ЦБ запустил "печатный станок" на всю катушку

За последний месяц российский Минфин продал Центробанку более 1,5 млрд долларов и миллиард евро из резервов Фонда национального благосостояния. В результате продажи валюты Министерство финансов выручило более 163 млрд рублей, которые пошли в федеральный бюджет. Иными словами, речь идет о скрытой денежной эмиссии со стороны российского ЦБ.











