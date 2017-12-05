Жириновский: в случае большой войны Литва будет уничтожена

А власти прибалтийских стран, Польши, Украины сами требуют, чтобы у них было размещено больше натовских войск. А там, где войска, возможна и война. И в случае войны, конечно, происходят бомбардировки и взаимное уничтожение противостоящих группировок,

Ведь это не оборонительные войска, а наступательные, и перед ними вполне может быть поставлена задача нападения на Россию. Более того, там уже проводятся учения, отрабатываются приемы работы с русским населением,

И после этого они еще хотят, чтобы мы спокойно на это смотрели,

Зачем они полезли в НАТО? Зачем несут чушь про то, что им кто-то угрожает в России? Это их главная ошибка, которая может нанести вред в первую очередь им самим,