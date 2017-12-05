11:13 05 декабря

Саакашвили пригрозил спрыгнуть с крыши во время обыска в его квартире

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Экс-президент Грузии, лидер партии "Движения новых сил" Михаил Саакашвили, к которому силовики пришли с обыском, забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть. Об этом сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Саакашвили пригрозил спрыгнуть с крыши во время обыска в его квартире


Соратник политика Давид Сакварелидзе сегодня утром заявил, что неизвестные выламывают дверь в квартиру Саакашвили в Киеве.


Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги
— сообщает служба новостей.

Как стало известно, к дому на улице Костёльной в Киеве прибыли спасатели и медики. По данным телеканала, Саакашвили пытались задержать. Как сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источники, обыски связаны с делом о том, что протестные акции с участием политика могут финансироваться бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича, передает РИА Новости

Использованы фотографии: © РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 32
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:35 Новый
    ... уже и парашют приладил... laughing
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    a.s.zzz888
    1. Primoos Сегодня, 10:43 Новый
      Не, не спрыгнет. Трус ужасный.
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      Primoos
      1. Ил-18 Сегодня, 11:02 Новый
        Причём здесь трус?(!) Он должен где находиться? А почему на крыше, убежав из квартиры?
        Теперь сторонники (не те, что за деньги, а те, что упоротые, психушки на Украине закрываются) разочаруются, и майдана не будет crying
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        Ил-18
    2. Ami du peuple Сегодня, 10:44 Новый
      На фиг парашют? Без него прикольнее wassat
      Прошу передать Михаилу Николаевичу веселую песенку группы "Ленинград"
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      Ami du peuple
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:46 Новый
        На фиг парашют? Без него прикольнее wassat

        ... дурной он, без парашюта прыгать, кому он нужен мёртвым?!... laughing тогда пецьку мерикатосы сожрут без запивания... laughing
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        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 10:57 Новый
          Саакашвили пригрозил спрыгнуть с крыши во время обыска в его квартире

          Пригрозил, но не спрыгнул. Очередное укротрепло грузинского разлива.
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          Джедай
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:07 Новый
            Джедай Сегодня, 10:57

            ... кто бы сомневался, что он играл на публику...
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            a.s.zzz888
      2. Paranoid50 Сегодня, 10:49 Новый
        Цитата: Ami du peuple
        песенку группы "Ленинград"

        В догон: -А что это там за шаги такие на лестнице?
        -А это нас арестовывать пришли! wassat
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        Paranoid50
    3. Комментарий был удален.
  2. Омскгазмяс Сегодня, 10:35 Новый
    Помогли бы Мишико принять ислам, если сам не решается.
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    Омскгазмяс
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:13 Новый
      Та не.... То мишико тянет время, он просто не успел съесть шифровки от Путина...
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      Диванный Хенераль
  3. Million Сегодня, 10:36 Новый
    Я думаю,что никто не был бы против,чтобы Мишка с крыши сиганул
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    Million
    1. Офицер запаса Сегодня, 11:06 Новый
      Там, наверное, внизу у дома зрители ждать уже замерзли. Расходятся разочарованные.
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      Офицер запаса
  4. Геркулесыч Сегодня, 10:37 Новый
    Ждем видео в прямом эфире, где мишеко на сотне галстуков, вместо парошюта, покидает не только здание, но и укроину, чтобы завтра же вернутся с новыми силами -и отморозками!
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    Геркулесыч
  5. avt Сегодня, 10:39 Новый
    bully ,,Чужой против Хишника" новая серия сезона 2017 bully Держите меня семеро ! И ведь ....держат! Раз его не повели в ЗАГС, пойдёт к прокурору bully Прикольно , но не более того.
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    avt
  6. To be or not to be Сегодня, 10:39 Новый
    " Рожденный ползать -летать не может "
    В 2008 году показывал результаты в других видах
    -"Гарун бежал быстрее лани,
    Быстрей, чем заяц от орла;
    Бежал он в страхе с поля брани,(Михаил Лермонтов
    БЕГЛЕЦ (Горская легенда)))
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    To be or not to be
  7. Геркулесыч Сегодня, 10:39 Новый
    Еще одно фиаско, в его карьере! Увы, но привыкший ходить на четвереньках, никогда не станет в полный рост! Прыгай мыышо, прыгай -там так принято!
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    Геркулесыч
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:39 Новый
    забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть
    Значит синдром пережевывания галстука является характерным для психического заболевания. Зря не дали разыграться грузинскому темпераменту.
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    rotmistr60
  9. Yujanin. Сегодня, 10:41 Новый
    Взгляд со стороны:при Януковиче Украина была намного демократичнее чем сейчас.
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    Yujanin.
  10. Балу Сегодня, 10:41 Новый
    Экс-президент Грузии, лидер партии "Движения новых сил" Михаил Саакашвили, к которому силовики пришли с обыском, забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть.

    И что? Мало кокса? Дайте нюхнуть и пусть прыгает.
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    Балу
  11. Клебер Сегодня, 10:43 Новый
    Пускай прыгает. Лучше сейчас сам, чем потом украинцы с крыши скинут.
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    Клебер
  12. Berkut154 Сегодня, 10:45 Новый
    А чего не прыгнул то? Пацан сказал-пацан сделал!!!
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    Berkut154
  13. askort154 Сегодня, 10:46 Новый
    Грешным делом подумалось, что больше не буду покупать "попкорм" - репертуар хохло- цирка выдохся. Ан нет, придётся ещё покупать. belay
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    askort154
  14. Masya Masya Сегодня, 10:47 Новый
    Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши.

    Вот недалекий, думает спсать будут, его не трогать, а исключительно подтолкнуть хотят... wink помочь так сказать... lol
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    Masya Masya
    1. Yujanin. Сегодня, 10:57 Новый
      Вот недалекий, думает спсать будут, его не трогать, а исключительно подтолкнуть хотят.

      Потому и забрался на крышу на всеобщее обозрение, что бы не пристрелили в подъезде.
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      Yujanin.
  15. Alexey RA Сегодня, 10:58 Новый
    Как сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источники, обыски связаны с делом о том, что протестные акции с участием политика могут финансироваться бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

    Это ж надо так Мишико опустить. У всех нормальных противников Шоколадного Короля спонсором считается Путин, а у Саакашвили - Панда. laughing
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    Alexey RA
  16. Не служил Сегодня, 10:58 Новый
    Не мешать!!!! Пусть скачет, он же не маскаль. Пусть пример остальным покажет!!!!
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    Не служил
    1. Балу Сегодня, 11:04 Новый
      Цитата: Не служил
      Не мешать!!!! Пусть скачет, он же не маскаль. Пусть пример остальным покажет!!!!

      Так закройте его там на крыше. Пусть бомжует на чердаке. laughing
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      Балу
  17. HAM Сегодня, 11:02 Новый
    Дон Педро уже тёток послал со швабрами и водой с тряпками чтобы Мишико с асфальта соскребать,а тут такой облом..Погода не лётная...
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    HAM
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 11:04 Новый
    Слушайте, он так отжигает!
    Вот бы к нам в цирк приехал, наверное все клоуны бы без работы остались!
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    Ретвизан 8
  19. senima56 Сегодня, 11:06 Новый
    Еще лет 10-12 назад, Г. Зюганов сказал о М.Саакашвили : " Я с ним встречался. Это психически ненормальный человек!" А если это говорил коммунист- интернационалист, то это диагноз!
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    senima56
  20. ded100 Сегодня, 11:06 Новый
    Подтолкнул бы кто засра-ца! wassat
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    ded100
    1. Балу Сегодня, 11:08 Новый
      Цитата: ded100
      Подтолкнул бы кто засра-ца! wassat

      Поздно. Его уже сняли с крыши. Зимовать будет в темнице сырой, если Наливайченко не выдернет.
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      Балу
  21. Alexey-74 Сегодня, 11:13 Новый
    Помогите этому придурку с прыжком.
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    Alexey-74
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