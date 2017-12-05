11:08 05 декабря

ЦБ запустил "печатный станок" на всю катушку

За последний месяц российский Минфин продал Центробанку более 1,5 млрд долларов и миллиард евро из резервов Фонда национального благосостояния. В результате продажи валюты Министерство финансов выручило более 163 млрд рублей, которые пошли в федеральный бюджет. Иными словами, речь идет о скрытой денежной эмиссии со стороны российского ЦБ.




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Комментарии 1

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  1. Сергей-svs Сегодня, 10:51
    Давно уже действия, как ЦБ, так Набиулиной вызывают одни только негативные эмоции...аж матом очень сильно "ругаТца хоТеца"!!! negative Свежий пример, читаем Интерфакс: - Центробанку удалось добиться уголовки и ареста имущества на 100 млн. рублей того самого председателя правления ООО КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» Александра Бугаевского! Вау! Арест аж на 100 млн. рублей! fellow Вся страна "щАстлива и рукоплещет" ЦБ и личному геройству г-жи Набиулиной! stop Но минуточку, ведь следствие то считает, что Бугаевский вывел из страны минимум $45 млн. или почти 4 млрд. рублей! А всего г-жа Набиуллина, просмотрела в банке дыру в 80 млрд. рублей и позволила Бугаевскому свободно выехать из страны!fool
    Сергей-svs
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