглядно продемонстрировала, что, пожалуй, главная текущая проблема российско-американских отношений — это потеря общего языка. В буквальном смысле этого слова: когда вдруг теряется контекст, а вроде понятные слова и интонации вдруг приобретают такое количество версий для интерпретации, что никогда не знаешь, угадал ты смысл сказанного или нет». И «для отношений великих держав подобное положение дел вовсе не мелочь, а наоборот — огромная проблема, чреватая тяжелейшими последствиями».
Это, заметим, абсолютно верно. США и Россия полностью утратили навык международной коммуникации. И дело тут не в разных языках и не в разной культуре.
Похоже, стороны отказались от малейших усилий придерживаться дипломатического этикета и избавились, словно от исторического балласта, от всех достижений былой дипломатии. Коммуникация деградировала до взаимных выпадов и «зеркальных ответов», то есть до известной ветхозаветной заповеди. Вместе с тем наращивается гонка вооружений, что и вовсе отталкивает дипломатию за задний план. Последний тезис доказывает крупнейшее кадровое сокращение «неэффективных», устроенное Госдепу командой воинственного дельца Трампа, для которого военно-промышленный комплекс и есть ветхозаветный бог.
Есть ещё один любопытный факт. Точнее, два факта, которые ещё больше разделяют США и Россию.
Соединённые Штаты после победы Трампа раскололись на два политических лагеря, которые абсолютно не понимают друг друга. Обострилась борьба не только между демократами и республиканцами — обнажились и острые внутренние распри в среде республиканцев, многие из которых терпеть не могут Д. Трампа. Расколот и истеблишмент: на одной стороне Конгресс США, на другой — администрация мистера Трампа. Никакого коммуникационного сближения между этими лагерями во время правления действующего президента быть не может: накал страстей слишком высок.
Тем временем в России либералы, ориентированные на Запад, потеряли веру в былой идеал. Засорение эфира «вмешательством России» и «победами Путина» отвратило русского либерала от либерала американского.
Уж не обратятся ли московские либералы в патриотов?
После «неофициального» признания американскими политиками и разведчиками мистера Тиллерсона и мистера Трампа агентами Путина настала очередь мистера Макфола, бывшего посла в России. Майкл тоже оказался в числе «кандидатов» на должность не то крупного шпиона, не то мелкого агента. Вероятно, на днях его разоблачат Маккейн с Коркером.
Тема «сдвига по фазе» многих американских политиков на выборах 2016 года, в которые якобы вмешался Кремль, вновь поднята на страницах крупных западных СМИ. В первую очередь американских. Сообщается, к примеру, что вот уже несколько месяцев «президент Владимир В. Путин предсказуемо опровергает обвинения во вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, осуждая их как фейковые новости, вызванные русофобской истерией».
«The Huffington Post» пишет, что советники Трампа действительно работали над тем, чтобы облегчить отношения с Россией, и это было уже после того, как администрация Барака Обамы наложила на Москву санкции.
Высокопоставленный чиновник предположил, что Россия «переиграла» президентские выборы в США в пользу Трампа. Это доказывается электронным письмом, «просочившимся» в «Нью-Йорк Таймс». Письмо противоречит утверждениям адвоката Белого дома Т. Кобба о том, что Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности Трампа, действовал независимо, обращаясь к российским чиновникам во время принятия Трампом поста президента.
Впрочем, подобные письма всплывают периодически. Читать их довольно утомительно, и никаких явных доказательств сговора с русскими там не содержится. Будь оно иначе, мировая пресса бы на ушах стояла, а сенаторы в США во главе с Маккейном вопили бы об импичменте.
На сей раз в кампании по «вмешательству» появилось нечто новое. Имеет место быть непредвиденная реакция русских либералов!
Оказывается, ненавистники путинского режима, в том числе «некоторые из крупнейших врагов Путина в России» (цитата из «Нью-Йорк Таймс»), то есть «прозападные либералы, которые видят в Соединённых Штатах образец демократических ценностей и журналистского идеала, ныне присоединяются к хору протестующих против зацикливании Америки на вмешательстве Москвы в её [Америки] политические дела».
Даже Леонид Волков, глава штаба по борьбе с коррупцией, которую ведёт оппозиционер Алексей Навальный, написал в Facebook: «Хватит!» По его мнению, «расследование вмешательства России» — не просто позор, а «коллективное затмение ума». При этом и сам Волков, и другие господа из России говорят, что они не сомневаются во вмешательстве, по крайней мере, косвенно, в прошлогоднюю президентскую избирательную кампанию США. Вместе с тем они жалуются на то, что Соединённые Штаты последовательно раздувают влияние Путина и изображают его правительство как более эффективное, нежели оно есть на самом деле, что лишь укрепляет Кремль. В конечном счёте американцы используют Россию в роли козла отпущения, прикрывая тем самым глубокий политический разлад розни в самих Соединённых Штатах.
И вот это и привело к тому, что многие русские, которые долгое время смотрели на Америку как на свой идеал, с горьким разочарованием отметили, что Соединённые Штаты, похоже, демонстрируют нынче наименее привлекательные черты своего собственного государства.
И «охота» на тех, кто «тайно» помог победить Д, Трампу, вызывает «в среде либерально настроенных российских журналистов» особое беспокойство. «Образ Путина в России, созданный западными, прежде всего американскими СМИ за последние 18 месяцев, шокирует в России даже самого антипутинского читателя», — написал недавно журналист Олег Кашин.
«Это очень помогает Кремлю. Он пропагандирует имидж Путина как геополитического вдохновителя, как самого умного и самого сильного человека в мире», — говорит г-н Волков. И плохо это потому, что «никаких доказательств не было». Это «помогает российской пропаганде, потому что Кремль может сказать: это лишь заговор против России».
Майкл (Михаил) Идов, сценарист, автор и бывший журнальный редактор, отмечает, что идея о путинском взломе, запуске фейковых новостей и применении других инструментов может дезориентировать самую мощную демократическую страну в мире и сделать президента России непобедимым. Но такой образ «победившего во всём мире Путина» принять трудно, когда из-за западных санкций в Москве не найти даже «приличного сыра».
Это не первое «потрясение» московских либералов. Впервые они были потрясены, когда контролируемые государством российские СМИ преследовали Майкла Макфола, американского посла в Москве, проработавшего там с 2012 по 2014 гг. Макфола, напоминает «Нью-Йорк Таймс», изобразили как агента, ведущего в столице подрывную деятельность против Путина.
Вторая потрясение либералы испытали, когда узнали, что и дипломат от России, работавший в Вашингтоне, а именно Сергей Кисляк, примерно «так же относился» к своим обязанностям: этого посла широко изображали в качестве «русского мастера шпионажа», который якобы находился в самом центре широчайшей сети «антиамериканских интриг».
Любопытно, добавим, что упоминание в крупной прессе мистера Макфола оказалось как бы не случайным. Если прежде Макфол объявлялся агентом влияния США, то теперь он стал сильно смахивать на русского шпиона. Двойной агент?
2 декабря на сайте РИА «Новости» появился материал, где говорится, что М. Макфол пожелал вернуться в Россию и попросил ему с этим помочь.
Майкл обратился к российскому послу в США Анатолию Антонову. Он попросил помочь снять с него визовые санкции. Экс-дипломат, работавший в России при Обаме, признался, что в России у него много друзей, и сообщил, что с «нетерпением» ждёт возможности посетить Россию в ближайшее время.
«У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», — цитирует агентство Майкла Макфола.
Экс-дипломат попал в санкционный список в ноябре. Макфол прокомментировал это так: мол, ограничительные меры против него ввели из-за «тесных связей с Обамой» и в отместку за санкции Белого дома против «близких Путину людей».
В МИД РФ назвали иную причину включения М. Макфола в чёрный список: санкции против Майкла ввели из-за его «активного участия в разрушении двусторонних отношений».
Макфол сделал и ещё кой-какие поразительные заявления. Например, о дипломатической собственности России в США. Бывший посол удивился, что Госдеп запретил российскому послу Антонову доступ в дипломатическую собственность России в Сан-Франциско. «Это ваша собственность, так? Мы защищаем права собственности. Это сюрприз для меня», — сказал он Антонову, ведя с ним разговор в стенах Стэнфордского университета. Макфол даже признал, что Вашингтон обязан объяснить Москве причины захвата российской дипсобственности.
Наконец, ещё одно «русское» заявление М. Макфола.
Бывший посол пообещал, что будет рекомендовать «друзьям в политике» сделать некоторые шаги: «Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике», — заявил мистер Макфол корреспонденту РИА «Новости», отвечая на вопрос, намерен ли он призывать американских конгрессменов возобновлять контакты с парламентариями РФ.
Макфолу, заметим, осталось только отказаться от своих былых заявлений о «вмешательстве» русских в выборы — и всё, перед нами готовый агент Путина.
И вдруг всё переменилось. Так оно обычно и бывает в политике.
Майкл вышел в мировой эфир, а точнее, в «Твиттер», и написал, что он… пошутил.
Мистер Макфол назвал шуткой свою просьбу к Анатолию Антонову: «Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно, я знаю, что у Антонова нет полномочий убрать меня из российского санкционного списка. Но я также думаю, что я не сделал ничего плохого, чтобы попасть в этот список».
Скандал с Макфолом дал повод Ирине Алкснис написать статью под громким заголовком «Макфол может оказаться русским шпионом».
В материале сделан совершенно справедливый вывод: «Небольшая история с бывшим послом США в России Майклом Макфолом с его просьбой к российскому послу о снятии с него санкций чрезвычайно наглядно продемонстрировала, что, пожалуй, главная текущая проблема российско-американских отношений — это потеря общего языка. В буквальном смысле этого слова: когда вдруг теряется контекст, а вроде понятные слова и интонации вдруг приобретают такое количество версий для интерпретации, что никогда не знаешь, угадал ты смысл сказанного или нет». И «для отношений великих держав подобное положение дел вовсе не мелочь, а наоборот — огромная проблема, чреватая тяжелейшими последствиями».
Это, заметим, абсолютно верно. США и Россия полностью утратили навык международной коммуникации. И дело тут не в разных языках и не в разной культуре.
Похоже, стороны отказались от малейших усилий придерживаться дипломатического этикета и избавились, словно от исторического балласта, от всех достижений былой дипломатии. Коммуникация деградировала до взаимных выпадов и «зеркальных ответов», то есть до известной ветхозаветной заповеди. Вместе с тем наращивается гонка вооружений, что и вовсе отталкивает дипломатию за задний план. Последний тезис доказывает крупнейшее кадровое сокращение «неэффективных», устроенное Госдепу командой воинственного дельца Трампа, для которого военно-промышленный комплекс и есть ветхозаветный бог.
Есть ещё один любопытный факт. Точнее, два факта, которые ещё больше разделяют США и Россию.
Соединённые Штаты после победы Трампа раскололись на два политических лагеря, которые абсолютно не понимают друг друга. Обострилась борьба не только между демократами и республиканцами — обнажились и острые внутренние распри в среде республиканцев, многие из которых терпеть не могут Д. Трампа. Расколот и истеблишмент: на одной стороне Конгресс США, на другой — администрация мистера Трампа. Никакого коммуникационного сближения между этими лагерями во время правления действующего президента быть не может: накал страстей слишком высок.
Тем временем в России либералы, ориентированные на Запад, потеряли веру в былой идеал. Засорение эфира «вмешательством России» и «победами Путина» отвратило русского либерала от либерала американского.
Уж не обратятся ли московские либералы в патриотов?
Автор: Олег Чувакин
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