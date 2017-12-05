11:11 05 декабря

Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами

Министерство юстиции России признало девять СМИ выполняющими функции иностранных агентов, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами


В соответствии с законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее Время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии"
- отметили в министерстве.


Журналистам СМИ, включенных в реестр, запретят проход в Совет Федерации. Соответствующее решение верхняя палата примет 15 декабря.

Глава государства подписал закон о СМИ-иноагентах 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и в частности требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В МИД отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. Dave36 Сегодня, 10:22
    Вот еще бы и на Олимпиаду не похали бы с нейтральный флагом- вообще бы была круть!
    Dave36
    1. Dashout Сегодня, 10:49
      Можем, запросто! Вчера Маша Захарова объявила что МИД не будет отзывать аккредитацию у американских СМИ-инагентов! Ученица Лаврова... Вообще... Корона башку жмет...
      Dashout
    2. vovanpain Сегодня, 10:59
      Цитата: Dave36
      Вот еще бы и на Олимпиаду не похали бы с нейтральный флагом- вообще бы была круть!

      Можно и в таком наряде. hi
      vovanpain
      1. Геркулесыч Сегодня, 11:06
        good Форма как раз самое то что и надо! + drinks good
        Геркулесыч
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
    ... начало положено... "исключительные" стоят в очереди за "сердеШными" каплями... laughing
    a.s.zzz888
    1. Опасный Сегодня, 10:28
      Начало?? Их же не закрыли, а запретили находиться в Совете Федерации. Честно говоря странная мера, учитывая что этот СФ и так никому не интересен
      Опасный
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:29
        ... потому и говорю "начало" , а конец не за горами...
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 10:31
          Цитата: a.s.zzz888
          потому и говорю "начало"

          Лиха беда начало... wink
          Джедай
          1. jjj Сегодня, 10:37
            Теперь есть все основания значительно зачистить медиарынок
            jjj
            1. Джедай Сегодня, 10:45
              Вы намекаете на вполне вероятный "ответ" Запада?
              Джедай
      2. vovanpain Сегодня, 11:04
        Цитата: Опасный
        Честно говоря странная мера, учитывая что этот СФ и так никому не интересен

        Но почему то они туда ломятся всей гуртбой Коллега,хотя с вами можно согласиться,многих из главных вралей,таких как CNN или ВВС в списке иноагентов не наблюдается. hi
        vovanpain
    2. Primoos Сегодня, 10:31
      Ага, жуткая кара! Как по заднице ладошкой. Испужались они, как же. И теперь не по теме. В славном граде Куеве не менее славный грузинский кокаинист Мишико забрался на крышу, как кот мартовский, и в истерике там во всю глотку блажит от испуга. Ржунемогу! Показывают из далека, не видно цвета пожираемого галстуха.
      Primoos
    3. Burbon Сегодня, 10:37
      Цитата: a.s.zzz888
      "исключительные" стоят в очереди за "сердеШными" каплями.

      вы реально верите в то что написали? wassat laughing да им фиолетово...они уже новые сми подготовили....все продумано на 5 ходов....
      Burbon
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
        ... это для мерикатосов "ответка", и какая бы ни была по жёсткости - это ответка... wassat laughing
        a.s.zzz888
        1. Burbon Сегодня, 10:51
          Цитата: a.s.zzz888
          ... это для мерикатосов "ответка", и какая бы ни была по жёсткости - это ответка..

          это не ответка...а бессилие нашего правительства...причем детская....на более грубый ответ, кишка тонка....смешная ответка....
          Burbon
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:09
            Burbon Сегодня, 10:51

            ...я полагаю, всё ещё впереди...
            a.s.zzz888
      2. rotmistr60 Сегодня, 10:52
        Burbon
        все продумано на 5 ходов....
        Вы это серьезно? Когда это в последний раз американцы продумывали вперед да еще на 5 ходов? Они сначала делают, а потом думают как выйти из создавшейся ситуации с гордо поднятой головой.
        rotmistr60
        1. Burbon Сегодня, 10:53
          Цитата: rotmistr60
          Вы это серьезно? Когда это в последний раз американцы продумывали вперед да еще на 5 ходов?

          пример - украина....все, теперь она для нас потеряна....мало?
          Burbon
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:56
            Плохой пример. Американцы с Украиной уже начинают хлебать. Единственный для них плюс - очаг напряженности у наших границ. И планируемые ими базы в Крыму накрылись медным тазом.
            rotmistr60
  3. Primoos Сегодня, 10:24
    Я бы и больше признал, только я не минюст. К сожалению. Говорят, там не хреново зарабатывают. Не в тот вуз я пошел в юности. Эх!
    Primoos
  4. ded100 Сегодня, 10:26
    Маловато будет!! am
    ded100
  5. askort154 Сегодня, 10:31
    Это четверть-зеркальный ответ. ( 2 против 9).
    Наши в США -" RT" и "Спутник", а американских у нас, аж 9-ть !
    Надо их оставить только 2.
    Тогда будет "зеркально". yes
    askort154
    1. Primoos Сегодня, 10:48
      Цитата: askort154
      Это четверть-зеркальный ответ. ( 2 против 9).
      Наши в США -" RT" и "Спутник", а американских у нас, аж 9-ть !
      Надо их оставить только 2.
      Тогда будет "зеркально". yes

      Здесь другая арифметика. У нас ВСЕГО два, а у них туева куча! Мы теряем ВСЁ, а они ничего.
      Primoos
    2. Dashout Сегодня, 10:52
      Почему 9? А Эхо Москвы? Ведомости? Дождь?
      Dashout
  6. Геркулесыч Сегодня, 10:33
    А дальше? Для начала ограничить эфирное время 10 часами в сутки, 3дня в неделю! Проверить МЧС , пожарным, СЭС, электрикам на предмет утечки тока по радиоканалу, ФСБ. ..
    Геркулесыч
    1. klaus16 Сегодня, 10:37
      Ростехнадзор, Котлонадзор и ну и конечно наличие флюшки за этот год.
      klaus16
      1. ПРАВОкатор Сегодня, 10:45
        И санэпидемстанции проверить плюшки,которые раздают американские послы)
        ПРАВОкатор
  7. Rostislav Сегодня, 10:35
    Хорошо, но мало. А где "Дождь" и "Эхо Москвы"?
    Rostislav
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:09
      А чтобы это "Эхо " " , дождем "и смыло! А "дождь " , пардон за каломбур, с дождем и смылся из страны!
      Геркулесыч
  8. ul_vitalii Сегодня, 10:37
    Зеркально, это когда у нас ноль и у них ноль, нечего было всякую х.рень плодить, запустили к.озла в огород.
    ul_vitalii
  9. Egorovich Сегодня, 10:38
    Девять СМИ - маловато будет, но и от этого минимума смрад на Западе будет несусветный.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 10:43
      hi
      Цитата: Egorovich
      от этого минимума смрад на Западе будет несусветный

      Не всё же им в одни ворота играть. Теория адекватного ответа им, похоже, не знакома.
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 10:50
        Хорошо хоть сейчас быстро сработали, а не как с арестом дипсобственности России в матрасии. В СССР всегда был полноценный ответ.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 10:52
          Цитата: Egorovich
          В СССР всегда был полноценный ответ.

          Бесспорно. И я надеюсь что Россия возвращается к практике СССР.
          Джедай
  10. Masya Masya Сегодня, 10:50
    Капля в море...
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 10:52
      Марина, уж лучше так, чем очередная "озабоченность".
      Джедай
      1. Masya Masya Сегодня, 10:57
        Цитата: Джедай
        Марина, уж лучше так, чем очередная "озабоченность".

        Кто ж спорит... просто хотелось помасштабней как- то... разгуляться то есть где...
        Masya Masya
        1. Джедай Сегодня, 11:00
          Надеюсь что всему своё время. Запад ведь явно "ответит" какой-нибудь гадостью.
          Джедай
          1. Masya Masya Сегодня, 11:07
            Цитата: Джедай
            Запад ведь явно "ответит" какой-нибудь гадостью.

            Это как водится, за гадостью в карман не полезут...
            Masya Masya
  11. pvv113 Сегодня, 10:56
    признало девять СМИ выполняющими функции иностранных агентов

    Что-то в списке не видно "Дождя" и "Эха Москвы"?
    pvv113
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