11:08 05 декабря

Жириновский: в случае большой войны Литва будет уничтожена

В случае «большой европейской войны» Прибалтика, в том числе Литва, попадет в зону риска и может быть уничтожена, однако у республик есть выход – им надо убрать войска НАТО и принять нейтральный статус, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Литва кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выдержки из интервью приводит РИА Новости.



По его словам, «те страны, которые разместят у себя американские системы ПРО, в случае большой европейской войны могут быть уничтожены, потому что никто не потерпит, чтобы оттуда исходила прямая угроза для России».


А власти прибалтийских стран, Польши, Украины сами требуют, чтобы у них было размещено больше натовских войск. А там, где войска, возможна и война. И в случае войны, конечно, происходят бомбардировки и взаимное уничтожение противостоящих группировок,
подчеркнул лидер ЛДПР.

По его мнению, они сами ставят себя в зону риска, размещая на своей территории большое количество натовских войск и, особенно, бронетехники.

Ведь это не оборонительные войска, а наступательные, и перед ними вполне может быть поставлена задача нападения на Россию. Более того, там уже проводятся учения, отрабатываются приемы работы с русским населением,
отметил Жириновский.

Он сделал вывод, что НАТО прорабатывает конкретные планы по захвату российских приграничных территорий.

И после этого они еще хотят, чтобы мы спокойно на это смотрели,
возмутился политик.

Он заявил также, что балтийским странам, в том числе Литве, нужно «подумать, какую им позицию занять». По его мнению, стране не стоило «лезть в НАТО», а надо было занять нейтралитет, «как это делает Финляндия или Швейцария».

Зачем они полезли в НАТО? Зачем несут чушь про то, что им кто-то угрожает в России? Это их главная ошибка, которая может нанести вред в первую очередь им самим,
сказал Жириновский.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Ami du peuple Сегодня, 10:09
    Пёс с ней, с Литвой, и так понятно, что в случае большого замеса она не жилец. Вольфыч, а что там насчёт Индийского океан? Сапоги мыть будем или передумал? bully
    Ami du peuple
    1. МЮД Сегодня, 10:12
      Сапоги мыть будем?

      Конечно будем мыть, например если примем предложение Судана, о военной базе.
      МЮД
      1. Идущий Сегодня, 10:20
        Цитата: Ami du peuple
        Пёс с ней, с Литвой, и так понятно, что в случае большого замеса она не жилец. Вольфыч, а что там насчёт Индийского океан? Сапоги мыть будем или передумал? bully


        Она и так вымирает , останется одна территория с базами НАТО.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 10:52
          Виктор, hi , сомневаюсь, что НАТО просуществует до этого времени! Или война, или распадётся из-за внутреннего недопонимания...
          Рано или поздно, но Европе надоест диктат США!
          Logall
          1. АнпеЛ Сегодня, 10:57
            пока что-то не очень надоедает. за последнее время войск ПША стало только больше в европе. А то что шпротореспублики поникнут первыми это и так ясно. Интересно вот другое, этническое население этих стран тоже желает подобного развития отношений?
            АнпеЛ
      2. Ami du peuple Сегодня, 10:22
        Цитата: МЮД
        если примем предложение Судана
        Так и Египет нам предлагает свои авиабазы... Однако, кажется, Жириновский имел в виду какую-то другую страну. Может Саудовскую Аравию, а может Израиль... feel
        Ami du peuple
    2. Primoos Сегодня, 10:27
      Привет Ami. Пусть Жирик кому хочет,тому сапоги и моет. Мы то тут причем?
      Primoos
      1. Ami du peuple Сегодня, 10:34
        Привет hi К сожалению, он не по мытью сапог специалист. У Жирика основная специализация - вылизывание задницы действующей власти и профессиональный стаж аж с 1991 г. "Системная оппозиция", ага laughing
        Ami du peuple
        1. bulvas Сегодня, 10:45
          Цитата: Ami du peuple
          Привет hi К сожалению, он не по мытью сапог специалист. У Жирика основная специализация - вылизывание задницы действующей власти и профессиональный стаж аж с 1991 г. "Системная оппозиция", ага laughing


          Цинизм и хамство - излюбленный метод тех критиков России, которые "знают как надо" для нас
          Вчера такие специалисты в Вильнюсе собирались, во главе с Гариком Каспаровым
          bulvas
          1. Ami du peuple Сегодня, 10:48
            Цитата: bulvas
            во глвае с Гариком Каспаровым
            Гарик - полнейший лох и лузер. Попробовал бы он, как Вольфыч, четверть века в высокой политике удержаться. bully
            Ami du peuple
  2. Lantau Сегодня, 10:09
    А тут вообще без вариантов... В течении нескольких часов....
    Lantau
    1. Проксима Сегодня, 10:18
      Цитата: Lantau
      А тут вообще без вариантов... В течении нескольких часов....

      Стоит добавить про геноцид русскоязычного населения - паспорта-аусвайсы для неграждан, которых ущемляют в правах (система апартеида отдыхает) belay
      Проксима
      1. bulvas Сегодня, 10:48
        Цитата: Проксима
        Стоит добавить про геноцид русскоязычного населения - паспорта-аусвайсы для неграждан, которых ущемляют в правах (система апартеида отдыхает)


        Институт неграждан, языковые проверки, превращение части населения во "второй сорт" — вот смысл внутренней политики Латвии и Эстонии. В Литве ситуация с гражданством отличается: там 5% русскоязычного населения посчитали не опасными и дали гражданство всем желающим.
        bulvas
  3. Primoos Сегодня, 10:11
    Как же надоел этот клоун несмешной. Сын юриста. Жирипуцли так и норовит Россию в какую нибудь войнушку затащить. Чего ещё можно ждать от этого ушлепка? Видеть уже не могу его мерзкую харю. Слюнями с тельавизора каждый день брызжет, теперь и здесь нарисовался.
    Primoos
    1. Клебер Сегодня, 10:19
      Цитата: Primoos
      Как же надоел этот клоун несмешной.


      Клоунское поведение одно, а его высказывания не далеки от истины.
      Клебер
      1. Primoos Сегодня, 10:54
        Цитата: Клебер
        Цитата: Primoos
        Как же надоел этот клоун несмешной.


        Клоунское поведение одно, а его высказывания не далеки от истины.

        Ох уж эти правильно подобранные слова! Собака брешет, ветер носит. Да Жирик что вам угодно, то и скажет, лишь бы бонус себе, любимому, урвать. Вы всему им, и ему подобными, сказанному верите? Я че то нет. Почему-то. Наверное потому, что сколько же можно быть лошарой? Всякая тварюшка пытается дешевую лапшу на ушах развесить.
        Primoos
    2. betta Сегодня, 10:53
      Да ладно Вам, будьте проще. Слушать его как развлечение, эмоции поднимает, заводит. Посмотрел выступление - встряхнулся (всё равно путные мысли у него есть).
      betta
  4. Проксима Сегодня, 10:12
    По его мнению, они сами ставят себя в зону риска, размещая на своей территории большое количество натовских войск и, особенно, бронетехники.
    Ведь это не оборонительные войска, а наступательные, и перед ними вполне может быть поставлена задача нападения на Россию. Более того, там уже проводятся учения, отрабатываются приемы работы с русским населением, отметил Жириновский.
    А ведь он прав! Крым почему отошёл к России? Да потому, что мы столкнулись с реальной угрозой размещения НАТОвского контингента на данном полуострове!
    Проксима
    1. частное лицо Сегодня, 10:27
      Всё то оно конечно так но как в случае чего бомбить ,когда прибалтика это почти пригород Питера. А враг у ворот.
      частное лицо
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 10:12
    Ну, вот, теперь "свободная " пресса напишет, что Жириновский пообещал уничтожить Прибалтику.
    Ретвизан 8
    1. HAM Сегодня, 10:29
      Во все времена были и будут придворные шуты,которые без всяких политесов говорят открыто,то чего не скажут другие придворные...
      Хотя В.В. И НЕ ТАКОЙ УЖ И ШУТ.
      HAM
      1. To be or not to be Сегодня, 10:55
        Как пишут истогрики,У Петра Первого было три шута.Один из них Антоний Педрилло( Пьетро-Мира Педрилло), выходец из Флоренции, приехавший в Россию в начале века,он исполнял должность распорядителя неучами и бездельниками. Возвратившихся из-за границы недорослей Петр обыкновенно экзаменовал сам. Провалившихся на экзамене он отправлял к шуту в «дурацкую команду». Педрилло тут же находил им работу, определял в помощь конюхам, водовозам и истопникам."""
        (https://fools-lover.livejournal.com/25223.html)
        To be or not to be
  6. Masya Masya Сегодня, 10:15
    Он заявил также, что балтийским странам, в том числе Литве, нужно «подумать, какую им позицию занять».

    Так они уже подумали и заняли... позиция коленно-локтевая... wink и ничто не свернет их с истинно верной позиции, даже Вольфович...
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 10:19
      Марина, привет! love С выходом из бани! drinks
      Цитата: Masya Masya
      позиция коленно-локтевая...

      Троебалты другой и не знают. lol
      Джедай
      1. Masya Masya Сегодня, 10:31
        Приветик, Максим! love
        Цитата: Джедай
        С выходом из бани!


        lol
        Masya Masya
        1. Джедай Сегодня, 10:34
          Что поделать: ожидания и реалии редко совпадают. wink
          Джедай
    2. Геркулесыч Сегодня, 10:30
      Лучшим Маринам сайта love love hi love love !
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 10:39
        Спасибо! love
        Всем, Всем, Всем!!!
        love
        Masya Masya
  7. pvv113 Сегодня, 10:16
    Это их главная ошибка, которая может нанести вред в первую очередь им самим

    Адекватность прибалтийских правительств давно под сомнением. Вольфович просто констатирует факты
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 10:21
      Владимир , добрый день! hi , а кто их вообще спрашивает , говорят только то что им предпишут.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 10:53
        Приветствую, Виктор! Так уже было замечено, что пшеки и шпроты - самые преданные холопы дяди Сэма в Европе
        pvv113
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
    им надо убрать войска НАТО и принять нейтральный статус, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Литва кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    ... не пойдут на такое - это ясно, как Божий день! sad
    a.s.zzz888
  9. Геркулесыч Сегодня, 10:29
    Вольфовича нужно поставить послом в КНДР! Там ему работы на долгие годы!
    Геркулесыч
  10. Azazelo Сегодня, 10:29
    Спасибо КЭП, а то мы и не знали...
    Azazelo
  11. ПРАВОкатор Сегодня, 10:34
    Фольфович повторяется....Разумеется первый удар в Глобальной Войне будет по объектам ПРО.Ни кто не даст ломаного гроша за жизнь гражданского населения,а политики пересидят в подземных командных пунктах.
    Вопрос в другом... Все политически активное население прибалтийских государств уехало в Европу. Те что остались довольствуются положением бургомистров и полицаев.Что будут делать первые-когда их заменят арабские и африканские беженцы?И что будут делать вторые,если произойдёт смена политического курса в Европе?
    ПРАВОкатор
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    Все сказанное Жириновским очевидно. Прибалты сами загнали себя в капкан в случае большого вооруженного конфликта (не хочется писать война). Они просто обязаны молиться за ВВП и его президентство.
    rotmistr60
  13. Миханище Сегодня, 10:55
    Ура!!! Вот он, замечательный запах войны! Всё ближе и ближе, мне кажется через годик начнётся всё.
    И снова в бой - верный калаш в руки, на броню и вперёд на Лондон!!! Проносятся перелески, рукоплещут простые люди, бросают цветы. Мы русские, какой восторг!
    Эх...жаль я не смогу поучаствовать, но посильную помощь окажу!
    Миханище
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