Саакашвили пригрозил спрыгнуть с крыши во время обыска в его квартире

Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги

Экс-президент Грузии, лидер партии "Движения новых сил" Михаил Саакашвили, к которому силовики пришли с обыском, забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть. Об этом сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на корреспондента на месте событий.Соратник политика Давид Сакварелидзе сегодня утром заявил, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве.— сообщает служба новостей.Как стало известно, к дому на улице Костёльной в Киеве прибыли спасатели и медики. По данным телеканала, Саакашвили пытались задержать. Как сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источники, обыски связаны с делом о том, что протестные акции с участием политика могут финансироваться бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича, передает РИА Новости