Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами

В соответствии с законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее Время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии"

Министерство юстиции России признало девять СМИ выполняющими функции иностранных агентов, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.- отметили в министерстве.Журналистам СМИ, включенных в реестр, запретят проход в Совет Федерации. Соответствующее решение верхняя палата примет 15 декабря.Глава государства подписал закон о СМИ-иноагентах 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и в частности требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.