09:57 06 декабря

Русские либералы открестились от Америки

У московских либералов появился шанс стать патриотами. Русский либерал разуверился в Америке! Новое веяние стремительно распространяется в среде оппозиции и докатилось уже до штаба г-на Навального.



После «неофициального» признания американскими политиками и разведчиками мистера Тиллерсона и мистера Трампа агентами Путина настала очередь мистера Макфола, бывшего посла в России. Майкл тоже оказался в числе «кандидатов» на должность не то крупного шпиона, не то мелкого агента. Вероятно, на днях его разоблачат Маккейн с Коркером.


Тема «сдвига по фазе» многих американских политиков на выборах 2016 года, в которые якобы вмешался Кремль, вновь поднята на страницах крупных западных СМИ. В первую очередь американских. Сообщается, к примеру, что вот уже несколько месяцев «президент Владимир В. Путин предсказуемо опровергает обвинения во вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, осуждая их как фейковые новости, вызванные русофобской истерией».

«The Huffington Post» пишет, что советники Трампа действительно работали над тем, чтобы облегчить отношения с Россией, и это было уже после того, как администрация Барака Обамы наложила на Москву санкции.

Высокопоставленный чиновник предположил, что Россия «переиграла» президентские выборы в США в пользу Трампа. Это доказывается электронным письмом, «просочившимся» в «Нью-Йорк Таймс». Письмо противоречит утверждениям адвоката Белого дома Т. Кобба о том, что Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности Трампа, действовал независимо, обращаясь к российским чиновникам во время принятия Трампом поста президента.

Впрочем, подобные письма всплывают периодически. Читать их довольно утомительно, и никаких явных доказательств сговора с русскими там не содержится. Будь оно иначе, мировая пресса бы на ушах стояла, а сенаторы в США во главе с Маккейном вопили бы об импичменте.

На сей раз в кампании по «вмешательству» появилось нечто новое. Имеет место быть непредвиденная реакция русских либералов!

Оказывается, ненавистники путинского режима, в том числе «некоторые из крупнейших врагов Путина в России» (цитата из «Нью-Йорк Таймс»), то есть «прозападные либералы, которые видят в Соединённых Штатах образец демократических ценностей и журналистского идеала, ныне присоединяются к хору протестующих против зацикливании Америки на вмешательстве Москвы в её [Америки] политические дела».

Даже Леонид Волков, глава штаба по борьбе с коррупцией, которую ведёт оппозиционер Алексей Навальный, написал в Facebook: «Хватит!» По его мнению, «расследование вмешательства России» — не просто позор, а «коллективное затмение ума». При этом и сам Волков, и другие господа из России говорят, что они не сомневаются во вмешательстве, по крайней мере, косвенно, в прошлогоднюю президентскую избирательную кампанию США. Вместе с тем они жалуются на то, что Соединённые Штаты последовательно раздувают влияние Путина и изображают его правительство как более эффективное, нежели оно есть на самом деле, что лишь укрепляет Кремль. В конечном счёте американцы используют Россию в роли козла отпущения, прикрывая тем самым глубокий политический разлад розни в самих Соединённых Штатах.

И вот это и привело к тому, что многие русские, которые долгое время смотрели на Америку как на свой идеал, с горьким разочарованием отметили, что Соединённые Штаты, похоже, демонстрируют нынче наименее привлекательные черты своего собственного государства.

И «охота» на тех, кто «тайно» помог победить Д, Трампу, вызывает «в среде либерально настроенных российских журналистов» особое беспокойство. «Образ Путина в России, созданный западными, прежде всего американскими СМИ за последние 18 месяцев, шокирует в России даже самого антипутинского читателя», — написал недавно журналист Олег Кашин.

«Это очень помогает Кремлю. Он пропагандирует имидж Путина как геополитического вдохновителя, как самого умного и самого сильного человека в мире», — говорит г-н Волков. И плохо это потому, что «никаких доказательств не было». Это «помогает российской пропаганде, потому что Кремль может сказать: это лишь заговор против России».

Майкл (Михаил) Идов, сценарист, автор и бывший журнальный редактор, отмечает, что идея о путинском взломе, запуске фейковых новостей и применении других инструментов может дезориентировать самую мощную демократическую страну в мире и сделать президента России непобедимым. Но такой образ «победившего во всём мире Путина» принять трудно, когда из-за западных санкций в Москве не найти даже «приличного сыра».

Это не первое «потрясение» московских либералов. Впервые они были потрясены, когда контролируемые государством российские СМИ преследовали Майкла Макфола, американского посла в Москве, проработавшего там с 2012 по 2014 гг. Макфола, напоминает «Нью-Йорк Таймс», изобразили как агента, ведущего в столице подрывную деятельность против Путина.

Вторая потрясение либералы испытали, когда узнали, что и дипломат от России, работавший в Вашингтоне, а именно Сергей Кисляк, примерно «так же относился» к своим обязанностям: этого посла широко изображали в качестве «русского мастера шпионажа», который якобы находился в самом центре широчайшей сети «антиамериканских интриг».

Любопытно, добавим, что упоминание в крупной прессе мистера Макфола оказалось как бы не случайным. Если прежде Макфол объявлялся агентом влияния США, то теперь он стал сильно смахивать на русского шпиона. Двойной агент?

2 декабря на сайте РИА «Новости» появился материал, где говорится, что М. Макфол пожелал вернуться в Россию и попросил ему с этим помочь.

Майкл обратился к российскому послу в США Анатолию Антонову. Он попросил помочь снять с него визовые санкции. Экс-дипломат, работавший в России при Обаме, признался, что в России у него много друзей, и сообщил, что с «нетерпением» ждёт возможности посетить Россию в ближайшее время.

«У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», — цитирует агентство Майкла Макфола.

Экс-дипломат попал в санкционный список в ноябре. Макфол прокомментировал это так: мол, ограничительные меры против него ввели из-за «тесных связей с Обамой» и в отместку за санкции Белого дома против «близких Путину людей».

В МИД РФ назвали иную причину включения М. Макфола в чёрный список: санкции против Майкла ввели из-за его «активного участия в разрушении двусторонних отношений».

Макфол сделал и ещё кой-какие поразительные заявления. Например, о дипломатической собственности России в США. Бывший посол удивился, что Госдеп запретил российскому послу Антонову доступ в дипломатическую собственность России в Сан-Франциско. «Это ваша собственность, так? Мы защищаем права собственности. Это сюрприз для меня», — сказал он Антонову, ведя с ним разговор в стенах Стэнфордского университета. Макфол даже признал, что Вашингтон обязан объяснить Москве причины захвата российской дипсобственности.

Наконец, ещё одно «русское» заявление М. Макфола.

Бывший посол пообещал, что будет рекомендовать «друзьям в политике» сделать некоторые шаги: «Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике», — заявил мистер Макфол корреспонденту РИА «Новости», отвечая на вопрос, намерен ли он призывать американских конгрессменов возобновлять контакты с парламентариями РФ.

Макфолу, заметим, осталось только отказаться от своих былых заявлений о «вмешательстве» русских в выборы — и всё, перед нами готовый агент Путина.

И вдруг всё переменилось. Так оно обычно и бывает в политике.

Майкл вышел в мировой эфир, а точнее, в «Твиттер», и написал, что он… пошутил.

Мистер Макфол назвал шуткой свою просьбу к Анатолию Антонову: «Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно, я знаю, что у Антонова нет полномочий убрать меня из российского санкционного списка. Но я также думаю, что я не сделал ничего плохого, чтобы попасть в этот список».

Скандал с Макфолом дал повод Ирине Алкснис написать статью под громким заголовком «Макфол может оказаться русским шпионом».

В материале сделан совершенно справедливый вывод: «Небольшая история с бывшим послом США в России Майклом Макфолом с его просьбой к российскому послу о снятии с него санкций чрезвычайно наглядно продемонстрировала, что, пожалуй, главная текущая проблема российско-американских отношений — это потеря общего языка. В буквальном смысле этого слова: когда вдруг теряется контекст, а вроде понятные слова и интонации вдруг приобретают такое количество версий для интерпретации, что никогда не знаешь, угадал ты смысл сказанного или нет». И «для отношений великих держав подобное положение дел вовсе не мелочь, а наоборот — огромная проблема, чреватая тяжелейшими последствиями».

Это, заметим, абсолютно верно. США и Россия полностью утратили навык международной коммуникации. И дело тут не в разных языках и не в разной культуре.

Похоже, стороны отказались от малейших усилий придерживаться дипломатического этикета и избавились, словно от исторического балласта, от всех достижений былой дипломатии. Коммуникация деградировала до взаимных выпадов и «зеркальных ответов», то есть до известной ветхозаветной заповеди. Вместе с тем наращивается гонка вооружений, что и вовсе отталкивает дипломатию за задний план. Последний тезис доказывает крупнейшее кадровое сокращение «неэффективных», устроенное Госдепу командой воинственного дельца Трампа, для которого военно-промышленный комплекс и есть ветхозаветный бог.

Есть ещё один любопытный факт. Точнее, два факта, которые ещё больше разделяют США и Россию.

Соединённые Штаты после победы Трампа раскололись на два политических лагеря, которые абсолютно не понимают друг друга. Обострилась борьба не только между демократами и республиканцами — обнажились и острые внутренние распри в среде республиканцев, многие из которых терпеть не могут Д. Трампа. Расколот и истеблишмент: на одной стороне Конгресс США, на другой — администрация мистера Трампа. Никакого коммуникационного сближения между этими лагерями во время правления действующего президента быть не может: накал страстей слишком высок.

Тем временем в России либералы, ориентированные на Запад, потеряли веру в былой идеал. Засорение эфира «вмешательством России» и «победами Путина» отвратило русского либерала от либерала американского.

Уж не обратятся ли московские либералы в патриотов?
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 06:41
    Для них сейчас идеал-Руина...Все,приплыли!Там сейчас все самое "лучшее и передовое"..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 07:20
      В новостях прошла инфа о том, что наш посол Антонов подарил Макфолу бутылку русской водки. О поводе для такого подарка не сообщается. bully
      сибиралт
      1. dzvero Сегодня, 09:01
        В свое время американцы спаивали индейцев. Теперь русские спаивают американскую илиту smile Неужели разчищают территорию?
        dzvero
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    в России либералы, ориентированные на Запад, потеряли веру в былой идеал
    Как потеряли, так снова и отыщут. Иначе на какой еще маяк ориентироваться и кого ставить в пример. Главное, чтобы гранты и "черный нал" для борьбы не иссяк.
    rotmistr60
    1. К0щей Сегодня, 07:24
      Цитата: rotmistr60
      Как потеряли, так снова и отыщут. Иначе на какой еще маяк ориентироваться и кого ставить в пример. Главное, чтобы гранты и "черный нал" для борьбы не иссяк.

      согласен, наш "либер" похож на флюгер - вертится куда удобно. поэтому заголовок статьи не соответствует смыслу в него вложенному.
      К0щей
  3. василий50 Сегодня, 07:01
    Удивительно, но неужели в США не понимают того что они сам про себя *несут*? Или это не доходит до населения США? Может быть эта информация доступна только нам? Что происходит в США?
    Не хочется верить в дебильность политиков и народа США. Вопросов много, вот только в то что только ради сиюминутных интересов сами себя обгаживают верить не хочется.
    василий50
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:32
      Цитата: василий50
      Удивительно, но неужели в США не понимают того что они сам про себя *несут*?

      Вы попробуйте поспорить с верующим о существовании бога, он сам не заметит как будет приводить из библии взаимоисключающие цитаты, и не сочтет это ошибкой, так и США, у них на деньгах девиз "Мы верим в бога"
      aybolyt678
  4. ИмПерц Сегодня, 07:14
    ... для отношений великих держав...

    Рядовому американцу без разницы. Егор больше интересуют свои собственные проблемы.
    А вот "илите"...
    Американская элита уже привыкла к монопенисуальности на просторах Пакс Американа и прекращать тешить своё самолюбие не собирается.
    ИмПерц
  5. Mestny Сегодня, 09:12
    Нет, не превратятся они в патриотов.
    Они по прежнему ненавидят Россию и в частности русских. Только они теперь пеняют США, что методы достижения цели разрушения недостаточно эффективны, или частично ошибочны. Требуют усилить накал.
    И среди них по прежнему большинство граждан известной национальности.
    Из этих патриоты России как пуля из известной коричневой субстанции.
    Mestny
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