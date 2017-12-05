Жириновский: в случае большой войны Литва будет уничтожена
В случае «большой европейской войны» Прибалтика, в том числе Литва, попадет в зону риска и может быть уничтожена, однако у республик есть выход – им надо убрать войска НАТО и принять нейтральный статус, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Литва кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выдержки из интервью приводит РИА Новости.
По его словам, «те страны, которые разместят у себя американские системы ПРО, в случае большой европейской войны могут быть уничтожены, потому что никто не потерпит, чтобы оттуда исходила прямая угроза для России».
По его мнению, они сами ставят себя в зону риска, размещая на своей территории большое количество натовских войск и, особенно, бронетехники.
Он сделал вывод, что НАТО прорабатывает конкретные планы по захвату российских приграничных территорий.
Он заявил также, что балтийским странам, в том числе Литве, нужно «подумать, какую им позицию занять». По его мнению, стране не стоило «лезть в НАТО», а надо было занять нейтралитет, «как это делает Финляндия или Швейцария».
По его словам, «те страны, которые разместят у себя американские системы ПРО, в случае большой европейской войны могут быть уничтожены, потому что никто не потерпит, чтобы оттуда исходила прямая угроза для России».
А власти прибалтийских стран, Польши, Украины сами требуют, чтобы у них было размещено больше натовских войск. А там, где войска, возможна и война. И в случае войны, конечно, происходят бомбардировки и взаимное уничтожение противостоящих группировок,подчеркнул лидер ЛДПР.
По его мнению, они сами ставят себя в зону риска, размещая на своей территории большое количество натовских войск и, особенно, бронетехники.
Ведь это не оборонительные войска, а наступательные, и перед ними вполне может быть поставлена задача нападения на Россию. Более того, там уже проводятся учения, отрабатываются приемы работы с русским населением,отметил Жириновский.
Он сделал вывод, что НАТО прорабатывает конкретные планы по захвату российских приграничных территорий.
И после этого они еще хотят, чтобы мы спокойно на это смотрели,возмутился политик.
Он заявил также, что балтийским странам, в том числе Литве, нужно «подумать, какую им позицию занять». По его мнению, стране не стоило «лезть в НАТО», а надо было занять нейтралитет, «как это делает Финляндия или Швейцария».
Зачем они полезли в НАТО? Зачем несут чушь про то, что им кто-то угрожает в России? Это их главная ошибка, которая может нанести вред в первую очередь им самим,сказал Жириновский.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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